Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 21. März 2019 (Woche 12) bis Mittwoch, 01. Mai 2019 (Woche 18)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 21. März 2019 (Woche12)/20.03.201920.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneModeration: Britta Krane; Redaktion: Jörg ArmbrüsterGeplante Rheinvertiefung - welche Konsequenzen hat das für Umweltund Hochwasserschutz? Niedrige Pegelstände, Schiffe nur halb beladen,steigende Benzinpreise - das vergangene Jahr hat gezeigt, welchewirtschaftlichen Auswirkungen ein nur eingeschränkt schiffbarer Rheinhat. Deshalb kann es Verkehrs- und Wirtschaftsminister Volker Wissingund zahlreichen Unternehmen am Rhein gar nicht schnell genug gehen,die Fahrrinne an einigen Stellen zu vertiefen. Besonders im Fokus:das Mittelrheintal. zwischen Mainz und St. Goar soll durchgängig eineTiefe von 2,10 Metern erreicht werden. Aber Umweltschützer warnen:Mit einem solchen Eingriff in das Ökosystem Rhein könnte es womöglichzu einem Absinken des Grundwasserspiegels in der Umgebung kommen.Tiere und Pflanzen wären bedroht. und es gibt offene Fragen beimHochwasserschutz. An einem großen Modell testen Experten derBundesanstalt für Wasserbau, welche Auswirkungen eine Vertiefung desRheins hat. "Zur Sache"-Reporterin Katharina Singer geht der Sacheauf den Grund.Pflegekinder - ein Leben im Nachteil? Christoph Ries aus Bingenist 26 Jahre alt, Malermeister - und ehemaliges Pflegekind. Für ihnnicht nur emotional belastend, sondern auch finanziell: Währendseiner Ausbildung musste er 75 Prozent seines Lehrlingsgehalts ansKreisjugendamt zahlen, als Beteiligung am Pflegegeld, das seinePflegefamilie für ihn bekommt. So ist es gesetzlich vorgeschrieben.Die Landesregierung will das ändern: über eine Bundesratsinitiativezum "Starke-Familien-Gesetz". Für Christoph Ries geht dieBenachteiligung allerdings weiter. Er soll jetzt für diePflegeheimkosten seiner leiblichen Mutter aufkommen, die er kaumkennt. Ries will nun vor Gericht ziehen. Christian Kretschmer mit denHintergründen zu dieser familienpolitischen Schieflage."Zur Sache" will`s wissen: Wie ist die politische Stimmung inRheinland-Pfalz? Der "Zur Sache"- PoliTrend: Gut zwei Monate vor derKommunal- und Europawahl fragt das Wahlforschungsinstitut InfratestDimap im Auftrag des SWR 1000 Menschen in Rheinland-Pfalz zu ihrerMeinung: Wie sehr interessieren sich die Bürgerinnen und Bürger fürdie Kommunal- und Europawahl? Und was denken sie über die Arbeit derLandesregierung? Die Daten basieren auf einer repräsentativenTelefon-Umfrage. Mit Studiogast: Prof. Uwe Jun,Politikwissenschaftler an der Uni TrierÄrger um Müllgebühren im Kreis Kaiserslautern: Rudolf Kramp istsauer. Der Rentner aus Queidersbach bei Kaiserslautern klagt über zuhohe Müllgebühren. Und das seit Jahren. Rudolf Kramp hat genaunachgerechnet und ist überzeugt: Er wird von der ZentralenAbfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), die von Stadt und Kreis zugleichen Teilen getragen wird, über den Tisch gezogen. SeineBeschwerden werden ignoriert. Und es geht nicht nur ihm so:Mittlerweile hat sich Kramp mit anderen Betroffenen zusammengetan undwill gegen die ZAK vorgehen. Was ist dran an den Vorwürfen? TiloBernhardt hakt nach. Außerdem "Zur Sache" - Pin: Warum sindMüllgebühren nicht überall gleich? Über die Höhe der Müllgebührenentscheidet jede Stadt und jeder Kreis im Land selbst. Und das führtzu erheblichen Unterschieden! Für eine 60-Liter Restmülltonne plusBiotonne etwa muss eine Familie in Zweibrücken 244 Euro zahlen, inMainz aber nur 98 Euro. Wie kann das sein? Der "Zur Sache-Pin" klärtauf."Zur Sache" hilft: Ärger mit Altlasten. Familie Cirar ist kurz vordem Bankrott, nur weil eine Gemeinde ein problematischesBaugrundstück nicht zurücknehmen möchte. Für rund 45.000 Euro hattendie Cirars im Sommer 2017 das Grundstück von der Ortsgemeinde inWaldrach bei Trier erworben. Kurz darauf stellte sich heraus, dass imBoden Schwermetalle vorhanden sind. Die Entsorgung soll nun 40.000Euro kosten. Geld, das die junge Familie nicht hat. Deswegen kann sieauch nicht mit dem Bau beginnen. Verzweifelt haben sich die Cirarsnun an "Zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt.Jetzt wird's ernst: "Närrisches Treiben auf der Insel": AmAschermittwoch ist doch nicht alles vorbei - in Großbritannien gehtdas närrische Treiben um den Brexit munter weiter. Deal oder No Deal,Fristverlängerung, neues Referendum? Ja, was denn nun? Politik ohneTusch. Unser "Comic-Narr" kommentiert das närrische Brexit-Chaos.22.