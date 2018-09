Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 26. September 2018 (Woche 39) bis Freitag, 09. November 2018 (Woche 45)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 26. September 2018 (Woche39)/26.09.2018Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt:15.15 Genussvoll Reisen durch Sizilien - Cannoli, Couscous undPistazien Erstsendung: 17.04.2015 in HRFreitag, 28. September 2018 (Woche 39)/26.09.2018Sendungen werden mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt:07.00 Planet SchuleSprich losFragewörterErstsendung: 06.09.2017 in WDRFolge 3/807.10 Planet SchuleAHA! Ein Konto für jeden Erstsendung: 24.10.2016 in WDR07.15 Planet SchuleSprich losHabenErstsendung: 07.09.2017 in WDRFolge 4/807.25 Planet SchuleAHA! Fleisch essen - ja oder nein Erstsendung: 24.10.2016 inWDRSamstag, 29. Oktober 2018 (Woche 42)/26.09.2018Sendungen werden mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt:07.00 Menschen unter unsDie 100.000-Euro-Babies Vaterglück per Leihmutter Erstsendung:28.02.2016 in Das ErsteDonnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42)/26.09.2018Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt15.15 Die Bergwelt MallorcasWandererlebnis Tramuntana Erstsendung: 02.03.2018 in HR20.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!20.15 (VPS 20.14) SR: SAAR3 extra Dörfer im UmbruchErstsendung: 19.10.2017 in SR04.40 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!04.40 (VPS 04.39) SR: SAAR3 extra (WH) Dörfer im UmbruchErstsendung: 19.10.2017 in SRFreitag, 19. Oktober 2018 (Woche 42)/26.09.201800.00 Heimat - ein besonderes GefühlDer Abschlussjahrgang des "Instituts für Moderation"Was Heimat bedeutet, fühlt man oft erst, wenn man sie verlässtoder verliert. Umso größer wird die Sehnsucht nach einem kleinenStück Idylle und beständigen Werten. Früher galt es als verstaubtesLebensgefühl für die ewig Gestrigen, heute erstrahlt es wieder inneuem Glanz. Heimatfeeling wird als cooler Lifestyle zelebriert, derWunsch nach regionaler Verankerung und die Liebe zur Heimat boomt.Junge Frauen tragen stolz ihr Dirndl, hängen sich bunte Kuckucksuhrenin ihre erste eigene Wohnung und lesen Krimis mit lokalem Bezug. Undnicht nur das Dorffest und der zünftige Grillabend vor der eigenenHaustür, auch Comedy mit Lokalkolorit ist auf dem Vormarsch. Doch somancher fühlt sich erdrückt von Dorfidylle, Traditionellem undEingefahrenem und sagt Deutschland adieu. Aber was genau ist Heimat?Speziell in diesen Zeiten, in denen der Heimatbegriff politischaufgeladen und in vielerlei Hinsicht benutzt wird? Antworten dazugibt es in "Heimat - ein besonderes Gefühl", moderiert von 14Absolventen des Abschlussjahrgangs des "Instituts für Moderation" ander Hochschule der Medien Stuttgart.Die Gäste:In Eggenfelden, einem beschaulichen Dorf in Niederbayern, hat NepoFitz als Spross der Kabarettlegende Lisa Fitz und dem SchlagzeugerAli Khan seine Kindheit verbracht. Doch die kleinbürgerliche Engeerdrückte ihn schnell. Heute teilt das kabarettistische Energiebündelin bayerischem Dialekt provokant auf der Bühne aus. Mit Leidenschaftbekennt er sich zu seinen Wurzeln: "Ich habe einen sehr bayerischenOrientierungssinn. In der Schule war ich der einzige, der im AtlasPeking gesucht hat - und zwar zwischen Eching, Freising und Erding."Seiner geliebten Schwäbischen Alb den Rücken zu kehren, käme fürLandwirt Willi Wolf nie wieder in Frage. Früher war Kanada seingroßer Traum. Doch bereits nach drei Wochen brach er seine Zeltewieder ab, zu groß war sein Heimweh. Wild-West-Feeling aber hat ersich in seine Heimat geholt, denn mitten auf der Alb züchtet derschwäbische Cowboy Wasserbüffel: "Ich will hier nie wieder weg."Eine tiefe Sehnsucht nach Heimat trägt Moderatorin Shary Reeves insich. Als Kind afrikanischer Eltern in Deutschland geboren, wuchs siein einer Kölner Pflegefamilie auf. Ein Hort der Geborgenheit, aus demsie jedoch mit sechs Jahren herausgerissen wurde. Seitdem fühlt siesich heimatlos: "Schon von klein auf wurde ich mit meiner Hautfarbekonfrontiert und machte oft die Erfahrung, nirgends richtigdazuzugehören."Im Afrika-Urlaub verliebte sich Ruth Vahle-Haruna in einen Fischerauf Sansibar. 7.000 Kilometer trennte zunächst das Paar, bis er zuihr zog. Schnell stellte sich aber heraus: Norddeutschland ist nichtseine Welt. Und so packte die Visagistin ihre Koffer und gab allesauf, um in seiner Heimat Fuß zu fassen. Aber die Beziehungscheiterte: "Die Zeit trage ich immer in meinem Herzen, mit Sansibarfühle ich mich nach wie vor verbunden."Ein entspanntes Leben war für den Hamburger Sebastian Bierwaldnicht drin. Mit seinem Busfahrergehalt kam er kaum über die Runden,neben seiner Vollzeitstelle ging er noch zwei Nebenjobs nach.Freizeit blieb ihm keine. Eines Tages beschloss er: Mir reicht es,ich ziehe in die Schweiz. Seit fünf Jahren fährt er nun in Zürich Busund ist überglücklicher Auswanderer: "Mir geht es finanziellfantastisch und ich habe deutlich weniger Stress. Diese Entscheidungwar wie ein Sechser im Lotto."Barfuß und mit einem einzigen Kleid kam Nadia Qani vor 37 Jahrenam Frankfurter Flughafen an. Sie war vor dem Krieg aus Afghanistangeflüchtet und konnte kein Wort Deutsch. Heute leitet sie einenkultursensiblen Pflegedienst, der sich auf die Bedürfnisse vonMenschen mit Migrationshintergrund spezialisiert hat und hatMitarbeiter aus 20 Nationen: "Frankfurt ist heute mein Zuhause!"Mit ihren Büchern hat Bestsellerautorin Gaby Hauptmann Millionenerreicht - die Ideen für ihre erfolgreichen Romane kommen derJournalistin in ihrer Wahlheimat Bodensee. Seit 1982 lebt sie inAllensbach: "Der Bodensee ist wunderschön und verlockend. Die Gegendinspiriert, verhindert aber lustvoll deren Ausführung. Ich gebe zu,der See ist oftmals stärker als mein Schreibtisch."Der Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba beschäftigtsich seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema Heimat. Als Sohn vonvertriebenen Sudetendeutschen wuchs er als Kind in der Fremde auf.Für den 68-Jährigen ist Heimat ein zwiespältiger Begriff: "Heimatsteht für Sicherheit, Vertrautheit und Nähe. Aber Vertrautheit istauch Kontrolle, Nähe ist auch Enge und kann erstickend wirken."Samstag, 20. November 2018 (Woche 45)/26.09.201818.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten, bearbeitete Fassung.18.15 BW: Landesschau MobilHeidelbergMontag, 05. November 2018 (Woche 45)/26.09.2018Sendungen werden mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt:07.15 Planet Schule¡Pregunta ya! La imagen de Miami Erstsendung: 03.02.2015 in WDRFolge 17/2807.25 Planet Schule¡Pregunta ya!La famaErstsendung: 03.02.2015 in WDRFolge 18/28Mittwoch, 07. November 2018 (Woche 45)/26.09.201818.15 (VPS 18.14) BW: made in Südwest Mit Bierdeckeln die Welterobern Firma Katz in Weisenbach Erstsendung: 25.01.2017 in SWR1,3 Milliarden Bierdeckel im Jahr produziert die Firma Katz inWeisenbach im Murgtal. Damit ist das Schwarzwälder UnternehmenWeltmarktführer für ein Produkt, das wohl nicht lebensnotwendig, abertrotzdem allgegenwärtig ist. Vor wenigen Jahren stand die Firma kurzvor dem Aus. Jetzt ist sie wieder auf Erfolgskurs mit hochmotiviertenMitarbeitern und vielen neuen Ideen.Flüssigkeit aufsaugen, das war die Aufgabe eines Bierdeckelsfrüher. Heute ist ein Bierdeckel vor allem Werbeträger. Die Zuschauerbegleiten Olaf Müller, Sales Manager bei Katz, zu einer Großbrauerei,einem wichtigen Kunden der Firma. Neueste Idee. "Augmented Realitiy".Mit Hilfe eines QR-Codes auf dem Untersetzer und seines Smartphoneskann der Kunde in virtuelle Welten eintauchen. Der Fantasie sindkeine Grenzen gesetzt.Vor 300 Jahren hat alles mit einem Sägewerk an der Murgangefangen. Die umtriebige Unternehmerfamilie Katz wurde durchHolzhandel reich. Sie stellte Floßherren, betrieb Sägewerke,produzierte Bahnschwellen, Telegrafenmasten, Fertighäuser und zuletztBierdeckel. Die Firma ist schon lange nicht mehr in Familienbesitzund wechselte in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach den Besitzer.Immer wieder musste sie sich neu erfinden. Der Druck, Neues zuentwickeln, ist heute größer denn jeBierdeckel bestehen aus Holzschliffpappe, nur scheinbar einsimples Material. Die Rohstoffe Holz und Wasser kommen aus derunmittelbaren Umgebung. Von beiden gibt es dort enorme Mengen. DerFilm entführt den Zuschauer in archaisch anmutende Arbeitswelten:Holz wird in einer gewaltigen Trommel entrindet und von einemriesigen Schleifstein zermahlen. Aus diesem Brei entsteht in derhochkomplexen Pappemaschine Holzschliffpappe. Ein ziemlichinteressantes Material, das wesentlich mehr kann als nur Bierdeckel.Davon ist auch Produktentwickler Scott Treick überzeugt. Erfolgreichverkauft Katz heute seine Pappe als Dämmmaterial für dieBauindustrie. Aber auch Möbel, Tische, Regale, Stühle, originelleGiveaways sind denkbar. Die Katz-Mitarbeiter sind hochkreativ.Die SWR Reihe "made in Südwest" stellt wirtschaftlicheSpitzenleistungen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in denBereichen Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Forschung vor. Oftgeht es um mittelständische Familienbetriebe, die mit einemNischenprodukt weltweit vertreten sind. Die Filme stellen dieMenschen und ihre Geschichte vor, die hier arbeiten und dieseSpitzenleistungen ermöglichen.Freitag, 09. November 2018 (Woche 45)/26.09.201821.00 Zwischen zwei Bildern - Die SWR-ZeitreiseDie Zeitreisende Lilly Wagner entdeckt ein altes Schwarzweißfoto,das ihr Interesse weckt: Eine Gruppe Menschen sitzt auf einerschmalen Straße vor einem Tor. Das Tor führt zu einem Gelände, dasvon Nato-Draht flankiert wird. Sie scheinen auf etwas zu warten. Aberworauf? Der einzige Hinweis auf der Rückseite des Fotos: 3.10.1986,Mutlangen. Lilly Wagners Nachforschungen führen sie in die 1980erJahre, die Zeit nach dem Nato-Doppelbeschluss. Es herrschte KalterKrieg zwischen den USA und der Sowjetunion, der unter anderem dieStationierung von Pershing II Raketen zur Folge hatte. Die Angst voreinem atomaren Krieg trieben immer wieder hunderttausende Menschenauf die Straßen. Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell