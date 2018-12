Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 13. Dezember 2018 (Woche 50) bis Freitag, 01. Februar 2019 (Woche 5)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 13. Dezember 2018 (Woche50)/13.12.201807.35 (VPS 07.34) BW+RP: made in Südwest Der Fertighaus-Pionier- Die Firma Weber in Rheinau Erstsendung: 16.04.2014 in SWREin Dach über dem Kopf. Das war der größte Wunsch von Hans Weber,als er 1947 mit seiner Familie nach Deutschland kam. Der Sohn einesBautechnikers hatte seine Jugend in Indonesien verbracht und wurde imKrieg von dort vertrieben. Die Heimatlosigkeit hat ihn geprägt. Heuteleitet der Bau-Pionier eine der größten Fertigbaufirmen inDeutschland und hat für mehr als 30.000 Familien Häuser gebaut -vorgefertigt in Hallen. Viele hielten das in den 1950er Jahren fürverrückt. Fertigbau gab es damals nur in den USA. Weber erhielt eineder ersten Lizenzen in Deutschland. Die kleine Firma aus dembadischen Rheinau lieferte ins ganze Land und wurde zum Vorreiter fürdie Fertigbauweise.Die Firmengeschichte ist eng verknüpft mit der EntwicklungDeutschlands, den Jahren des Wirtschaftswunders und später mit denHerausforderungen des Energiemarktes. Die Leidenschaft des gelerntenZimmermanns Hans Weber gilt dem Naturwerkstoff Holz und dernachhaltigen Energienutzung. Heute produziert die Firmaerschwingliche Häuser für jedermann. Sie arbeitet auch mit wichtigenForschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut zusammen. Ihrneues zukunftsweisendes Projekt sind Fertighäuser, die mehr Energieerzeugen, als sie verbrauchen.20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneWie sicher sind unsere Weihnachtsmärkte? Worauf sollten Besucherachten? Seit dem Anschlag in Straßburg machen sich auch inRheinland-Pfalz wieder viele Besucher der Weihnachtsmärkte Sorgen.Aufmerksam sind viele ohnehin, denn sie rechnen auch mitTrickbetrügern. Mit immer neuen Maschen versuchen diese an Wertsachenzu kommen."Zur Sache" will's wissen: Wie ist die politische Stimmung inRheinland-Pfalz? Der "Zur Sache"-PoliTrend: Beim PoliTrend beurteilendie Rheinland-Pfälzer die Politik der vergangenen Wochen. Wie kommtbeispielsweise die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuenCDU-Vorsitzenden bei den Rheinland-Pfälzern undRheinland-Pfälzerinnen an? Und: Wie ist die politische Stimmung imLand? Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfragedes Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap". Studiogast: Prof.Andrea Römmele, Politologin (Hertie School of Governance)Turbulentes Jahr - das Integrationsministerium in der Kritik: DerTod von Mia in Kandel beherrschte zum Jahresbeginn die Schlagzeilenund löste politische Diskussionen über die mangelhafteAltersfeststellung von Flüchtlingen aus. Denn das Alter desafghanischen Flüchtlings war maßgeblich für das mögliche Strafmaß.Auch der Fall der schwangeren diabeteskranken Iranerin, die aus demKrankenhaus geholt und abgeschoben werden sollte, sorgte fürEntrüstung. Immer wieder gerieten Behörden, aber auchIntegrationsministerin Anne Spiegel (Bündnis90/Grüne), bei derFlüchtlingspolitik 2018 in die Kritik. Die Opposition fordert auch inder Haushaltsdebatte diese Woche die Abschaffung desIntegrationsministeriums. Doch macht das Sinn?"Zur Sache"-PIN: Wasmacht eigentlich das Integrationsministerium?Gefahr