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderMit Poesie und Musik für eine gerechtere Welt - der engagierteLiedermacher Konstantin Wecker auf Tour."Migration" - auf das Reizthema der Gegenwart antwortet FotografMichael Danner mit visueller Schönheit.Liedbegleiter und Poet - der Pianist Daniel Gerzenberg beimInternationalen Musikfestival "Heidelberger Frühling".Mit Spritzkanüle und Satinbändern - die farbenfrohen Arbeitender Lotte Günther im Kunstverein Ulm.Aufblasbare Kunst und Räume aus Licht - der "Zero"-Künstler OttoPiene im Arp Museum Bahnhof Rolandseck.Kultur-TippsSamstag, 23. März 2019 (Woche 13)/20.03.201918.05 RP: Die SWR-ReportageHilfe am Limit -Pflegenotstand auf dem Land Erstsendung:17.03.2018 in SWR RP116.000 pflegebedürftige Menschen leben in Rheinland-Pfalz,Tendenz steigend. Doch Pflegepersonal wird dringend gesucht. Auf demLand sind Pflegekräfte besonders rar: Weite Wege machen dieVersorgung in abgelegenen Orten unwirtschaftlich. Im LandkreisBernkastel-Wittlich ist Birgit Rämmler als mobile Altenpflegerinunterwegs. Seit 31 Jahren arbeitet sie in ihrem Beruf. Und der wirdimmer anstrengender: 26 Patienten in einer Schicht sind keineSeltenheit, bis zu 100 Kilometer kommen so am Tag zusammen. Da bleibtwenig Zeit für den einzelnen Patienten - doch die Senioren sinddringend auf Hilfe angewiesen. Denn nicht selten ist Birgit Rämmlerihre einzige Ansprechpartnerin. Die SWR Reportage begleitet dieAltenpflegerin bei ihrer Tour und zeigt, wie sich der Pflegenotstandin ihrem persönlichen Arbeitsalltag bemerkbar macht.18.15 RP: LandesartWofür steht Theater heute? Welche Verantwortung trägt der Menschfür sein Handeln? Welche Verantwortung trägt jeder von uns für dasZusammenleben in unserer Gesellschaft? Das Theater gibt nichtAntworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit, sondern regt zumDenken darüber an.Das Theater Koblenz hat in dieser Spielzeit einige bemerkenswerteStücke auf dem Spielplan, die sich Landesart einmal genauer anschaut.Da ist zum Beispiel die Oper "Dr. Atomic", die sich mit den erstenAtomwaffentest beschäftigt und deren Folgen wir heute ausgesetztsind. Gerade in der angespannten politischen Situation ein wichtigesThema.Außerdem geht es noch um die Beschäftigung mit Algorithmen und wiesie unser Leben bestimmen - dieser Frage gehen die Spieler der"Jungen Enthusiasten" nach.Und auch in dem dritten Stück geht es um aktuelleGesellschaftsprobleme: Wie soll man umgehen mit Alten und Dementen?Das Theater Koblenz zeigt, welche wichtige Rolle Theater spielenkann. Der SWR stellt das Theater Koblenz vor und zeigt seineBesonderheiten. Außerdem gehen die Moderatoren der Frage nach, wiesich Theater heute überhaupt noch behaupten kann im Überangebot vonInternet, Kino und Fernsehen.18.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenHeute gibt's was auf die Ohren: Wo kennen sich die Menschen besseraus beim Thema Rock und Pop? Fragen dazu stellt Jens Hübschen heuteden Menschen in Winnweiler, der Heimat von Mark Forster und inBöbingen, der Heimat von Cro, dem Sänger mit der Pandamaske.Wo wohnen die wahren Musikkennerinnen und -kenner? In Winnweileram Donnersberg oder in Böbingen an der Rems im Ostalbkreis?Samstag, 30. März 2019 (Woche 14)/20.03.201918.