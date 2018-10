Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 31. Oktober 2018 (Woche 44) bis Freitag, 14. Dezember 2018 (Woche 50)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 31. Oktober 2018 (Woche44)/31.10.201820.15 (VPS 20.14) BW+RP: SWR extra: Gruppenvergewaltigung inFreiburg - Fakten, Hintergründe, KonsequenzenModeration: Stefanie GermannIn der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober wurde in Freiburg einejunge Frau mutmaßlich von acht Männern vergewaltigt. Der Tatort: einGebüsch in der Nähe einer Diskothek. Die 18-jährige Studentin sei"wehrlos" gewesen, sagt die Polizei. Ein Fremder habe ihr zuvor einGetränk angeboten, das vermutlich Rauschmittel enthielt.Acht Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Sieben Syrer und einDeutscher. Und die Polizei schließt nicht aus, dass noch mehr Männerbeteiligt waren. Die Festgenommenen sind zwischen 19 und 29 Jahrenalt und fast alle waren schon vorher polizeibekannt, unter anderemwegen Körperverletzung. Gegen den Hauptverdächtigen lag sogar einHaftbefehl vor, der nicht vollstreckt wurde. Warum nicht? HabenBehörden versagt? Und welche Konsequenzen müssen aus diesemVerbrechen gezogen werden?Samstag, 03. November 2018 (Woche 45)/31.10.201818.15 RP: LandesartDer deutsche Wald wird oft in Liedern besungen und ist einbeliebtes Thema in Märchen und in alten Sagen. Auch in der bildendenKunst war und ist er über Jahrhunderte hinweg ein beliebtes Motiv.Selbst der Spielfilm und das Fernsehen greifen das Sujet auf,angefangen vom Kinofilm "Försterliesel" in den 50er Jahren bis zurTV-Serie "Forsthaus Falkenau", die ab 1988 über 25 Jahre alsDauerbrenner über den Bildschirm flimmerte. Was fasziniertKulturschaffende bis heute am Wald und warum beschäftigen sie sichausgiebig gerade mit diesem Thema? "LandesArt" geht auf die Pirsch.Kunst im Wald: Ob Maler, Musiker oder Dichter, das Thema Wald hatKünstler aller Sparten immer wieder fasziniert. Auch die WesterwälderSchriftstellerin Annegret Held, in deren Werk ihre Heimat Westerwaldeine große Rolle spielt. In ihrem Durchbruchsroman "Baumfresserin"hat sie eine Holzkistenfabrik mit angeschlossenem Sägewerk zumSchauplatz gewählt. Im Rahmen ihrer literarischen Recherchen ist siedarauf gestoßen, dass es im dichten Forst ihrer Heimat ein großesTreffen von Räuberbanden aus den verschiedensten Regionen gab unddass der Wald Zufluchtsstätte für manchen Leichtfuß war.Mythos Wald: Ob die Märchen der Gebrüder Grimm, unzähligeHeimatfilme oder Försterserien im Pantoffelkino, der deutsche Waldist ein Medienstar. Besungen in Liedern, gemalt in Öl, als Lyrik oderProsa gepresst zwischen Buchdeckeln fasziniert er nicht nur vieleKünstler. Er regt unserer aller Phantasie an, wird von uns alsRuhe-Oase genossen oder ist manchmal auch ein Ort fürRäubergeschichten, die für ein wohliges Gruseln und für Gänsehautsorgen. Der Mythos Wald - anscheinend eine unendliche Geschichte.Sonntag, 04. November 2018 (Woche 45)/31.10.201822.05 RP: FlutlichtStudiogast: Florian Müller (Torwart 1. FSV Mainz 05) und WolfgangHesl (Torwart 1. FC Kaiserslautern) | Fußball Bundesliga: 1. FSVMainz 05 - Werder Bremen | 3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - EnergieCottbus | Nah dran: Dirk Passiwan (Basketball) | Moderation: HolgerWienpahlDienstag, 06. November 2018 (Woche 45)/31.10.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 548Mit Sven Lorig und Musik von Max MutzkeSven Lorig - Läufer, Moderator und Frühaufsteher. Letzteresallerdings eher jobbedingt, er moderiert das "Morgenmagazin" imErsten. Außerdem präsentiert er Shows wie "Dings vom Dach" imHessischen Rundfunk und "Sechs auf einen Streich - Die Märchenshow imErsten". Wie ausgeschlafen er in einer Latenight-Sendung ist, beweistder Moderator in der "Pierre M. Krause Show".Musik kommt von Max Mutzke - der Musiker kann Pop, Funk, Soul undJazz und bezeichnet sich als bekennenden Schwarzwälder. Damit ist ernatürlich genau richtig in der erfolgreichsten - und einzigen -Latenight-Show des SWR Fernsehens. Er ist mit seinem neuen Album"Colors" am Start.Moderator Pierre M. Krause zeigt im zweiten Teil seines"Prepper"-Experiments, wie man sich anständig auf den Weltuntergangund andere Katastrophen vorbereitet. Apokalypse Now - in einer neuenAusgabe der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight".Donnerstag, 08. November 2018 (Woche 45)/31.10.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:"Sisters of Comedy" - zum Aktionstag von Kabarettistinnen trifft"Kunscht!" Comedy-Frau Patrizia Moresco in StuttgartSimon Pfeffel und die anderen - der Stipendiat im HerrenhausEdenkoben kreiert bizarre SituationenGeschichten im Kopf - "Kunscht!"-Reporter Steffen König versuchtsich bei den ARD Hörspieltagen in Karlsruhe als GeräuschemacherDeutscher Hörspielpreis - "Kunscht!"-Moderatorin Ariane Binder imGespräch mit Schauspielerin und Jury-Mitglied Bibiana Beglau"100 Sekunden 'Kunst!'" - Studenten der Merz Akademie und ihreIdeen zu einem Werk der Kunstgeschichte: z. B. "Anita Berber" vonOtto Dix"Kultur-Tipps"Samstag, 10. November 2018 (Woche 46)/31.10.201818.15 RP: Landesart PlusKunst ist wie Krieg Der Malerfürst Max Slevogt Erstsendung:30.09.2018Er zählt neben Max Liebermann und Lovis Corinth zum großenDreigestirn des Deutschen Impressionismus: Max Slevogt. Seit früherKindheit war das Leben des berühmten und finanziell sehrerfolgreichen Malers eng mit der Pfalz verknüpft. Zum Anlass seines150. Geburtstages widmet die Sendung "Bekannt im Land" demMalerfürsten ein facettenreiches Portrait und begibt sich aufSpurensuche in seiner südpfälzischen Wahlheimat.Dienstag, 13. November 2018 (Woche 46)/31.10.201818.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenDie Hagebutte, eine Superfrucht: In Hagebutten steckt zehnmal soviel Vitamin C wie in Zitronen! Erinnerungen an die Kindheit -Juckpulver der Hagebutte war sehr beliebt. In "natürlich!" willModerator Axel Weiß Uromas Lieblingsfrüchtchen feiern und ist zu Gastin einem einzigartigen Hagebuttenbetrieb in Bad Boll am Fuß derSchwäbischen Alb. Patrick Liebler-Latzko baut dort auf vier Hektardie entzündungshemmende Frucht in Bioqualität an und macht darausleckeres Hagebuttenmark, Marmeladen, Seife, Öl und noch viel mehr.Im zweiten Teil der Sendung geht es um das weltweitePlastik-Problem. Das Unternehmen Tomra Sorting GmbH ausMühlheim-Kärlich arbeitet seit Jahren daran, Müll gut zu sortieren.Und zwar so gut, dass er zu einem hohen Prozentsatz wieder verwertbarist. "Natürlich!" mit Axel Weiß schaut sich die Technik genau an undgeht der Frage nach: Wie bekommen wir einen echten Kreislauf fürPlastikverpackungen hin? Denn das muss die Zukunft sein.Außerdem stellt "natürlich!" wunderschöne Nilgänse vor - und ihrefür uns leider unangenehmen Angewohnheiten. Die Sendung geht derFrage auf den Grund, warum der Beruf der Taxonomen ausstirbt und waser mit unseren Insekten zu tun hat. Und stellt zu guter Letzt mutigeNaturschützer aus Stuttgart vor, die in Bulgarien Straßenhundenhelfen.23.30 ARD-Themenwoche: GerechtigkeitDie Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight Folge 549Spezialausgabe Themenwoche Gerechtigkeit"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" in derJustice-Edition: Aus Anlass der ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" zeigtModerator Pierre M. Krause in ausgewählten Filmen seinenunermüdlichen Einsatz für mehr Gerechtigkeit. Im weitesten Sinne.Manchmal auch im allerweitesten Sinne: Er ist unterwegs mit demOrdnungsamt Berlin, warnt in einem intensiv investigativen Beitragvor Trickbetrügern und schickt die Top-Cops "Laschewski und Paul"nochmal auf die Straße, um für Recht und Gesetz zu sorgen. Diese undandere Filme erwarten den Zuschauer in einer Spezialausgabe zur ARDThemenwoche Gerechtigkeit.Samstag, 17. November 2018 (Woche 47)/31.10.2018ab 14.15 h bis 17.00H : Für SR geänderten (getrennten)Programmablauf beachten!14.15 (VPS 14.14) SR: sportarena extra: Saarlandpokal 1. FCSaarbrücken - FC 08 Homburg16.15 SR: Off da HittMit Schaffern auf Schicht17.00 Rotterdam, da will ich hin! mit Simin Sadeghi Erstsendung:22.04.2017 in SWR/SRMittwoch, 21. November 2018 (Woche 47)/31.10.201822.00 "mal ehrlich...darf die Kirche machen, was sie will?" DerSWR Bürgertalk mit Florian WeberDie katholische Kirche steckt in einer tiefen Vertrauenskrise undist selbst schuld daran. Immer wieder haben Geistliche in denvergangenen Jahrzehnten pädophile Mitbrüder in ihrem System gedeckt,haben sexuellen Missbrauch verschwiegen, vertuscht, verharmlost,haben die Täter geschont und die Opfer damit erneut gedemütigt. Vorwenigen Wochen hat die Deutsche Bischofskonferenz eine Studie überdie Ausmaße des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirchevorgelegt. 1.670 Kleriker als Täter und 3.677 Opfer. Aber dieseZahlen stellen nur die Spitze eines Eisberges dar, dessen Ausmaßegroß aber unbekannt sind.Im SWR-Bürgertalk "mal ehrlich ... darf die Kirche machen, was siewill?" stehen die Opfer des sexuellen Missbrauchs im Mittelpunkt. IhrLeiden und dessen Folgen, die Schwierigkeit der Bewältigungtraumatischer Erlebnisse sind Zentrum der Gespräche mit ModeratorFlorian Weber. Er konfrontiert außerdem den Bischof von Limburg,Georg Bätzing, mit den Schilderungen der Opfer und mit denentscheidenden Fragen: Wie war das möglich? Warum wurde systematischvertuscht und Aufklärung behindert? Warum blieb Strafverfolgunghäufig aus? Wie lässt sich das System Kirche verändern?Sonntag, 02. Dezember 2018 (Woche 49)/31.10.201813.45 Die Bremer StadtmusikantenMärchenfilm Deutschland 1959 Erstsendung: 25.09.1959Rollen und Darsteller:Esel____Peter Thom Hund____Max Bössel Katze____ChristaWelzmüller Hahn____Toni Mang Räuberhauptmann____Peter BrandMüller____Alfred PongratzZu Beginn der Geschichte verlässt der Esel einen alten Müller, derihn abschieben wollte. Rechtzeitig begibt sich der Esel auf dieFlucht und entschließt sich, nach Bremen zu gehen, um dortStadtmusikant zu werden. Auf seiner Wanderschaft trifft er auf einenHund, der von einem Bauern an der Kette gehalten wird. Da der Hundnicht mehr der schnellste und kräftigste ist, will ihn der Bauertotschlagen. Doch der Esel kann ihn befreien und überreden, mit nachBremen zu gehen. Beide entdecken an einem Fluss einen alten Kahn undsetzten ihre Reise zu Wasser fort. Wenig später begegnet ihnen eineKatze, die zur Mäusejagd nicht mehr taugt und von den Menschenverstoßen wurde. Auch sie schließt sich ihnen an, ebenso ein Hahn,den sie gemeinsam vor dem sicheren Tod retten können. Er solltegeschlachtet werden. Zusammen wollen sie nun nach Bremen ziehen undMusikanten werden. Ihr Weg führt durch einen dichten Wald, der vonRäubern heimgesucht wird. Die Wegelagerer haben schon lange keinenFang mehr machen können, da Reisende ihren Wald meiden. DerRäuberhauptmann gibt Anweisung, den Wegweiser umzudrehen, damit sichendlich wieder jemand im Wald verlaufe und ihnen in die Falle gehe.Die vier Tiere erreichen den Wegweiser und folgen der falschenFährte. Sie geraten immer tiefer in den Wald und stoßen durch Zufallauf die Hütte der Räuber. Hungrig und durchgefroren wie sie sind,schmieden sie einen Plan. Es gelingt ihnen, die Räuber zu vertreiben;auch ein Rückeroberungsversuch der ehemaligen Besitzer scheitert.Fest im Glauben, Gespenster hätten die Hütte in Beschlag genommen,flüchten die Räuber aus dem Wald. Die vier Tiere beschließen, dochnicht nach Bremen zu gehen, sondern in der Waldhütte für immer zubleiben. Mit Peter Thom, Toni Mang, Max Bößl, Christa WelzmüllerSonntag, 09. Dezember 2018 (Woche 50)/31.10.201813.00 RotkäppchenMärchenfilm Deutschland 1954 Erstsendung: 10.10.1954Rollen und Darsteller:Rotkäppchen____Maren Inken Bielenberg Mutter____Elinor vonWallerstein Jäger____Wolfgang Eichberg Großmutter____Ellen Frankund andereDas kleine Mädchen Rotkäppchen wohnt mit seiner Mutter und denfünf Brüdern in einem Waldhäuschen. Seit dem Tod des Vaters arbeitendie Brüder als Holzfäller, um die Familie zu versorgen. Rotkäppchenkümmert sich gemeinsam mit der Mutter um den Haushalt. Eines Tagessoll das Mädchen der kranken Großmutter einen Kuchen und eine FlascheWein bringen. Unterwegs begegnet sie dem Wolf, der sie überredet, einpaar Blumen zu pflücken. Obwohl es ihr die Mutter verboten hat,weicht Rotkäppchen auf der Suche nach einem schönen Strauß vom Wegab. 