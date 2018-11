Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 30. November 2018 (Woche 48) bis Donnerstag, 10. Januar 2019 (Woche 2)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 30. November 2018 (Woche48)/27.11.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher In der zweitenReiheHäufig schauen Menschen aus Gewohnheit nur auf diejenigen, die inder ersten Reihe stehen. Doch wer steht hinter ihnen - und warum?Während jemand auf der Bühne steht und die Menge mitreißen kann,schreibt ein anderer für ihn die Reden oder Witze - ein Team aufAugenhöhe. Im Gegensatz dazu kann die Rollenverteilung auchunfreiwillig erfolgen: zum Beispiel, wenn Bruder oder Schwester durcheine schwere Erkrankung die ganze Aufmerksamkeit der Eltern benötigt,oder die Nachfolge eines Familienunternehmens nach einem unerwartetenSchicksalsschlag kurzfristig neu aufgestellt werden muss. Wovon hängtes ab, ob man sich in der zweiten Reihe wohlfühlt? Kann man aus derzweiten Reihe manchmal sogar mehr bewegen als auf den vorderenPlätzen?Die Gäste im "Nachtcafé":Jenny Frankhauser wurde lange Zeit nur als "Schwester von"wahrgenommen - sehr zu ihrem Leidwesen. "Keiner möchte in seinemeigenen Leben nicht an der ersten Stelle stehen", sagt dieHalbschwester von Daniela Katzenberger, die sich durch die ständigenVergleiche mit dem berühmten Familienmitglied häufig unsichtbarfühlte.Ebenso wenig sichtbar, aber dafür mit Freude und Stolz, übteWerner Schempp seinen Beruf aus: "Ich habe mich wohlgefühlt in derRolle des guten Zweiten." Als langjähriger Protokollchef imStaatsministerium Baden-Württemberg diente er unter fünfMinisterpräsidenten und organisierte für sie Staatsbesuche,Dienstreisen und Staatsbankette.Ganz unerwartet fand sich Birgit Rodler in der ersten Reihewieder: "Ich habe niemals mit dem Gedanken gespielt, Chefin zuwerden." Doch als die Firma, bei der sie 25 Jahre alsMaschinenstickerin angestellt war, Insolvenz anmelden musste,entschloss sie sich kurzerhand, den Handwerksbetrieb zu übernehmen -mit großem Erfolg.Ludger Pistor blickt auf eine erfolgreiche Karriere alsSchauspieler zurück. Sogar in zahlreichen großen Hollywood-Filmen warer zu sehen - allerdings fast immer in Nebenrollen. "Eitelkeit ist inder Kunst nicht angebracht", sagt der Schauspieler, der sich selbsteinmal scherzhaft als "Mr. Germany" bezeichnete, weil er in vielenFilmen "den Deutschen" spielen durfte.Was es heißt, von Geburt an in der zweiten Reihe zu stehen, weißFrauke Gonsior. Weil ihre Zwillingsschwester ein körperlichesHandicap hat, wuchs sie als sogenanntes "Schattenkind" auf. IhrAlltag war durch das Handicap ihrer Schwester geprägt - früh musstesie bei Haushalt und Pflege mithelfen. "Ich musste lernen, dass ichaus der zweiten Reihe auch einmal hervortreten darf.""Im Grunde ist es eine Aufgabe für uns alle, uns mit der zweitenReihe zu begnügen", davon ist der Psychotherapeut Dr. Mathias Jungüberzeugt. Er weiß, wovon es abhängt, ob man sich wohlfühlt in derzweiten Reihe oder sich nichts sehnlicher wünscht, als aus demSchatten zu treten.Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichstenTalkshows im deutschen Fernsehen.Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschenmit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente undExperten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen.Donnerstag, 06. Dezember 2018 (Woche 49)/27.11.201820.