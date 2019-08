Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 22. August 2019 (Woche 34) bis Donnerstag, 03. Oktober 2019 (Woche 40)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 22. August 2019 (Woche34)/22.08.201922.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderDas Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wird 15! -"Kunscht!" ist dabei - am Tag der Eröffnung"Wendezeit" - ein Thriller um eine Doppelagentin - passend zu 30Jahre Mauerfall - der Eröffnungsfilm"Kunscht!"-Moderatorin Ariane Binder im Gespräch mitFestivalleiter Michael Kötz und GästenKurze Einblicke in die Festivalreihe "Eigenwillig erzählt":"Bruder Schwester Herz" und "Stillstehen""Die unendliche Geschichte" - der Weltbestseller und Klassiker derphantastischen Literatur feiert 40. Geburtstag - mit der erstendurchgehend opulent bebilderten SchmuckausgabeSängerin, Pianistin - ausgezeichnet mit dem JazzpreisBaden-Württemberg - Olivia Trummer aus Stuttgart - ein PorträtVon Woodstock und sterbenden Kleinstädten in Deutschland - dieKulturtippsMittwoch, 11. September 2019 (Woche 37)/22.08.201921.00 (VPS 20.59) Treckerfahrer dürfen das! Brunhilde auf derSuche nach ihren WurzelnVom platten Land in die Berge des Südwesten. Das NDR-Erfolgsformat"Treckerfahrer dürfen das!" kommt mit einer SWR Folge in den Süden.Seit 2016 ist der Moderator, Reporter und Traktorliebhaber SvenTietzer auf seinem roten Porsche-Trecker Brunhilde jeden Sommer imganzen Norden unterwegs - auf der Suche nach Trecker-Verrückten undihren Schleppern. 2019 ist es Zeit für einen längeren Ausflug. Diezwei möchten die Geburtsstätte von Brunhilde besuchen. Und die liegtin Friedrichshafen am Bodensee, dort wurde der Traktor 1957 gebaut.Ganz schön weit weg. Da können die zwei auf der langen Reise dochnoch die eine oder andere neue Treckerbekanntschaft im Südwestenmachen.So sind sie beim Dreggschaufle Cup in Hambrücken dabei, einemFräsenrennen. Sie treffen dort unter anderem auf den 24-jährigenPascal, er ist derzeit einer der erfolgreichsten Fahrer in demungewöhnlichen Wettkampf mit Einachsern. Und natürlich darf auch Svensich im Fräsenrennen versuchen. Gemütlicher wird es auf Tour mitMartin Wangler. Der bekannte Schauspieler aus der SWR Kultserie "DieFallers" fährt im Sommer als Kabarettist mit seinem Programm "NächsteAusfahrt Heimat" durch Baden-Württemberg. Und das sehr entschleunigtauf einem Trecker. Sven und Brunhilde sind beim Auftritt in Breitnaudabei, hoch oben im Schwarzwald.Sie nutzen die Reise unter anderem auch, um alte Bekannte ausBodnegg zu besuchen. Zum ersten Mal haben Sven und Brunhilde dieFamilie Hofer bei einem Trecker-Pulling in Schleswig-Holsteingetroffen. Vater, Mutter, Tochter und Sohn sind mehrmals im Jahr aufden Wettkämpfen unterwegs, bei denen Traktoren ihre Zugkraft unterBeweis stellen müssen. Besonders die 18-jährige Melanie hat dasFieber gepackt. Oft als einzige Frau am Start lässt sie viele Männerhinter sich. Mit neun Jahren war sie bereits Europameisterin.Am Bodensee angekommen, heißt es dann für Brunhilde "Zurück in dieVergangenheit". Denn hier wurde sie gebaut. Im Werk 2 inFriedrichshafen-Manzell. Sven und Brunhilde treffen Egon Wegmann. DerRentner war als junger Mann im Porsche-Diesel-Werk beschäftigt. Dortwurden bis 1963 rund 15.000 Traktoren gebaut. Heute werden hier keinePorsche-Trecker mehr hergestellt, aber die drei können im Werk in dieGeschichte eintauchen.Egal, ob am Hang oder im Wettkampf - immer im Vordergrund: DieMenschen auf den Traktoren und ihre Geschichte. Alles ganz schönaufregend für die beiden aus dem Norden, daher dürfen siezwischendurch auch mal entspannen und die wunderschönen Aussichten imSüdwesten bei einem Glas Wein und Motoröl genießen.Samstag, 14. September 2019 (Woche 38)/22.08.2019"Planet Schule: Die vergifteten Kinder" wird mitVideotext-Untertitel ausgestrahlt06.45 Planet SchuleDie vergifteten Kinder Tödliche Profitgier in Peru Erstsendung:28.09.2009 in WDRDonnerstag, 03. Oktober 2019 (Woche 40)/22.08.201916.30 h: Geänderten Beitrag beachten, "Frauen auf dem Land" kommtam 1.11.Tagestipp16.30 (VPS 16.29) Sommertage auf dem LandProgrammverschiebungen und -änderungen ab 20.15 h20.15 André Rieu - Maastricht 201922.45 (VPS 22.30) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg22.45 (VPS 22.30) RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz22.45 (VPS 22.30) SR: aktuell23.00 (VPS 22.45) Ein Herz und eine Seele Besuch aus der OstzoneErstsendung: 17.06.1974 in WDR23.45 (VPS 23.30) Zum 70. Geburtstag von Gerd Dudenhöffer(13.10.) (bis 02.45 Uhr) Tach, Herr Dokter! - Der Heinz Becker FilmSpielfilm Deutschland 1999 Erstsendung: 23.02.2009 in SWR/SR Autor:Gerd DudenhöfferRollen und Darsteller:Heinz Becker____Gerd Dudenhöffer Hilde Becker____Sabine Urig Dr.Schenkberg____Horst Krause Frau Schenkberg____Petra Zieser MaierKurt____Henning Hoffsten Sekretärin Frau Rickebick____Susanna SimonKellner____Herman Van Ulzen u.a. Kamera: Gernot Roll Schnitt: HansFunck Szenenbild: Christoph Simons Musik: Peter Thomas01.15 (VPS 01.00) Familie Heinz Becker - LachgeschichtenErstsendung: 17.04.2017 in SWR/SR02.45 (VPS 02.30) Lachgeschichten: Plattenküche Erstsendung:26.05.2012 in WDR03.25 (VPS 03.10) Lachgeschichten - Bananas Erstsendung:03.01.2013 in WDR04.10 (VPS 04.35) Ein Herz und eine Seele (WH) Besuch aus derOstzone Erstsendung: 17.06.1974 in WDR05.00 Graf Yoster gibt sich die EhreDer Retter Fernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 19.11.1968in Das Erste Autor: Andreas Rozgony, Karl Hein WillschreiRollen und Darsteller:Graf Yoster____Lukas Amann Chauffeur Johann____Wolfgang VölzGeorgia von Walden____Erika Remberg Kapitän Oskar Marwitz____YvesBrainville Bernhard von Walden____Peter Martin Urtel SpionAriel____Detlev Krüger und andere Kamera: Gernot Roll, KurtGewissen Ton: Martin Müller Szenenbild: Helmut Gassner Schnitt:Gudrun Keyser Folge 22Es geht das Gerücht um, dass Ariel, der berüchtigte Meisterspion,im Lande ist. Die Chemikerin Georgia, die an der Entwicklung einesfür die Raumfahrt wichtigen Kunststoffes arbeitet, fürchtet, dass erhinter ihrer Erfindung her ist. Sie hat in Kapitän Marwitz einenpersönlichen Bewacher, aber es beruhigt sie sehr, dass auch GrafYoster um ihre Sicherheit besorgt ist. Yoster heckt einen Plan aus,in dem Marwitz eine wichtige Rolle bei der Entlarvung von Arielspielt.