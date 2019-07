Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30) bis Montag, 02. September 2019 (Woche 36)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDonnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30)/23.07.2019geänderten Programmablauf mit zusätzlichem Beitrag ab 20.15 Uhrbeachten:20.15 (VPS 20.14) BW+RP: SWR Wetter extra: Hitzewelle imSüdwestenModeration: Jan Boris Rätz20.15 SR: Die französische Mosel - Vom Felsendorf Liverdun bisins Dreiländereck aus der Reihe "Fahr mal hin" Folge 2/220.30 (VPS 20.15) BW: Zur Sache Baden-Württemberg! DasPolitikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler21.00 SR: Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit PeterWohlleben Mit Sarah Wiener und Guildo Horn durch die EifelErstsendung: 23.10.2018 in SWR/SR21.15 (VPS 21.00) BW+RP: Der mit dem Wald spricht - Unterwegsmit Peter Wohlleben Mit Sarah Wiener und Guildo Horn durch die EifelErstsendung: 23.10.2018 in SWR/SR21.45 SR: aktuell22.00 (VPS 21.45) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg22.00 SR: odysso extraSpuren im Stein - Die Geschichte des OberrheingrabensErstsendung: 22.05.2016 in SWR/SRTagestipp22.15 (VPS 22.00) BW+RP: odysso extra Spuren im Stein - DieGeschichte des Oberrheingrabens Erstsendung: 22.05.2016 in SWR/SR22.45 SR: Ein letzter TangoErstsendung: 14.02.2018 in WDR23.00 (VPS 22.45) BW+RP: Ein letzter Tango Erstsendung:14.02.2018 in WDR00.05 SR: Spider-ManSpielfilm USA 2002 Erstsendung: 26.05.2018 in Das Erste Autor:David KoeppRollen und Darsteller:Spider-Man / Peter Parker____Tobey Maguire Green Goblin / NormanOsborn____Willem Dafoe Mary Jane Watson____Kirsten Dunst HarryOsborn____James Franco Ben Parker____Cliff Robertson MayParker____Rosemary Harris J. Jonah Jameson____J. K. Simmons FlashThompson____Joe Manganiello Maximilian Fargas____Gerry BeckerJoseph Robertson____Bill Nunn Henry Balkan____Jack Betts und andereMusik: Danny Elfman Kamera: Don Burgess01.55 SR: betrifft: Der stumme Sommer.Warum sterben die Insekten? (WH von MI)02.10 (VPS 01.55) BW+RP: betrifft: Der stumme Sommer. Warumsterben die Insekten? (WH von MI) (WH von MI)02.40 SR: Land - Liebe - Luft (WH von MI) Kleinvieh macht auchMist Familie Doll kämpft um ihren Bergbauernhof02.55 (VPS 02.40) BW+RP: Land - Liebe - Luft (WH von MI)Kleinvieh macht auch Mist Familie Doll kämpft um ihren Bergbauernhof03.25 (VPS 03.24) SR: odysso extra Spuren im Stein - DieGeschichte des Oberrheingrabens (WH) Erstsendung: 22.05.2016 inSWR/SR03.40 (VPS 04.10) BW+RP: odysso extra Spuren im Stein - DieGeschichte des Oberrheingrabens (WH) Erstsendung: 22.05.2016 inSWR/SR04.10 SR: Genfer See, da will ich hin! (WH von SA) mit MichaelFriemel Erstsendung: 28.10.2017 in SWR/SR04.25 (VPS 03.25) BW+RP: Marktcheck (WH von DI)04.40 SR: Die französische Mosel - Vom Felsendorf Liverdun bisins Dreiländereck (WH) aus der Reihe "Fahr mal hin" Folge 2/205.10 (VPS 05.25) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Über diePfalz zum Mond Erstsendung: 21.07.2019 in SWR RP05.25 SR: aktueller bericht05.40 BW+RP: Reisetipp SüdwestAuf Tour im Kinzigtal Erstsendung: 24.05.2018 in SWRFreitag, 26. Juli 2019 (Woche 30)/23.07.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Die heilendeKraft der NaturWohin das Auge blickt, blühende Natur. Saftige Wiesen, duftendeLavendelfelder und prall gefüllte Kirschbäume - gerade jetzt imSommer zeigt sich Mutter Erde in ihrer vollen Pracht. Nichts lässtdie Menschen mehr aufblühen als ein Tag an der frischen Luft. Ob imSchrebergarten, beim Bergwandern oder am Strand - Natur ist Kur.Umgeben von Kiefernduft und entlang moosbedeckter Wege kann dergestresste Städter beim sogenannten Waldbaden oder Atemwandern zurinneren Ruhe finden. Selbst beim Gebären spielt die Natur wieder einegrößere Rolle. Beim umstrittenen "Entbinden im Alleingang" bringenFrauen ohne Hilfe von Hebammen ihr Kind im Wald oder im Garten zurWelt. Andere wiederum richten sich beim Fensterputzen oderFriseurbesuch nach der passenden Mondphase.Das überlieferte Wissen um Kräuter, Bäume und Blumen erfährt immermehr Zuspruch. Patienten verlassen sich nicht mehr ausschließlich aufdie Schulmedizin. Seit Jahren gibt es erbitterten Streit, ob diegesetzlichen Krankenkassen die Kosten für Homöopathie übernehmensollen. Trotz wissenschaftlicher Zweifel wünschen sich Patientenverstärkt sanftere Wege. Etwa 2.500 homöopathische Arzneien gibt es,dazu viele Naturheilmethoden. So liefern Bienen nicht nur Honig, dieeingeatmete feucht-warme Luft aus Bienenstöcken hilft angeblich auchgegen Asthma und Allergien. Anhänger von rituellen Zeremonienerhoffen sich von einem Schwitzhüttenaufenthalt heilsameReinigungsprozesse. Doch wann sind die Grenzen der Natur erreicht?Wer bei einer Krebserkrankung ausschließlich auf Aprikosenkerne, eineEdelsteintherapie oder Heilkräutertees setzt, spielt mit seinemLeben. "Die heilende Kraft der Natur" - am Freitag, 26. Juli 2019 im"Nachtcafé".Sebastian Viellechner kennt sich mit den Wirkstoffen aus, die dieNatur bereithält. Der Kräuterpädagoge lebt im Einklang mit der Naturund weiß, wann Schlüsselblumen, Brennnesseln oder Spitzwegerichhelfen. Ob bei Rheuma, Hautproblemen oder Bienenstich -"Kräuterwastl" kennt die verborgenen Heilkräfte von Beeren, Wurzelnund Sträuchern. "Der Dialog des Körpers mit der Natur ist dasWertvollste. Und eine ausgewogene Ernährung", so der Kräuterexperte."Wir haben uns viel zu weit von der Natur entfernt", davon istSarah Schmid überzeugt. Vor allem beim Natürlichsten der Welt, derGeburt der Kinder. Deshalb war es der achtfachen Mutter wichtig, ihreKinder in einer natürlichen Umgebung zur Welt zu bringen. Einen ihrerSöhne hat sie sogar alleine im Wald geboren, zwei Kinder inEigenregie in ihrem Garten - und das vor laufender Kamera, denn dieGeburts-Clips veröffentlicht die Bloggerin im Internet.Ob Bronchitis, Asthma oder Pollenallergien - Hans Musch istüberzeugt: "Die Bienenluft heilt manche Krankheiten weit schonenderals die Schulmedizin." Der leidenschaftliche Imker glaubt an dieheilende Wirkung von Honigprodukten und an seine Bienenluft-Therapie,auch wenn es bislang keine medizinische Studie gibt, die dieHeilkraft der Bienenstockluft bestätigt.Mit 30 bekam Susanne Krämer die schockierende Diagnose:Brustkrebs. Doch statt Bestrahlung, Chemotherapie oder Operationsetzte die ehemalige Krankenschwester auf Gemüsesäfte, Tees und einestrenge Fastenkur. Heute arbeitet die 51-Jährige als Schamanin undhilft Sinnsuchenden mit Natur-Ritualen und Orakeln aus Lebenskrisen:"Ich besinge das Wasser, orientiere mich am Mondkalender und zeigeÜbungen, wie wir mit der Natur verschmelzen können."Bei wissenschaftlich nicht bestätigten Heilmethoden hört für IrisHundertmark jegliches Verständnis auf. Als Apothekerin kennt sie dieUmsatzzahlen von Mitteln, die keinerlei nachweislichen Heileffekthaben: "Ich habe mich jedesmal schlecht gefühlt, wenn Kunden bei mirHunderte von Euro für Globuli, Bachblüten oder Schüßlersalze gelassenhaben - immer verbunden mit der Hoffnung auf Heilung." Vor allemunter Heilpraktikern hat ihre Entscheidung, homöopathische Produkteaus ihren Regalen zu nehmen, für viel Ärger gesorgt.Sanfte Heilverfahren und Schulmedizin sind schon lange keinGegensatz mehr, sondern sollten sinnvoll miteinander kombiniertwerden. Davon ist Prof. Dr. Jost Langhorst überzeugt. Der Chefarzt ander Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde in Bambergverbindet die moderne Hochleistungsmedizin mit wissenschaftlichgeprüfter Naturheilkunde: "Wir setzen auf die Stärkung körpereigenerRessourcen und verfolgen einen ganzheitlichen Therapieansatz."Sonntag, 11. August 2019 (Woche 33)/23.07.201907.00 h: Geänderten Beitrag beachten!07.00 (VPS 06.59) Menschen unter uns Wenn Kinder ihre Elternpflegen Erstsendung: 24.03.2019 in Das ErsteSonntag, 18. August 2019 (Woche 34)/23.07.201918.45 RP: Bekannt im LandKatharina Kasper Die Heilige aus dem WesterwaldEin armes Bauernmädchen kämpft im 19. Jahrhundert gegen sozialeNot, gründet einen Orden und wird heute als Heilige verehrt:Katharina Kasper aus Dernbach im Westerwald. Von dort hat sie einweltweites christliches Hilfswerk aufgebaut: die armen DienstmägdeJesu Christi. Im Dernbacher Kloster Maria Hilf leben und arbeiten dieSchwestern noch immer nach dem Vorbild ihrer Gründerin und pflegenengen Kontakt zu den Filialen in allen Erdteilen. Im Oktober 2018wurde Katharina Kasper in Rom heiliggesprochen. Das hat die ohnehinenge Bindung der Menschen aus Dernbach und Umgebung zu "ihrer"Katharina noch verstärkt. Kinder und Jugendliche haben einSchattentheater einstudiert, in dem sie Leben und Wirken der heiligenKatharina erzählen. Die Geschichte des armen Bauernmädchens, das austiefem Glauben heraus die Welt zum Guten verändern will, zieht nochimmer viele Menschen in ihren Bann. "Bekannt im Land" erzählt, wieKatharina Kasper gelebt und gewirkt hat, und wie ihr Glaube und ihrsoziales Engagement in ihrem Heimatort und auf der ganzen Weltweitergelebt wird.Sonntag, 01. September 2019 (Woche 36)/23.07.201908.15 SWR Bigband X Magnus Lindgren - TransitionsMagnus Lindgren, schwedischer Jazz-Saxophonist, Flötist, Komponistund Arrangeur arbeitet schon seit einiger Zeit immer wieder mit derSWR Bigband zusammen. Seit 2018 ist er von der SWR Bigband als Artistin Residence für drei Jahre benannt. Magnus Lindgrens frischer,virtuoser Jazz-Spirit zeigt sich in seinen Arrangements undKompositionen. Zusätzlich ist er in den Stücken alsMultiinstrumentalist in der Aufzeichnung vom 18. März 2018 ausStuttgart zu bestaunen.Montag, 02. September 2019 (Woche 36)/23.07.201922.00 Sag die WahrheitDie SWR RateshowModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Mike Krüger, Ursula Cantieni, Pierre M.Krause Folge 536Eine der drei Frauen ist auf dem Kutschbock zuhause. 