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten, das Thema liegt nochnicht vor.20.15 (VPS 20.14) SR: SAAR3 Das Saarlandmagazin04.40 h: Für SR geänderten Beitrag beachten, das Thema liegt nochnicht vor.04.40 (VPS 04.39) SR: SAAR3 (WH) Das SaarlandmagazinFreitag, 07. Dezember 2018 (Woche 49)/27.11.201822.15 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Einsamkeit -wenn keiner da istDie Adventszeit ist für viele nicht nur die Zeit derBesinnlichkeit, sondern vor allem die Angst vor dem, wasunausweichlich kommen wird - Weihnachten. Auch wenn es das Fest derLiebe, der Familie und der Geborgenheit ist, Millionen Deutscheverbringen diese emotional besonders aufgeladenen Feiertage völligallein zu Hause. Während an Heilig Abend aus der Nachbarswohnungglückliches Kinderlachen, fröhliche Lieder und Familientrubel zuhören sind, läuft in den eigenen vier Wänden der Fernseher alsDauerberieselung, um dem unerträglichen Alleinsein etwasentgegenzusetzen. Jeder zehnte Deutsche fühlt sich neuen Studienzufolge einsam. Dabei ist das Gefühl, völlig alleine zu sein,überhaupt keine Frage des Alters. In manchen Großstädten lebt bereitsin mehr als der Hälfte aller Wohnungen nur eine Person. Tendenzsteigend. Und das hat Folgen, denn ungewollt einsame Menschen habenein erhöhtes Krankheitsrisiko und eine verkürzte Lebenserwartung.Aber Einsamkeit kann auch eine Kraftquelle und eine Begegnung mitsich selbst sein. Denn was die einen als furchtbaren Zustandempfinden, ist für andere ein erstrebenswertes Ziel: Endlich malalleine zu sein - sei es auf einer einsamen Wanderung oder währendeiner Auszeit von Job und Familie in der Toskana. Für nichts undniemanden verantwortlich zu sein, außer sich selbst - dieses Gefühlkann nicht nur befreiend sein, selbst gewähltes Alleinsein kann aucheine heilende Wirkung haben.Samstag, 08. Dezember 2018 (Woche 50)/27.11.201810.30 Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste bei MichaelSteinbrecherDie Adventszeit ist für viele nicht nur die Zeit derBesinnlichkeit, sondern vor allem die Angst vor dem, wasunausweichlich kommen wird - Weihnachten. Auch wenn es das Fest derLiebe, der Familie und der Geborgenheit ist, Millionen Deutscheverbringen diese emotional besonders aufgeladenen Feiertage völligallein zu Hause. Während an Heilig Abend aus der Nachbarswohnungglückliches Kinderlachen, fröhliche Lieder und Familientrubel zuhören sind, läuft in den eigenen vier Wänden der Fernseher alsDauerberieselung, um dem unerträglichen Alleinsein etwasentgegenzusetzen. Jeder zehnte Deutsche fühlt sich neuen Studienzufolge einsam. Dabei ist das Gefühl, völlig alleine zu sein,überhaupt keine Frage des Alters. In manchen Großstädten lebt bereitsin mehr als der Hälfte aller Wohnungen nur eine Person. Tendenzsteigend. Und das hat Folgen, denn ungewollt einsame Menschen habenein erhöhtes Krankheitsrisiko und eine verkürzte Lebenserwartung.Aber Einsamkeit kann auch eine Kraftquelle und eine Begegnung mitsich selbst sein. Denn was die einen als furchtbaren Zustandempfinden, ist für andere ein erstrebenswertes Ziel: Endlich malalleine zu sein - sei es auf einer einsamen Wanderung oder währendeiner Auszeit von Job und Familie in der Toskana. Für nichts undniemanden verantwortlich zu sein, außer sich selbst - dieses Gefühlkann nicht nur befreiend sein, selbst gewähltes Alleinsein kann aucheine heilende Wirkung haben.Mittwoch, 19. Dezember 2018 (Woche 51)/27.11.201822.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 "mal ehrlich... wie ist Weihnachten in Armut?" Der SWRBürgertalk mit Florian WeberFreitag, 21. Dezember 2018 (Woche 51)/27.11.201803.15 h: Nachgeliefertes Thema beachten!03.15 "mal ehrlich... wie ist Weihnachten in Armut?" (WH von MI)Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber Erstsendung: 19.12.2018 inSWR/SRMontag, 31. Dezember 2018 (Woche 1)/27.11.201823.50 - 05:25 h Verschiebung des Programms um 5 MinutenTagestipp23.50 Silvester im Südwesten Willkommen 2019Moderation: Alexandra Gondorf00.20 (VPS 00.15) Die größten Schlager-Kulthits der 70er (WH)02.20 (VPS 02.15) Die größten Nonsens Hits05.25 Musikladen extra: Dieter Thomas Kuhn - Die singendeFöhnwelle Erstsendung: 03.10.2011 in RBSamstag, 05. Januar 2019 (Woche 2)/27.11.201816.45 h: Untertitel wurde gestrichen!16.45 Auto-Ikonen: Der KäferDer VW Käfer wurde mehr als 22 Millionen Mal gebaut und in mehrals 150 Länder exportiert. Er hat die Menschen auf allen Kontinentenmobil gemacht. Der Käfer ist jedoch keine Entwicklung von Volkswagen.Erfinder des funktionalen, einfachen Konzepts ist Ferdinand Porsche,ein großer Ingenieur, der bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegsvon der Massenproduktion eines erschwinglichen Kleinwagens nachamerikanischem Muster träumt. Im Auftrag der nationalsozialistischendeutschen Arbeitsfront entwickelt er in den dreißiger Jahren den"Kraft durch Freude" (KDF)- Wagen. So bezeichnen die Nazis denbuckligen Zweitürer mit luftgekühlten Boxer-Heckmotor. ImNiemandsland bei Fallersleben in Norddeutschland entsteht seinerzeitdie größte Automobilfabrik Europas. Im Krieg werden dort anstelle vonKDF-Wagen Rüstungsgüter produziert.Als nach Kriegsende die Demontage des Werks im Raum steht,erkennen die britischen Besatzer das Potential des deutschenKleinautos und veranlassen die Produktion. Es ist der Startschusseiner Weltkarriere. Das SWR Feature "Der Käfer - Volkswagen für dieWelt" zeigt Modelle aus der spannenden Frühentwicklung undSerienfertigung des Käfer, darunter die ältesten existierenden Käfer,die noch nie öffentlich gezeigt wurden. Das Team trifft Carl H. Hahn,den früheren VW Chef, der dem Käfer in den USA als wichtigstemWeltmarkt ab den späten Fünfzigern zum Durchbruch verhalf. Der Filmpräsentiert die größte private Käfer Sammlung der Welt, zeigtbeeindruckende Sonderkarosserien auf Käfer-Basis und ist zu Gast aufdem Formel 1 Kurs im belgischen Spa, dem Bug-Fest. Es ist wohl einesder verrücktesten Käfer-Treffen Europas.Montag, 07. Januar 2019 (Woche 2)/27.11.201807.20 h: Untertitel wurde gestrichen!07.35 Auto-Ikonen: Der Käfer (WH von SA) Erstsendung: 05.01.2019in SWR/SRDonnerstag, 10. Januar 2019 (Woche 2)/27.11.201818.15 BW+RP: Oma kocht am bestenMaultaschen mit KartoffelsalatWenn Ingrid Hofmann am Wochenende ihre Familie in Ingelfingenbesucht, freut sie sich immer ganz besonders. Denn meistens gibt esdann frische Maultaschen für sie. Die sind aus gutem Grund ihrLieblingsgericht seit Kindheitstagen: Oma Christa Hofmann macht nichtnur den Nudelteig selbst, sondern serviert das schwäbischeNationalgericht in Rinderbrühe und mit einem Kartoffelsalat. Undjetzt ist Ingrid dran. Zum Testessen fährt Oma nach Remshalden. 