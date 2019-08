Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 15. August 2019 (Woche 33) bis Sonntag, 22. September 2019 (Woche 39)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 15. August 2019 (Woche33)/14.08.201920.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Daniela SchickModeration: Daniela SchickImmer wieder Ärger mit Gaffern - jetzt sollen höhere Strafenhelfen: Rund 100 Gaffer haben jüngst einen Polizeieinsatz nach einemUnfall in Kaiserslautern behindert. Viele guckten nicht nur, sondernmachten Handyfotos und standen den Beamten im Weg. Kein Einzelfall,sondern traurige Realität im Land. Selbst vor Toten machen einigeSchaulustige nicht halt und fotografieren die Opfer am Unfallort. DerBundesrat plant nun eine Gesetzesinitiative, um solche Taten härterzu bestrafen. Andere setzen auf teils drastischeAufklärungskampagnen. "Zur Sache"-Reporterin Katharina Singer hat mitRettungskräften im Land gesprochen und hakt nach, wie die Politik dasProblem in den Griff bekommen will.Kampf gegen CO2 - kommt bald eine Abwrackprämie für Ölheizungen?Ist es ein Vorschlag, der schnell verpufft oder eine gute Sache fürHausbesitzerinnen und Hausbesitzer im Land? Die Bundesvorsitzende derCDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, schlägt vor, für Ölheizungen eineAbwrackprämie zu zahlen. Tatsächlich sind bundesweit in MillionenHaushalten Ölheizungen verbaut, in Rheinland-Pfalz heizt beinahejeder dritte Haushalt mit Öl. Viele der Anlagen sind in die Jahregekommen und stoßen in hohem Maße CO2 aus. Doch wodurch sollen sieersetzt werden? Durch neue, effizientere Öl- oder Gasheizungen? Odersoll die Abwrackprämie nur gezahlt werden, wenn auf erneuerbareEnergien umgestellt wird? Das wäre in den meisten Haushalten im Landwohl kaum möglich. "Zur Sache"-Reporterin Selina Marx hat mitHauseigentümer*innen, Heizungsmonteuren und Personen der Politikgesprochen."Zur Sache" will's wissen: Ermittlungen gegen rheinhessischeKellerei - Herkunft von sieben Millionen Litern Wein unklar. Fürsieben Millionen Liter Wein in der Kellerei Welter im rheinhessischenEngelstadt sollen die Herkunftsnachweise fehlen. Das ist bei einerÜberprüfung aufgefallen. Möglicherweise handelt es sich bei dem Weinum Überkapazitäten, die nicht verkauft werden dürfen, so derVerdacht. Was ist der Hintergrund des Falles, in dem nun dieStaatsanwaltschaft wegen Betruges ermittelt? Noch liegt vieles imDunklen. "Zur Sache"-Reporter Wolfgang Heintz war auf Spurensuche.Zur Sache Pin: Wie funktioniert der Weinmarkt?Rheinland-Pfalz ist die Weinregion der Republik schlechthin - hierwird der meiste Wein angebaut und von hier geht auch der meiste Weinin den Export. Doch darf jeder Winzer so viel anbauen wie er will?Nein, erklärt diese Woche das "Zur Sache Pin". Denn für den Weinmarktgibt es strenge Regulierungen.Gespräch: Werner Eckert, SWR-Wein- und UmweltexperteEnttäuscht von der Politik - Ärger um Straßenausbaubeiträge gehtweiterMarkus Leisse und seine Nachbarn hatten viel Hoffnung in dieKommunalwahl gesetzt: Das Thema Straßenausbaubeiträge war in allerMunde, viele Politiker versprachen, die Gebühren abschaffen zuwollen. Jetzt, Monate nach der Wahl, ist klar: Es bleibt alles wie esist.Auch in Traben-Trabach. Hier ärgern sich die Bürger der Bergstraßeseit Jahren über die ihrer Ansicht nach viel zu aufwändige Sanierungihrer Straße. Doch der Bürgermeister versichert, dass alles mitrechten Dingen zugehe. Frieden ist dennoch nicht in Sicht.Keine Abschiebung nach Haft? Wie Worms darum kämpft, einentürkischen Straftäter loszuwerdenEs war eine grausame Tat vor sieben Jahren: Zwei türkische Männervergewaltigten ein kurdisches Mädchen in einer Tiefgarage. Die Frauwurde schwer verletzt, verblutete fast. Die beiden Männer wurden nachJugendstrafrecht verurteilt, der Haupttäter vor kurzem entlassen.Da er nur einen Duldungsstatus hatte, sollte er in die Türkeiabgeschoben werden. Doch der Mann versuchte offenbar mithilfe seinerEltern die eigene Identität zu verschleiern, um der Abschiebung zuentgehen. Das wollte sich die Stadt aber nicht bieten lassen"Zur Sache"-Reporter Kai Diezemann geht unter anderem der Fragenach, ob es hier Gesetzeslücken gibt.Zur Sache hilft nachgehakt: Ärger nach Hirn-OPGerd Krause aus dem pfälzischen Ilbesheim müsste dringend in einestationäre Reha, doch die Krankenkasse will die Kosten dafür nichtübernehmen. Der 49-jährige hat bereits mehrere Hirnoperationen hintersich. "Zur Sache"-Reporter Leo Colic kämpft mit ihm.Zur Sache "Jetzt wird's ernst": Roller-WahnsinnSind E-Scooter - wie die modernen elektrischen Tretroller heißen -nun eine gute Erfindung oder sorgen sie für noch mehr Chaos?"Comic-Malu" meint, dass man den Dingern eine Chance geben sollte -doch funktioniert das auch in Eifel, Hunsrück oder Westerwald?Samstag, 17. August 2019 (Woche 34)/14.08.201918.05 RP: Die SWR-ReportageDer Wildtier-Retter Falke, Igel und Dachs in Not Erstsendung:28.07.2018 in SWR RPOb verletzte Falken, Dachse oder Igel - rund 1.200 Tiere werden inder Wildtierauffangstation Saarburg pro Jahr wieder aufgepäppelt.Derzeit ist die Lage besonders akut, denn zwischen Mai und Juliwerden viele verwaiste Jungtiere ins Wildtierzentrum gebracht. VielArbeit für Stationsleiter Jürgen Meyer: Er kümmert sich um dieverletzten Tiere, bis sie wieder in die freie Wildnis entlassenwerden können.Vor 30 Jahren hat Jürgen Meyer mit der Wildtier-Pflege angefangenund mittlerweile sogar seinen Job als Lackierer aufgegeben. Denn dieTiere brauchen dringend seine Hilfe, das Zentrum ist die einzigebehördlich anerkannte Auffangstation im gesamten Großraum Trier."Die SWR-Reportage" begleitet Wildtier-Retter Jürgen Meyer beiseinen täglichen Herausforderungen. Derzeit müssen über 100 Tiereversorgt werden.Mittwoch, 11. September 2019 (Woche 37)/14.08.201905.25 Planet SchuleDie Ausbeutung der UrwälderUrwälder speichern besonders viel Kohlendioxid und sind wichtigfür den Schutz des Weltklimas. Um dem Abholzen entgegenzuwirken,zertifiziert der internationale Forest Stewardship Council seitJahrzehnten nachhaltige Forstwirtschaft. Er bescheinigt, dassProdukte mit dem FSC-Siegel aus "umweltgerecht" gefälltem Holzhergestellt wurden. Doch kann der FSC die Vernichtung der Urwälderaufhalten? Der Dokumentarfilm deckt die Zusammenhänge zwischen demFSC und der weltweiten Waldwirtschaft auf.Sonntag, 22. September 2019 (Woche 39)/14.08.201909.15 h: Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt09.15 Georg Philipp Telemann - Ein musikalischer AlleskönnerErstsendung: 22.06.2017 in MDR