Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42) bis Donnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)

20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs

Land mit Britta Krane



Per Elektroschock zurück ins Leben - Brauchen wir mehr

Defibrillatoren?



Udo Jürgens und Roger Cicero sind beide an akutem Herzversagen

gestorben. Der plötzliche Herztod ist mit durchschnittlich 100.000

Opfern im Jahr eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Klar

ist: Beim Herzstillstand zählt jede Sekunde. Deshalb werden immer

mehr Defibrillatoren - also Schockgeber - in öffentlichen

Verkehrsmitteln und Gebäuden bereitgestellt. In diesen Tagen wird in

der CDU diskutiert, die Defibrillatoren flächendeckend im

öffentlichen Raum einzuführen. Allerdings gibt es auch deutlich

Kritik an den "Defis" wie sie auch genannt werden. "Zur Sache

Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Selina Marx hat recherchiert.



Zur Sache Politrend - Wie ist die politische Stimmung im Land?



In Bayern sind die Volksparteien gerade vom Wähler abgestraft

worden, in Hessen erwarten Experten für CDU und SPD ein ähnliches

Desaster. Wie sieht es mit den großen Parteien in Rheinland-Pfalz

aus? Müssen auch sie im Politrend mit hohen Verlusten rechnen. Die

Berliner Regierungsparteien der Groko stehen jedenfalls schon mit dem

Rücken an der Wand. Gelingt es der SPD-Bundesvorsitzenden Andrea

Nahles aus der Eifel noch die Genossen zu einen? Und wie zufrieden

sind die Rheinland-Pfälzer mit der Politik von Bundeskanzlerin Angela

Merkel? Wie das die Menschen an Rhein und Mosel einschätzen, darüber

gibt der Politrend Auskunft. Und auch, wie die Rheinland-Pfälzer

wählen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre.



Zur Sache Pin: Sind die Volksparteien am Ende?



Gesprächsgast: Prof. Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin



Der Sondermüll, das Dorf und ein tödlicher Unfall - BI in Heßheim

fordert Schließung des Zwischenlagers



Der Gefahrstoffunfall mit zwei Toten auf der Sondermülldeponie in

Heßheim bei Frankenthal sorgt auch knapp zwei Monate danach noch für

Unruhe. Noch immer scheint unklar, welche Substanzen sich in dem Fass

befanden, dass die beiden Mitarbeiter öffneten. Auch wie es dazu

kommen konnte, dass das Fass Giftstoffe enthielt, die zur tödlichen

Gefahr für die Arbeiter wurden, ist unbeantwortet. Für die

Bürgerinitiative gegen die Mülldeponie steht mittlerweile fest, dass

die zuständige Kontrollbehörde, die SGD in Neustadt an der

Weinstraße, überfordert ist. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin

Hannah Liesenfeld versucht Licht ins Dunkel zu bringen.



Eine Bundesministerin als Parteivorsitzende - Julia Klöckner vor

dem Landesparteitag in Lahnstein



Jahrelang war Julia Klöckner die omnipräsente Spitzenfrau in der

rheinland-pfälzischen CDU: Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende

in einer Person. Bisher hatte sie das Heft voll und ganz in der Hand.

Seit einem halben Jahr ist sie nun die Bundesministerin für

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und in

Rheinland-Pfalz "nur noch" die Parteivorsitzende. In Berlin hat sie

nach Expertenmeinung mit dem Management der Dürreschäden von Bauern

erste Meriten gesammelt und ihr wird eine gute Performance in den

ersten sechs Monaten attestiert. Aber hat sie auch noch genug Zeit

für Rheinland-Pfalz? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"- Reporter Wolfgang

Heintz ist dieser Frage nachgegangen.



Zur Sache hilft: Biotop für Libellen in Gefahr



Thomas Fillmann aus Dickesbach an der Nahe will nicht zulassen,

dass sein kleines Biotop für Libellen einfach so verschwindet. Seit

Jahren hegt und pflegt er den kleinen Weiher, der am früheren

Schnorrenbach mitten im Wald liegt - ein Paradies für Wanderer und

Spaziergänger. Doch genau damit, so erzählt der 51-Jährige, soll nach

dem Willen der Kreisverwaltung Birkenfeld Schluss sein. Der Weiher

solle zugeschüttet werden; aus wasserwirtschaftlichen Gründen wie es

heißt. Thomas Fillmann kämpft um den Erhalt, sammelt Unterschriften

und will bei der Kreisverwaltung eine Petition einreichen. Doch

bisher blieb die Behörde bei ihrer Ablehnung. Verzweifelt hat sich

Thomas Fillmann an "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" gewandt.



Zur Sache Schätzchen: "Zurück in die 70er"



Grell und bunt! Zum 72. Landesparteitag hat sich die CDU die

farbenprächtig dekorierte Lahnsteiner Stadthalle aus den 70er Jahren

ausgesucht. Aber selbst beim Gespräch über die Farben und Moden der

Flower-Power-Epoche geraten "Comic-Malu" und "Comic-Julia" in

heftigen Streit.



Der Südwesten von oben

Unsere Wege



Unsere Wege Erstsendung: 16.08.2016 in SWR/SR



Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche42)/17.10.201820.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Stephanie HaiberStephanie Haiber moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Das eigene Haus im Grünen - ein Auslaufmodell?Viele Menschen im Land träumen vom Eigenheim. Grünen-Politiker undNaturschützer fordern jedoch den Bau neuer Einfamilienhaus-Siedlungenauf der grünen Wiese zu stoppen. Viel Fläche für wenige Menschen seider Natur nicht mehr zuzumuten. Auch Bürgerinitiativen protestierengegen die Flächenversiegelung. CDU und Kommunalpolitiker im Landwidersprechen: Ohne neue Wohngebiete im Grünen sei der Wohnungsnotnicht beizukommen. Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma zwischenNaturschutz und der Schaffung neuen Wohnraums? Gast im Studio istSusanne Bay, wohnungspolitische Sprecherin der Grünen.Wildschwein auf der MotorhaubeIn den vergangenen neun Jahren ist die Zahl der Wildunfälle umrund 14 Prozent gestiegen. Vor allem bei Nacht und schlechter Sichtkommt es zu Kollisionen. Wer trägt Schuld? Werden Straßen an derfalschen Stelle gebaut oder gibt es zu viel Wild im Wald?Brandmelder halten Feuerwehr auf TrabDie Zahl der Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen steigtkontinuierlich. Allein in Friedrichshafen musste die Feuerwehr indiesem Jahr bereits 99 Mal umsonst ausrücken. Vor allem für dieehrenamtlichen Feuerwehrleute bedeuten diese Einsätze eine unnötigeBelastung.Löst der Stuttgarter Schnellbus das Feinstaubproblem?Die neue Schnellbus-Linie X1 zwischen Bad Cannstatt und derStuttgarter Innenstadt soll schaffen, was Maßnahmen wieFeinstaubkleber, Mooswand und Nassstaubsauger nicht gelang: die Luftin Stuttgart zu verbessern. Doch richtig schnell ist dieExpressbuslinie nicht, denn die eigens gebaute Busspur ist nur 800Meter lang.Der lange Kampf um die ErwerbsminderungsrenteRainer Deininger leidet an Morbus Crohn, Nierenkrebs und einerschweren Depression. Laut seiner Ärzte ist er eindeutigarbeitsunfähig. Doch der Patient streitet seit zweieinhalb Jahren mitder Deutschen Rentenversicherung um die Anerkennung seines Antragsauf Erwerbsminderungsrente. Sind die vielen ärztlichen Gutachten,Gegengutachten und Gerichtstermine mit ungewissem Ausgang chronischkranken Menschen zumutbar?Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StephanieHaiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.SWR.de/kommunikation.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg