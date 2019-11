Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 21. November 2019 (Woche 47) bis Donnerstag, 26. Dezember 2019 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 21. November 2019 (Woche 47)/19.11.201922.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder"Eine Geschichte des Schwindels" - Kunscht! mit Moderatorin Ariane Binder ausder Op-Art-Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart!Der Meister der großen Bühne - eine Begegnung mit Show-Designer Florian Wiederbei der "Bambi"-Verleihung im Festspielhaus Baden-Baden!"Gestaltung der Zukunft" - eine Ausstellung mit Stipendiat*innen des LandesRheinland-Pfalz in Ludwigshafen!"Bunt statt Braun" - Eindrücke von der 15. "Jugendkulturwoche für Vielfalt undgegen Rassismus" im schwäbischen Waiblingen!100 Sekunden Kunst - Betrachtungen über die "Weltchronik in Gestalt einesFliegenwedels" im Museum Ulm!Zwischen Zukunftslabor und lila Kuh - Kulturtipps aus dem Südwesten!Freitag, 22. November 2019 (Woche 47)/19.11.2019SR 18.15 h: nachgelieferter Untertitel und Erstsendedatum!18.15 SR: Wir im Saarland - Saar nur!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn der Traum zum AlbtraumwirdAlle Menschen haben Wünsche, Ziele und Sehnsüchte, die ihr ganzes Lebenbestimmen. Etwas, auf das sie jahrelang hinarbeiten, einen Traum, den sie sichunbedingt erfüllen wollen. Sei es das eigene kleine Häuschen mit Garten, dielang ersehnte Traumhochzeit oder eine Karriere als Spitzensportler. Doch nichtimmer läuft alles glatt im Leben.So wie beim Wunsch nach der Traumfigur: Ob Wespentaille, Traumdekolleté oderknackiger Po - nicht jeder Schönheitseingriff ist erfolgreich. Was dannzurückbleibt, ist ein gesundheitlicher Scherbenhaufen mit oft fatalen Folgensowie ein geplatzter Traum vom perfekten Körper.Da ist der Traumjob, für den der ehrgeizige Berufsanfänger mühevoll dieKarriereleiter hinaufklettert und vieles in Kauf nimmt. Endlich oben in derChefetage angekommen, kommt ihm allerdings ein so scharfer Wind von Intrigen,Leistungsdruck und Stress entgegen, dass er mit einem Burnout in der Kliniklandet.Mögliche Fallstricke werden oft auch beim Kauf der eigenen vier Wände ignoriert.Niedrige Zinsen und die Sehnsucht nach einem idyllischen Rückzugsort verführenzu oft unüberlegten Entscheidungen. Und so wird das Landhaus im Grünen durchversteckte Kosten schnell zum finanziellen Fiasko, das in der Privatinsolvenzenden kann.Einen jahrelang gehegten Traum schließlich begraben zu müssen, kann genausoschmerzhaft und mit tiefer Trauer verbunden sein, wie einen geliebten Menschenzu verlieren.Marcel Zuhn buchte eine einwöchige Traumreise - ein Männerurlaub sollte es anBord eines Kreuzfahrtschiffs werden. Doch am letzten Urlaubstag wurde daraus einKampf ums nackte Überleben, denn die "Costa Concordia" kollidierte mit einemFelsen. Im Bauch des Schiffes kämpfte er verzweifelt gegen die Wasserfluten undmusste mit ansehen, wie andere ertranken: "Das waren Zustände wie in demTitanic-Film." Nur mit viel Glück überlebten er und sein bester Freund dieKatastrophe.Eine Castingshow eröffnete Mike Leon Grosch über Nacht ein Leben im Rampenlicht.Der Mitarbeiter eines Mobilfunkanbieters wurde 2006 zum Publikumsliebling,konnte sich vor Fans kaum retten und verdiente viel Geld. Doch so unverhofft derHype kam, so schnell ebbte der Ruhm auch wieder ab. Als er in der NotPfandflaschen sammeln musste, war sein Tiefpunkt erreicht: "Irgendwann greifstdu das erste Mal in so eine Mülltonne rein und kommst dir dabei total schäbigvor." Heute ist er als Hochzeitssänger unterwegs.Es war der Traum vom perfekten Körper, der die Immobilienmaklerin Jennifer Klothvor sechs Jahren dazu brachte, sich unter das Messer eines Schönheitschirurgenzu legen. Doch die Freude über ihre Brustoperation hielt nicht lange. Nur wenigeWochen später begann eine gesundheitliche Odyssee, die über fünf quälende Jahreanhielt: "Ich hatte das Gefühl, ich muss sterben, das war wie eine Vergiftung."Wie sich herausstellte, hatte sich ihr Implantat aufgelöst und bestand nur nochaus einem Silikonbrei.Seinen Job als Polizist hat Ernst Kappel jahrelang mit viel Leidenschaftausgeübt. Bis ein einziger Einsatz im März 2009 sein ganzes Leben veränderte.Der Amoklauf von Winnenden, bei dem 16 Menschen starben, führte bei demKriminaltechniker zu einer schweren Traumatisierung: "Ich habe den Anrufgekriegt, dass ich die Leichenschau machen muss. Dort hat mich eine ganz tiefeTrauer befallen." Die Bilder der toten Kinder verfolgen denKriminaloberkommissar a. D. bis heute, seinen Beruf kann er nicht mehr ausüben.Der Kauf des Einfamilienhauses sollte der Lebenstraum und gleichzeitig dieAltersvorsorge von Britta Rieckmann sein, doch der Stolz auf die eigenen vierWände hielt nicht mal zwei Wochen. Ein Unwetter mit Hagel und Hochwasserzerstörte im Herbst 2017 innerhalb kürzester Zeit komplett den Traum vomEigenheim: "Wir wurden von der Feuerwehr mit dem Schlauchboot aus demSchlafzimmerfenster gerettet", so die medizinische Fachangestellte, die nun mitihrem Mann eine große finanzielle Belastung zu tragen hat.Alle Menschen haben Wünsche, Träume und Ziele - bei dem einen ist es einkonkreter Plan, bei dem anderen eine Idee, auf die oft jahrelang hingearbeitetund dafür sehr viel geopfert wird: "Wer mit besonders hohen Erwartungen anseinen Lebenstraum herangeht, wird oft umso bitterer enttäuscht", so PhilosophWilhelm Schmid. Er kennt die Hintergründe, warum manche an Niederlagenzerbrechen und andere an ihrem Scheitern sogar wachsen.Dienstag, 26. November 2019 (Woche 48)/19.11.2019SR 06.10 h: nachgelieferter Untertitel und Erstsendedatum!06.10 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR) Im Wildpark Erstsendung:09.11.2018 in SRDonnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)/19.11.2019SR 06.40 h: nachgelieferter Untertitel und Erstsendedatum!06.40 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR) Im Wildpark Erstsendung:09.11.2018 in SRRP 18.15 h: Erstsendedatum gelöscht: bearbeitete Fassung.18.15 RP: Marktfrisch in KoblenzDonnerstag, 05. Dezember 2019 (Woche 49)/19.11.2019RP 18.15 h: Erstsendedatum gelöscht: bearbeitete Fassung.18.15 RP: Marktfrisch in Bernkastel-KuesFreitag, 06. Dezember 2019 (Woche 49)/19.11.201923.30 Die Mathias Richling ShowEin Kabarettist, tausend Gesichter: Show-Legende Thomas Gottschalk wagt sichaufs Parkett der Literatur - und das ausgerechnet jetzt, wo mit Peter Handke einumstrittener Autor den Nobelpreis für Literatur verliehen bekommt. Auch andereProminente haben ihre Probleme: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer versuchtverzweifelt, von seiner Pleite bei der Autobahn-Maut abzulenken, undCDU-Millionär Friedrich Merz weiß einfach nicht, wohin mit seinem vielen Geld.Das alles gibt es nur in der Mathias Richling Show.Wie immer gilt: Mathias Richling kann alle parodieren, niemand ist vor ihmsicher. In seiner Show lädt der Titan des deutschen Kabaretts Persönlichkeitenaus Politik und Gesellschaft zu sich ein. Doch es kommt niemand. Also spieltRichling seine Gäste kurzerhand selbst. Daraus entstehen Selbstgespräche, die zuden geistreichsten des Kabaretts zählen.Achtmal im Jahr nimmt sich Mathias Richling die aktuellen Promis aus Politik undUnterhaltung zur Brust, vor Publikum aufgezeichnet im SWR Fernsehstudio inStuttgart. Hier seziert Richling mit Witz, Tempo und Tiefgang diegesellschaftliche Gegenwart und wird in seinen besten Rollen in Szene gesetzt.Sonntag, 15. Dezember 2019 (Woche 51)/19.11.201918.45 BW: TreffpunktSüße WeihnachtszeitPlätzchen, Schokolade, Stollen - in der Vorweihnachtszeit wird gebacken,genascht und Süßes verschenkt. Der "Treffpunkt" macht sich deshalb zu einersüßen Reise auf. Zum Beispiel zum Schokoladenmarkt nach Radolfzell. In der Stadtam Bodensee präsentieren regionale Anbieter weihnachtliche Baumstriezel,handgerollte Pralinen und verzierte Schokoküsse. Außerdem stellt der"Treffpunkt" eine der ältesten Lebkuchenbäckereien im Südwesten vor: FamilieBaumann aus Beerfurth im Odenwald. Und er ist zu Besuch bei derLeckerschmecker-Küchenfee in Waiblingen. Ihre Spezialität ist veganes Gebäck.Die Küchenfee zeigt in ihrer Backstube, wie man Dresdner Christstollen undZimtsterne ganz ohne tierische Produkte herstellen kann.Mittwoch, 25. Dezember 2019 (Woche 52)/19.11.201918.15 h: Unser Rhein: Burgengeschichten ist ein Hörfilm!Tagestipp18.15 Unser Rhein BurgengeschichtenDonnerstag, 26. 