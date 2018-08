Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 23. August 2018 (Woche 34) bis Montag, 24. September 2018 (Woche 39)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 23. August 2018 (Woche34)/20.08.201820.15 BW: Nächste Ausfahrt - ReutlingenVor 47 Jahren war Thomas Muschal, damals Anfang 20, in Reutlingenmit der Südwestfunk-Sendung "Links und rechts der Autobahn"unterwegs, um die Stadt zu entdecken. An der Seite des Studenten warLiz, die ihm die Schönheiten Reutlingens zeigte. Fast ein halbesJahrhundert später treffen sich Liz und Thomas zum ersten Mal wiederund kommen für die Dreharbeiten nach Reutlingen zurück. DieStraßenbahn, die damals durch die Gassen fuhr, ist im Depot gelandet.Was ist aus dem kleinen Haus auf der Achalm geworden, in dem KünstlerHAP Grieshaber seine Kunst für die Welt geschaffen hat? Wohin willdie jüngste Großstadt Baden-Württembergs? Schon damals versuchten Lizund Thomas die Frage zu beantworten, warum die Reutlinger nicht gernezeigen, was sie haben. Der Film zeigt, dass man nur genauerhinschauen muss und viele Schätze erst auf den zweiten Blickerkennbar sind. An der Hochschule Reutlingen entstehen die Stoffe derZukunft. Ein Start-up-Unternehmen hat ein Verfahren zumumweltschonenden Gerben entwickelt. Die Stadt hat großen Charme, dieInnenstadt wurde saniert. Reutlingen ist im Aufbruch und muss sichnicht verstecken, findet auch der Architekt Wolfgang Riehle, der vielfür seine Heimatstadt plant. Liz und Thomas, das Filmpaar von einst,entdecken Reutlingen noch einmal gemeinsam nach all der Zeit.Samstag, 25. August 2018 (Woche 35)/20.08.201818.05 h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageKampf um die Kicker-Krone Wird Koblenz DeutscherTischfußball-Meister?Freitag, 21. September 2018 (Woche 38)/20.08.201814.15 Eisenbahn-Romantik extraJäger der versunkenen Lok (Teil 1) - Als "Der Rhein" in den Rheinfiel Erstsendung: 14.04.2018 in SWR/SR Folge 928Vor 106 Jahren verunglückte die Titanic und versank im Atlantik.Auf den Tag genau 60 Jahre und zwei Monate früher, nämlich schon am14. Februar 1852, fiel eine funkelnagelneue Lokomotive aus derKarlsruher Maschinenbaufabrik Keßler bei der Auslieferung vom Schiffund versank bei Germersheim im Rhein. Bis heute hat sie kein Menschmehr gesehen.Der erste Teil der insgesamt vierteiligen "Extra-Serie" der"Eisenbahn-Romantik" zur Schatzsuche nach dieser ältesten nochexistierenden deutschen Dampflokomotive erzählt die Geschichte dersagenumwobenen Lok mit dem schicksalshaften Namen "Der Rhein". VomBau in Karlsruhe über die Verladung, den Transport und das Unglückbis hin zu den Versuchen, die 20 Tonnen schwere Lok wieder aus demWasser zu ziehen. Trotz des Einsatzes von 400 starken Männern und denersten Tauchern, die dafür aus England anreisen mussten, waren alleBemühungen, sie aus den Fluten des Rheins zu bergen, vergebens. Nochheute, 166 Jahre später, liegt das technische Meisterwerk aus denAnfangsjahren der Eisenbahngeschichte in seinem kalten, nassen Grab.In den folgenden drei Teilen wird die langjährige Schatzsuche nachder verschollenen Lok beschrieben, die Geschichte destraditionsreichen Lokomotiven-Baus im Südwesten erzählt und dieVorbereitungen für eine mögliche Bergung der Lok begleitet.14.45 Eisenbahn-Romantik extraJäger der versunkenen Lok (Teil 2) - 25 Jahre SchatzsucheErstsendung: 26.05.2018 in SWR/SR Folge 932Ein kleiner Junge aus Cochem an der Mosel liest von der im Rheinversunkenen Lok. Und macht sich auf die Suche. Wo liegt sie? WelcheInformationen gibt es über sie? Längst ein gestandenerLokomotivführer geworden, schart er Mitstreiter vom EisenbahnmuseumDarmstadt-Kranichstein um sich. Sogar einen Geophysiker begeistert ervon seiner Suche, als er glaubt, den Lageort der Lok nach 150 Jahrengefunden zu haben. Hat er aber nicht.Die Lok scheint für immer verschwunden, bis der Lokomotivführerhunderte von Überstunden abfeiern muss. Da geht er nochmals in dieArchive - und schafft es, aus vielen kleinen Hinweisen zurekonstruieren, wo die Lok liegen muss. Der Geophysiker bestätigt:Da, wo die Lok im Rhein liegen soll, liegt etwas aus Metall, so großwie die Lok, so schwer wie die Lok. Das Geheimnis scheint gelüftet.Montag, 24. September 2018 (Woche 39)/20.08.201818.15h: Für BW geänderten Beitrag beachten (getrennt von RP)18.15 (VPS 18.14) BW: MENSCH LEUTE Jessica übernimmt -Hofübergabe in schwierigen ZeitenJessica Sehringer steht vor einer schwierigen Entscheidung. Seitfünf Generationen führt ihre Familie einen Obst- und Spargelhofsüdlich von Freiburg. Sie ist die sechste Generation. Nun steht dieÜbergabe des Hofes von ihrem Vater an. Sie will das schon lange, istin dem Hof aufgewachsen. Doch die Übernahme ist eine Herausforderung.In der Jahrhundertkälte vom April 2017 sind 90 Prozent der Kirschenund die Hälfte der Äpfel erfroren. Jessica muss abwägen, ob dieLandwirtschaft auch für sie eine Zukunft hat. "Wir haben diese Kriseals Familie zusammen gemeistert und so werden wir auch zukünftigemeistern, wenn ich den Hof führe", sagt sie.Jessica ist wie die meisten Bauern optimistisch. Mit ihrerÜbernahme wird sich auf dem Hof einiges ändern. Jessica ist keineObstbaumeisterin wie der Vater, sie hat einen Meister in Floristikund will sich auf Blumenschmuck für Hochzeiten spezialisieren. Dashält sie für ein Geschäft mit Wachstumspotential. So werden vomSehringer-Hof in Zukunft weiterhin Obst und Spargel, aber auchraffinierte Blumenarrangements kommen. Ihre Freundin backt in derHofbäckerei gleich die passenden Hochzeitstorten. Außerdem wirdJessica Sehringer bald Jessica Joos heißen - sie heiratet ihren Andivon einem Winzerhof aus dem Nachbardorf. Als ob zwei Höfe nicht schonHerausforderung genug wären - die beiden organisieren eine mobileCocktailbar, die man mieten kann. "Das ist Spaß, denn da arbeiten wirzusammen und nicht jeder für sich", sagen die beiden. Immerhin, auchdie Cocktailbar führt die Familientradition weiter - die Drinks mixtdas Paar aus den Obstbränden vom Sehringer-Hof.18.15 RP: MENSCH LEUTEAbenteurer mit Wasserwaage Ein Pfälzer Schreiner riskiert allesin Afrika