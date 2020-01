Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 16. Januar 2020 (Woche 3) bis Freitag, 21. Februar 2020 (Woche 8)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 16. Januar 2020 (Woche 3)/15.01.202020.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mitStefanie GermannModeration: Stefanie GermannNotfall: Wie viel Hilfe dürfen Sanitäter leisten? Die Medikamentengabe beiNotfalleinsätzen ist nicht eindeutig geregelt. Hintergrund ist ein rechtlicherWiderspruch, der seit 2014 ungelöst ist. Obwohl zur schnellstmöglichen Hilfeverpflichtet, können Sanitäterinnen und Sanitäter bei einer Medikamentengabestrafrechtlich belangt werden. Während Ärzteverbände dafür plädieren, im Notfallimmer erst auf den Arzt zu warten, sprechen sich Notfallsanitäter gegen diesePraxis aus. Was wäre für die Patientinnen und Patienten am besten?Milde Winter, trockene Sommer - sind auch die Buchenwälder am Ende? Bislanghatten Buchen im Gegensatz zu Fichten und Tannen hierzulande optimaleStandortbedingungen. Doch heiße, trockene Sommer und milde, niederschlagsarmeWinter setzen dem widerstandsfähigen Laubbaum zu. In der Rheinebene und innördlichen Teilen des Landes sind Buchen teilweise schwer geschädigt.Forstarbeiter kommen mit der Sicherung der Wege und dem Abtransport der Bäumekaum nach. Für die großen Naturschutzverbände im Land ist das der falsche Weg.Sie fordern von der Landesregierung mehr Schutzzonen für sterbende Bäume. Derökologische Nutzen dieses "Totholzes" sei weitaus höher als der wirtschaftlicheErtrag beim Verkauf des Schadholzes. Gast im Studio ist Forstminister Peter Hauk(CDU).Vor Ort - im Buchenwald: Reporterin Alix Koch spricht mit einem Förster inObrigheim im Neckar-Odenwald-Kreis: "Es ist fünf vor zwölf - wann wachen wirendlich auf? So kann es nicht weitergehen mit dem Klimawandel", warnt derExperte. Den Wald, wie wir ihn kennen, werde es möglicherweise bald nicht mehrgeben. In manchen Regionen wird derzeit doppelt so viel Holz geschlagen wiesonst um diese Jahreszeit. Auch denkmalgeschützte Gartenanlagen sind in Gefahr.Allein im Schwetzinger Schlosspark werden 30 Prozent der Buchen auf Dauer nichtüberleben.Türkischer Haftbefehl gegen Grünenpolitiker: Der frühere grüneBundestagsabgeordnete Memet Kilic aus Heidelberg wird in der Türkei perHaftbefehl gesucht. Dem deutsch-türkischen Rechtsanwalt wirdPräsidentenbeleidung vorgeworfen. Nebenkläger ist kein Geringerer als dertürkische Präsident Recep Erdogan selbst. Kilic hatte Erdogan in einem Interviewmit einer türkischen Internetzeitung indirekt "Vaterlandsverrat" vorgeworfen."Das Regime Erdogan versucht, mich mundtot zu machen, das lasse ich nicht zu",sagt Kilic. Wie weit reicht der lange Arm Erdogans?Schnelles Internet - nur für eine Straßenseite: Mit dem Anschluss an dasGlasfasernetz beginnt für die Ortsteile von Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis diedigitale Zukunft. In Wünschmichelbach profitiert jedoch nur eine Seite derStraße, in der das Glasfaserkabel verlegt wird. Die Häuser auf dergegenüberliegenden Seite können nicht direkt an das Netz angeschlossen werden.Der Ärger ist groß. Was sagt die Stadt zu der digitalen Zweiklassengesellschaft?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politischeThemen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politischeZusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutierenjeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Dasletzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten -computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit BrittaKraneFalschparker im Visier - Anzeigen durch Privatpersonen nehmen zuZugeparkte Radwege und Kreuzungen - und der Parksünder kommt oft ohne"Knöllchen" davon. Viele Bürger*innen ärgern sich inzwischen über dieDreistigkeit mancher Autofahrer*innen und werden selbst aktiv. Bei denOrdnungsämtern nehmen private Anzeigen, sogenannte Fremdanzeigen, zu. Mit einerApp beispielsweise lassen sich Parksünder fotografieren und die Anzeige direktund unbürokratisch an die Ordnungsämter weiterleiten. Doch während einigeOrdnungsbehörden wie Mainz gerade solche Anzeigen aus Apps eher kritisch sehen,setzen andere Städte bewusst auf die Mithilfe von Bürger*innen. Gibt es zuwenige Kontrollen und ist der Wildwuchs auf den Straßen tatsächlich nur mithilfevon Privatpersonen, die Anzeigen erstatten, in den Griff zu bekommen?"Zur Sache" will's wissen: Krankheiten heilen durch Ernährung - muss dieForschung stärker gefördert werden?Immer häufiger stehen Ärzte vor dem Rätsel, für die Symptome eines Patientenkeine erkennbare Ursache zu finden. Dass die Ernährung der Krankheitsauslösersein kann, wird dabei häufig unterschätzt. Ernährungsmedizinerin AnnetteBalz-Fritz versucht, Krankheiten durch Ernährungsumstellungen zu therapieren.Häufig bewirke dies sogar, dass die Patienten danach ohne Medikamente auskämen,sagt sie.Der Einfluss von Ernährungsgewohnheiten auf die Entstehung und Therapie vonKrankheiten werde bislang nur selten fundiert erforscht. Es gebe zu wenigFörderung durch Forschungsgelder der Politik, kritisieren Professor*innen.Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will nun die Forschung zumEinfluss der Ernährung auf Demenz fördern. Das weckt Hoffnung beiWissenschaftler*innen in Rheinland-Pfalz, die bereits vielversprechende ersteForschungsansätze haben.Zu Gast: Prof. Christof Kessler, Neurologe und Buchautor "Essen für den Kopf"Neuer Frust mit dem Biomüll - Bürger*innen fühlen sich schikaniert"Biotüte statt Biotonne - das kann doch nicht deren Ernst sein" sagen vieleBürger*innen in der Vulkaneifel. Sie sollen seit Anfang des Jahres einePapiertüte mit triefenden Essensresten zu einer Sammelstelle bringen. Bislanghatten sie eine Biotonne vor der Haustür. Doch die wurde nun abgeschafft. Circa11.000 Unterschriften sammelte eine Bürgerinitiative. Sie fordert vom LandkreisVulkaneifel, dass dieser "Unsinn" wieder rückgängig gemacht wird. Doch warumwurden die Biotonnen überhaupt abgeschafft? Kritiker*innen äußern den Verdacht,dass dahinter ganz spezielle Interessen des Entsorgerbetriebs stecken. "ZurSache"-Reporter David Meiländer mit den Hintergründen.Neuregelung bei Organspenden - ist künftig jede*r automatisch Spender*in? Rund400 Menschen warten derzeit in Rheinland-Pfalz auf ein Spenderorgan. Doch 2019gab es nur 49 Spender*innen. Nur rund ein Drittel der Deutschen hat einenOrganspendeausweis. Aktuell dürfen in Deutschland nur Organe von Menschenentnommen werden, die dem zuvor ausdrücklich zugestimmt haben. Am Donnerstagwill der Bundestag entscheiden, ob sich dies ändert und künftig dieWiderspruchslösung gilt. Dann wäre jeder automatisch Organspender*in, wenn ernicht in einem bundesweiten Register Widerspruch einlegt. "Zur Sache" hat einejunge Frau getroffen, die nach langem Warten eine Spenderlunge transplantiertbekam, und eine Mutter, die entscheiden musste, ob ihr Sohn zum Organspenderwird. Was halten sie von dem neuen Gesetz und was würde sich in Rheinland-Pfalzdadurch ändern?"Zur Sache-PIN": Wer ist für den Brückenbau im Land verantwortlich? Die Brückensind ein großes Aufreger-Thema - in ganz Rheinland-Pfalz. DieTheodor-Heuss-Brücke in Mainz über den Rhein ist für vier Wochen gesperrt wegenSanierungsarbeiten. In Ludwigshafen beginnt im Februar der Abriss der marodenHochstraße Süd. Doch wer koordiniert die Bauarbeiten eigentlich: Die Kommune,das Land oder der Bund? Und wer ist dafür verantwortlich, wenn die Brücke zweiBundesländer verbindet?"Zur Sache" hilft - Rettungssanitäter kämpft um LKW-FührerscheinTristan Bayer aus Meudt im Westerwald könnte bald seinen Job alsRettungssanitäter verlieren. Der Grund: die Führerscheinstelle seinerKreisverwaltung verweigert ihm den LKW-Führerschein. Denn sie ist der Meinung,dass die Sehschärfe auf einem Auge zu gering ist, um den Führerschein der KlasseC erlangen zu können. Dabei sieht der Gesetzgeber bei dem Wert, den er erreicht,noch einen Ermessensspielraum vor. Doch den möchte die Behörde nicht nutzen,obwohl der 32-jährige seit vierzehn Jahren über einen Pkw- und MotorradFührerschein verfügt und seit einem Jahr als Rettungssanitäter arbeitet. Weildie neuen Einsatzfahrzeuge aber mehr als 3,5 Tonnen Gewicht haben, braucht erden LKW-Führerschein, um in seinem Beruf weiterarbeiten zu können. Der jungeFamilienvater hat sich an "zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt.Donnerstag, 23. Januar 2020 (Woche 4)/15.01.202022.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:"Das Vorspiel" - eine Begegnung mit Schauspielstar Nina Hoss zum Kinostart ihresjüngsten Films in Stuttgart."Welt.Bürger.Musik" - eine Ausstellung zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovensin der Bundeskunsthalle Bonn."Dancer oft the Year" - zu Besuch bei dem 15-jährigen Ausnahmetänzer NicolasKöhler in Freiburg.Sprungbrett für den Nachwuchs - baden-württembergische Filmschaffende auf demFilmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken."Dimension" - Uraufführung von Iván Pérez und seinem Dance Theatre Heidelbergauf der Suche nach Einklang mit der Realität.Kulturtipps.Samstag, 15. Februar 2020 (Woche 8)/15.01.202005.45 Planet SchuleKleine Helden Luniko aus Südafrika, Samson aus Kenia Erstsendung: 13.09.2019in SWR/SR Folge 2Luniko lebt in einem armen Wohnviertel in Südafrika. Er ist zwölf Jahre alt undHIV-positiv. Er muss täglich Medikamente nehmen. Sein Vater ist früh gestorben,seine Mutter hat wenig Geld. Luniko würde seine Mutter gerne unterstützen, erträumt davon, ihr ein schönes Haus zu kaufen. Darum will er in der Schule guteNoten bekommen. Lunikos Schulweg ist lang und führt durch gefährliche Straßen.Er hat Angst überfallen zu werden.Samson ist zwölf Jahre alt. Sein Schulweg ist mühsam, die Straßen sind schlechtund oft schlammig. Samson lebt in einer armen Gegend Kenias, aber er fühlt sichhier zu Hause. Angst machen ihm Kriminalität und die Gefahr terroristischerAnschläge.Er erinnert sich an einen Anschlag auf ein Einkaufszentrum in der HauptstadtNairobi. Er weiß: "Es hätte auch mich und meine Familie treffen können." Nichtswünscht sich Samson mehr als Sicherheit und Frieden auf der Welt.07.30 Planet SchuleLandwirtschaft - Wie kommen wir weg von der Chemie? (WH von Do)Die industrielle Landwirtschaft verspricht hohe Erträge und billige Preise.Möglich wird das durch große Maschinen und viel Chemie. Doch die Kehrseite wirdimmer deutlicher spürbar: Das Trinkwasser ist mit Nitrat verschmutzt, dieInsekten sterben und die Böden sind ausgelaugt. Welche Alternativen gibt es zurindustriellen Landwirtschaft? Welche Art von Landwirtschaft ist zukunftsweisend,umweltfreundlich und stellt sicher, dass die Landwirte davon leben können?Sven Wilhelm aus Oberkirch vollzieht eine radikale Wende: Er stellt seinen Obst-und Gemüseanbau auf Bio um. Michael Reber aus Schwäbisch Hall geht einen anderenWeg: Er wirtschaftet weiter konventionell, versucht jedoch mit einer neuenMethode den Humus auf seinen Äckern auf natürliche Weise aufzubauen.Agrarexperten bestätigen, dass auch die konventionelle Landwirtschaft vonumweltschonenden Maßnahmen profitieren kann. Es gibt viele Möglichkeiten, fürmehr Nachhaltigkeit zu sorgen.Aber nur wenn die Politik diese Ansätze unterstützt und Verbraucherinnen undVerbraucher mitziehen, hat eine umweltfreundliche Landwirtschaft Zukunft.von 12.45 h bis 16.15 h: Geänderter Programmablauf für BW + RP!12.45 (VPS 15.45) BW+RP: Die Rezeptsucherin in Niederwerth Erstsendung:11.01.2018 in SWR12.45 SR: Von Lötlampen, Spucktüten und Zollstöcken - Schräge Sammler imSüdwesten Erstsendung: 14.11.2015 in SWR/SR13.15 BW+RP: Südtirol - Rund um Meran (WH von DO) Erstsendung: 19.03.2017 inSWR/SR14.00 BW+RP: SWR Sport: 3. Liga liveEintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern14.15 SR: Einfach Rosa - Wolken über Kapstadt Spielfilm Deutschland 2015Erstsendung: 06.11.2015 in Das Erste Autor: Stefan KuhlmannRollen und Darsteller:Rosa____Alexandra Neldel Mark____Janek Rieke Meral____Sara FazilatNandi____Pearl Thusi Jamila____Sandi Schultz Inge____Ursela MonnJohann____Hansjürgen Hürrig Mara____Naima Sebe und andere Kamera: FelixPoplawsky Musik: Siggi Müller und Jörg Magnus Pfeil15.45 SR: Die Rezeptsucherin in Niederwerth Erstsendung: 11.01.2018 in SWR16.00 BW+RP: Reisetipp SüdwestWintersport im Schwarzwald Erstsendung: 21.11.2018 in SWR16.15 Lecker aufs Land - eine kulinarische Winterreise Jutta Braun punktet miteinem Schwarzwald-Menü Erstsendung: 04.01.2016 in SWR/SR Folge 4/6Tagestipp20.15 Schlager-Spaß mit Andy BorgUnter anderem mit:Die Ladiner, Tony Marshall, Lucas Cordalis, Marc Pircher, Fantasy, NicolStufferTony Marshall mit einem großen Medley seiner HitsZu viel Schlager und viel Spaß lädt Andy Borg die Zuschauerinnen und Zuschauerdes SWR Fernsehens wieder zu einem geselligen Musikabend in seine Weinstube ein.Seine Gäste präsentieren zu ihren Schlagerhits auch beliebte Evergreens aus dergroßen Schlagerwelt. Mit dabei sind dieses Mal u. a. Countrysängerin LindaFeller, Fantasy, die Ladiner und Nicol Stuffer. Moderator und Sänger Andy Borgempfängt zudem die 10 jährige junge Nachwuchssängerin Leni und Franz Schüsselebaut ein Alphorn aus Baumarktmaterialien zusammen. Das Quintett Wenzelstein ausHausen am Tann, eine kleine Gemeinde im Zollernalbkreis in Baden-Württembergspielt "Es ist so schön ein Musikant zu sein".Schon ab 14.02.2020 um 16 Uhr in der ARD Mediathek bis zum 15.03.2020.Sonntag, 16. Februar 2020 (Woche 8)/15.01.202007.00 Menschen unter unsPromi, Playboy, frommer Pilger Erstsendung: 19.05.2019 in Das ErsteGiuseppe "Pino" Fusaro war Nürnbergs Vorzeige-Italiener. Promi-Wirt undMänner-Model mit Samtaugen und Schmachtblick. Als Sohn kalabrischer Einwanderer1962 in Franken geboren, hatte der heute 56-Jährige schon früh alles, wovon erals Gastarbeiterkind immer geträumt hatte: ein glamouröses Leben an denschillerndsten Orten der Welt, Erfolg als Gastronom, viel Geld und viele Frauen,Medienpräsenz und prominente Freunde.Heute hat Pino Fusaro so gut wie nichts mehr von alldem - und ist, so sagt er,glücklicher denn je. Denn nach unzähligen Alkohol- und Drogenexzessen, einemGefängnisaufenthalt wegen Urkundenfälschung und Mafiaverdacht, Depressionen,Psychiatrie und zwei gescheiterten Suizidversuchen hat der stete Sinn- undGlückssucher ganz unerwartet etwas gefunden, wofür es sich wirklich zu lebenlohnt. Buchstäblich in letzter Minute ...Montag, 17. Februar 2020 (Woche 8)/15.01.202018.15 BW+RP: MENSCH LEUTEWaldbauer gegen Borkenkäfer - Andreas gibt nicht aufAndreas Springmann sägt im Sommer 2019 ständig. Die Trockenheit macht den Bäumenin seinem Wald bei Oppenau zu schaffen. Geschwächte Bäume sind idealeBedingungen für den Borkenkäfer. Der nimmt überhand, daher müssen die befallenenBäume schnell aus dem Wald entfernt werden."Die Bäume sind kaputt, der Käfer hat sich eingebohrt. Wir sind zu spät dran",sagt Waldbauer Andreas Springmann. Er hat trotz großer Mühe nicht alleKäferbäume erwischt. Drei Generationen des Borkenkäfers fressen sich ins Holz,die trockenen Bäume können sich kaum gegen den Schädling wehren. Ein weiteresProblem der Familie Springmann: Die Sägewerke sind voller Holz, keiner will mehrdie Baumstämme haben, sie werden zu Billigpreisen verscherbelt. "Ein Drama ischdes", sagt Vater Springmann. Zwar hat sich die Lage durch Winter undNovemberregen etwas entspannt.Springmanns sind durch ihr schnelles Eingreifen mit einem blauen Augedavongekommen. Doch wie wird das Jahr 2020, fragt sich der junge WaldbauerAndreas. Aufgeben will er nicht, dazu ist er zu verwurzelt mit der Familie undder Region. 