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenDas bisschen Haushalt macht sich eben doch nicht von allein, denktsich Stadt - Land - Quiz-Moderator Jens Hübschen und fährt nach Alzeyund nach Nagold. Er will herausfinden, wo sich die Menschen besserauskennen mit Tipps und Tricks, die den Alltag erleichtern. WelchesHausmittel hilft bei einer stumpfen Schere? Was tun, wenn keinKorkenzieher zur Hand ist? Und in welchen Müll kommen eigentlichzerbrochene Trinkgläser? Jens Hübschen spielt heute mit denLandfrauen und mit den Menschen auf der Straße. Wo greift man tieferin die Trickkiste - in Rheinhessen oder am Rande des Schwarzwalds?Und wer trickst hier am Ende wen aus?Sonntag, 31. März 2019 (Woche 14)/20.03.201913.00 h bis 16.30 h: Geänderten Programmablauf beachten!Tagestipp13.00 (VPS 12.59) Sport extra: DFB-Pokal der Frauen - HalbfinaleTSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg15.00 (VPS 14.30) Alpenglühen Spielfilm Deutschland 2003Erstsendung: 21.11.2003 in Das Erste Autor: Thomas KirdorfRollen und Darsteller:Rosa Mayrhofer____Christiane Hörbiger Hannes Seeger____GötzGeorge Matteo di MonteCaprese____Peter Sattmann BertramMayrhofer____Fritz Karl Ignatz Mayrhofer____Peter Matic QuendolinRoggenwiller____Anton Pointecker Rezeptionistin____Brigitte JannerErnst-August Rothman____Dietmar König Manager____Kai Maertens Hannovon Rothenfels____Matthias Redlhammer Dr. Breidscheid____OttokarLehrner Sicherheitsbeamtin____Agathe Taffertshofer Page____DominikMaringer Zimmerkellnerin Rita____Julia Jessen und andere Kamera:Werner Adams Musik: Günther Illi16.30 Lecker aufs LandZu Gast bei Monika Kunz in Rheinhessen Folge 4/718.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Stuttgarter Craft Beer FestivalErstsendung: 22.04.2018 in SWR BWBeim dritten Stuttgarter Craft-Beer-Festival dreht sich alles umhandwerklich gebraute Spezialbiere, die nur in kleiner Auflageerzeugt werden und für die es keine Fernsehwerbung gibt. Mehr alsvierzig internationale Craft-Beer-Brauereien präsentieren sich amNesenbach. Ein Frühlingsfest für Bierfeinschmecker, weit abseits vomWasen, "off the hidden track", wie erfahrene Craft-Beer-Liebhaber zusagen pflegen. Die Craft-Beer-Bewegung kommt aus Amerika. Dort stammtheute schon mehr als jeder zehnte Schluck Bier aus den Kesseln derBierrevoluzzer. In Baden-Württemberg könnte es bald ähnlich aussehen,denn die Craft-Beer-Szene boomt.Freitag, 19. April 2019 (Woche 16)/20.03.201918.45 h: Für SR korrigierten Sendetitel beachten!18.45 SR: Charlie, seine Erfinder und die Menschen Abenteuerkünstliche Intelligenz Erstsendung: 07.04.2019 in Das ErsteSonntag, 21. April 2019 (Woche 17)/20.03.201922.20 h: Für SR korrigierten Sendetitel beachten!22.20 SR: Charlie, seine Erfinder und die Menschen (WH von FR)Abenteuer künstliche Intelligenz Erstsendung: 07.04.2019 in DasErsteDienstag, 23. April 2019 (Woche 17)/20.03.201907.35 h: Für SR korrigierten Sendetitel beachten!07.35 SR: Charlie, seine Erfinder und die Menschen (WH von FR)Abenteuer künstliche Intelligenz Erstsendung: 07.04.2019 in DasErsteMittwoch, 01. Mai 2019 (Woche 18)/20.03.201900.00 SonntagsmörderErmittlung über 1000 Tatorte Erstsendung: 13.11.2016 in DasErsteIn der Dokumentation "Sonntagsmörder - Ermittlung über 1000Tatorte" spüren die beiden Autoren - der renommierte FilmemacherPeter Dörfler ("Achterbahn", "The Big Eden") und der Spiegel-Reporterund zweifache Adolf-Grimme-Preisträger Cordt Schnibben - demErfolgsgeheimnis der seit 1970 laufenden Krimireihe nach.Sie schicken die dienstälteste Kommissarin Ulrike Folkerts aufErmittlungsreise durch die beliebtesten Tatort-Folgen, lassen sie wieForrest Gump durch alte Szenen spazieren und Kommissare zur Redestellen. Vernommen werden Borowski (Axel Milberg), Markowitz (GüntherLamprecht), Batic (Miroslav Nemic), Leitmayr (Udo Wachtveitl), Grosz(Franziska Weisz), Börne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl).Gibt es eine Erfolgsformel des "Tatort"- Formats? Was verbindet dieunterschiedlichen Ermittler? Wie realitätsnah muß ein "Tatort" sein?Wann lässt aufklärerische Überfrachtung einer Handlung den Krimi inpolitisch-korrekte Bevormundung kippen? Auf diese und andere Fragenversucht Ulrike Folkerts im Gespräch mit den Kollegen Antworten zufinden.Langjährige Autoren der Reihe geben zudem Einblick in dieDramaturgie eines "Tatortes". Wer ein Wiedersehen feiern will mitSchimanski, Finke, Haferkamp und anderen legendären Kommissaren,kommt in "Sonntagsmörder" ebenso auf seine Kosten wie der, der nocheinmal in berühmte und berüchtigte "Tatort"-Szenen schauen möchte.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell