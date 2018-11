Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 22. November 2018 (Woche 47) bis Freitag, 04. Januar 2019 (Woche 1)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 22. November 2018 (Woche47)/21.11.201820.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Clemens BratzlerClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Rabattschlacht im Internet - das "Aus" für Innenstädte? Am "BlackFriday", dem aus den USA importierten Aktionstag, bietenEinzelhändler und Onlineshops ihre Ware 24 Stunden lang deutlichreduziert an. Vor allem für kleinere Geschäfte ist das Kaufen perKlick ist eine große Herausforderung für den Einzelhandel. RuiniertOnlineshopping die Innenstädte oder hat der Einzelhandel noch eineChance? Besonders in kleinen Städten auf dem Land beklagen dieBewohner, dass ihre Innenstädte zunehmend verwaisen. Gast im Studioist der E-Commerce-Berater Stefan Luther, der Firmen fit für denInternethandel macht. Vor Ort vor dem "Black Friday": Reporterin AlixKoch geht auf Schnäppchenjagd und vergleicht die Preise von Online-und Fachhandel. Liegt es am Onlinegeschäft, dass in Heilbronn immermehr Läden schließen müssen?Teures Tanken und Heizen wegen Niedrigwasser? LautMineralölindustrie ist der niedrige Rheinpegel für die steigendenKraftstoffpreise trotz sinkender Rohölpreise verantwortlich.Verkehrsexperten bezweifeln, dass allein die gestiegenenTransportkosten der Grund für die hohen Preise sind. Wird Autofahrenbald zum Luxus?Einbrüche fast im Stundentakt: Mit mehr als 50 Delikten pro Wocheist die Zahl der Einbrüche zwischen Offenburg und der SchweizerGrenze doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Die Bevölkerung istverunsichert, denn jeder könnte das nächste Opfer sein. Wie kann diePolizei die Einbrecherbanden fassen?pageSPD am Abgrund: SPD-Landeschefin Leni Breymaier zieht sich nacheinem für sie enttäuschenden Mitgliedervotum vom Landesvorsitzzurück. Ein weiterer Rückschlag für die gebeutelten Parteigenossen.Was ist von der einst stolzen Volkspartei noch übriggeblieben?Landärzte unter Druck: Aufgrund fehlender Fachärzte verschreibenHausärzte in ländlichen Regionen häufig Medikamente und Behandlungen,die über ihr Budget hinausgehen. Die Folgen sind Regressforderungender Krankenkassen."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Freitag, 21. Dezember 2018 (Woche 51)/21.11.201822.00 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsende-Datum beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Weg zumErfolg Erstsendung: 22.09.2017 in SWR/SRMontag, 24. Dezember 2018 (Woche 52)/21.11.20187.20 h- 17.20 h: Verschobenen Programmablauf beachten!07.20 Christmas Carols zur AdventszeitMit dem SWR Vokalensemble unter der Leitung von Marcus Creed08.15 (VPS 08.20) Musikalische Reise durch den weihnachtlichenHochschwarzwald (WH von SO) Erstsendung: 23.12.2018 in SWR/SR09.45 (VPS 09.50) Der Prinz im Bärenfell Märchenfilm Deutschland2015 Erstsendung: 26.12.2015 in Das ErsteRollen und Darsteller:Prinz Marius____Maximilian Befort Elise____Mira Elisa GoeresKönig____Miroslav Nemec Teufel____Wilfried HochholdingerBarbier____Christian Grashof Hedwig____Inga Busch und andereMusik: Rainer Oleak Kamera: Guntram Franke10.45 (VPS 10.50) Rübezahl, der Herr der Berge MärchenfilmDeutschland 1957 Erstsendung: 03.10.1957Rollen und Darsteller:Rübezahl____Franz Essel Seine Frau____Monika Greving GlaserSteffen____Otto Mächtinger Bäuerlein Veit____Bobby Todd FischerPaule____Helmut Lieber Vetter Klaus____Helmo Kindermann EinGast____Rolf von Nauckhoff Ein Knecht____Nils Clausnitzer DerWirt____Paul Bös Bauer Knoll____Dietrich Thomas RäuberKrips____Georg Lehn Räuber Kraps____Franz Keck11.55 (VPS 12.00) Frau Holle Märchenfilm Deutschland 1961Erstsendung: 12.11.1961Rollen und Darsteller:Frau Holle____Lucie Englisch Goldmarie____Madeleine BinsfieldPechmarie____Iris Mayer Scherenschleifer____Walter FeuchtenbergWitwe____Addi Adametz Fürst____Alfons Teuber und andereTagestipp13.05 (VPS 13.10) Das doppelte Lottchen Kinderfilm Deutschland2017 Erstsendung: 16.04.2017 in Das ErsteRollen und Darsteller:Lotte____Delphine Lohmann Luise____Mia Lohmann Jan____FlorianStetter Charlize____Alwara Höfels Mo____Oliver Wnuk LeniGerlach____Mina Tander Ama____Claudia Messner FrauMuthesius____Margarita Broich Arzt____Miguel Herz-Kestranek Frau ander Tür____Hera Lind und andere Musik: Klaus Doldinger Kamera:Lars R. Liebold14.35 (VPS 14.40) Auf Engelsschwingen Die schönstenWeihnachtslieder präsentiert von Gunther Emmerlich Erstsendung:20.12.2017 in MDR16.05 (VPS 16.10) Rudis Tagesshow - Weihnachten Erstsendung:27.12.2000 in RB16.50 Familie Heinz Becker: Alle Jahre wieder Von und mit GerdDudenhöffer Erstsendung: 24.12.2008 in Das ErsteMit Alice Hoffmann und Gregor Weber17.20 André Rieu - Weihnachten bin ich zu Haus Erstsendung:24.12.2017 in SWR/SRMittwoch, 26. Dezember 2018 (Woche 52)/21.11.201814.10 h: Geänderten Beitrag beachten!14.10 (VPS 14.09) Margarete Steiff Fernsehfilm Deutschland 2005Erstsendung: 27.12.2005 in Das Erste Autor: Thomas Eifler, SusanneBeckRollen und Darsteller:Margarete____Heike Makatsch Margarete, 10 Jahre____Annika LukschFritz____Felix Eitner Fritz, 7 Jahre____Niklas EhrenspergerMutter____Suzanne von Borsody Vater____Herbert Knaup Julius____HaryPrinz Dr. Werner____Harald Krassnitzer Charlotte____BernadetteHeerwagen Charlotte, 10 Jahre____Michelle Ilibasic Pauline____EvaLöbau Pauline, 12 Jahre____Kathrin Schwinghammer Marie____LiliaSeeberger Marie, 11 Jahre____Katharina Seeberger Sauter____BerndTauber Lehrer____Heinrich Schmieder Arzt____Karl Knaup und andereMusik: Hans-Jürgen Buchner (Haindling) Kamera: Xaver SchwarzenbergerSzenenbild: Petra HeimMit Ideenreichtum, Lebensfreude und unbezwingbarem Willen erobertsich eine junge Frau die Zukunft. In der Mitte des 19. Jahrhundertsim schwäbischen Giengen scheinen der jungen Margarete Steiff wegenihrer Körperbehinderung alle Tore verschlossen. Ihr jüngerer BruderFritz unterstützt sie nach Kräften, während sie dafür kämpft, wieandere Kinder in die Schule gehen zu dürfen.Erwachsen geworden erhält sie die Nachricht, dass Dr. Werner imfernen Wien sie operieren könnte. Doch die Operation misslingt. AlsMargarete wieder in Giengen eintrifft, hat sie sich damit abgefunden,nicht laufen zu können, und sucht nach einer Möglichkeit, doch nochetwas aus ihrem Leben zu machen. Zu ihrem Glück kommt Julius Tichy,ein Handlungsreisender, den sie auf ihrer Fahrt nach Wien kennengelernt hat, nach Giengen. Mit der finanziellen Unterstützung vonMargaretes Freundin Charlotte wird eine Nähmaschine angeschafft.Margarete verliebt sich in Julius und wagt schließlich zu glauben,dass auch Julius ihre Gefühle erwidert. Während Julius unterwegs ist,um eine zweite Nähmaschine für ihr neu gegründetesKonfektionsgeschäft anzuschaffen, lenkt sich Margarete mit derHerstellung von Filzelefanten ab - Nadelkissen eigentlich, doch beimVerkauf auf dem Weihnachtsmarkt stellt sich heraus, dass dieElefanten als Kinderspielzeug ein Renner sind.Nach diesem unerwarteten Erfolg trifft sie eine andere Nachrichtumso härter. Denn Julius sagt ihr, dass er eine andere liebt.Margarete bleibt einsam zurück und stürzt sich in die Arbeit. Aus demUnternehmen wird eine florierende Spielzeugfabrik. Gemeinsamentwerfen die Geschwister eine absolute Spielzeugneuheit: einen Bärenaus Mohair. Als auf einer Spielwarenmesse ein Amerikaner 3.000 Bärenbestellt, kann das kurz vor dem Bankrott stehende Unternehmen inletzter Sekunde gerettet werden."Margarete Steiff" ist die bewegende Geschichte einer Frau, diesich durch keine Schicksalsschläge und körperlichen Einschränkungenvon ihrem Weg abbringen lässt. Heike Makatsch erweckt das historischeVorbild zum Leben und lässt den Zuschauer große Gefühle durchleben.15.40 h: Korrigiertes Erstsende-Datum beachten!15.40 LoriotFernsehwahn und -wirklichkeit Erstsendung: 03.06.1997 in DasErsteMit LoriotEvelyn Hamann Heinz Meier Ingeborg Heydorn Rudolf Kowalski undanderenDonnerstag, 27. Dezember 2018 (Woche 52)/21.11.201801:25 h: Geänderten Beitrag beachten!01.25 (VPS 01.24) Schlager nonstop Die 60er - Merci ChérieErstsendung: 23.11.2018 in RBBTränen gingen auf Reisen, weiße Rosen kamen aus Athen und an allemSchuld war nur der Bossa Nova. Die Schlager der 60er Jahre sind bisheute unvergessen. Im deutschen Schlagergeschäft ging es damals sehrinternational zu. Künstler wie Karel Gott aus Tschechien, Gitte ausDänemark, Nana Mouskouri aus Griechenland, Howard Carpendale ausSüdafrika oder Adamo aus Belgien feierten große Erfolge. Mit dabeisind außerdem: Roy Black, Freddy Quinn, Frank Schöbel und ChrisDoerk. Natürlich darf auch Udo Jürgens mit seinem Hit "Merci Chérie"nicht fehlen. Mit diesem Song gewann er 1966 den Grand PrixEurovision de la Chanson in Luxemburg.Donnerstag, 03. Januar 2019 (Woche 1)/21.11.2018Tagestipp18.15 BW+RP: Oma kocht am besten Schupfnudeln mit SauerkrautFlädlesuppe, Sauerbraten, Flachswickel - jeder, der von zu Hauseausgezogen ist, verspürt irgendwann Sehnsucht nach denLieblingsgerichten aus seiner Kindheit. Omas Rezeptklassiker sindlecker. Aber wie gehen sie? Am besten Oma fragen und dann selbstzubereiten. In der Sendung "Oma kocht am besten" kocht ein Enkel zumersten Mal sein Lieblingsrezept von Oma nach. Dabei geht jede Mengeschief - zum ersten Mal beim Metzger einkaufen, mit Küchenmaschinenhantieren, braten, schmoren, backen. Ob Student oder Lehrling, diemeisten Enkel können nicht kochen, wenn sie von zu Hause ausziehen.Und oft sind ihre Küchen nicht gut ausgestattet. Trotzdem soll hierdas Lieblingsgericht entstehen und es soll genauso schmecken wie beiOma. Und das alles unter großem Zeitdruck, denn Oma kommt zumTestessen.In dieser Sendung wagt sich die 21-jährige Maja Simon an den Herdihrer WG in Stuttgart. Ihr Lieblingsessen seit Kindheitstagen -Schupfnudeln mit Sauerkraut und Apfelmus und zum NachtischFlachswickel. Oma Margarete Klenner aus Schwäbisch Hall beherrschtbeide Gerichte aus dem Effeff und weiß, dass nichts schiefgehen kann,wenn sich ihre Enkelin ganz genau ans Rezept hält. Präzision undAkkuratesse bringt Maja zwar beim Kunstturnen für ihr Sportstudiumauf. Beim Kochen hingegen ist sie eher der Typ fürs Improvisieren.Schon beim Einkaufen im türkischen Supermarkt nimmt sie's eherlocker. Ob sie die Tücken meistert?Freitag, 04. Januar 2019 (Woche 1)/21.11.201801:45 h: Nachgeliefertes Thema, Gäste und Erstsendedatum beachten!01.45 Nachtcafé - Das BesteLebensglück Kind? 