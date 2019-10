Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 18. Oktober 2019 (Woche 42) bis Freitag, 15. November 2019 (Woche 46)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 18. Oktober 2019 (Woche42)/07.10.201922.00 h: Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Nachbarnzwischen Hilfe und HölleSamstag, 09. November 2019 (Woche 46)/07.10.201918.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im Südwesten Erstsendung: 10.11.2018 in SWRIm Südwesten sind rund 40 Prozent der Fläche von Wald bedeckt.Moderator Jens Hübschen will herausfinden, was die Menschen überihren Wald wissen. Was da so wächst, was da so lebt, was es so alleszu entdecken gibt. Wie immer fragt der Spontan-Quizmaster Menschenauf der Straße, im Café - und im Wald. Seine Fragen, Texte und Bilderhat er in seinem Quiz-Computer dabei. Trippstadt mitten impfälzischen Wald spielt gegen Königsbronn am Rande der SchwäbischenAlb. Wer wird den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen?Freitag, 15. November 2019 (Woche 46)/07.10.201914.15 Eisenbahn-RomantikVom Bockerl in Bayern in den Wilden Westen - Zwei Modellbahnenauf zwei Kontinenten Folge 975Heimat - Was ist das eigentlich? Die vier Vereinsmitglieder von"Bockerl fahr zua!" haben sich das nie gefragt, sie haben schlichtdas was, vor ihrer Haustür passiert, nachgebaut. Eine Anlage, dieihre Heimat "Die Hallertau" im Herzen Bayerns in vielen Motiven bisins Detail nachbildet. Eine Anlage, die in den Gemeindehallen, indenen sie ausgestellt wird, von hunderten Menschen besucht wird - unddiese Besucher bringen ihre Geschichten, ihre Bilder mit und diewerden auf der Anlage auch immer wieder nachgebaut und so ist in denletzten Jahren ein einzigartiges rollendes Heimatmuseum entstanden.Ein längst abgerissenes Schulgebäude weckt Erinnerungen, dieSchimmelkapelle gibt es auch in Wirklichkeit und auch einSchrottplatz gehört wie im richtigen Leben dazu.Der zweite Teil des Films beschäftigt sich mit einerGroßspuranlage in Amerika, die ihresgleichen sucht. Tom Miller hatauf Zwölf mal 25 Metern die Schmalspurbahnen des Wilden Westens miteiner Akribie nachgebildet, die nur noch staunen lässt. Einverstecktes und gleichwohl üppiges Kleinod, das der Öffentlichkeitbisher kaum zugänglich war. Zwei Modellbahnkonzepte auf zweiKontinenten.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell