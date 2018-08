Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 23. August 2018 (Woche 34) bis Sonntag, 26. August 2018 (Woche 35)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 23. August 2018 (Woche34)/22.08.201820.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneGefährlicher Badespaß - Wird Rheinland-Pfalz zu einem Land vonNichtschwimmern? 17 Menschen sind in diesem Sommer in Rheinland-Pfalzertrunken. Viele in Badeseen und den großen Flüssen, vor allem inRhein und Mosel. Besonders gefährdet sind Kinder. Die meisten vonihnen - rund 60 Prozent - können heutzutage gar nicht oder nur wenigschwimmen und sie haben es wohl auch nie richtig gelernt. DenKommunen geht das Geld aus und Schwimmbäder müssen schließen. Und derSchwimmunterricht entfällt an immer mehr Schulen.Klöckner und die Agrar-Lobby - welchen Kurs steuert die neueLandwirtschaftsministerin? "Klöckner gegen die Fleischindustrie","Die neue Landwirtschaftsministerin als Vorreiterin beim Tierwohl","Klöckner schränkt Glyphosat ein" - BundeslandwirtschaftsministerinJulia Klöckner ist seit Wochen in den Schlagzeilen. Die große Dürreverschafft ihr Aufmerksamkeit, aber die Krise der Bauern ist auchihre erste, große Bewährungsprobe. Mit ihrer bisherigen Zurückhaltungbei den Hilfen für Landwirte hat sie sich im eigenen Lager nicht nurFreunde gemacht. Welchen Weg geht Julia Klöckner?Neue Wohnungen braucht das Land - warum fehlt bezahlbarer Wohnraumin Rheinland-Pfalz? In Städten und Boom-Regionen wie Mainz, Koblenzund Landau explodieren die Mieten. Gleichzeitig stagniert derWohnungsbau und die Zahl der Sozialwohnungen nimmt ab. Wie kann dassein? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" zeigt, dass es neue Ansätze gibtauf dem Wohnungsmarkt.Renaissance der Werkswohnungen - BASF lockt Mitarbeiter mitWohnungen: "Mit Job, aber ohne Bleibe", das ist das Schicksal vielerjunger, gut ausgebildeter Menschen. Bei der BASF muss es dabei nichtbleiben. Der Konzern besitzt rund 6000 Wohnungen in Ludwigshafen undUmgebung und baut jährlich 40 neue Wohnungen hinzu - zu einerNettokaltmiete ab 8 Euro. Ist das Modell Werkswohnung ein Modell fürDeutschland?Aldi-Studentenwohnungen in Landau - wie man Grundstücke bessernutzen kann. Es hört sich an wie ein Scherz, aber vielleicht ist esauch eine von vielen Lösungen für die deutsche Wohnungsmisere: Manstockt die flachen Aldi-Märkte auf und zwar mit acht- biszehnstöckigen Etagen. In Landau ist genau das geplant. Und fast alleParteien, Studierende und viele Bürger sind hin und weg von diesenWohnungsplänen für die neue Schwarmstadt in der Südpfalz. Gäbe es danicht eine "Quote für sozialen Wohnungsbau", die sich die Stadtselbst auferlegt hat. Bei Neubauten sollen 25 Prozent aller Wohnungenausschließlich für Mieter mit Wohnberechtigungsschein bestimmt sein.Weil aber Aldi diese Sozialquote umgehen will, gibt es jetztpolitischen Streit in Landau. Studiogast: Lukas Siebenkotten,Direktor des Deutschen MieterbundesNeustadt/Weinstraße: Kampf um 14 Linden - Geplante Baumfällungenbringen Bürger in Rage: Jeden Mittwoch machen sie unter den Lindenihre "Baumsitzung". Die BI von Lachen-Speyerdorf will nichtwahrhaben, dass die 60 Jahre alten Bäume auf dem Jahnplatz einemBaugebiet weichen sollen. Dabei sollen hier, wenn es nach demStadtrat geht, bald Mehrfamilienhäuser und Wohnblocks stehen. Jetzthängt der Gemeindesegen schief."Zur Sache hilft": Keine Ausnahme für gehbehinderte Rentner. Demgehbehinderten Karl Berck fielen lange Strecken zu Fuß schon immerschwer, doch mit seinem Auto schaffe er es, seine Einkäufe nach Hausezu bringen. Der 66-jährige Koblenzer wohnt in einem Mehrparteienhausin Koblenzer Wohnbau. Doch im vorigen Simmer stellte dieStadtverwaltung auf dem Zuweg zu dem Haus verschließbare Sperrpfostenauf. Mit der Konsequenz, dass Karl Berck nun mit seinem Auto nichtmehr an die Haustür vorfahren kann. Verzweifelt hat sich Karl Berckan "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" gewandt."Zur Sache Schätzchen": "Rheinland-Pfalz will Saarland nicht":Kurt Beck würde gern mit den Saarländern zusammengehen, aber KurtBeck hat nichts mehr zu sagen. Und "Comic-Malu" und "Comic-Julia"sind sich endlich mal einig: Mit ihnen wird es keine Hochzeit mit demSaarland geben.Sonntag, 26. August 2018 (Woche 35)/22.08.201807.00 Menschen unter unsDie Wise Guys Auf dem Höhepunkt am Ende Erstsendung: 04.03.2018in Das ErsteWas Mitte der 80er Jahre als Spaßprojekt von Schulfreunden begann,wurde zur erfolgreichsten A-cappella-Band Deutschlands: ein Echo,fünf goldene Schallplatten, diverse Top-5-Platzierungen in denAlbumcharts, ein Weltrekord für das größte A-cappella-Konzert, über15 veröffentlichte CDs, mehr als 250 selbstgeschriebene Songs undweit mehr als eine Million Konzertbesucher. 25 Jahre lang war dieseKölner Formation nicht nur beruflich ein Vorzeigemodell, sondern auchprivat: Sie sangen gegenseitig auf den Hochzeiten der anderenBandmitglieder, sie wurden zu den Paten der Kinder der anderen undmachten zusammen mit ihren Familien Urlaub.Die "Wise Guys", eine Gruppe von Freunden, die das Ideal einerschöneren Welt besangen und lebten. 2016 dann der Schock: "Wir hörenauf". Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges plötzlich das Ende. 100.000Fans sind entsetzt. 