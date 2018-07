Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 19. Juli 2018 (Woche 29) bis Samstag, 18. August 2018 (Woche 34)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 19. Juli 2018 (Woche29)/18.07.201823.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Svenja Flaßpöhler und RobertSeethalerSvenja Flaßpöhler: "Die potente Frau" - für eine neueWeiblichkeit. Sie provoziert mit Texten: Die Philosophin SvenjaFlaßpöhler ist eine der schärfsten Kritikerinnen der #MeToo-Bewegung.Sie hat gerade eine Streitschrift "Für eine neue Weiblichkeit" mitdem Titel "Die potente Frau" herausgebracht, in der sie Frauenermutigt, ihre Möglichkeiten aktiv zu nutzen und ihr weiblichesSelbstbewusstsein einzusetzen, anstatt zwanghaft an ihrer Opferrollefestzuhalten und passiv zu bleiben. Diese Einschätzung führte Anfangdes Jahres in einer Sendung von Maybrit Illner zum Eklat mit derFeministin Anne Wizorek.Svenja Flaßpöhler studierte Philosophie, Germanistik und Sport undleitet seit 2013 gemeinsam mit Wolfram Eilenberger, Gert Scobel undJürgen Wiebicke das Programm der "Phil.cologne". Sie war leitendeRedakteurin für Literatur und Geisteswissenschaften beimDeutschlandfunk Kultur, Buchkritikerin in der 3sat-Sendung "Buchzeit"und ist seit Januar 2018 Chefredakteurin des "Philosophie Magazins".Robert Seethaler: Das Feld. Der vielfach ausgezeichneteösterreichische Schriftsteller Robert Seethaler stellt seinen neuenRoman "Das Feld" vor. Um Menschenleben geht es, jedes für sichbetrachtet, jedes ganz anders und doch mit anderen verbunden. Und umdie Frage: Was bleibt vom Leben - eine Geschichte oder die Erinnerungan einen Moment, an ein bestimmtes Gefühl?Robert Seethaler, Jahrgang 1966, hat sich auch als Schauspielerund Drehbuchautor einen Namen gemacht: Dem Fernsehpublikum ist er als"Dr. Kneissler" in der Serie "Ein starkes Team" bekannt. Im Kinofilm"Ewige Jugend" spielte er die Rolle des Luca Moroder und für dasDrehbuch zum Film "Die zweite Frau" erhielt er den Grimme-Preis.Zuletzt erschien 2014 sein Roman "Ein ganzes Leben".Samstag, 21. Juli 2018 (Woche 30)/18.07.201818.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Landesart Plus Nibelungen-Festspiele 2018Montag, 23. Juli 2018 (Woche 30)/18.07.201818.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten, "...Wölfe" ist keinTagestipp mehr!18.15 (VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Der schwere Junge EineGeschichte von Verrat und Freundschaft Erstsendung: 31.07.2017 inSWR18.15 BW+SR: MENSCH LEUTEDie Rückkehr der Wölfe - schießen oder schützen?22.00 h: Sendung ist neuer Tagestipp!Tagestipp22.00 Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow Erstsendung: 02.06.2017in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Nathalia Wörner Folge 6Samstag, 28. Juli 2018 (Woche 31)/18.07.201818.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten! (LS-Mobil Rudersbergauf 4.8. verschoben)18.15 (VPS 18.14) BW: Landesschau - Sommer-TourSamstag, 04. August 2018 (Woche 32)/18.07.201818.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten! (LS-Mobil Herbolzheimauf 11.8. verschoben)18.15 (VPS 18.14) BW: Landesschau Mobil RudersbergSamstag, 11. August 2018 (Woche 33)/18.07.201818.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten! (LS-Mobil Münstertalentfällt)18.15 (VPS 18.14) BW: Landesschau Mobil HerbolzheimSamstag, 18. August 2018 (Woche 34)/18.07.201818.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenIn der Sendung "Stadt Land Quiz" dreht sich dieses Mal alles umFarben. Selbst die beiden antretenden Städte tragen eine Farbe imNamen - das rheinland-pfälzische Grünstadt und dasbaden-württembergische Blaustein. Wo kennen sich die Bewohner bessermit Farben aus, will SWR Moderator Jens Hübschen wissen, wenn er inden beiden Städten unterwegs ist. Wie bereitet man "Forelle blau" und"Aal grün" zu? Woher stammen die Ausdrücke "blau machen" und "Ach, dugrüne Neune"? Und wie wirken Farben auf die Psyche? Wer's nicht weiß,hat schnell die rote Laterne. Höhepunkt der Sendung ist eine großeStadt-Aufgabe, bei der die Grünstädter und die Blausteiner ihreKreativität und ihr Organisationstalent beweisen müssen. Und punktenkann dabei nur, wer viele Bürger mobilisieren kann.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell