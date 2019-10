Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 25. Oktober 2019 (Woche 43) bis Donnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 25. Oktober 2019 (Woche43)/18.10.201900.15 Glück im Leben - planbar oder zufällig? DerAbschlussjahrgang des "Instituts für Moderation"Die Sehnsucht nach Glück ist tief in den Menschen verankert. Jederhat den Wunsch nach einem erfüllten, zufriedenen Leben. Doch warumhaben die einen das Glück förmlich für sich gepachtet, während andereihr Leben lang vergeblich auf Momente der inneren Zufriedenheitwarten? Seit Jahrhunderten begeben sich Wissenschaftler auf die Suchenach einer Formel für das Glück - entschlüsselt ist es bis heutenicht.Glück - dieses große Wort bedeutet für jeden etwas anderes. Einlukratives Jobangebot, die große Liebe oder ein Leben unter Palmen -was genau macht Menschen glücklich?Ist innere Zufriedenheit von äußeren Faktoren unabhängig? IstGlück vorbestimmt, durch Kindheitserfahrungen geprägt oder kann manselbst darauf Einfluss nehmen und ihm auf die Sprünge helfen?Antworten dazu gibt es in "Glück im Leben - planbar oder zufällig?",moderiert von den Absolventen des Abschlussjahrgangs 2019 des"Instituts für Moderation" an der Hochschule der Medien mit folgendenGästen:Waldemar Hartmann gilt als bayerisches Urgestein derFernsehlandschaft. Etliche Male in seiner 40-jährigen Karriere halfihm dabei das Glück auf die Sprünge. So verschaffte 2003 derlegendäre Wutausbruch des damaligen Fußball-Bundestrainers RudiVöller im Gespräch mit Hartmann dem ARD-Sportmoderator einenlukrativen Werbevertrag als Bierbotschafter: "Für mich ist das wieeine Privatrente, die mich finanziell sorgenfreier ins Alter gehenund erheblich ruhiger schlafen lässt."Marie-Luise Marjan war als Baby im Heim, bis eine Familie sie beisich aufnahm. Durch Zufall erfuhr sie später von ihrer Adoption undtraf mit 16 ihre leibliche Mutter. Doch es blieben mehr Fragen alsAntworten. Bis sich die "Lindenstraße"-Schauspielerin auf die Suchenach ihren Wurzeln machte und ihren Halbbruder fand: "Mit ihm habeich ein neues Kapitel in meinem Leben aufgeschlagen."Früher wurde Jens Hilbert als Außenseiter verspottet und lebtesehr zurückgezogen. Als der Odenwälder sein persönliches Andersseinakzeptierte und den Paradiesvogel in sich entdeckte, stellte sichsein "Outing" als Glücksfall heraus. Es war der Startschuss für seineKarriere. Heute liebt der Selfmade-Millionär und Unternehmer dasBlitzlichtgewitter: "Den Mutigen gehört die Welt. Lass Dich in DeinenVisionen von niemandem begrenzen."Ihre glückliche Kindheit in Anatolien endete für Cennet Krischakvon einem Tag auf den anderen. Denn mit 13 Jahren wurde daslebensfrohe Mädchen zwangsverheiratet. Was folgte, waren Jahre desLeidens, der Unterdrückung und Isolation. Nach mehrerenSuizidversuchen löste sie sich trotz massiver Drohungen aus ihrerEhehölle. Eine Entscheidung, die sie innerlich zerriss: "Wenn ichbleibe, gehe ich daran kaputt. Wenn ich mich trenne, werde ichausgestoßen." Heute führt die Stuttgarterin ein glückliches, freiesLeben.Ilona Rubel und ihr Mann hatten einen Herzenswunsch: eingemeinsames Kind. Doch Ilona erlitt eine Fehlgeburt und konnte aufnatürlichem Wege nicht mehr schwanger werden. In einerKinderwunschklinik suchte das Paar Hilfe - und bekam den Rat zurEizellenspende. Da diese in Deutschland verboten ist, nahmen Ilonaund ihr Mann viele Auslandsreisen und teure Behandlungen in Kauf.Nach einer Odyssee kam 2015 ihr Wunschkind zur Welt: "Amelie ist dasBeste, was uns passieren konnte."SWR Radiomoderator Matthias Holtmann war mit seinerunverwechselbaren Art die Kultstimme des Südwestens und stand immerfür den ewig Junggebliebenen mit der schnoddrigen Schnauze. Doch mit59 traf ihn die Schockdiagnose: Parkinson. Dennoch versucht er, einweitestgehend normales Leben zu führen, und steht trotzfortgeschrittener Erkrankung auf der Bühne: "Parkinson ist Pech undein großer Mist. Aber es gibt viel schlimmere Diagnosen, insofernhabe ich noch Glück gehabt."Hanni Münzers Weg zum Erfolg war von vielen Wendungen geprägt,oftmals war dabei die Liebe ihr Kompass. Um mehr Zeit mit ihremkranken Mann verbringen zu können, kündigte sie ihren sicheren Postenals Vorstandsassistentin. Und lud noch in der Nacht ihrerAusstandsfeier ihren Roman im Internet hoch, der zuvor von allenVerlagen abgelehnt wurde. Das Buch verkaufte sich millionenfach: "Ichbin mir meines Glücks immer sehr bewusst", so die Bestsellerautorin.Ein Leben im puren Glück gibt es nicht, davon ist ProfessorWilhelm Schmid überzeugt. "Glück und Unglück liegen für uns alle nahbeisammen, die Kunst ist es, die Höhen und die Tiefen des Lebens auchanzunehmen. Wichtig ist, dass ein Mensch offen dafür ist, dass sichsein Leben noch einmal grundlegend ändern kann", so derGlücksforscher. Denn Schicksalsschläge können auch eine Chancebieten, dem Leben einen neuen Verlauf zu geben, weiß der Philosoph.Sonntag, 03. November 2019 (Woche 45)/18.10.201915.15 h: Sendung ist mit VT-untertitelt.15.15 Kochen mit Martina und MoritzEinfach lecker! Küchenklassiker neu entdeckt Erstsendung:27.02.2016 in WDRSonntag, 10. November 2019 (Woche 46)/18.10.201912.15 ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Waldorf global EineSchule geht um die Welt Erstsendung: 05.09.2019 in SWR/SRWas haben NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg,Medizin-Nobelpreisträger Thomas Südhof und die Schauspielerin SandraBullock gemeinsam? Sie sind Waldorfschüler. 1919 wurde die "FreieWaldorfschule Uhlandshöhe" als Bildungseinrichtung für dieArbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgartgegründet; daher der Name. 100 Jahre später kehrt die InterkulturelleWaldorfschule Mannheim zu den Wurzeln zurück. Im BrennpunktviertelNeckarstadt lernen Kinder aus unterschiedlichsten Schichten undKulturen gemeinsam.Der Film begleitet eine zweite und eine elfte Klasse durch dasSchuljahr. Waldorf ist eine riesige Schulbewegung geworden, dieRudolf Steiners "Erziehung zur Freiheit" in alle Welt exportiert - inein Armenviertel in Brasilien, ins leistungsorientierte Russland, zuFlüchtlingskindern im Nordirak. Umgekehrt studieren Pädagogen ausKorea, China oder Kanada in Stuttgart die Methoden derWaldorfpädagogik, ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand.Donnerstag, 14. November 2019 (Woche 46)/18.10.2019Für BW geänderte Moderation beachten20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Stefanie GermannDonnerstag, 21. November 2019 (Woche 47)/18.10.2019Für BW geänderte Moderation beachten20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Stefanie GermannMontag, 25. November 2019 (Woche 48)/18.10.201921.00 Land - Liebe - LuftDie Bio-Pioniere vom BodenseeBei Überlingen liegt einer der ältesten und größtenDemeter-Bauernhöfe Deutschlands: das Hofgut Rengoldshausen. Seit 1932wird dort biologisch-dynamisch gewirtschaftet. Etwa 70Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den verschiedenenBetriebszweigen beschäftigt. Sie "beackern" 200 Hektar Land - stolze7000 Quadratmeter sind mit Gewächshäusern überdacht.Mechthild und Markus Knösel leben mit ihren drei Kindern auf demHof und kümmern sich um Viehzucht und Ackerbau: Mechthild versorgt 50Kühe , "Schweizer Originalbraunvieh", eine sogenannteZweinutzungsrasse. Die Tiere eignen sich nämlich für dieMilcherzeugung und für die Mast.Johannes Günther und Simon Rothenberger leiten einen anderenBereich: die Gemüsegärtnerei. In den Gewächshäusern und im Freilandernten sie Tomaten, Gurken, Salate, Paprika und die "Königin derFinsternis" - Chicoree.Wie auf jedem Demeter-Hof werden auch am Bodensee "Präparate" ausHornmist- und Hornkiesel hergestellt und dann auf den Feldernausgebracht. Nach Rudolf Steiners Lehre wirken sie als eine ArtHeilmittel für die Erde. Außerdem sollen sie Wachstum und Qualitätder Pflanzen verbessern.Der Film hat die Menschen auf dem Hofgut Rengoldshausen ein Jahrlang begleitet.Mittwoch, 27. November 2019 (Woche 48)/18.10.201921.00 Die Amtsrichterin - Eine Frau für alle FälleDer Angeklagte ist 72 Jahre alt. Jetzt sitzt er zerknirscht undschicksalsergeben im Gerichtssaal von St.Blasien, um das Urteil derRichterin zu empfangen. Er wurde in einem örtlichen Supermarkt beimLadendiebstahl erwischt. Für die Tat hat er sich schon entschuldigt,es sei ihm "unerklärlich, warum die Waren von mir in die Taschegesteckt wurden", hat er an den Supermarkt geschrieben. Eigentlichein klarer Fall - und trotzdem für die zuständige Richterin SusanneLämmlin-Daun nicht ganz einfach. Denn der Mann steht noch wegen eineranderen Strafsache unter Bewährung und die Richterin muss sich dieFrage stellen, ob sie den Wiederholungstäter nicht zu einemGefängnisaufenthalt verurteilen müsste.Einer von vielen Fällen am Amtsgericht von St. Blasien imHochschwarzwald, dem kleinsten Amtsgericht im Südwesten, demzweitkleinsten in Deutschland. Susanne Lämmlin-Daun ist hier dieRichterin, die Frau für alle Fälle. Sie ist zuständig für Strafrecht,Zivilrecht und Verkehrsrecht. Für Trunkenheitsfahrten genauso wie fürgesetzliche Betreuungen. Nicht selten macht sie dann Hausbesuche, umzu ermitteln, ob Menschen in schwierigen Lebenssituationen einen vomGericht bestellten gesetzlichen Betreuer bekommen sollten.Manchmal ist sie sogar eine Art Familientherapeutin. Wie in einemweiteren aktuellen Fall, der gerade anliegt. Eine Tochter hat ihreMutter verklagt. Die tieferen Gründe des Familienstreits kann dieRichterin natürlich nicht klären - aber vielleicht mit einemsalomonischen Urteil die beiden Frauen wieder miteinander insGespräch bringen.SWR Autorin Cornelia Uebel hat Susanne Lämmlin-Daun über einigeWochen hinweg bei der Urteilsfindung begleitet. Ein Film über Rechtund Gerechtigkeit und über das pralle Leben hinter juristischenSchriftsätzen und Paragrafen.Donnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)/18.10.2019Für BW geänderte Moderation beachten20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! 