Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 08. Juli 2019 (Woche 28) bis Mittwoch, 07. August 2019 (Woche 32)

Baden-Baden (ots) - Montag, 08. Juli 2019 (Woche 28)/08.07.201922.00 Sag die WahrheitDie SWR RateshowModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, SmudoFolge 528Die Luftballonkünstlerin erschafft raumgroße Installationen ausBallons - mal einen riesigen Kronleuchter, mal ein Nest, mal eineRoboterfigur. Dabei verwendet sie ausschließlich Naturkautschuk fürdie vergänglichen Kunstwerke. Der Erdbeerzüchter kennt SchindlersMieze und den Kletter-Toni, seine beliebtesten Sorten. Die Frage ist,welche der anwesenden Personen wirklich die Luftballonkünstlerin istund wer der Erdbeer-Fachmann.Dienstag, 09. Juli 2019 (Woche 28)/08.07.201920.15 MarktcheckModeration Hendrike BrenninkmeyerNeue Tricks beim EC-Kartendiebstahl : Ist die EC-Karte gestohlenund das Konto geplündert, behaupten Banken, um nicht haften zumüssen, immer wieder, beim Diebstahl der Karte sei der Dieb auch andie PIN-Nummer gekommen. Doch manche Kundin oder mancher Kunde istsich sicher, die PIN nie notiert zu haben. Wie gehen die Gauner vor?Wie sicher ist das EC-Kartensystem? Das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 9. Juli 2019,20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Bioresonanztherapie - hilfreiche Messungen oder gesundheitlicherSchabernack? Ein sogenanntes Bioresonanzgerät soll körperlicheMangelerscheinungen feststellen können, ohne Blutentnahme, einfachüber einen Sensorstab. Einige Ärzte oder Apotheker sind überzeugt,mit dem Gerät einen Vitamin- oder Spurenelemente-Mangel erkennen zukönnen. Expertinnen und Experten halten diese Messungen für unseriös.Was steckt dahinter?Fahrradfahrer - wenn das Risiko mitfährt : Auf Radwegen kann eseng werden, denn neuerdings sind hier auch E-Roller unterwegs. Wodürfen andere elektrische Kleinfahrzeuge fahren? "Marktcheck" befragtPassantinnen und Passanten in Aalen. Wer muss auf wen Rücksichtnehmen? Was müssen Fahrradfahrer beachten, wenn sie auf Gehwegen oderüber Zebrastreifen fahren? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-DieterMöller gibt Tipps und Hinweise. Er erklärt auch, wann Radfahrerinnenund Radfahrer rechts überholen dürfen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheckSendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARDMediathek (www.ARDmediathek.de ) und unter www.SWR.de/marktchecksowie auf YouTube (www.youtube.com/marktcheck) zu sehen.Sonntag, 14. Juli 2019 (Woche 29)/08.07.201920.15 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!20.15 Geschichte & Entdeckungen (bis 21.45 Uhr) Das SalzkammergutHohe Berge, klare Seen, weißes Gold21.00 h: Korrigierte Schreibweise (Neusiedler See) im Sendetitelund nachgelieferter Untertitel!21.00 Der Neusiedler SeeSteppensee zwischen Österreich und UngarnDienstag, 16. Juli 2019 (Woche 29)/08.07.201918.50 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!18.50 SR: Wir im Saarland - Service extraVeränderte Sendezeiten durch Verlängerung von "Kroymann -DerGeburtstag"22.55 Kroymann - Der GeburtstagSketch-Comedy mit Maren Kroymann Erstsendung: 11.07.2019 in DasErste23.45 (VPS 23.40) Timo Wopp in kabarett.com03.40 Kroymann - Der Geburtstag (WH) Sketch-Comedy mit MarenKroymann Erstsendung: 11.07.2019 in Das Erste04.30 (VPS 04.25) BW+RP: Comedy Newcomer - Das BesteErstsendung: 01.06.2018 in HR06.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!04.50 SR: Wir im Saarland - Service extra (WH)Samstag, 20. Juli 2019 (Woche 30)/08.07.201913.30 h - 16.30 h: Geänderten Programmablauf beachten!13.30 (VPS 13.29) BW+RP: Auto-Ikonen: Porsche 911 Erstsendung:09.06.2019 in SWR/SR13.30 SR: Wie wollen wir leben? - Anders unterwegs sein (WH vonDI)14.00 BW+RP: SWR Sport: 3. Liga live1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching14.20 SR: Eine Liebe in der Stadt des Löwen SpielfilmDeutschland/Singapur 2009 Erstsendung: 31.05.2009 in Das ErsteAutor: Thomas HernadiRollen und Darsteller:Anniela Hansen____Lara Joy Körner Dorothea Hansen____Diana KörnerDai Si Wong____Jason Chan Robert Peters____Max Urlacher MingLi____Li Lin Wong Julie____Marie Rönnebeck Zu Wong____Zhang WeiLiu Wong____Doreen Zhu Su Tao____Henry Heng Fong____Laurence PangInvestor____Vincent Tee Mr. Hemmings____Andrew HillyardChen____Russell Tan Tze Yao und andere Kamera: Nino MartinettiMusik: Jochen Schmidt-Hambrock15.45 SR: Von und zu leckerIrmgard Freifrau von Canal Erstsendung: 15.08.2014 in WDR Folge5/616.00 BW+RP: Die Rezeptsucherin (WH von DO)16.30 Mit Herz am HerdBallweiler Saibling mit Karotten-Ingwer-Püree Erstsendung:20.01.2018 in SR18.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Landesart Plus Die Bildwelten des DominikSchmittFreitag, 26. Juli 2019 (Woche 30)/08.07.2019Nachtcafé: Nachgeliefertes Thema beachten!00.15 Nachtcafé - Das BesteWieviel Bindung braucht der Mensch? Erstsendung: 07.03.2008 inSWR/SRWieland Backes mit seinen Gästen:Barbara Artmann, Nicole Schuster, Frederik Bergsma, Joachim Held,Maria Hensler, Dr. Gunther Schmidt, Bar: Lea Ackermann und PaterFritz KöstercellrowSamstag, 27. Juli 2019 (Woche 31)/08.07.201901.15 Glasperlenspielbeim SWR Familienfest Speyer 2018 Erstsendung: 17.06.2019 in3satFür ihre drei bisher veröffentlichten Alben wurden Glasperlenspielmit acht goldenen sowie drei Platin-Schallplatten ausgezeichnet undkonnten sich als eine der erfolgreichsten Elektropop-FormationenDeutschlands etablieren. Mit ihren restlos ausverkauften Club- undHallentourneen, bei Auftritten auf weit über 100 Festivals inDeutschland, Österreich und der Schweiz sowie als Support-Act fürHelene Fischer begeisterten Glasperlenspiel bisher Millionen vonHörern.Montag, 05. August 2019 (Woche 32)/08.07.201918.15 h für RP+BW : reine Titeländerung, Inhalt bleibt gleich.18.15 (VPS 18.13) BW+RP: MENSCH LEUTE Jägerin der verlorenenSchätzeDienstag, 06. August 2019 (Woche 32)/08.07.201906.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!06.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! extra (WH von FR)Faszination KletternMittwoch, 07. August 2019 (Woche 32)/08.07.201918.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten, Trennung von BW18.15 (VPS 18.14) RP: made in Südwest Ahoi MS Renate DasDonauschiff aus Remagen Erstsendung: 26.09.2018 in SWRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell