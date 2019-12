Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 19. Dezember 2019 (Woche 51) bis Freitag, 24. Januar 2020 (Woche 4)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 19. Dezember 2019 (Woche 51)/18.12.201920.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mitStefanie GermannModeration: Stefanie GermannTrinkwasser: Höhere Wasserpreise - welche Rolle spielt die Quagga-Muschel? Imkommenden Jahr heben viele Kommunen im Land die Wasserpreise deutlich an, denndie Trinkwasseranlagen der Wasserversorger vom Bodensee müssen saniert werden.Aufwand und Kosten steigen unter anderem wegen der Quagga-Muschel. Dieeingeschleppte Art setzt sich in Rohren fest, ihre winzigen Larven drohen insTrinkwasser zu gelangen. Zudem belasten Düngemittel und Pestizide aus derLandwirtschaft sowie Arzneimittelrückstände und Mikroplastik die Wasserreservenim Land. Gast im Studio ist Torsten Höck vom Verband für Energie- undWasserwirtschaft BW.Vor Ort - Trinkwasserspeicher Bodensee: Die Quagga-Muschel wurde aus demSchwarzen Meer eingeschleppt und breitet sich nun im Bodensee aus. Rund vierMillionen Menschen in Baden-Württemberg bekommen ihr Wasser aus dembedeutendsten Trinkwasserreservoir Europas. Reporter Sebastian Schley trifftBiologen auf ihrem Forschungsschiff, erkundet die Quagga-Muschel und gehtweiteren Gründen für die steigenden Wasserpreise nach.Achtung Zug - die unterschätzte Gefahr am Bahnsteig: Viele Menschen am Bahngleisunterschätzen die Gefahr durch vorbeifahrende Züge. In Obersulm-Eschenau beiHeilbronn missachten Schulkinder und Erwachsene regelmäßig die geschlossenenSchranken. Am Bahnhof in Freiburg wurde Anfang des Jahres ein Jugendlicher voneinem Güterzug erfasst und getötet, als er mit Freunden die Gleise überquerte.Auch in kleineren Bahnhöfen können herannahende Züge wartende Fahrgästegefährden. Muss die Bahn nachbessern oder sind die Menschen einfach zuleichtsinnig?Schluss mit Wegwerfhandys - ist ein "Recht auf Reparatur" nötig? Zu teuer, zukompliziert, reparieren unmöglich - viele Menschen kaufen sich lieber ein neuesSmartphone, als ihr altes reparieren zu lassen. Das Ergebnis sind wachsendeElektroschrottberge und knapper werdende Rohstoffe. Eine EU-Richtlinie siehtvor, Reparaturen ab 2021 zu vereinfachen und Hersteller von Waschmaschinen undFernsehern in die Pflicht zu nehmen. Doch für Handys, Tablets und Computer giltdiese Richtlinie nicht. Das wollen die Grünen nicht hinnehmen und fordern ein"Recht auf Reparatur".Weihnachten in Zeiten des Klimawandels - wie feiern die Landespolitiker? InBerlin bringt die Bundesregierung ihr Klimapaket auf den Weg. Was bedeutet dasfürs Weihnachtsfest? "Zur Sache Baden-Württemberg" hat im Landtag nachgefragt,wie Politikerinnen und Politiker zu weihnachtlicher Besinnung kommen: "Christmasfor Future" mit klimafreundlicher Bio-Tanne oder lieber giftiges bleihaltigesLametta am Plastikbaum?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politischeThemen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politischeZusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutierenjeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Dasletzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten -computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Dienstag, 24. Dezember 2019 (Woche 52)/18.12.201919.50 h für RP: WH-Hinweis beachten!19.50 RP: Die SWR-Reportage (WH von SA) Weihnachten im Schuhkarton Bescherungfür Mainzer Wohnungslose Erstsendung: 22.12.2018 in SWR RPFreitag, 24. Januar 2020 (Woche 4)/18.12.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn es anders kommt im LebenViele Menschen haben eine ganz genaue Vorstellung davon, was ihnen das neue Jahrbringen wird. Sie stecken sich berufliche Ziele, planen den langersehnten Urlauboder organisieren ihre Traumhochzeit. Oder sie sind überzeugt, dass ihr Lebeneinfach im gewohnten Fahrwasser weitergeht. Doch allzu häufig kommt dann allesganz anders. Denn das Leben ist nur selten planbar. Wer möchte nicht, dass seinLeben nach Plan verläuft? Viele Menschen wünschen sich, alles im Lebenkontrollieren und vorausplanen zu können, um Sicherheit und Gewissheit zu haben.Doch immer wieder zeigt sich, dass so das Leben nicht spielt. Niemand ist gefeitvor Umbrüchen und Wendepunkten. Gerade wenn das Leben scheinbar in geregeltenBahnen verläuft, führt nicht selten der Zufall oder das Schicksal urplötzlich ineine ganz andere, nie erwartete Richtung. Das kann eine erfreuliche Überraschungsein, indem zum Beispiel die Liebe einschlägt, wo man sie am wenigsten erwartethat. Oder wenn sich eine unscheinbar kleine Entscheidung plötzlich alsgoldrichtig und wegweisend entpuppt. Doch Wendepunkte können auch vor ungeahnteHerausforderungen stellen: Wer beispielsweise von einem Tag auf den anderenschwer erkrankt oder einen geliebten Menschen verliert, der steht häufig ersteinmal vor dem Nichts und ist gezwungen, sein Leben ganz neu aufzustellen. Werallen Mut zusammennimmt und ganz bewusst aus seinem Alltag ausbricht, der gehtdamit immer auch ein Risiko ein. Egal ob Berufswechsel oder Auswanderung: Nichtalle Träume halten dem Realitätstest stand. Doch der Neubeginn kann auch dasgroße Glück bereithalten - wenn man durchhält. Steht man im Leben an einerWeggabelung, dann muss man sich entscheiden: Umkehren oder weitermachen? Gehenoder bleiben? Wie begegnet man Schicksalsschlägen und Umbrüchen im Leben? Undwelche Chance kann in einem Neuanfang stecken - egal ob er freiwillig oderunfreiwillig ist? "Wenn es anders kommt im Leben", das ist das Thema am 24.Januar 2020 bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4473155OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell