Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 13. Mai 2019 (Woche 20) bis Montag, 27. Mai 2019 (Woche 22)

Baden-Baden (ots) - Montag, 13. Mai 2019 (Woche 20)/18.04.201910.30 Das Vermächtnis der Zaren - St. Petersburg Erstsendung:30.01.2016 in SWR/SRDas alte Russland hat mehr als 1.000 Jahre Kulturgeschichte imOsten Europas geschrieben, die in prachtvollen Kirchen undStadtburgen erhalten geblieben ist. Trotz 75 Jahren Kommunismus habendie Menschen ihren Glauben behalten, er ist ihnen Stütze im täglichenLeben und ein Teil des Alltags. Tyrannen und Diktatoren zum Trotzhaben sich die Bewohner dieses weiten Landes eine tiefe Beziehung zuHeimat und Tradition bewahrt - ihre russische Seele. DieDokumentation zeigt das alte Russland in atemberaubenden Bildern ausder Vogelperspektive.Nirgendwo sonst lässt sich der Glanz des früheren Zarenreichesbesser bestaunen als in Russlands alter Hauptstadt St. Petersburg.Diese Russlanddokumentation widmet sich diesem antiken und erhabenenAntlitz mit der Eremitage, der Peter-und-Paul-Festung und denPalästen.Gerade in den dunklen Monaten, wenn die selbstbewussten St.Petersburger fröhlich der Kälte trotzen, entfaltet die europäischeMetropole ihren ganz eigenen Charme. Wer könnte besser darüberberichten als Kapitän Alexey Krilov, der täglich mit seinemEisbrecher gegen die zugefrorene Newa kämpft? Oder das jungeSportlerpaar Kamilla und Iwan, das auf dem Eis für die olympischeGoldmedaille trainiert? Den Uhrmacher Mihail Gurjev begleitet dasKamerateam hingegen in die wohlig warmen und pompösen Innenräume derEremitage, in denen er über 3.000 Uhren am Laufen halten muss.Montag, 20. Mai 2019 (Woche 21)/18.04.201910.30 Franche-Comté und Jura - Frühling, Sommer Erstsendung:20.12.2018 in SWR/SRDie Franche-Comté kam erst 1678 zu Frankreich. Bis dahin stand sieunter dem Einfluss der Habsburger und der Schweizer. Die überBesançon und Belfort thronenden Zitadellen zeugen von den Kriegen derVergangenheit und ihrem Baumeister Vauban. Der monumentale "Löwe vonBelfort", geschaffen vom Bildhauer der Freiheitsstatue,Frédéric-Auguste Bartholdi, ist das Wappentier der Freigrafschaft unddas Markenlogo des Industriepioniers Armand Peugeot, der seit 1858 anseinem Stammsitz bei Montbéliard produziert. Heute wacht er über einspektakuläres Enduro-Rennen. Mountainbiker nehmen die Zitadelle inBeschlag und stürzen sich unter dem stoischen Blick des Löwen in dieTiefe.Auch die Zitadelle von Besançon, idyllisch in einer Schleife desDoubs gelegen, ist nicht nur Zeuge ihrer Geschichte. ExotischeGliederfüßler besetzen fast wie Außerirdische die alten Gemäuer.Über der Stadt Ornans, dem Klein-Venedig der Franche-Comté, testenzwei junge Bloggerinnen eine originelle Eseltour, während inBaume-les-Dames zwei Flohmarktfreaks mit Lettern und deren Bedeutungspielen.Fliegenfischer gehören genauso zum Bild der Region wie dieMontbéliard-Kühe mit ihren Glocken zum Soundtrack der Gegend. DieDokumentation schaut in das Schatzkästchen eines Fischers und zeigt,dass auch Kühe Diven sein können.Den Untergang der Uhrmacherindustrie in den 70er-Jahren hat man inder Kulturmetropole Besançon kreativ und zukunftsweisend überwunden:Man setzt auf Nano- und Mikrotechnologie und gibt der "HorlogeComtoise", der traditionellen Standuhr, mit innovativer Technik einneues Gesicht. Die Franche-Comté - eine Region mit Visionen.Montag, 27. Mai 2019 (Woche 22)/18.04.201910.30 Die MoselErstsendung: 26.12.2017 in SWR/SRSteile Hänge und grandiose Aussichten, die Mosel ist einer deratemberaubendsten Flüsse Deutschlands. Aber die Arbeit an ihren Ufernist noch nie einfach gewesen. Dennoch entscheiden sich gerade jungeLeute wieder für ein Leben an der Mosel - in Frankreich, Luxemburgund Deutschland.Rebecca Materne und Janina Schmitt gehören einer neuen Generationvon Winzern an, die die Steillagen der Terrassenmosel wiederentdeckthaben. Rebecca Materne kommt aus dem Ruhrgebiet, Janina Schmitt ausHessen. 2012 haben die Freundinnen ein Weingut in Winningen beiKoblenz gepachtet - und bauen an den Hängen mit einer Neigung vonmehr als 50 Grad Riesling an - ohne Einsatz von Maschinen, ohnePestizide. Das Leben der beiden ist geprägt von der Unwägbarkeit desWetters und harter Arbeit: Rebenbinden im Frühjahr, Flaschenabfüllungim Sommer, Traubenlese im Herbst. Ohne die Hilfe von Familie undFreunden wäre das nicht zu schaffen. Wenn beide einmal vom Weinbauleben wollen, muss ihr Unternehmen wachsen. Doch da sind "Materne &Schmitt" optimistisch.Die Menschen an der Mosel lieben ihre Heimat. Der Fluss bietetGeborgenheit. Und deshalb haben in manchen Orten an der Mosel Bräucheund TraditionenJahrhunderte überdauert. Im französischenContz-les-Bains, im Dreiländereck von Frankreich, Luxemburg undDeutschland, bereiten junge Männer zum Johannistag ein grandiosesSpektakel vor. Ein riesiges Holzrad soll brennend von einem Berg bishinunter in den Fluss rollen. Klappt das, dann verheißt es eine guteErnte!Die Mosel in Frankreich hat sich infolge des Strukturwandelskomplett verändert - anstelle von Fördertürmen und Eisenhütten gibtes immer mehr Naturschutzgebiete. Die Menschen in Lothringen erlebendie Mosel neu: In Épinal ist es für Jugendliche "cool" Kajak zufahren; und in Metz verbringen die Ruderer sportliche Stunden beieiner Tour durch das historische Zentrum. Lothringen ist auch berühmtfür Mirabellen. Der größte Teil der europäischen Produktion stammt
aus dem Moseltal südlich von Metz.
Leben und Arbeit an der Mosel haben sich ebenfalls verändert. Auch
die Fischer müssen sich umstellen und verdienen ihr Geld im
Naturschutz - so wie Thomas Weber. Der junge Mann hat sein Studium
aufgegeben, um die Fischerei seines Vaters zu übernehmen. Die Mosel
bietet vielen eine Perspektive; der Film stellt entlang des Flusses
Menschen mit Ideen, Tatkraft und ambitionierten Zielen vor.