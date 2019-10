Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 30. Oktober 2019 (Woche 44) bis Samstag, 30. November 2019 (Woche 49)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 30. Oktober 2019 (Woche 44)/28.10.201908.40 h - 13.00 h: Getrennter Programmablauf für SR!08.40 (VPS 08.39) SR: La Réunion - Naturwunder im Indischen Ozean Film vonKerstin Woldt Erstsendung: 14.09.2008 in Das Erste08.40 BW+RP: Eisenbahn-Romantik (WH von DI) Hallendampf- und BahngeschichtenErstsendung: 15.04.2015 in SWR/SR Folge 35909.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes09.10 BW+RP: Brisant (WH von DI) Boulevard Magazin09.40 BW+RP: In aller FreundschaftSchutzengel Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 10.03.2015 in DasErste Autor: Thomas SteinkeRollen und Darsteller:Dr. Lea Peters____Anja Nejarri Jutta Frank____Bärbel Röhl AnjaFrank____Henriette Richter-Röhl Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr.Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____BernhardBettermann Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Sarah Marquardt____AlexaMaria Surholt Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Niklas Ahrend____Roy PeterLink Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman CharlotteGauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Julia Weiß____SarahTkotsch Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____CherylShepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent undOliver Gunia Kamera: Florian Licht und Markus Rößler Folge 67810.25 BW+RP: Elefant, Tiger & Co.Geschichten aus dem Leipziger Zoo Folge 462/48611.15 BW+RP: Planet WissenWie geht gutes Brot?12.15 BW+RP: Quizduell-Olympmit Jörg Pilawa Erstsendung: 08.03.2019 in Das Erste Folge 23913.00 Meister des AlltagsDas SWR Wissensquiz Erstsendung: 10.02.2014 in SWR/SRModeration: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Guido Cantz Folge53Freitag, 29. November 2019 (Woche 48)/28.10.201922.15 h: Nachgeliefertes Thema beachten!22.15 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Wahrheit verpflichtet?Samstag, 30. November 2019 (Woche 49)/28.10.201918.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im Südwesten Erstsendung: 03.11.2018 in SWRSWR Moderator Jens Hübschen fragt: Ist die Donau der längste Fluss Europas? Wieheißt der Fluss in der Unterwelt? Was wissen die Menschen über die Wasserstraßender Welt? Moderator Jens Hübschen testet dieses Wissen in zwei Orten, die anFlüssen liegen, in Neckargemünd und in Altenahr. Dort sollten sich die Bewohnermit fließenden Gewässern auskennen, oder?Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell