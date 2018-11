Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 12. November 2018 (Woche 46) bis Donnerstag, 13. Dezember 2018 (Woche 50)

Baden-Baden (ots) - Montag, 12. November 2018 (Woche46)/09.11.201820.15 Kriminalreport SüdwestDas Fahndungs- und Präventionsmagazin des SWR FernsehensModeration: Fatma Mittler-SolakVorsicht nach dem Einkauf - auf dem Supermarktparkplatz wartenDiebe: Die Menschen sind schwer bepackt, laden Tüten ins Auto, müssenden Einkaufswagen wegbringen - ihre Aufmerksamkeit ist meist völligin Anspruch genommen. Und alle haben ihr Portemonnaie dabei. Dasmacht Supermarktparkplätze attraktiv für Diebe. Aktuell schlagen sieverstärkt im Südwesten zu. "Kriminalreport" ist mit einemPräventionsspezialisten der Polizei in Stuttgart unterwegs, zeigt dieTricks der Kriminellen und gibt Tipps, was man dagegen tun kann.Auf dem Zebrastreifen angefahren - der Unfallverursacher flüchtet:Ein außergewöhnlicher Fall von Fahrerflucht beschäftigt die Polizeiin Saarbrücken: Ein 55-jähriger Mann wird auf einem Zebrastreifen voneinem Auto erfasst, 20 Meter durch die Luft geschleudert und rutschtdann unter ein anderes Auto. Er erleidet schwere Verletzungen, ist soeingeklemmt, dass ihn die Feuerwehr mit technischem Gerät befreienmuss. Der Unfallverursacher flieht. Nun hofft die Polizei aufHinweise der "Kriminalreport"-Zuschauer.Einbruchswelle im Südwesten - was die Polizei unternimmt und wassie rät: Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Hochsaison derDiebe. Im Südwesten stellt die Polizei im Moment einen Anstieg derWohnungseinbrüche fest. "Kriminalreport Südwest" begleitet dieBeamten zu Einbruchsopfern in Zornheim bei Mainz. Für viele Opfer istnicht der Verlust von Wertsachen oder Geld das Schlimmste - siefühlen sich im eigenen Zuhause nicht mehr sicher. SpezialisierteEinheiten der Polizei sollen vor allem Diebesbanden das Handwerklegen. Sie zeigen, wie sie arbeiten und geben Tipps zur Vorbeugungvon Einbrüchen.Falsche Polizisten zocken Rentnerin ab:Trickdiebe, die sich alsPolizisten ausgeben, bauen Druck bei ihren vorwiegend älteren Opfernauf, sie verbreiten Angst und spielen mit dem guten Ruf der Polizei.Sie melden sich telefonisch, durch einen technischen Trick erscheintauf dem Telefondisplay die 110. Alles wirkt echt. Aber am Endeverlieren viele Opfer ihr gesamtes Erspartes. Auch eine Seniorin ausder Nähe von Idar-Oberstein. "Kriminalreport Südwest" zeigt, wie mansich vor solchen Betrügern schützen kann.DNA-Analyse - wenn ein paar Hautschuppen hinter Gitter führen: Siesteckt in jeder Hautschuppe, in jeder Körperzelle. Die DNA, dasErbgut des Menschen, ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck.Deshalb ist sie eine wichtige Spur bei vielen Ermittlungen. DieMethoden der Forensiker werden genauer, sie brauchen zum Beispielimmer weniger Hautschuppen, um die DNA eines Täters zu isolieren."Kriminalreport Südwest" zeigt, wie die Soko "Mühlwiese" derbaden-württembergischen Polizei mit geringen DNA-Spuren den Mördereiner 46-jährigen Frau im Odenwald überführt hat. Er hatte die Fraubrutal erschlagen.Alltagsheldin - 18-Jährige tritt Schlägern entgegen: Zwei gegeneinen: Die 18-jährige Denise aus Adelsheim beobachtet, wie ein Jungevon zwei anderen geschlagen und gequält wird. Sie hat zwar Angst,aber auch viel Mut. Sie schreitet ein und bewahrt das Opfer vorSchlimmerem."Kriminalreport Südwest": Das Fahndungs- und Präventionsmagazin"Kriminalreport Südwest" beschäftigt sich mit den Themen Einbruch,Diebstahl, Betrug oder Gewaltverbrechen sowie Todes- undVermisstenfälle aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und demSaarland. Dabei spielen aktuelle Fahndungsfälle und Prävention eineentscheidende Rolle. Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütigenMagazinsendungen im SWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistischseriös nachgestellt, die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einenrealitätsnahen Eindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunktefür eine erfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei dieVerortung im Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschalteteExpertinnen und Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren dieZuschauenden, wie sie sich schützen können.Dienstag, 13. November 2018 (Woche 46)/09.11.201820.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Betrugsmasche - wie Hausbesitzer abgezockt werden: AngeblicheHandwerker bieten an der Haustür eine günstige Hofreinigung mitBodenversiegelung an. Ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Kehl lässt sichdarauf ein, auch als die Handwerker zusätzlich das Dach abstrahlenund lasieren wollen. Im Anschluss verlangen diese eine hohe Geldsummein bar. Sie lassen nicht locker, bis der Rentner bezahlt. Auch eineSeniorin in Lörrach fällt auf die Reinigungsmasche herein. Wiereagiert die Polizei?Mini-Transporter - Lebensgefahr auf Autobahnen: Immer mehrKleintransporter mit osteuropäischen Kennzeichen fahren auf deutschenAutobahnen. Auch die Zahl der Unfälle der "Polen-Sprinter" steigt,denn viele Fahrer sind auf diesen Marathonfahrten völlig übermüdetund können keine Ruhezeiten einhalten. Wer lässt seine Waren mitsolchen Unternehmen transportieren? Was könnte die Unfallgefahrenverringern?Toilettenpapier - womit wischt es sich am besten? DreilagigesToilettenpapier wird mit am häufigsten gekauft. Im Labor und in derPraxis werden teure und günstige Marken auf Qualität geprüft.Arbeitsrecht - was kann der Arbeitgeber alles vorschreiben? Kannein Unternehmen seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Artder Unterwäsche vorschreiben? Oder kann die Anzahl der Toilettengängeein Grund sein, den Lohn zu kürzen? "Marktcheck"-RechtsexperteKarl-Dieter Möller beantwortet Fragen zum Arbeitsrecht. Dazu gehörtauch das Thema Überwachung. Sind Kameras oder eine spezielle Softwarezur Arbeitnehmer-Überwachung erlaubt?Nähtipp - Faden einfädeln leicht gemacht: Passanten in Ludwigsburgtesten Methoden aus dem Internet, um schnell und sicher einen Fadendurch ein Nadelöhr zu fädeln.Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheckSendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterSWR.de/marktcheck und auf YouTube unter www.youtube.com/marktcheck zusehen.Samstag, 17. November 2018 (Woche 47)/09.11.201818.15 RP: ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" LandesartGerechtigkeit in der KunstNoch nie war Musik so billig zu haben und als ob das nicht reichenwürde, laden sich viele Musik illegal und kostenfrei aus dem Netzrunter. Musiker, Künstler, Kuratoren - viele geben alles für ihreKunst, bekommen aber dafür nicht mal eine faire Bezahlung."Landesart" will heute wissen: Wer verdient an der Kunst und was istsie Künstlern und Publikum wert?Mehrere Millionen Klicks auf YouTube und ebenso viele Streams aufSpotify - davon träumen viele junge Musiker. Der Sänger Jon Beckeraus Trier hat es geschafft. Doch von Ruhm und Geld gibt es keineSpur. Sein Aufnahmestudio ist auch gleichzeitig sein Schlafzimmer ineiner WG. Wie kann es sein, dass Künstler heutzutage Millionen vonMenschen im Internet begeistern und dabei nichts bei ihnenhängenbleibt? Ist die digitale Revolution in der Musikbranche eherFluch oder Segen? Jon Becker erklärt seine Sichtweisen auf dasGeschäft.Dienstag, 11. Dezember 2018 (Woche 50)/09.11.201821.00 Preiswert, nützlich, gut? Töpfe und PfannenDas Steak ist zäh und trocken, statt saftig und kross - mit einerschlechten Pfanne kann das schnell passieren. Doch woran erkennt manschon beim Kauf gutes Kochgeschirr? Mit welchen Pfannen gelingt dasFleisch immer? Mit welchen Töpfen steht das Essen im Nu auf demTisch? SWR Reporterin Eva Röder findet heraus, woran man guteQualität erkennt. Muss es tatsächlich das teure Luxusprodukt seinoder reicht die Pfanne aus dem Möbelhaus? Zusammen mit derTest-Familie stellt Eva Röder unterschiedliche Modelle auf denPrüfstand. Außerdem - der große Kochtest. Welche Beschichtung sorgtdafür, dass nichts in der Pfanne anbrennt? Alte Pfanne im neuenGewand - lohnt sich eine Neubeschichtung und funktioniert daswirklich? Eva Röder findet es heraus.22.30 + 03.10 h: Zusätzlichen Gast beachten!Tagestipp22.30 Freunde in der Mäulesmühle Präsentiert von Albin Braig undKarlheinz Hartmann Gäste: Franz Kain, "Schneck & Schnepf"03.10 Freunde in der Mäulesmühle (WH) Präsentiert von Albin Braigund Karlheinz Hartmann Gäste: Franz Kain, "Schneck & Schnepf"05.25 h: Für RP + BW zusätzlichen Gast beachten!05.25 BW+RP: Freunde in der Mäulesmühle (WH) Präsentiert vonAlbin Braig und Karlheinz Hartmann Gäste: Franz Kain, "Schneck &Schnepf"Donnerstag, 13. Dezember 2018 (Woche 50)/09.11.201808.50 h: Korrigierten Untertitel beachten! 08.50 In aller FreundschaftEine Frage der Einstellung Fernsehserie Deutschland 2010Erstsendung: 12.10.2010 in Das Erste Autor: Andreas Knaup