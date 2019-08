Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 07. August 2019 (Woche 32) bis Sonntag, 18. August 2019 (Woche 34)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenMittwoch, 07. August 2019 (Woche 32)/01.08.201918.15 h: RP sendet auch den BW-Beitrag "made in Südwest"18.15 (VPS 18.14) BW+RP: made in Südwest Ferienbett to go Hymer- Reisemobile aus Bad Waldsee Erstsendung: 24.06.2015 in SWR BWTroll, Puck und Faun hießen die ersten Wohnwagen in den 50erJahren, die bei Erwin Hymer in Bad Waldsee gebaut werden. Vor allemleicht müssen die einfachen Wohnanhänger sein, denn die damaligenZugfahrzeuge sind noch schwach auf der Brust. Heute ist eher dasReisemobil gefragt. Viel Platz, viel Chrom, viel Schick und vor allemKomfort sowohl hinter dem Steuer als auch in Küche, Bad undSchlafzimmer, fast wie zu hause. Die Firma Hymer in Bad Waldseewächst schnell mit der Sehnsucht der Reisenden nach Sonne, Freiheitund Natur. Abenteuerlust, gepaart mit dem Wunsch nach Geborgenheit inden eigenen vier Wänden auf Rädern. Im Hymer-Museum in Bad Waldsee,das 2011 eröffnet wurde, erzählen 80 Oldtimer-Reisemobile, Caravansund Anhänger erstaunliche Geschichten aus den Pionierzeiten. Diemeisten erfolgreichen Wohnwagen und Mobilhersteller kommen ausBaden-Württemberg. Markennamen wie Dethleffs oder Bürstner steckenmittlerweile alle unter dem Dach der Hymer-Group. Acht Firmen, vomFaltcaravan-Hersteller bis hin zum Luxusliner von Niesmann undBischoff. Der harte Konkurrenzkampf zwingt zum Schulterschluss beimgrößten europäischen Reisemobilhersteller.Sonntag, 11. August 2019 (Woche 33)/01.08.201907.00 (VPS 06.59) Menschen unter uns Wenn Kinder ihre Elternpflegen Erstsendung: 24.03.2019 in Das ErsteMichelle ist 20 Jahre jung und hat gerade ihr Abitur gemacht. AufPartys Freunde zu treffen oder aufs Ausgehen musste sie oftverzichten. Seit zehn Jahren kümmert sie sich rund um die Uhr um ihreMutter, die an Lungenkrebs erkrankt ist. Michelle übernimmt Arbeitenim Haushalt, kocht, wäscht, hilft der Mutter beim An- und Ausziehen."Ich bin schon manchmal traurig und denke an meine Freunde, die nichtso viel zu tun haben. Aber ich will ja die Mama nicht im Stichlassen."Etwa 480.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahrenpflegen laut Hochrechnungen in Deutschland ihre Eltern. Oft haben dieKinder keine Wahl, besonders wenn, wie bei Michelle, die Elterngetrennt sind. Ein Pflegeheim können die Kinder von kranken Elternmeistens nicht mit ihrem Gewissen verantworten. Die Pflege verändertoft das Leben der Kinder. Die ständige Sorge um die Mutter kann tiefeWunden hinterlassen. Normalerweise sind die Eltern für ihre Kinderda. Bei Michelle ist das anders. Der Film zeigt den täglichenBalanceakt zwischen Alltag und Pflege und der Sorge, die Mutter imStich zu lassen.Samstag, 17. August 2019 (Woche 34)/01.08.201918.15 RP: Die Retter der FußgängerzoneNeue Hoffnung für die Neuwieder MittelstraßeDie Mittelstraße in Neuwied, eine pulsierende Lebensader mit über80 Einzel- und Fachhändlern, eine Flaniermeile und ein Kundenmagnetfür die ganze Region - so zumindest war das 1977, als der Südwestfunkder Fußgängerzone einen 45-minütigen Film widmete. Seitdem hat sichviel verändert. Die Mittelstraße gleicht in weiten Teilen dem Bild,das mittlerweile die meisten Fußgängerzonen in Deutschland abgeben:Modeketten, Ein-Euro-Läden, Fastfood-Imbisse, Handyshops - und ganzviel Leerstand. Viele Einzelhändler kämpfen ums Überleben. Gegen dieKonkurrenz von Shoppingcentern auf der grünen Wiese mit ihrenkostenlosen Parkplätzen und vor allem den Interneteinkauf vom Sofaaus haben sie einen schweren Stand. Doch mit dieser Entwicklungwollen sich die Neuwieder nicht abfinden: Ein Aktionsforum ausEinzelhändlern und Gastronomen versucht gegenzusteuern. Oft ein Kampfgegen Windmühlen. Aber die ersten neuen Konzepte scheinen schonWirkung zu zeigen.Sonntag, 18. August 2019 (Woche 34)/01.08.201907.00 Menschen unter unsDie Kinderdorfmutter Erstsendung: 11.08.2019 in Das ErsteKinderdorfmutter Susanne aus Hohenlohe hat ein Jahr vollerVeränderung vor sich. Seit 15 Jahren bewohnt sie mit ihrem MannMoritz und sieben ihnen anvertrauten Kindern eine "Villa Kunterbunt."Doch bald wird es ruhiger werden im Haus, denn die ersten ziehen aus.Der 17-jährige Kai beginnt eine Ausbildung zum Polizisten 200Kilometer weiter weg. Wird er diesen Weg durchhalten? Das wäre nichtnur für Kai, sondern auch für Susanne ein großer Erfolg. Die16-jährige Sandra zieht in ein Heim für Menschen mit kognitiverEinschränkung. Die jüngeren Kinder bleiben vorerst in ihrer Obhut.Welche Bindung hat Susanne zu "ihren" Kindern, die sie auch Mamanennen? Wie geht es ihnen allen mit der Trennung? Und wie läuft es amWochenende, wenn alle wiederkommen?Susannes leibliche Kinder sind schon ausgezogen und stehen aufeigenen Füßen. Susanne hofft, dass sie nun auch ihre aufgenommenenKinder auf einen guten Weg bringen kann. Loslassen und Abschiednehmen gehören genauso zu ihrem Job wie die Kinder damals aufgenommenzu haben. Heißt das lebenslange Verantwortung? Wie findet SusanneEntlastung und Zeit für ihre eigene Familie und für ihre Enkelkinder?Ein Fernsehteam hat die Kinderdorfmutter mehrere Monate begleitet undzeigt sie im Spannungsfeld zwischen Beständigkeit und Loslassen.Mittwoch, 21. August 2019 (Woche 34)/01.08.201918.15 h: Änderungen von BW + RP beachten!18.15 (VPS 18.13) RP: made in Südwest Ahoi MS Renate DasDonauschiff aus Remagen Erstsendung: 26.09.2018 in SWR18.15 h: Änderungen von BW + RP beachten!18.15 (VPS 18.14) BW: made in Südwest Die Freibad-Macher - MitArschbomben zum ErfolgDienstag, 10. September 2019 (Woche 37)/01.08.2019"Der Krieg und ich" wird als Hörfilmfassung und mitVideotext-Untertiteln ausgestrahlt.05.25 Planet SchuleDer Krieg und ich Anton aus Deutschland "Die Verwandlung"(1938/39) Folge 1/8Freitag, 13. September 2019 (Woche 37)/01.08.201914.15 Eisenbahn-RomantikBahnen und Menschen im Südwesten - Politiker und die EisenbahnFolge 968Wenn er Vertrauen geschöpft hat und guter Laune ist, dann nimmtUlrich Goll, der frühere Justizminister von Baden-Württemberg, einenmit unter seinen Dachboden. Dort steht was nur wenige wissen - eineModelleisenbahn. Wenn er sich mal richtig in eine andere Weltzurückziehen will, dann baut er an der Anlage weiter. Leni Breymaierhat ganz andere Erinnerungen an die Eisenbahn - die ehemaligeSPD-Landesvorsitzende hat schon auf dem Ulmer Hauptbahnhof gearbeitetund reist seit frühester Kindheit mit der Bahn. Heute alsBundestagsabgeordnete ist sie Vielfahrerin. Andreas Schwarz, GrünerFraktionsvorsitzender im baden-württembergischen Landtag, hat einesgemeinsam mit Thomas Strobl, dem Innenminister des Landes: Sie beidehaben sich für Bahnen eingesetzt. Strobl für die Stadtbahn inHeilbronn und Schwarz für die S-Bahn ins heimische Kirchheim.Vier Politiker einmal ganz anders - nicht hinterm Schreibtischoder im Parlament, nein, hier sind sie als Menschen mit ihren ganzpersönlichen Erlebnissen rund um die Eisenbahn gezeigt.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell