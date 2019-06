Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25) bis Donnerstag, 01. August 2019 (Woche 31)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche25)/19.06.201918.15 (VPS 18.14) RP: Marktfrisch in SchifferstadtVegetarisch gegen Fisch: mit Honig glasierter Spargel gegenKabeljau-Kartoffel-Küchlein. Jens Hübschen will es wissen. Schafft ermit Hilfe seiner Mitköchin am Ende einen klaren Geschmacks-Sieg gegenden Profikoch Frank Brunswig? Oder muss er bei den Testessern in derpfälzischen Ringerstadt Schifferstadt um jeden Bewertungsapfelkämpfen?Freitag, 21. Juni 2019 (Woche 25)/19.06.2019Tagestipp22.00 Nachtcafé - Das Interview Von Würde, Wut und Toleranz MitJoachim GauckZunehmend entsteht Verdruss bei den Bürgern, Wut auf politischeEntscheidungen und auf "die da oben". Viele Menschen fühlen sichabgehängt, nicht beachtet und an den Rand gedrängt. Als Konsequenzgehen immer mehr Bürger auf die Straße - seien es Jugendliche, dieleidenschaftlich für Klimaschutz protestieren, oder rechteGruppierungen, die ihren Unmut gegen die Flüchtlingspolitik zumAusdruck bringen. Teilweise auch radikal. Was bedeutet das für dasMiteinander? Ist die Würde des Menschen wirklich unantastbarhierzulande? Wo wird gegen Würde verstoßen? Wie steht es umGerechtigkeit und Chancengleichheit? Und wohin steuert dieGesellschaft?Über diese und weitere Fragen spricht Michael Steinbrecher indiesem Spezial mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.Zudem bringt die Abiturientin Sarah-Lee Heinrich die Sicht derjüngeren Generation in die Sendung ein. "Von Würde, Wut undToleranz", das ist das bei Michael Steinbrecher in "Nachtcafé - DasInterview".Fünf Jahre lang war Joachim Gauck Bundespräsident. Während seinerAmtszeit schätzten ihn viele als ruhenden Pol - doch nicht alle; undso spürte Joachim Gauck am eigenen Leib, wie sich dasgesellschaftliche Klima veränderte und der Ton der Auseinandersetzungschärfer wurde. Grund genug für ihn, sich noch immer mit drängendenFragen zu beschäftigen: Woher kommt diese Wut? Und welcheHerausforderung stellt das für die Toleranz eines jeden einzelnendar?Wie sich das gesellschaftliche Klima verändert, das beobachtetauch Sarah-Lee Heinrich. Die 18-jährige Abiturientin weiß aus eigenerErfahrung, was es heißt, schwierige Startbedingungen zu haben, dennsie wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter mit Hartz IV auf. DieErfahrung von Armut, Ungerechtigkeit und auch Rassismus ließ siejedoch nicht resignieren, sondern wurde zum Antrieb für ihrpolitisches Engagement und den Willen, etwas in der Gesellschaft zuverändern.23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mitGästen Folge 102Sommer, Sonne, Satire - die letzte "Spätschicht" vor den Ferienhat es noch einmal gehörig in sich. Gastgeber Florian Schroeder undseine hochkarätigen Gäste haben mehr Themen im Gepäck als die CDUProbleme mit jungen Wählern. Dieses Mal dabei:Lisa Fitz kennt als investigative Kabarettistin in diesem Sommernur ein Reiseziel - Ibiza! Die Balearen-Insel ist ein Symbol für dieAufdeckung von Filz und Korruption in der Politik geworden. Aber Fitzweiß: Ibiza kann überall sein.Jens Neutag befragt vor dem Sommer sicherheitshalber seinHoroskop, die Glaskugel und den Mondkalender. Dabei geht er demPhänomen auf die Spur: Warum glauben Menschen an solche Lehren?Vielleicht können die Sterne ja auch die Zukunft der SPD vorhersagen.Hans Werner Olm ist die Allzweckwaffe des positiven Denkens. DemKlimawandel sieht er ganz entspannt entgegen und macht einfach dasBeste daraus. Optimal gelingt das am Nordseestrand - vonCastrop-Rauxel.Tan Caglar beschäftigt sich mit den vielen verschiedenenMinderheiten in Deutschland - Menschen mit Behinderung, Linkshänder,junge CDU-Wähler. Seine Botschaft dabei ist klar: mehr Respekt!Maddin Schneider ist als heißblütige Hesse im Sommer nicht aufUrlaubswetter angewiesen, denn er bringt alle Lachmuskeln aufTemperatur.Samstag, 22. Juni 2019 (Woche 26)/19.06.201921.50 Talk am See mit Gaby HauptmannFolge 7Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabendzum unterhaltsamen SWR Talk in die ehemalige Stiftskirche St. Johannin Konstanz ein. Besprochen wird, was den Südwesten diese Wochebewegt hat.Gäste diese Woche sind:Edgar Koslowski. Oberster Bademeister in Baden-Württemberg undseit 40 Jahren im Dienst. Er spricht über immer mehr Nichtschwimmer,die sich überschätzen und in den Bädern und Seen ins Wasser steigen.Josephine Henning. Die Ex-Fußball-Nationalspielerin hat vor einemJahr die Seiten gewechselt und arbeitet inzwischen als Künstlerin inTrier. Dort hat sie die erste und einzige weibliche Fußball-Statuekreiert.Florian Wagner. Er ist Frugalist und versucht durch seineSparsamkeit mit 40 Jahren in Rente gehen zu können, ohne dieLebensqualität darunter leiden zu lassen.Marijke Amado. Entertainerin. Seit 40 Jahren im Fernsehgeschäft.Sie sagt, dass Frauen in den Medien etwas Bahnbrechendes geleistethaben.Almuth Wehmeyer. Eins der gefragtesten Best-Ager-Models inDeutschland. Die ehemalige Stuttgarterin sagt, dass man dafür einegroße Portion Disziplin benötigt.Montag, 01. Juli 2019 (Woche 27)/19.06.201918.50 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!18.50 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra Dem Vergessenentrissen Der deutsch-französische Komponist Théodore GouvyErstsendung: 24.05.2014 in SR04.50 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!04.50 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH) Dem Vergessenentrissen Der deutsch-französische Komponist Théodore GouvyErstsendung: 24.05.2014 in SRDienstag, 02. Juli 2019 (Woche 27)/19.06.201907.35 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!07.35 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH von MO) DemVergessen entrissen Der deutsch-französische Komponist ThéodoreGouvy Erstsendung: 24.05.2014 in SRMittwoch, 03. Juli 2019 (Woche 27)/19.06.201906.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!06.30 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH von MO) DemVergessen entrissen Der deutsch-französische Komponist ThéodoreGouvy Erstsendung: 24.05.2014 in SRFreitag, 12. Juli 2019 (Woche 28)/19.06.201922.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Sommer, Urlaub -und dann das!Montag, 22. Juli 2019 (Woche 30)/19.06.201918.50 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!18.50 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra Vom Aussterbenbedroht - Heimische Tierarten neu entdeckt04.50 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!04.50 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH) Vom Aussterbenbedroht - Heimische Tierarten neu entdecktDienstag, 23. Juli 2019 (Woche 30)/19.06.201907.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!07.30 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH von MO) VomAussterben bedroht - Heimische Tierarten neu entdecktMittwoch, 24. Juli 2019 (Woche 30)/19.06.201906.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!06.30 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH von MO) VomAussterben bedroht - Heimische Tierarten neu entdecktFreitag, 26. Juli 2019 (Woche 30)/19.06.201923.30 Krause kommt! Christine UrspruchWer würde nicht gerne einmal bei einem prominenten Menschenübernachten? Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind und derAlltag auch bei ihnen einkehrt? Ist ein Leben in und mit derÖffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös wie man es sichvorstellt? Aufgepasst, liebe Promis, denn: "Krause kommt!"In dieser Folge zur größten kleinen Schauspielerin ChristineUrspruch nach StuttgartHeute macht sich Pierre M. Krause auf in diebaden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. Dort erwartet ihnChristine Urspruch in ihrer Wohnung, die sie seit ihrer Hauptrolle inder Erfolgsserie "Dr. Klein" immer wieder für mehrere Monate im Jahrbewohnt.Mit der Zahnradbahn "Zacke" fahren Pierre und die sympathischeSchauspielerin in den Stadtteil Degerloch, herrliches Wetter undbester Ausblick inklusive. Während des Ausflugs erfährt Pierre vielüber Geld und über den Umgang der Schauspielerin mit Existenznötenund Zukunftsangst.Danach gibt es Entspannung bei einer gemeinsamen Thai-Massage!Beim anschließenden Essen erzählt Christine Urspruch über ihreErfahrungen in der Pathologie und über die Bedeutung ihrer Familie.Zur "Guten Nacht" wartet dann ein ganz besonderes Betthupferl: Pierredarf sich auf eine Lieblingsgeschichte der Schauspielerin freuen.Trotz Flaute gelingt der Segelunterricht am folgenden Tag undChristine schafft sogar eine Wende. Die abschließende Shoppingtourist zwar nicht erfolgreich, dafür aber umso lustiger.Mittwoch, 31. Juli 2019 (Woche 31)/19.06.201920.15 h: Namenskorrektur im Untertitel beachten! (Bohner stattBöhner)Tagestipp20.15 Lecker aufs Land Zu Gast bei Marion Bohner in OberschwabenFolge 1/6Donnerstag, 01. August 2019 (Woche 31)/19.06.201901:35 h: Namenskorrektur im Untertitel beachten! (Bohner stattBöhner)01.35 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Marion Bohner inOberschwaben Erstsendung: 31.07.2019 in SWR/SR Folge 1/6