Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 23. Januar 2020 (Woche 4) bis Samstag, 29. Februar 2020 (Woche 10)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 23. Januar 2020 (Woche 4)/21.01.202022.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder"Das Vorspiel" - eine Begegnung mit Nina Hoss zum Kinostart ihres jüngsten Filmsin Stuttgart."Dancer of the Year" - zu Besuch bei dem 15-jährigen Ausnahmetänzer NicolasKöhler in Freiburg."TAGUNDNACHTGLEICHE" - Lena Knauss von der Filmakademie Ludwigsburg beim MaxOphüls Preis in Saarbrücken."Jerusalem am Rhein" - die drei SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz wollenUnesco-Welterbe werden."Dimension" - Iván Pérez und sein Dance Theatre Heidelberg tanzen dasLebensgefühl ihrer Generation.Von Bäumen, Tieren und Menschen - Kulturtipps.Samstag, 25. Januar 2020 (Woche 5)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!18.15 SR: Mit Herz am HerdLyonerpfanne Erstsendung: 20.10.2018 in SRMontag, 27. Januar 2020 (Woche 5)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!03.50 SR: Mit Herz am Herd (WH von SA) Lyonerpfanne Erstsendung: 20.10.2018in SRFreitag, 31. Januar 2020 (Woche 5)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!06.10 SR: Mit Herz am Herd (WH von SA) Lyonerpfanne Erstsendung: 20.10.2018in SRSamstag, 01. Februar 2020 (Woche 6)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!18.15 SR: Mit Herz am HerdHackküchelscher mit Schicht-Salat Erstsendung: 27.10.2018 in SRFreitag, 07. Februar 2020 (Woche 6)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!06.10 SR: Mit Herz am Herd (WH von SA) Hackküchelscher mit Schicht-SalatErstsendung: 27.10.2018 in SR22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Vom Glauben an sich selbst"Das kannst du nicht!" - eine Aussage, die schmerzt. Denn sie bedeutet: Jemandtraut einem Menschen etwas nicht zu, jemand glaubt nicht an ihn. Mindestensgenau so schmerzhaft ist es aber, wenn man diesen Satz zu sich selbst sagt. Wennes an Selbstbewusstsein mangelt und Zweifel die Oberhand gewinnen. Dabei gilt:"Glaube an dich selbst - besonders wenn kein anderer es tut."Egal ob berufliche Ziele, Vorsätze wie Abnehmen und Rauchstopp oder Träume undVisionen - nicht immer sind alle Menschen im Umfeld ebenso Feuer und Flamme fürdie eigenen Ideen, wie erhofft. Anstatt auf Unterstützung trifft man aufAblehnung und Gegenwind. Reaktionen, die enttäuschen und verletzen. Wie gelingtes da, weiter zielstrebig seinen Weg zu gehen und auch ohne Rückhalt an sichselbst zu glauben?Wenn die eigene Familie, vor allem die Eltern nicht an die Träume, das Talentoder den Erfolg ihres Kindes glauben, wiegt das für Betroffene besonders schwer.Denn gerade Mutter und Vater sollten ihre Kinder unterstützen und ihnen denRücken stärken. Doch was, wenn man statt stolzem Lob und Ermunterung von denEltern nur hört: "Das schaffst du niemals!" Dann gilt es, sich mit Ehrgeiz undWillenskraft den Respekt und den eigenen Weg hart zu erarbeiten.Besonders häufig führen Vorurteile und Klischees dazu, dass Menschen inSchubladen gesteckt und unterschätzt werden. Ist jemand in den Augen anderer zumBeispiel zu alt, wird er oder sie schnell auf das berufliche Abstellgleisgeschoben, rein wegen des Alters aussortiert. Erfahrung und Leistungsfähigkeitscheinen nicht mehr zu zählen. Auch Menschen mit Behinderung kennen dieseVorurteile und werden schnell abgestempelt. Ihnen muss es gelingen, sich wedervon ihrem Handicap noch vorm Urteil anderer aufhalten zu lassen. Kann einvermeintlicher Makel dann sogar zum Erfolgsfaktor werden?Wie geht man damit um, unterschätzt zu werden? Und was braucht es, um trotzWiderständen den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren? "Vom Glauben an sichselbst", das ist das Thema am 7. Februar 2020 bei Michael Steinbrecher im"Nachtcafé".Samstag, 08. Februar 2020 (Woche 7)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!18.15 SR: Mit Herz am HerdGefüllte Zucchini mit Spinatnocken Erstsendung: 03.11.2018 in SRFreitag, 14. Februar 2020 (Woche 7)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!06.10 SR: Mit Herz am Herd (WH von SA) Gefüllte Zucchini mit SpinatnockenErstsendung: 03.11.2018 in SRSamstag, 15. Februar 2020 (Woche 8)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!18.15 SR: Mit Herz am HerdFischsuppe nach Art der Saarschiffer Erstsendung: 10.11.2018 in SRFreitag, 21. Februar 2020 (Woche 8)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!06.10 SR: Mit Herz am Herd (WH von SA) Fischsuppe nach Art der SaarschifferErstsendung: 10.11.2018 in SRSamstag, 22. Februar 2020 (Woche 9)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!18.15 SR: Mit Herz am HerdGrießklößchen mit Zwetschgenröster Erstsendung: 17.11.2018 in SRMontag, 24. Februar 2020 (Woche 9)/21.01.202000.15 h: Film ist ein Hörfilm!00.15 Närrische Wochen im SüdwestenEin Herz und eine Seele Rosenmontagszug Erstsendung: 25.02.1974 in Das ErsteMittwoch, 26. Februar 2020 (Woche 9)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!06.10 SR: Mit Herz am Herd (WH von SA) Grießklößchen mit ZwetschgenrösterErstsendung: 17.11.2018 in SRFreitag, 28. Februar 2020 (Woche 9)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!06.10 SR: Mit Herz am Herd (WH von SA) Grießklößchen mit ZwetschgenrösterErstsendung: 17.11.2018 in SRNachtcafé: Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Liebe auf UmwegenSamstag, 29. Februar 2020 (Woche 10)/21.01.2020SR: "Mit Herz am Herd" ab sofort mit VT-UT!18.15 SR: Mit Herz am HerdFiletspitzen mit Pesto-Nudeln Erstsendung: 24.11.2018 in SRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4498499OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell