Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 16. August 2018 (Woche 33) bis Samstag, 15. September 2018 (Woche 38)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 16. August 2018 (Woche33)/15.08.201820.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneRadfahrer in Gefahr - warum Städte und Gemeinden mehr für Radwegetun müssen: Die Situation für Radfahrer im Land ist prekär: InStädten wie Koblenz oder Worms müssen sich Radfahrer oft einengemeinsamen Weg mit den Fußgängern teilen. Auf dem Land ist es nochschwieriger: Nirgendwo in Rheinland-Pfalz gibt es bislang einenRadschnellweg, der mehrere Orte verbindet, kritisieren auch Pendlerwie Uwe Siegrist aus der Verbandsgemeinde Wachenheim. Radler sindneben Lastwagen und Autos auf viel befahrenen Landstraßen unterwegs.3.000 Unfälle mit Radfahrern gibt es im Land im Schnitt pro Jahr, 16davon enden tödlich. Die Grünen im Land wollen, dass jeder fünfteRheinland-Pfälzer bis 2030 das Rad zu seinem Hauptverkehrsmittelmacht. Doch dafür müsste Radfahren attraktiver werden. Was müssenStädte und Kommunen tun, um Radwege sicherer zu machen?Aufstand in Windhagen - Kritiker werfen dem Bürgermeister undseiner Familie autokratisches Verhalten vor. Die Familie Rüddel istin Windhagen eine Institution: Seit nunmehr 55 Jahren regiert derheute 93-jährige Senior Josef Rüddel den Ort und ist damit derdienstälteste Bürgermeister Deutschlands. Sein Sohn Erwin sitztaußerdem im Bundestag und Kreistag. Und auch der Enkel war schonkommunalpolitisch aktiv. Die Gemeinde hat den Rüddels viel zuverdanken. Doch seit einiger Zeit gibt es Ärger: Kritiker aus dereigenen Partei und der Opposition werfen den Rüddels autokratischesVerhalten vor. Streit gab es unter anderem um einGrundstücksgeschäft. Die Gemüter im Ort kochen hoch - für und gegendie Rüddels. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Jörg Armbrüstermit der ganzen Geschichte."Zur Sache" will's wissen: In der Lärmfalle - Brauchen wirschärfere Gesetze gegen den zunehmenden Verkehrslärm? Bahnlärm amMittelrhein - Betroffene hoffen auf Alternativtrasse: Rolf Papenwohnt am Mittelrhein und hat vor Jahren sein Schlafzimmer in denKeller verlegt. Es ist nachts einfach zu laut, wenn die Güterzüge mitquietschenden Reifen ungebremst durch Weißenthurm rollen. So wie ihmgeht es vielen Menschen im Mittelrheintal und der Lärm soll sogardurch noch mehr Verkehr und eine dichtere Taktung weiter zunehmen.Denn der Güterverkehr wächst und soll nach Plänen desBundesverkehrsministeriums stärker auf die Schiene verlagert werden.Viele Menschen setzen deshalb als einzige Hoffnung auf den Bau einerAusweichstrecke für den Güterverkehr. Ob die wirklich in denvordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wird,entscheidet sich in den kommenden Wochen. Kathrin Lindemann war imMittelrheintal unterwegs und hat mit lärmgeplagten Anwohnerngesprochen und die Politik gefragt, wann es endlich leiser wird."Zur Sache Pin": Gibt es zuviel Lärm? Wir sind ständig vonGeräuschen umgeben - Verkehrslärm, Baustellen, Vogelgezwitscher,Musik. Manche Geräusche empfinden wir als Lärm, andere nicht.Wissenschaftlich erwiesen ist, dass zuviel Lärm krank machen kann. Ab80 Dezibel ist für unser Ohr die Schmerzgrenze erreicht. Güterzügebringen es oft auf 90 Dezibel. Wie laut ist zu laut? Unser "Zur SachePin" klärt auf.Fluglärm in Mainz und Rheinhessen - Was sind die mühsamausgehandelten Kompromisse noch wert? Der Frankfurter Flughafenwächst, der Flugverkehr boomt. Das ist einerseits gut für dieWirtschaft und die Arbeitsplätze. Doch es geht auf Kosten derfluglärmbetroffenen Menschen in der Region. Denn immer häufiger gibtes inzwischen Verstöße gegen das Nachtflugverbot. Dabei ist dieNachtruhe mit sechs Stunden von 23 bis 5 Uhr sowieso schon knappbemessen. In den letzten Monaten landeten ca. 200 Flugzeuge monatlichnach 23 Uhr. Das geht eigentlich nur in besonderen Ausnahmefällenaufgrund von Gewitter. Sind die mühsam ausgehandelten Kompromissenichts mehr wert? Und was tut die Politik, um die Bürger zu schützen?Müssen höhere Strafgebühren für Übertretungen der Nachtruhe her, wievon Teilen der SPD in Mainz gefordert? "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporterin Dagmar Grimminger ist diesen Fragennachgegangen.Studiogespräch: Prof. Michael Jäcker-Cüppers, Lärmforscher,Technische Universität BerlinKönnte sich Kandel wiederholen? Germersheimer Landrat schlägtAlarm: Vor dem Landgericht in Landau läuft derzeit noch der Prozessgegen den mutmaßlichen Mörder der 15-jährigen Mia aus Kandel. Sie warlaut Anklage von ihrem Ex-Freund, einem afghanischen Flüchtling,ermordet worden. Der Mann soll sie vor der Tat mehrfach bedrohthaben. Der Germersheimer Landrat Brechtel, CDU, hat Angst, dass sicheine solche oder ähnliche Tat wiederholen könnte. Im Interview mit"Zur Sache Rheinland-Pfalz" berichtet er, dass er weitere so genannteHochrisikofälle in seinem Kreisgebiet habe. Das seien Flüchtlinge,die wegen Straftaten aufgefallen und teils verurteilt worden seien.Sie stellten für andere eine Bedrohung dar, könnten aber nichtabgeschoben werden, weil teilweise noch Verfahren liefen. Der Landrathat sich nun an Bundesinnenminister Seehofer und dierheinland-pfälzische Integrationsministerin Spiegel gewandt. KaiDiezemann hat recherchiert.Zur Sache hilft: 38-Jährige fühlt sich von Krankenkasse im Stichgelassen: Marta Pickel aus Weißenthurm am Rhein ist verzweifelt, dennihre Krankenkasse weigert sich ein medizinisches Gerät zu bezahlen,das sie dringend braucht. Seit Januar ist die 38-Jährige mehrfachohnmächtig geworden, zweimal musste sie deswegen mitSturzverletzungen ins Krankenhaus. Die Ursache für die Ohnmachtsfällekonnten ihre Ärzte mit herkömmlichen Methoden bisher nichtherausfinden. Deshalb wollten sie ihr einen sogenannten Eventrecorderimplantieren. Das ist ein kleines Gerät, das über einen langenZeitraum die Herzschläge aufzeichnet. Doch die Krankenkasse willdafür nicht aufkommen, weil es nicht im Leistungskatalog derKrankenkassen enthalten ist. Marta Pickel hat große Angst, dass dieFolgen der nächsten Ohnmacht noch schlimmer sein könnten als diebisherigen. Hilfesuchend hat sie sich an "Zur Sache Rheinland-Pfalz"gewandt."Zur Sache Schätzchen": "Oh, Heer!" In der Landtagskantine geht esum die allgemeine Dienstpflicht. Für "Comic-Julia" hat die IdeeCharme. Doch "Comic-Malu" verweist auf den desolaten Zustand derAusrüstung bei der Bundeswehr. Ein Thema, bei dem sich die beidengarantiert nicht einig werden.Moderation: Britta Krane, Redaktion: Sabine RappenDonnerstag, 30. August 2018 (Woche 35)/15.08.201822.45 (VPS 22.44) Kulenkampffs Schuhe Erstsendung: 08.08.2018in Das ErsteMit Einschaltquoten von 80 Prozent erlebte das Fernsehen in den60ern und 70er Jahren der Bundesrepublik goldene Zeiten. Die Familiesaß am Samstagabend im Wohnzimmer, alle freuten sich auf "Einer wirdgewinnen" mit Hans-Joachim Kulenkampff oder die"Peter-Alexander-Show". Der Dokumentarfilm "Kulenkampffs Schuhe", dervollständig aus Archivmaterial besteht, zeigt Nachkriegsgeschichteauf überraschende, ungewöhnliche und berührende Art und Weise: Anhandvon zahlreichen Showausschnitten von damals, Interviews, privatemSuper8-Material, historischen Dokumenten und Fotos eröffnet sich eineganz neue Sicht auf das Unterhaltungsfernsehen der Bundesrepublik: Eswar angetreten, eine ganze Nation von ihren Kriegstraumata zutherapieren, ein unverzichtbarer Ruhepol. Ein Film, dergenerationsübergreifend herausfinden möchte, wie die Deutschenwurden, was sie sind.Hans Joachim Kulenkampff und Peter Alexander waren die großenFernsehhelden der Familie von Regisseurin Regina Schilling. Undnatürlich, etwas später, Hans Rosenthal mit "Dalli Dalli". DieQuizshows verhießen leichte Unterhaltung, Entspannung, heile Welt.Entspannung hatte Schillings Vater nötig. Er arbeitete rund um dieUhr in seiner eigenen Drogerie. Eine Drogerie imNachkriegs-Deutschland? Kaum etwas wurde mehr gebraucht: aufräumen,Wunden heilen, reparieren, saubermachen, Schädlinge bekämpfen.Was sahen die Väter der Kinder, die da im Schlafanzug vor demFernseher saßen, in den Showmastern? Wussten sie, dass Kulenkampffsich an der Ostfront vier Zehen eigenhändig amputiert hatte? Fragtensie sich, ob Peter Alexander wohl auch bei der Hitlerjugend gewesenwar? Bei der Wehrmacht, in Kriegsgefangenschaft? Wie die meistenjungen Männer dieser Generation? Hatten sie davon gehört, dass HansRosenthal jüdisch war, sich in den Kriegsjahren als Vollwaise ineiner Berliner Laube versteckte und jeden Moment damit rechnenmusste, deportiert zu werden? Die Showmaster gehörten wie ReginaSchillings Vater einer sehr besonderen Generation an: erstmissbraucht vom Nationalsozialismus, dann eingespannt in dasHamsterrad der Nachkriegszeit, die von Traumatisierungen nichtswusste oder nichts wissen wollte."Kulenkampffs Schuhe" ist eine Produktion von zero one im Auftragdes Südwestrundfunks in Koproduktion mit dem HR.Sonntag, 09. September 2018 (Woche 37)/15.08.2018Tagestipp22.50 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mitGästen Folge 91Gastgeber Florian Schroeder empfängt in der "Spätschicht" dieerste Liga der Comedians und Kabarettisten. Sie nehmen Irrsinn unddie Absurditäten des gesellschaftlichen Alltag aufs Korn. ThomasFreitag, Alain Frei, Anka Zink und Jens Neutag sind diesmal zu Gast.Ihre Auftritte wechseln sich mit humorvollen Spielen wie dem"Spätschicht Wahlomat" oder "Lauschangriff im Bundestag" ab. Planet Schule
Mackie Messer auf dem Weg ins Kino Hinter den Kulissen des Dreigroschenfilms

BW+RP: Fahr mal hin
Auf zu neuen Ufern Unterwegs an der Lieser

Samstag, 15. September 2018 (Woche 38)/15.08.2018

Planet Schule
Mackie Messer auf dem Weg ins Kino (WH von FR) Hinter den Kulissen des Dreigroschenfilms Erstsendung: 14.09.2018 in SWR/SR