Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 15. März 2019 (Woche 11) bis Sonntag, 21. April 2019 (Woche 17)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 15. März 2019 (Woche 11)/14.03.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Freundschaft -wenn nichts unmöglich istMichael Steinbrecher spricht u. a. mit Dieter Beutel und DetlefKowalewski, die eine ungewöhnliche Freundschaft verbindet / Freitag,15.3.2019, 22 Uhr, SWR FernsehenOft sind es ganz außergewöhnliche Begegnungen und Schicksale, diezwei Menschen zusammenbringen. Mit guten Freunden teilt man dieschönsten Erlebnisse sowie Sorgen und Ängste. Sie leiden mit, hörenzu und unterstützen. Gemeinsame Erinnerungen schweißen zusammen -umso größer ist die Enttäuschung, wenn sie ein unschönes Ende nimmt:Etwa bei einer gemeinsamen Urlaubsreise, durch finanzielleStreitigkeiten oder einen neuen Partner. Manche Freundschaften haltenhingegen ein Leben lang. Freundschaft lebt von der Gewissheit, dassauch mitten in der Nacht jemand das Telefon abhebt, wenn derLiebeskummer unerträglich wird. In Zeiten instabilerFamilienbeziehungen und wechselnder Partnerschaften gewinnenFreundschaften zunehmend an Bedeutung - und bieten große Vorteile:Laut wissenschaftlichen Untersuchungen leben Menschen mit Freundennicht nur gesünder, sie sind auch glücklicher und leben länger.Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé:Freundschaft - wenn nichts unmöglich ist" am Freitag, 15. März, 22Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Dieter Beutel und Detlef Kowalewski haben eine ungewöhnlicheFreundschaft entwickeltDieter Beutel war als Kommissar jahrelang einem Kokaindealer aufden Fersen, observierte und jagte ihn, bis er ihn hinter Gitterbrachte: "Wir waren am Anfang Katz und Maus", erinnert sich DetlefKowalewski, der auf spektakuläre Weise mehrfach aus dem Gefängnisausbrach. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.Dennoch hat sich 27 Jahre später zwischen dem heutigen Tätowierer unddem ehemaligen Polizisten eine Freundschaft entwickelt. "Er hatmeinen Respekt, obwohl er mal ein Verbrecher war", so Dieter Beutel.Jutta Andresen hat durch einen Schicksalsschlag eine neue Freundinan ihrer SeiteAuf ungewöhnliche Weise entstand auch eine Freundschaft von JuttaAndresen. Der schreckliche Unfalltod ihrer Tochter, die zu diesemZeitpunkt in Australien war, hat sie mit Susan zusammengeführt. Sieist die Mutter des betrunkenen Autofahrers, der die Schuld am frühenTod der jungen Studentin trägt. Aus dem Leid der Mütter entstand überzwei Kontinente hinweg eine intensive Freundschaft: "Das Schicksalhat uns zusammengeführt, wir geben uns Halt und Trost."Brit Melters weiß die Unterstützung ihrer Freunde nach einemUnfall sehr zu schätzenAuch Brit Melters wurde von einem Augenblick auf den anderenradikal aus dem Leben katapultiert. Eine Übernachtung in einemFerienhaus und ein lose angebrachtes Schrankbett wurde derFallschirmsprunglehrerin auf tragische Weise zum Verhängnis. Seitdemist sie gelähmt und auf Hilfe angewiesen. Viel Unterstützung bekommtsie von ihren guten Freunden, auf die sie sich immer verlassen kann:"Sie organisieren viel für mich und fangen mich immer wieder auf."Angelika Milster legt großen Wert auf langjährige FreundschaftenFreundschaften nehmen im Leben des Musicalstars Angelika Milstereine sehr große Rolle ein. Obwohl die Sängerin durch ihre Konzerteviel unterwegs ist, reißt der Kontakt zu ihren Lebensfreundinnen nieab. Wichtig sind ihr volles Vertrauen, ein ehrliches Feedback undgegenseitige Wertschätzung: "Freunde sind mir das Wichtigste. Bis aufeine Freundin haben alle anderen mit dem Showbusiness nichts zu tun."Jürgen Milski verlor durch seine Popularität die Freundschaft zuseinem besten FreundNie hätte Jürgen Milski gedacht, dass die enge Beziehung zu seinembesten Freund eines Tages in die Brüche gehen könnte. Die erstenRisse bekam seine langjährige Freundschaft, als der ehemalige KölnerBlechschlosser durch eine TV-Sendung über Nacht bekannt und zumPublikumsliebling wurde: "Statt mir den Erfolg zu gönnen und sich mitmir zu freuen, spürte ich von seiner Seite viel Neid und Missgunst",so der Partysänger und Entertainer.Dr. Wolfgang Krüger ist als Freundschaftsforscher tätig"Der Kern der Freundschaft zeigt sich im Konflikt und in derKrise", sagt Dr. Wolfgang Krüger. Gute Freundschaften sind nachAnsicht des Psychotherapeuten nicht nur ein Glücksfaktor, sondernverlängern sogar das Leben. Der Freundschaftsforscher weiß, was guteFreundschaft ausmacht, woran man richtige Freunde erkennt und welcheGründe es gibt, nicht länger an einer Freundschaft festzuhalten.Samstag, 16. März 2019 (Woche 12)/14.03.201918.05 RP: Die SWR-ReportageHeißes Eisen in einer Tour - Unterwegs mit dem fahrendenHufschmied Erstsendung: 10.03.2018 in SWR RP"Farrier" - auf Deutsch Hufschmied - hat er sich auf die Stirntätowiert. Markus Ax aus Weitersborn im Soonwald betreibt seinenBeruf mit einer Leidenschaft, die buchstäblich unter die Haut geht.Seit 15 Jahren ist er Schmied. Seine Schmiede allerdings hat vierRäder: An Bord seines Bullys sind ein Ofen, den er auf 1.600 Gradhochheizt, und eine Sammlung von Hufeisen in allen Größen - vomFohlen bis zum Kaltblüter. Damit fährt er zu seiner Kundschaft,Pferdebesitzern im ganzen Hunsrück. Mit dabei Lehrling Willi, derwegen seiner Begeisterung für Pferde und den Beruf jeden Tag aus derNähe von Bonn anreist. Und das obwohl er miterlebt, wie kräftezehrendder Job ist: Sein Chef Markus Ax hat mit 36 schon mehrereBandscheibenvorfälle hinter sich.Sonntag, 17. März 2019 (Woche 12)/14.03.201922.05 RP: FlutlichtStudiogast: Ronnie Hellström (ehemaliger Torhüter und FCK-Idol) |Fußball Bundesliga: Bayern München - 1. FSV Mainz 05 | Fußball 3.Liga: Sportfreunde Lotte - 1. FC Kaiserslautern | Nah dran: FelixPrangenberg (BMX-Fahrer) | Moderation: Benjamin WüstSonntag, 07. April 2019 (Woche 15)/14.03.201918.45 RP: Bekannt im LandVon Moller zu Müller Die Geschichte des Mainzer TheatersDer Bau des Theaters Mainz am Gutenbergplatz wurde zwischen 1829und 1833 durch den Darmstädter Hofbaumeister Georg Moller errichtet.Der Theaterbau stellte erstmals, in Anlehnung an das Kolosseum inRom, das Halbrund des Zuschauerraums nach außen hin dar. Die neueFormgebung wirkte sich positiv auf die Sichtverhältnisse aus undmachte Schule. Im 19. Jahrhundert prägte das Mainzer Theater dasKulturleben der Stadt, hier fanden einige überregional beachtetePremieren statt.1942 im Krieg zerstört, wurde das Theater 1951 auf den altenMauern wiederaufgebaut. Das langsam wiederaufblühende Theaterlebengab vielen Mainzern die Lebensfreude in schweren Zeiten zurück.In den Jahren von 1998 bis 2001 hat das Theater in einer großangelegten Sanierung seine jetzige Gestalt erhalten: Von dem altenMollerbau sind nur an wenigen Stellen sichtbare Reste geblieben, diean eine bewegte Vergangenheit mit vielen kleinen und großenTheatergeschichten erinnern. In der Zeit des Umbaus begann die ÄraDelnon/Schläpfer und setzte wieder Glanzlichter nach einer Phase, alsdas Mainzer Theater eher für gemütliche Provinzialität stand.Plötzlich interessierten sich wieder die Feuilletons für die MainzerBühne.Mittlerweile prägt Intendant Markus Müller das Gesicht desMollerbaus, wie das Theater immer noch liebevoll genannt wird. UnterMüller erlebt das Mainzer Staatstheater gerade einenaußergewöhnlichen Höhenflug.Sonntag, 14. April 2019 (Woche 16)/14.03.201918.45 RP: Bekannt im LandSarah Henke & Co.Menschen und Schicksale in der pfälzischen Heimat:Sarah Henke wurde als Findelkind auf den Straßen Seouls von einerdeutschen Familie adoptiert. Heute ist sie Küchenchefin einesRestaurants in Andernach und hat sich zum zweiten Mal einenMichelin-Stern erkocht.Die Chansonsängerin Nanette Scriba aus Mainz lebt viele Monatejährlich auf den Kapverden. Dort haben wir die vorwiegend als Malerintätige Künstlerin besucht.Die Sportsoldatin Gesa Krause startet für ihren VereinSilvesterlauf Trier und hat in der Disziplin Hindernislauf schonzweimal den Europameister-Titel heimgeholt.Fotoreporter Herbert Piel reiste einst durch die ganze Welt undbannte nahezu alle Großen unserer Zeit vor seine Kamera. Heute lebter auf den Rheinhöhen über Boppard.Tijan Sila flüchtete aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg und lebtheute als Schriftsteller in Kaiserslautern.Sonntag, 21. April 2019 (Woche 17)/14.03.201908.45 Himmel auf ErdenSt. Stephan in MainzSie sind einzigartig in Deutschland und zählen von ihrerGesamtfläche zu den größten Glaskunstwerken weltweit, die derKünstler je geschaffen hat: die Chagall-Fenster in der Kirche St.Stephan in Mainz. Als Touristenattraktion begeistern sie Besucher ausaller Welt. Über zweihunderttausend Kunstfreunde kommen jährlicheigens in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt, um die farbigenKirchenfenster zu sehen. Von 1978 bis zu seinem Tod im Jahre 1985schuf der russische Künstler Marc Chagall neun Fenster für denvorderen Teil der Kirche. Das Glasfensterwerk von St. Stephan wurdevon einem französischen Atelier später um 19 weitere Fenster imLanghaus und im Westchor ergänzt.Dass der jüdische Künstler, der auf Grund des HolocaustsDeutschland nie wieder betreten wollte, für eine römisch-katholischeKirche in Mainz ein großes Kunstwerk schuf, ist dem damaligen PfarrerKlaus Mayer zu verdanken. Monsignore Mayer, selbst aus einerjüdischen Familie stammend, konnte den hochbetagten und in Frankreichlebenden Künstler für die neue Fenster-Gestaltung des im ZweitenWeltkrieg schwer zerstörten Kirchenbaus gewinnen. Rund 40 Jahre nachdem Einbau des ersten Fensters begeistert der 95-jährige MonsignoreMayer die Kirchenbesucher heute immer noch mit seinen fastzweistündigen Meditationen, in denen er die Fenster kunsthistorischund religiös erläutert.Aber nicht nur wegen einer außergewöhnlichen Orgel, seiner Fensterund anderer kunsthistorischer Besonderheiten wie einemmittelalterlichen Kreuzgang ist die alte Kirche St. Stephaninteressant. Die Pfarrgemeinde unter Leitung des engagierten PfarrersStefan Schäfer sorgt für ein reges kulturelles und spirituelles Lebenauf dem Stephansberg oberhalb der Mainzer Altstadt. 