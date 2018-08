Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 16. August 2018 (Woche 33) bis Dienstag, 25. September 2018 (Woche 39)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 16. August 2018 (Woche33)/16.08.201820.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneNach dem Brückenunglück in Genua - Wie sicher sind die Brücken inRheinland-Pfalz? Die Bilder vom Brückeneinsturz in Genua, sie machenauch hierzulande viele Menschen betroffen. Wie kann so etwaspassieren? Hat niemand den desolaten Zustand der Brücke bemerkt? Auchin Rheinland-Pfalz gibt es viele sanierungsbedürftige Brücken. DerLandesrechnungshof hatte hier schon häufiger einen Investitionsstaubeklagt. Und die sanierungsbedürftigen Hochbrücken in Ludwigshafenund Mainz, die mittelfristig sogar abgerissen werden sollen, sindlängst für viele Autofahrer nicht gerade vertrauenswürdig. Sie sindfür Lastwagen gesperrt, Schlagloch reiht sich an Schlagloch undStraßenschilder sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen weisen auf denbaufälligen Zustand hin. Experten kritisieren vor allem den Zustandkommunaler Brücken und Hochstraßen im Land. "Zur Sache"-ReporterMichael Eiden hat recherchiert.Aufstand in Windhagen - Kritiker werfen dem Bürgermeister undseiner Familie autokratisches Verhalten vor. Die Familie Rüddel istin Windhagen eine Institution: Seit nunmehr 55 Jahren regiert derheute 93-jährige Senior Josef Rüddel den Ort und ist damit derdienstälteste Bürgermeister Deutschlands. Sein Sohn Erwin sitztaußerdem im Bundestag und Kreistag. Und auch der Enkel war schonkommunalpolitisch aktiv. Die Gemeinde hat den Rüddels viel zuverdanken. Doch seit einiger Zeit gibt es Ärger: Kritiker aus dereigenen Partei und der Opposition werfen den Rüddels autokratischesVerhalten vor. Streit gab es unter anderem um einGrundstücksgeschäft. Die Gemüter im Ort kochen hoch - für und gegendie Rüddels. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Jörg Armbrüstermit der ganzen Geschichte."Zur Sache will's wissen": In der Lärmfalle - Brauchen wirschärfere Gesetze gegen den zunehmenden Verkehrslärm?Bahnlärm am Mittelrhein - Betroffene hoffen auf Alternativtrasse:Rolf Papen wohnt am Mittelrhein und hat vor Jahren sein Schlafzimmerin den Keller verlegt. Es ist nachts einfach zu laut, wenn dieGüterzüge mit quietschenden Reifen ungebremst durch Weißenthurmrollen. So wie ihm geht es vielen Menschen im Mittelrheintal und derLärm soll sogar durch noch mehr Verkehr und eine dichtere Taktungweiter zunehmen. Denn der Güterverkehr wächst und soll nach Plänendes Bundesverkehrsministeriums stärker auf die Schiene verlagertwerden. Viele Menschen setzen deshalb als einzige Hoffnung auf denBau einer Ausweichstrecke für den Güterverkehr. Ob die wirklich inden vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommenwird, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Kathrin Lindemann warim Mittelrheintal unterwegs und hat mit lärmgeplagten Anwohnerngesprochen und die Politik gefragt, wann es endlich leiser wird."Zur Sache Pin": Gibt es zuviel Lärm? Menschen sind ständig vonGeräuschen umgeben - Verkehrslärm, Baustellen, Vogelgezwitscher,Musik. Manche Geräusche werden als Lärm empfunden, andere nicht.Wissenschaftlich erwiesen ist, dass zuviel Lärm krank machen kann. Ab80 Dezibel ist für unser Ohr die Schmerzgrenze erreicht. Güterzügebringen es oft auf 90 Dezibel. Wie laut ist zu laut? "Zur Sache Pin"klärt auf.Fluglärm in Mainz und Rheinhessen - was sind die mühsamausgehandelten Kompromisse noch wert? Der Frankfurter Flughafenwächst, der Flugverkehr boomt. Das ist einerseits gut für dieWirtschaft und die Arbeitsplätze. Doch es geht auf Kosten derfluglärmbetroffenen Menschen in der Region. Denn immer häufiger gibtes inzwischen Verstöße gegen das Nachtflugverbot. Dabei ist dieNachtruhe mit sechs Stunden von 23 bis 5 Uhr sowieso schon knappbemessen. In den letzten Monaten landeten ca. 200 Flugzeuge monatlichnach 23 Uhr. Das geht eigentlich nur in besonderen Ausnahmefällenaufgrund von Gewitter. Sind die mühsam ausgehandelten Kompromissenichts mehr wert? Und was tut die Politik, um die Bürger zu schützen?Müssen höhere Strafgebühren für Übertretungen der Nachtruhe her, wievon Teilen der SPD in Mainz gefordert? "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporterin Dagmar Grimminger ist diesen Fragennachgegangen. Studiogespräch: Prof. Michael Jäcker-Cüppers,Lärmforscher, Technische Universität BerlinKönnte sich Kandel wiederholen? Germersheimer Landrat schlägtAlarm: Vor dem Landgericht in Landau läuft derzeit noch der Prozessgegen den mutmaßlichen Mörder der 15-jährigen Mia aus Kandel. Sie warlaut Anklage von ihrem Ex-Freund, einem afghanischen Flüchtling,ermordet worden. Der Mann soll sie vor der Tat mehrfach bedrohthaben. Der Germersheimer Landrat Brechtel, CDU, hat Angst, dass sicheine solche oder ähnliche Tat wiederholen könnte. Im Interview mit"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet er, dass er weitere sogenannte Hochrisikofälle in seinem Kreisgebiet habe. Das seienFlüchtlinge, die wegen Straftaten aufgefallen und teils verurteiltworden seien. Sie stellten für andere eine Bedrohung dar, könntenaber nicht abgeschoben werden, weil teilweise noch Verfahren liefen.Der Landrat hat sich nun an Bundesinnenminister Seehofer und dierheinland-pfälzische Integrationsministerin Spiegel gewandt. KaiDiezemann hat recherchiert."Zur Sache" hilft: 38-Jährige fühlt sich von Krankenkasse im Stichgelassen. Marta Pickel aus Weißenthurm am Rhein ist verzweifelt, dennihre Krankenkasse weigert sich ein medizinisches Gerät zu bezahlen,das sie dringend braucht. Seit Januar ist die 38-Jährige mehrfachohnmächtig geworden, zweimal musste sie deswegen mitSturzverletzungen ins Krankenhaus. Die Ursache für die Ohnmachtsfällekonnten ihre Ärzte mit herkömmlichen Methoden bisher nichtherausfinden. Deshalb wollten sie ihr einen sogenannten Eventrecorderimplantieren. Das ist ein kleines Gerät, das über einen langenZeitraum die Herzschläge aufzeichnet. Doch die Krankenkasse willdafür nicht aufkommen, weil es nicht im Leistungskatalog derKrankenkassen enthalten ist. Marta Pickel hat große Angst, dass dieFolgen der nächsten Ohnmacht noch schlimmer sein könnten als diebisherigen. Hilfesuchend hat sie sich an "Zur Sache Rheinland-Pfalz"gewandt."Zur Sache Schätzchen": "Oh, Heer!" In der Landtagskantine geht esum die allgemeine Dienstpflicht. Für "Comic-Julia" hat die IdeeCharme. Doch "Comic-Malu" verweist auf den desolaten Zustand derAusrüstung bei der Bundeswehr. Ein Thema, bei dem sich die beidengarantiert nicht einig werden.Sonntag, 19. August 2018 (Woche 34)/16.08.201821.45 RP: FlutlichtStudiogäste: Steven Jones (Trainer Wormatia Worms) und Harry Koch(DM 1998 mit dem 1. FC Kaiserslautern und ehem. Spieler vonVestenbergsgreuth) | Fußball DFB-Pokal: FC Erzgebirge Aue - 1. FSVMainz 05 | Wormatia Worms - SV Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern -TSG 1899 Hoffenheim | RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf | Nah dran:Pokalheld Michael Stahl | Moderation: Holger WienpahlDonnerstag, 30. August 2018 (Woche 35)/16.08.2018Geänderten Programmablauf (wegen Kulenkamppfs Schuhen) beachten!22.45 (VPS 22.44) Kulenkampffs Schuhe Erstsendung: 08.08.2018in Das Erste00.15 (VPS 00.10) Dunkler Himmel - Weiße Wolken Astrid Lindgrenund die Kinder von Novosibirsk Erstsendung: 15.02.2017 in SWR/SR01.30 (VPS 01.25) Die Hochzeitsmanagerin - Mit Plan ins Ehe-Glück(WH)02.15 (VPS 02.10) Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Andrea Engelin den Landkreis Schwäbisch Hall Erstsendung: 29.08.2018 in SWR/SRFolge 5/703.00 (VPS 02.55) Feste und Bräuche auf dem Land - Erinnerungenaus dem Südwesten (WH von MI) Erstsendung: 29.08.2018 in SWR/SR03.45 (VPS 03.40) MARKTCHECK checkt ... Eckes-Granini und Kärcher(WH von DI) Erstsendung: 28.08.2018 in SWR/SR04.30 (VPS 04.25) BW+RP: odysso extra Löschen, Retten, Helfen -die Feuerwehr Ludwigshafen im Einsatz (WH)Geänderten Programmablauf beachten!04.30 SR: SR Memories - Cindy und BertErstsendung: 27.01.2018 in SR04.40 SR: SAAR3 (WH) Das SaarlandmagazinGeänderten Programmablauf (wegen Kulenkamppfs Schuhen) beachten!05.15 (VPS 05.10) BW+RP: Bekannt im Land (WH von MO) Monumentedes Fortschritts Industriedenkmäler in Rheinland-Pfalz Erstsendung:14.02.2016 in SWR RPGeänderten Programmablauf beachten!05.25 SR: aktueller berichtGeänderten Programmablauf (wegen Kulenkamppfs Schuhen) beachten!05.45 BW+RP: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Die RhätischeBahn, Schweiz/Italien Lebensader der Bündner Täler Erstsendung:10.11.2009 in 3satMittwoch, 05. September 2018 (Woche 36)/16.08.201822.00 "mal ehrlich ... wird das Krankenhaus zum Notfall?" Der SWRBürgertalk mit Florian WeberÜberfüllte Notaufnahmen, überlastetes Pflegepersonal, übermüdeteÄrzte - das sind nach wie vor Alltagsphänomene in vielen deutschenKrankenhäusern. Stress, Fachkräftemangel und anhaltender Kostendruckauf Seiten des Klinikpersonals bedeutet auf der anderen Seitewachsende Gefahren für Patienten. Das sind zum Beispiel mangelndeHygienemaßnahmen: Laut Bundesgesundheitsministerium infizieren sichin deutschen Kliniken etwa 600.000 Patienten pro Jahr mitKrankenhauskeimen. Beispiel Operationen: Ärzte geben in einerARD-Studie für das Verbrauchermagazin "plusminus" an, dassKrankenhausmanager von ihren Medizinern eine bestimmte Zahl anOperationen fordern. Wie wirkt sich dieser Kostendruck auf Personalund Patienten aus? Werden Menschen erst im Krankenhaus so richtigkrank? Sind wirklich alle Operationen notwendig? Werden Kranke zureinen Wirtschaftsfaktoren degradiert?Diesen und anderen Fragen geht Florian Weber nach im SWRBürgertalk "mal ehrlich ... wird das Krankenhaus zum Notfall?" SeineGäste berichten in der Alten Feuerwache in Mannheim über eigeneErlebnisse und Beispiele aus der Welt des Krankenhauses. Siediskutieren untereinander, sprechen mit dem Gesundheits-ExpertenAndreas Goldschmidt sowie mit den Fach-Politikerinnen Karin Maag(CDU) und Kathrin Anklam-Trapp (SPD) über ihre Erfahrungen.Dienstag, 18. September 2018 (Woche 38)/16.08.201818.15 h: Für BW + RP nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenErstsendung: 04.10.2016 in SWRDienstag, 25. September 2018 (Woche 39)/16.08.2018Für BW+RP: Keine Wiederholung: die Sendung ist eine Neuproduktion!18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenZur Landwirtschaft gehört heutzutage viel mehr, als die Arbeit aufdem Feld und im Stall: zum Beispiel kreatives Marketing. Dasfunktioniert auf dem Albertshof in Rennerod im Westerwald besondersgut. Der Biobetrieb mit 130 Milchkühen, 120 Rindern und zahlreichenLegehühnern und Gänsen wurde gerade als Bauernhof mit dem "bestenHofladen Deutschlands" ausgezeichnet. Und das liegt ganz bestimmtdaran, dass die Bio-Landwirtschaft für die Betreiber viel mehr istals nur ein Job.Schon seit rund 30 Jahren fahren bunt bemalte Ökomobile kreuz undquer durch Deutschland. Ausgestattet mit Lupen, Mikroskopen,Bestimmungsbüchern und vielem mehr startete das erste dieser"rollenden Naturschutzlabors" in Baden-Württemberg - und bis heutesind die vom Staat geförderten Ökomobile sehr gefragt. Unter demMotto "Natur erleben, kennen lernen, schützen" sollen Schüler,Jugendliche und Erwachsene mit der Natur vertraut gemacht werden.Ulrike Nehrbaß war bei einem Einsatz im schwäbischen Rottweil dabei.Außerdem in "natürlich!":In einem Naturschutzgebiet am Oberrhein tummeln sich riesigeGestalten mit Hörner und zotteligem Haar. Ein Skandal erschüttert zurzeit die Imkerschaft - auch imSüdwesten. Skrupellose Geschäftemacher sollen beim Bau der wichtigenMittelwände für die Brutkästen mit gepanschtem Bienenwachs arbeiten -mit fatalen Folgen für die Brut.Mit drei Ziegen als Hobby fing alles. Dann waren es plötzlich mehrals 100. Mittlerweile hat eine Nebenerwerbslandwirtin aus demWesterwald auch noch eine eigene "Fromagerie" und wurde zur"Unternehmerin des Jahres" gekürt.