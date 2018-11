Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 12. November 2018 (Woche 46) bis Donnerstag, 27. Dezember 2018 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Montag, 12. November 2018 (Woche46)/12.11.201820.15 ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" Kriminalreport Südwest DasFahndungs- und Präventionsmagazin des SWR FernsehensFatma Mittler-Solak moderiert.Folgende Themen sind geplant:Vorsicht nach dem Einkauf - auf dem Supermarktparkplatz wartenDiebe: Die Menschen sind schwer bepackt, laden Tüten ins Auto, müssenden Einkaufswagen wegbringen - ihre Aufmerksamkeit ist meist völligin Anspruch genommen. Und alle haben ihr Portemonnaie dabei. Dasmacht Supermarktparkplätze attraktiv für Diebe. Aktuell schlagen sieverstärkt im Südwesten zu. "Kriminalreport" ist mit einemPräventionsspezialisten der Polizei in Stuttgart unterwegs, zeigt dieTricks der Kriminellen und gibt Tipps, was man dagegen tun kann.Einbruchswelle im Südwesten - was die Polizei unternimmt und wassie rät: Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Hochsaison derDiebe. Im Südwesten stellt die Polizei im Moment einen Anstieg derWohnungseinbrüche fest. "Kriminalreport Südwest" begleitet dieBeamten zu Einbruchsopfern in Zornheim bei Mainz. Für viele Opfer istnicht der Verlust von Wertsachen oder Geld das Schlimmste - siefühlen sich im eigenen Zuhause nicht mehr sicher. SpezialisierteEinheiten der Polizei sollen vor allem Diebesbanden das Handwerklegen. Sie zeigen, wie sie arbeiten und geben Tipps zur Vorbeugungvon Einbrüchen.Falsche Polizisten zocken Rentnerin ab: Trickdiebe, die sich alsPolizisten ausgeben, bauen Druck bei ihren vorwiegend älteren Opfernauf, sie verbreiten Angst und spielen mit dem guten Ruf der Polizei.Sie melden sich telefonisch, durch einen technischen Trick erscheintauf dem Telefondisplay die 110. Alles wirkt echt. Aber am Endeverlieren viele Opfer ihr gesamtes Erspartes. Auch eine Seniorin ausder Nähe von Idar-Oberstein. "Kriminalreport Südwest" zeigt, wie mansich vor solchen Betrügern schützen kann.DNA-Analyse - wenn ein paar Hautschuppen hinter Gitter führen: Siesteckt in jeder Hautschuppe, in jeder Körperzelle. Die DNA, dasErbgut des Menschen, ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck.Deshalb ist sie eine wichtige Spur bei vielen Ermittlungen. DieMethoden der Forensiker werden genauer, sie brauchen zum Beispielimmer weniger Hautschuppen, um die DNA eines Täters zu isolieren."Kriminalreport Südwest" zeigt, wie die Soko "Mühlwiese" derbaden-württembergischen Polizei mit geringen DNA-Spuren den Mördereiner 46-jährigen Frau im Odenwald überführt hat. Er hatte die Fraubrutal erschlagen.Der Tod kam über die Leiter - Cold Case aus Saarbrücken: Im Juli2013 veranlasst das andauernde Bellen eines Hundes die SaarbrückerPolizei, eine Wohnungstür aufzubrechen. Das Tier bewacht die Leicheseines Herrchens. Der 56-jährige Finanzberater Joachim G. liegt totin einer Blutlache. Noch immer sucht die Polizei die Täter.Alltagsheld aus Mainz - "Sonst trifft es das nächste Mal meineOma": Holger Heiser beobachtet zwei Jugendliche, die an derHandtasche einer älteren Frau reißen, bis diese stürzt und sichschwer verletzt. Die Jugendlichen fliehen. Der Mainzer verfolgt sieund sorgt dafür, dass sie der Polizei übergeben werden. Er findet,dass Täter nicht davonkommen sollten. "Wenn die heute erfolgreichgewesen wären, hätten sie es morgen woanders probiert. Dann hätte esauch meine Oma treffen können", sagt er."Kriminalreport Südwest": Das Fahndungs- und Präventionsmagazin"Kriminalreport Südwest" beschäftigt sich mit den Themen Einbruch,Diebstahl, Betrug oder Gewaltverbrechen sowie Todes- undVermisstenfälle aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und demSaarland. Dabei spielen aktuelle Fahndungsfälle und Prävention eineentscheidende Rolle. Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütigenMagazinsendungen im SWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistischseriös nachgestellt, die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einenrealitätsnahen Eindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunktefür eine erfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei dieVerortung im Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschalteteExpertinnen und Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren dieZuschauenden, wie sie sich schützen können.Mittwoch, 14. November 2018 (Woche 46)/12.11.201808.50 h bis 13.00 h: Geänderten Programmablauf für SR beachten!08.50 (VPS 08.49) SR: Reiseziel - Irlands Halbinsel DingleErstsendung: 17.10.2013 in SWR/SR09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes RegierungserklärungSaarlandpakt13.00 Quizduell-Olympmit Jörg Pilawa Erstsendung: 24.06.2016 in Das Erste Folge 7ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt05.45 BW+RP: Reisetipp SüdwestSchwäbische Donau Erstsendung: 14.06.2018 in SWRSamstag, 17. November 2018 (Woche 47)/12.11.201818.05 h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageRettung aus der Luft Die Schutzengel von Christoph 10Sonntag, 18. November 2018 (Woche 47)/12.11.2018ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt05.50 Reisetipp SüdwestRadwandern - Von der Eifel an die Mosel Erstsendung: 05.06.2018in SWRMittwoch, 21. November 2018 (Woche 47)/12.11.2018ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt05.45 BW+RP: Reisetipp SüdwestWintersport im SchwarzwaldDonnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)/12.11.2018ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt05.40 BW+RP: Reisetipp SüdwestWilder Hochrhein Erstsendung: 02.07.2018 in SWRMittwoch, 28. November 2018 (Woche 48)/12.11.2018ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt05.35 BW+RP: Reisetipp SüdwestAuf Tour im Kinzigtal Erstsendung: 24.05.2018 in SWRFreitag, 30. November 2018 (Woche 48)/12.11.201813.00 h: Änderung bei Titel, Erstsendedatum und Folgen-Nr.beachten!13.00 QuizduellDer Olymp mit Jörg Pilawa Erstsendung: 07.11.2016 in Das ErsteFolge 15022.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher In der zweitenReiheZu häufig schauen die Menschen aus Gewohnheit nur auf diejenigen,die in der ersten Reihe stehen. Doch wer steht hinter ihnen - undwarum? Freiwillig und aus Überzeugung oder gezwungenermaßen? Wann istdie zweite Reihe ein Erfolgsrezept, wann bedeutet sie einSchattendasein?Beruflich scheint die Hierarchie meist ganz klar. Der Chef stehtin der ersten Reihe und trifft die Entscheidungen. Doch was ist mitdenjenigen, die im Hintergrund zum Erfolg beitragen? Wird die Arbeitin der zweiten Reihe genügend wertgeschätzt? Dabei kann es eineperfekte Kombination sein, beispielsweise wenn einer auf der Bühnesteht und die Menge mitreißen kann, während ein anderer für ihn dieReden, die Witze oder die Lieder schreibt. Ein Team auf Augenhöhe,der eine kann nicht ohne den anderen.Auch innerhalb der Familie kann es eine gefühlte oder tatsächlicheRangfolge geben. Zum Beispiel, wenn man sich immer an zweite Stellehinter das vermeintliche "Lieblingskind" gesetzt fühlt. Oder wennBruder oder Schwester durch eine schwere Erkrankung die ganzeAufmerksamkeit der Eltern benötigt. Stellt sich nach einemSchicksalsschlag die Frage, wer die Nachfolge im Familienunternehmenantritt, dann muss oft jemand aus der zweiten Reihe ganz plötzlichund unfreiwillig den vordersten Platz einnehmen. Steht einem Kind diegroße Karriere bevor, dann sind es wiederum häufig die Eltern, dieaus der zweiten Reihe das Talent fördern und alles anderehintenanstellen, damit der Traum des Sprösslings wahr werden kann.Wovon hängt es ab, ob man sich wohlfühlt in der zweiten Reihe odersich nichts sehnlicher wünscht, als aus dem Schatten zu treten? Und:Kann man aus der zweiten Reihe manchmal sogar mehr bewegen als aufden vorderen Plätzen? "In der zweiten Reihe", das ist das Thema am30. November 2018 bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".Montag, 03. Dezember 2018 (Woche 49)/12.11.201811.15 Planet WissenHelllichte Nacht - Lichtverschmutzung und die FolgenEs ist Nacht, aber anstatt Sterne und Mond leuchten am Horizontorange-gelblich die Lichter einer Stadt oder die Beleuchtung entlangeiner Straße. Lichtverschmutzung nennen Astronomen dieses Leuchten.Weil das Licht das Dunkel des Nachthimmels verschmutzt und so denBlick auf die Sterne erschwert.Inzwischen beschäftigen sich mit der Lichtverschmutzung auchÖkologen, Biologen und Mediziner. Es mehren sich wissenschaftlichbelastbare Anzeichen, dass sie nicht nur ein ästhetisches Problemist, sondern sehr wahrscheinlich schädliche Auswirkungen auf dasÖkosystem hat. Vögel brüten beispielsweise früher. Bei vielenFischarten ändert sich der Hormonhaushalt. Selbst das Insektensterbenlässt sich sehr wahrscheinlich teilweise auch auf zu viel Beleuchtungzurückführen. Ob und wie sehr auch der Mensch unter zu viel Lichtleidet - die Forschung steht hier noch relativ am Anfang. Tatsacheist jedoch, dass der Mensch wie die meisten Wirbeltiere auch eineminneren Rhythmus, einer so genannten inneren Uhr unterliegt. Dieseinnere Uhr steuert den Wach-Schlaf-Rhythmus, den Hormonhaushalt undselbst den Stoffwechsel in den einzelnen Zellen. Und ebenso wie beiden Fischen werden die innere Uhr und so auch der Hormonhaushalt desMenschen von der Intensität und von der Farbtemperatur desTageslichts bzw. von künstlichem Licht gesteuert.Gäste im Studio:PD Dr. Franz Hölker, Hydrobiologe, Leibniz-Institut fürGewässerökologie (IGB)Dr. med Dirk Schwerthöffer, Leiter des SchlafmedizinischenZentrums München, TU MünchenMittwoch, 05. Dezember 2018 (Woche 49)/12.11.201811.15 Planet WissenKonsum - Ich kaufe also bin ichMilliarden Elektro-Artikel, Textilwaren, Lebensmittel gehen jedesJahr in Deutschland über die Ladentheken. Einige Millionen dieserProdukte sind jedes Jahr angeblich "neu". Tatsächlich unterscheidensie sich jedoch nur selten von etablierten, "alten" Produkten. BestesBeispiel sind die immer neuen Versionen von Microsoft- oderApple-Produkten.Um die Kunden zum Kauf zu animieren, müssen die Hersteller alsoÜberzeugungsarbeit leisten: Mehr als 6000 Werbebotschaften pro Tagbearbeiten den Durchschnittsdeutschen.Studien von Konsumforschern zeigen: Mehr als 90% aller Käufewerden "aus dem Bauch heraus" getätigt. Der "Bauch" ist hier aber dasGehirn: Es zählt weniger der Gebrauchswert als vielmehr ein gefühlterWert. "Shoppend auf Sinnsuche" nennt das der Konsum-PsychologeStephan Grünwald. Tatsächlich geht es oft allein darum, sich als Teilder Konsumgesellschaft zu fühlen. Einkaufen hat weniger mit"Verbrauch" zu tun und dafür umso mehr mit Sozialverhalten. Diesozialen und ökologischen Folgen dieser shoppenden Sinnsuche sindjedoch katastrophal.Gäste im Studio:Prof. Dr. Oliver Gansser; Stellv. Direktor Institut für Empirie &Statistik, FOM-MünchenKathrin Hartmann, JournalistinMittwoch, 12. Dezember 2018 (Woche 50)/12.11.2018ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt05.40 BW+RP: Reisetipp SüdwestDas Nahetal - Natur und Abenteuer Erstsendung: 19.08.2018 inSWR/SRSonntag, 16. Dezember 2018 (Woche 51)/12.11.201817.00 Weihnachtsmarkt TrierEin musikalischer WeihnachtsbummelModeration: Kerstin Bachtler, Reporterin: Annette DanyIn den letzten Jahrzehnten haben sich Weihnachtsmärkte zu einerfesten Größe in der Vorweihnachtszeit entwickelt - mit Glühwein undWeihnachtsliedern stimmen sich die Besucher auf Weihnachten ein.Der zauberhafte Trierer Weihnachtsmarkt findet auf demmittelalterlichen Hauptmarkt und vor der einzigartigen Kulisse desTrierer Domes statt. Moderatorin Kerstin Bachtler stellt ihn vor -mit dabei ist ein Schneemann auf Stelzen, die Glühweinkönigin SarahSchmitt und der Liedermacher Achim Weizen: Er singt mit den BesuchernWeihnachtslieder.Weihnachtsreporterin Annette Dany berichtet von zwei besonderenWeihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz: In Landau trifft man auf demThomas-Nast-Nikolausmarkt viele Kunsthandwerker. Der Nussknackermarktin Engers findet vor imposanter Schlosskulisse statt.Die Sendung vermittelt einen stimmungsvollen Eindruck dervorweihnachtlichen Stimmung im Land und stellt die beliebtestenWeihnachtslieder vor.Donnerstag, 20. Dezember 2018 (Woche 51)/12.11.2018ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt05.50 BW+RP: Reisetipp SüdwestPfälzerwald - Abenteuer im Grünen Erstsendung: 03.05.2018 inSWR/SRFreitag, 21. Dezember 2018 (Woche 51)/12.11.201814.00 Eisenbahn-RomantikStraßenbahn-Europameisterschaft in Stuttgart Folge 948Die Stuttgarter Straßenbahn blickt im Jahr 2018 auf 150 JahreFirmengeschichte zurück.Seit 1868 bringen sie ihre Fahrgäste zuverlässig von A nach B undsomit die SSB AG das drittälteste Verkehrsunternehmen Deutschlands.150 Jahre SSB. Im Jubiläumsjahr wird zurückgeblickt und gefeiert.Am 5. Mai 2018 fand in Stuttgart die Straßenbahner-EM statt. 25Straßenbahner-Teams aus 19 europäischen Ländern waren am Start. JedesTeam bestand aus einer Fahrerin und einem Fahrer sowie meistens einemBetreuer oder einer Betreuerin. Sie kommen aus ganz EuropaAlle Teilnehmer fahren beruflich Schienenfahrzeuge des ÖPNV, alsoStraßenbahnen oder Stadtbahnen. Das Prinzip der Schienenfahrzeuge istim Grunde überall gleich oder ähnlich. Aber beim einem Wettkampfkommt es für die Profis auf jedes Detail an. Es gilt also, sich inkurzer Zeit von der Fahrdynamik und Bedienung des gewohntenFahrzeugtyps auf ein unbekanntes Schienenfahrzeug umzustellen. DasStuttgarter Stadtbahnfahrzeug ist für die meisten Gäste ungewohnt.Ein Wettkampf der besonderen Art: Es geht bei den sechs Aufgabendarum, die Tonnenschwere Bahn mit höchster Präzision zu bewegen.Doch nicht nur im Parcours der Straßenbahn EM sind die Fahrergefordert. Die besondere Stuttgarter Topografie im Allgemeinen istfür die Fahrer eine besondere Herausforderung. "Eisenbahn-Romatik"blickt deswegen auch hinter die Kulissen des Fahrbetriebes. In dieFahrer-Ausbildung. Und blickt zurück. Wie hat sich das StuttgarterStadtbahnnetz in den letzten Jahrzehnten entwickelt?ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt05.45 BW+RP: Reisetipp SüdwestWintersport im Schwarzwald Erstsendung: 21.11.2018 in SWRMittwoch, 26. Dezember 2018 (Woche 52)/12.11.2018Tagestipp22.15 Kein Trend verpennt! - Christoph SonntagWie verändern Whatsapp und Alexa den Alltag? Was genau istZiegenyoga? Wann hat man zuletzt auf den Dash-Button gedrückt?Christoph Sonntag klärt auf: Der König der schwäbischen Comedy machtsich auf die Suche nach den verrücktesten Trends unserer Zeit. Ernimmt sein Publikum mit auf eine wilde Fahrt vorbei an verwegenentechnischen Neuerungen sowie topaktuellen Moden ausSport, Freizeit und Alltag. Welchen Trends man hinterher läuft,sagt viel über Menschen aus. Ob es um neue Möglichkeiten derFamilienplanung geht oder um unglaubliche neue Geschmacksrichtungenvon Kartoffelchips: Der Wandel ist die einzige Konstante. Sicher istnur: In Christoph Sonntags Trend-Wohnzimmer gibt es jede Menge zulachen!Donnerstag, 27. Dezember 2018 (Woche 52)/12.11.2018ab sofort werden alle "Reisetipp Südwest"-Sendungen mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt07.35 Reisetipp SüdwestPfälzerwald - Die Welt der Bäume Erstsendung: 27.05.2018 inSWR/SRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell