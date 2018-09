Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 27. September 2018 (Woche 39) bis Mittwoch, 31. Oktober 2018 (Woche 44)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 27. September 2018 (Woche39)/25.09.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderPressezeilen:Protest und Staatsmacht - Der Fotograf Andreas Magdanz und der"Hambacher Forst"!Helmut Kohl auf der Bühne - Das Schauspiel "Der Elefantengeist" amNationaltheater Mannheim!Brillant, ausdrucksstark und preisgekrönt - Die SchauspielerinAenne Schwarz aus Filderstadt - im Filmdrama "Alles ist gut"!Bilder von Orgien, Rauschzuständen, Drogen - "EKSTASE" in Kunst,Musik und Tanz - jetzt im Kunstmuseum Stuttgart!Ein vielversprechender Auftakt: Neuer Intendant, neuerGeneralmusikdirektor und - Richard Wagners "Lohengrin" - an derStuttgarter Oper!Kultur-Tipps!Freitag, 28. September 2018 (Woche 39)/25.09.201822.30 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Apfel fälltnicht weit vom Stamm?Ein nach der Geburt freudig ausgerufenes "Ganz der Vater!" erfülltmit Stolz. Ein im Streit geäußertes "Du bist genau wie deine Mutter!"hingegen kann eine verletzende Beleidigung sein. Eltern und Kinderhaben ein Band fürs Leben, das nicht immer ganz unkompliziert ist.Alle Menschen lernen als Kinder zuerst von ihren Eltern. Die Elterngeben ihnen Regeln und Werte mit auf den Weg und bereiten sie aufsLeben vor. Kinder ahmen sie nach. Häufig sind Vater und Mutter dasgrößte Vorbild. So gibt es viel Gleichheit zwischen den beidenGenerationen. Das gilt neben dem Aussehen oft auch für Interessen undBerufswahl - aber auch für Laster und Charakterschwächen. Der Apfelfällt eben bekanntlich nicht weit vom Stamm - oder doch? Einigescheinen gleich von einem ganz anderen Baum gefallen zu sein. Dennneben Ähnlichkeiten gibt es auch zahlreiche Unterschiede zwischenEltern und ihren Kindern. Und das Verhalten von Mutter und Vater kannbei den Sprösslingen sogar in den unbändigen Wunsch nach Abgrenzungumschlagen: Manche Kinder stemmen sich mit aller Kraft dagegen, so zuleben wie ihre Eltern. So kommt es zu Lebensentwürfen, die nichtunterschiedlicher sein könnten - Reibungspunkte inklusive. Dochwerden alle Menschen spätestens mit zunehmendem Alter unseren Elternimmer ähnlicher? In Teilen leben sie nach, was die Eltern ihnenvorleben und häufig wiederholen sie Muster und auch Fehler ihrerEltern - bewusst oder unbewusst. Ist das Eltern-Kind-Verhältnis einlebenslanges Pendeln zwischen Nachahmung und Abgrenzung? Und werdenalle am Ende doch wie ihre Eltern - ob sie wollen oder nicht?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:"Der Sohn von ..." - das hat Danny Humphreys oft über sichgelesen. Dabei war das Verhältnis zu seinem exzentrischen Vater, dem70er-Jahre-Star Les Humphreys, alles andere als väterlich. Frühentfloh seine Mutter, Schlagerikone Dunja Rajter, der Beziehung.Trotzdem erbte Danny nicht nur die optische Ähnlichkeit, sondern auchsein musikalisches Talent: "Wenn ich mich anziehen würde wie er, mitKotletten und Latzhose, könnte man die Les-Humphries-Singers 2.0machen."Abgrenzung und Wiederannäherung - für die EntwicklungspsychologinPasqualina Perrig-Chiello sind dies die ganz normalen und wichtigenProzesse in Eltern-Kind-Beziehungen. Denn ohne Abgrenzung könnenjunge Menschen keine eigene Persönlichkeit ausbilden, so diePsychotherapeutin. "Die Definition der eigenen Identität gehört zuden großen Entwicklungsaufgaben in unserem Leben."Eigentlich wollte Nicole Zepter nie werden wie ihre Mutter. Dochmit Mitte 30 musste die Journalistin feststellen, dass sie in einerunglücklichen Liebesbeziehung unbewusst die Geschichte ihrer Mutterwiederholt hatte. Intensiv versuchte sie, die sich wiederholendenVerhaltensmuster zu verstehen: "Das Gute ist, man kann den Apfelweiter wegwerfen, wenn man einmal begreift, warum man in diesenVerhaltensweisen fast gefangen war."Ganz bewusst hingegen hat sich Gerd Klein dafür entschieden, dasErbe seiner Vorfahren anzutreten. Bereits in siebter Generationbewirtschaftet seine Familie ein Weingut an der Mosel. Dass nun, fast200 Jahre später, auch sein Sohn die Herausforderung angenommen hat,erfüllt den Winzer mit großem Stolz: "Die lange Familientradition hatmich schon immer fasziniert und ist bis heute auch eine ArtVerpflichtung."Dörte Thümmler trat unfreiwillig die Nachfolge an. AlsLeistungsturnerin sollte sie den unerfüllten Traum der Mutterverwirklichen und wurde bereits mit acht Jahren aufs Sportinternatgeschickt. Leistung, Schmerz und Drill bestimmten die Kindheit derAusnahmeathletin. Mit weitreichenden Folgen, auch für ihre eigeneMutterrolle: "Als ich mein erstes Kind bekam, war meine größte Angst,dass ich etwas übersehe und es meinem Kind so schlecht geht, wie esmir ging."Erst als Jugendlicher erfuhr Rainer Höß von der Erblast seinerFamilie: Sein Großvater war der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß. Mitdem Wissen um das furchtbare Familienerbe haderte er jahrelang,arbeitete seine Familiengeschichte auf und brach den Kontakt zurgesamten Familie ab. Eine Erkenntnis aber bleibt: "Ich bin Teil vonRudolf Höß und er ist Teil von mir. Ob ich das will oder nicht. Aberich definiere mich über das, was und wie ich es tue."Samstag, 29. September 2018 (Woche 40)/25.09.201818.05 RP: Die SWR-ReportageDie fette Elsa Der Riesenkürbis von BirlenbachEin gigantischer Kürbis, so schwer wie ein Pferd - das ist BjörnDietrichs ganzer Stolz. Denn der Sonderpädagogikstudent ausBirlenbach hat ein außergewöhnliches Hobby: Er züchtetRiesenkürbisse. Sein größtes Exemplar derzeit, von ihm liebevoll Elsagetauft, bringt eine halbe Tonne auf die Waage - und damit rechnensich Björn und Elsa gute Chancen aus, die rheinland-pfälzischeKürbiswiegemeisterschaft in Kaiserslautern zu gewinnen. Dafür hat erEiniges an Zeit und Geld investiert: 500 Liter Wasser benötigt derKürbis täglich, gedüngt wird rein ökologisch mit einem Mittel aufAlgenbasis. Und nun muss Björn Dietrich den Koloss noch unbeschadetnach Kaiserslautern schaffen. Einfach so im Kofferraum geht dasnicht.Die SWR Reportage begleitet Björn und sein Riesengemüse bei derErnte und dem großen Wettbewerb: Ist Elsa der schwerste Kürbis vonRheinland-Pfalz?18.15 RP: Landesart"Kultur vor meiner Haustür? Machbar, lieber Nachbar!", lautet dasMotto der "Landesart"-Sendung in Burgbrohl. Patricia Küll begleitetzwei Aktionskünstler, das Duo "katze und krieg", bei einerStraßenaktion, mit der die Welt des Ortes im Landkreis Ahrweilererklärt werden soll. Und sie trifft die Künstlerin und KuratorinKarin Meiner, die eine Kunstschule auf dem Lande gegründet hat undseit Jahren erfolgreiche Kulturarbeit leistet. Sind Kunst und Kulturauf dem Lande angekommen und wo liegt gerade der Reiz der Mitmach-und Aktionskunst? Fragen, denen in der Sendung nachgegangen wird.Darum geht's"Jeder Mensch ist ein Künstler", lautete das Credo von JosephBeuys. Er und viele seiner Kolleginnen und Kollegen versuchten dieseThese immer wieder zu bestätigen, in dem sie Menschen zu gemeinsamenKunstaktionen, zu "Mitmach-Kunst" bewegten. Auch in Rheinland-Pfalzgibt es Beispiele, wie Bürger sich gemeinschaftlich und mit viel Spaßkreativ betätigen. Mehr darüber in der Rubrik "Darum geht's".Was bisher geschah: Aktionskunst in BurgbrohlKarin Meiner sorgte im Landkreis Ahrweiler in den letzten Jahrenimmer wieder mit besonderen Kunstaktionen für Aufsehen. Seien es"Tischrennen", bei denen Bürger mit Rädern unter ihren Tischen alsFormel 1 Piloten durchstarten, oder das Abschreiben des Grundgesetzesam Wahltag. Mittlerweile ist sie auch als Kuratorin undKunstvermittlerin tätig. So lädt sie Aktionskünstler aus aller Weltin ihre Heimat ein und betreibt in Burgbrohl eine Kunstschule."Landesart" stellt die engagierte Macherin vor.Beitrag: Oma Inge - ein Kulturhaus für Schornsheim"Oma Inge" ist ein Kulturhof im rheinhessischen Schornsheim, derden Bewohnern Kultur vor der eigenen Haustür bieten will:Niederschwellig, kostengünstig und vor allem: interaktiv. Kultur zumMitmachen ist auch die Idee hinter dem Aktionstag "Leben: Ein Tagder Kunst zum Betrachten, Betreten und Begreifen".Landesart ist dabei.Sonntag, 30. September 2018 (Woche 40)/25.09.201813.45 Festumzug 173. Cannstatter VolksfestModeration: Kristin Haub,Martin Häußermann und Wulf Wager200 Jahre Cannstatter Volksfest, 100. LandwirtschaftlichesHauptfest - unter diesem Zweiklang steht der Jubiläumsfestzug indiesem Jahr. Es war anno 1818, als der württembergische König WilhelmI. mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau, der ZarentochterKatharina, das Volksfest stiftete. Er wollte damit vor allem dieErnährungslage der Bevölkerung verbessern und förderte dieLandwirtschaft. Im Jahre 1841 feierte der König sein 25-jährigesRegierungsjubiläum mit einem großen Volksfestumzug. Davon gibt esviele Abbildungen. Einige der alten Wagen, die darauf zu sehen sind,haben die Cannstatter im Original nachgebaut. Es sind die Höhepunktedes diesjährigen Festzugs neben farbenfrohen Trachtengruppen,Musikkapellen, Fanfarenzüge und unzähligen Pferden, Schweinen, Geißenund Ochsen.SWR Moderatorin Kristin Haub und Brauchtumsexperte Wulf Wagererklären die Hintergründe des Festes. Straßenreporter MartinHäußermann mischt sich unter die 4.500 Teilnehmenden und fängt dieAtmosphäre des bunten Treibens ein.Freitag, 05. Oktober 2018 (Woche 40)/25.09.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Die letztenTabus - was keiner wissen darfInkontinenz, Geschwisterinzest oder Pornosucht - wer spricht inseinem Freundeskreis schon ganz offen und unverblümt über solchintime Details? Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Tabus, es sind dieungeschriebenen Gesetze und Benimmregeln unseres Zusammenlebens. Werdagegen verstößt, wird abgestraft und ausgegrenzt. BereitsKleinkinder lernen, was "richtig" ist, was man nicht machen und sagendarf. Wer das Tabu bricht, erntet nicht nur betretenes Schweigen,Kopfschütteln oder scharfe Blicke, sondern riskiert auch, dass sichsein Umfeld von ihm distanziert. Und so schweigt die Managerindarüber, dass sie seit Jahren nur mit der täglichen Dosis Kokainihren Job durchstehen kann. Ebenso der Nachbar, der hinter denVorhängen mit seiner lebensechten Silikonpuppe auf dem Sofa vor demFernseher sitzt - keiner von ihnen wird aus Scham und Angst, seinGesicht zu verlieren, darüber seinen Kollegen berichten. Dabei sinddoch die Ideale unserer Gesellschaft Toleranz, Offenheit undVielfalt. Und trotzdem löst es eine Medienwelle aus, wenn sich einehemaliger Fußballprofi als homosexuell outet. Oder sich eine Autorinüber ihre Körpersäfte auslässt. Dennoch gibt es Demonstrationen, wennGrundschüler über Transsexualität aufgeklärt werden sollen oderreligiös besetzte Symbole karikiert werden. Was bei uns inDeutschland vielleicht längst kein Tabu mehr ist, kann hingegen inanderen Kulturen unter Umständen lebensbedrohlich sein. Im"Nachtcafé" wird geredet, worüber andere schweigen: "Die letztenTabus - was keiner wissen darf."Freitag, 12. Oktober 2018 (Woche 41)/25.09.201814.15 Eisenbahn-RomantikMit der Schmalspurbahn in Russlands Vergangenheit Folge 939In Russland gibt es viele Städte und Regionen, in denen vor allemeins gilt: Moskau - und damit die Verwaltungs- und Finanzzentrale -ist weit - und die Menschen vor Ort auf sich selbst angewiesen. Washeißt das für das Herz Russlands am Ural, wo immer schon dieVersorgung des Riesenreichs mit Stahl und Holz gesichert wurde?Yekaterinburg, das pulsierende russische Zentrum auf der Grenzezwischen Europa und Asien, kann sich in Lifestyle und Architekturdurchaus mit westlichen Metropolen messen. Hier laufen alle wichtigenVerkehrsstränge zusammen, die Transsib auf dem Weg nach Wladiwostokoder Moskau macht hier Station, der internationale Flughafen bringtManager aus aller Welt in das Zentrum der Stahl-, Eisenbahn- undWaffenproduktion Russlands.Knapp 150 Kilometer weiter nördlich, in Alapajewsk, ist Beginn undEnde der Waldbahn, die in diesem Jahr 120-jähriges Bestehen feiert.Das größte funktionierende Schmalspurnetz Russlands wurde schon zurZarenzeit gebaut, versorgte die Stahlindustrie am Ural mit Holz - undalle Dörfer entlang der 250 Kilometer Streckennetz mit dem, was dieMenschen zum Leben brauchten. Sie tut das bis heute, denn geteerteStraßen gibt es immer noch nicht und einige Dörfer sind in demsumpfigen Gelände überhaupt nur über den Bahndamm erreichbar. Wer dieWaldbahn bis zur Endstation benutzt, ist keine 200 KilometerLuftlinie von Yekaterinburg im 19.Jahrhundert gelandet.Der Film zeigt Russland entlang der Schmalspureisenbahnstrecke vonAlapajewsk, die ihre Bedeutung für den Holztransport weitgehendverloren hat und wo man in einigen Dörfern nur noch darauf wartet,dass die dort noch wohnenden, vor allem älteren Menschen nicht mehrleben. Der Film zeichnet den Kontrast zwischen der MetropoleYekaterinburg mit Transsib und westlichem Lifestyle und der Waldbahnvon Alapajewsk nach. Moskau ist sowohl in Yekaterinburg als auch imElf-Seelen-Dorf Kalach am Ende der Schmalspurstrecke sehr weit weg.Nur leben die Menschen in der Metropole im 21., die in Kalach unterden Bedingungen des 19.Jahrhunderts.Montag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/25.09.201818.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten, Trennung von BW!18.15 BW: MENSCH LEUTEMüller macht das! - Ein Oberbürgermeister und seineMulti-Kulti-Stadt18.15 (VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Die Knaller-Kerle ZweiWaffen-Brüder zum SchießenWenn Achim Schäfer zum Kundenbesuch aufbricht, deutet nichts aufseinen Job hin. Auf dem Firmenwagen prangt keine Werbung. In Anzugund mit Aktenkoffer wirkt er wie ein Versicherungsvertreter. Dabeiist der gelernte Büchsenmacher im Waffengeschäft tätig. Zusammen mitseinem jüngeren Bruder Holger führt er ein Unternehmen, dasgebrauchte Gewehre und Pistolen an- und verkauft. Online, in dieganze Welt.Die Branche der Schäfers agiert im Verborgenen. Viele Mitbürgerhaben Vorurteile, verbinden mit ihrem Metier Mord und Totschlag. Fürdie beiden Brüder, die selbst keine Waffen besitzen, ist der Berufein Balanceakt. Was die wenigsten wissen: gerade die gesetzlichstreng überwachte Tätigkeit der Schäfers verhindert das Abwandern vonWaffen in den illegalen Schwarzmarkt. Obwohl immer strengereWaffengesetze ihnen das Geschäft erschweren, investieren die Brüderin die Zukunft. Im Nachbarort bauen sie ihren neuen, wesentlichgrößeren Firmensitz. Wieder ganz versteckt, ohne Außenwerbung.Sonntag, 21. Oktober 2018 (Woche 43)/25.09.2018ab 20.15 h bis 21.45 h: Geändertn Programmablauf beachten,"Lothringen..." auf 28.10. verschoben21.00 Eisenbahn-RomantikAls die Eisenbahn in den Südwesten kam21.45 BW+RP: Sportschau - Die Bundesliga am SonntagMittwoch, 24. Oktober 2018 (Woche 43)/25.09.201818.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten (Tausch mit 31.10.)18.15 (VPS 18.14) BW: made in Südwest Rotes Gold für die Küche -Die Kupfermanufaktur Weyersberg Erstsendung: 20.09.2017 in SWR BWSonntag, 28. Oktober 2018 (Woche 44)/25.09.201820.15 h: Geänderten Beitrag beachten! Tagestipp20.15 (VPS 20.14) Geschichte & Entdeckungen Lothringen -NeuentdecktMittwoch, 31. Oktober 2018 (Woche 44)/25.09.201818.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten (Tausch mit 24.10.)18.15 (VPS 18.14) BW+RP: made in Südwest Die Zukunftsmacher -Auf der Jagd nach Start-ups für Heilbronn