durch Wasserkraftwerke - Aale durch Turbinen getötet: Aaleverbringen ihre Jugendjahre in Rhein, Lahn oder Mosel, um dann zumLaichen in die Karibik zu schwimmen. Doch für viele Aale endet dieserWeg tödlich - sie geraten in Flüssen in die Turbinen vonWasserkraftwerken. Obwohl es technische Möglichkeiten gäbeumzurüsten, scheuen viele Wasserkraftwerkbetreiber die Kosten. Bürgerder Lahn kämpfen seit Jahren dafür, dass der Aal nicht ausstirbt.Comicglosse: "Zur Sache" Schätzchen - "Klöckner meets Glööckle" :"Comic-Julia" outet sich als gute Freundin des pompösen ModedesignersGlööckler. Er nennt sie Prinzessin. Bei so viel Prunk bleibt"Comic-Malu" nur einzustimmen mit einem: "Süßer die Glööcklein nieklingen!"Freitag, 14. Dezember 2018 (Woche 50)/13.12.201820.15 h: Geänderten Beitrag beachten!Tagestipp20.15 (VPS 20.14) Expedition in die Heimat Hohenlohe - von wegenProvinz! Erstsendung: 08.12.2017 in SWR/SRModeration: Annette KrauseHohenlohe, die bäuerlich geprägte und beschauliche Landschaft imNordosten Baden-Württembergs, ist ein Trendsetter geworden. Nirgendwoim Südwesten sind die Landwirte so innovativ und umweltbewusst,nirgendwo sonst gibt es so gut funktionierende Netzwerke zwischen denMenschen, die das Leben auf dem Lande für sich entdeckt haben. SWRModeratorin Annette Krause besucht bei ihrer Tour durch Hohenlohe denRetter des Schwäbisch-Hällischen Schweines, ist bei einerViehversteigerung dabei, lässt sich im Schloss leckeres Heumilcheiskredenzen und in Vellberg jede Menge Lügengeschichten. In Kirchbergan der Jagst besucht sie ein außergewöhnliches Integrationsprojekt.In Rot am See erinnert sie an drei tapfere Männer, die Vorbild fürviele Hohenloher sind.22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Familieverpflichtet?In der Familie hält man zusammen, komme was wolle, so dieweitläufige Meinung. In den schlimmsten Krisen ist Familiefüreinander da. Das gehört sich schließlich so, denn Familieverpflichtet. Aber wo liegen die Grenzen?Innerhalb einer Familie gibt es zahlreiche Pflichten, die meistunausgesprochen für alle als selbstverständlich gelten. Man stehtfüreinander ein, ist füreinander da, hilft sich. So versucht man, imAlltag ein offenes Ohr zu haben, wenn die Mutter anruft. Oder machtsich auf zum Besuch, wenn man spürt, dass es dem Bruder nicht gutgeht. Und wohl jeder würde wahrscheinlich beipflichten, dass manFamilienmitgliedern in Notfällen zur Seite steht. Sei es beiJobverlust oder Scheidung - die größten Tiefpunkte lassen sich besserüberstehen, wenn man durch Eltern oder Geschwister aufgefangen wird.Was aber, wenn das Ganze größere Ausmaße annimmt? Wenn einFamilienmitglied schwer krank oder pflegebedürftig wird? Heißt esdann, das eigene Leben zurückzustellen und die Betreuung zuübernehmen? Sollte man dem Wunsch der Eltern, in ihre Fußstapfen zutreten und den Familienbetrieb zu übernehmen, Folge leisten, auchwenn man eigentlich selbst ganz andere Pläne hat? Und was, wenn manbereits zahllose Male von der Familie enttäuscht wurde? Gibt man ihrimmer wieder eine neue Chance? Ist auch all das selbstverständlich?Oder wann ist es richtig und wichtig, sich von der Familie, von ihrenErwartungen und Forderungen zu lösen? Wie viel schuldet jeder seinerFamilie und wo sollte man Grenzen ziehen?Achtzehn Jahre lang stellte sich Almut Laudien selbstlos in denDienst der Familie. Sie pflegte sowohl ihre Schwiegereltern als auchihren Vater, gab dafür mit ihrem Mann das gemeinsame Restaurant aufund war schließlich rund um die Uhr im Pflegeeinsatz. Doch für siegab es keine Alternative: "Für mich hat es einen großen Stellenwert,für die Familie da zu sein."Von einem familiären Rückhalt kann Ermir Blum nur träumen. Als erseiner Mutter offenbarte, dass er schwul ist, hatte er mit vielenReaktionen gerechnet, doch nicht damit, dass sie ihm den Todwünschte. "Das zerstört alles", sagt Blum, der nach seinem Coming-Outverstoßen wurde. Doch er fand eine neue Familie. Die Mutter seinerbesten Freundin bot ihm an, ihn zu adoptieren.Anne Schindler wurde bereits in jungen Jahren Mutter und erlebtezunächst eine glückliche Familienzeit. Doch das Leben als Hausfrauund Mutter in der bayrischen Provinz engte sie zunehmend ein. "Ichhabe die stärkste Entscheidung meines Lebens getroffen, die mich inextreme Einsamkeit gestürzt hat" - sie zog nach Berlin und ließ diebeiden Kinder bei ihrem Vater zurück.Seinen Vater lernte Ijoma Mangold erst mit 22 Jahren kennen. Alsdieser sich mit einem Brief aus Nigeria bei ihm meldete, war er aufder Suche nach einem Erben - und die Erwartungen der afrikanischenVerwandtschaft waren groß: "Meine Familie hatte mir viel anzubieten,als Thronfolger, als neuer Chief." Doch das Erbe anzutreten hätteauch bedeutet, sein altes Leben aufzugeben.Ihr altes Leben aufgeben, das musste Gerda Wiesten. Sie warbereits 72 Jahre alt, als ihre Schwiegertochter bei der Geburt deszweiten Kindes starb. "Dann ging es um die Frage 'Was passiertjetzt?'" Um ihren Sohn, der nun als Witwer mit zwei Kindern undVollzeitjob alleine dastand, zu entlasten, beschloss sie kurzerhand,das Neugeborene zu sich zu nehmen."Familie ist etwas Großartiges, wenn sie gelingt. Sie ist aberauch etwas extrem Bedrohliches, wenn sie misslingt." Die PhilosophinDr. Barbara Bleisch beschäftigt sich intensiv mit den Beziehungenzwischen Familienmitgliedern und weiß, was diese Verbindungen sobesonders macht und woraus sich eventuelle Verpflichtungen ergebenkönnen - oder eben auch nicht.Sonntag, 16. Dezember 2018 (Woche 51)/13.12.201822.05 RP: FlutlichtTop-Thema: Traditionsverein am Abgrund | Studiogast: Andreas Buck(ehem. Spieler 1. FC Kaiserslautern) | 3. Liga: Nachbericht SV Meppen- 1. FC Kaiserslautern | Hinrunden-Bilanz, Jahreshauptversammlung undfinanzielle Lage des 1. FCK | Interview mit Michael Klatt und PatrickBanf | Bundesliga: RB Leipzig - 1. FSV Mainz | Nah dran: MartinAmedickModeration: Holger Wienpahl05.05h: kürzeren Beitrag beachten, 05.35 h zusätzlicher Reisetipp05.05 Die Pierre M. Krause Show (WH von DI) SWR3 LatenightErstsendung: 11.12.2018 in SWR/SR Folge 55305.35 Reisetipp SüdwestAuf Tour im Kinzigtal Erstsendung: 24.05.2018 in SWRMontag, 17. Dezember 2018 (Woche 51)/13.12.201818.15 BW+RP: MENSCH LEUTEDer Kämpfer Lucas Weg zurück ins LebenEs war ein folgenreicher Fahrfehler, nur eine Sekunde, die LucaBiwers Leben komplett verändert hat. Als Mountain-Biker imDownhill-Nationalkader sorgte der 21-Jährige aus Gerlfangen fürFurore und war auf dem Weg an die europäische Spitze. Doch dann jeneSekunde, die ihn aus seinem bisherigen Leben reißen sollte.Luca brach sich den dritten Halswirbel. Jetzt ist er vom Kopfabwärts gelähmt. Die "Mensch Leute"-Reportage zeigt, wie Luca diesenSchicksalsschlag erlebt und wie mühsam sein Weg zurück ins Leben ist.Aber Luca ist ein echter Kämpfer, er lässt sich nicht runterziehenund tut alles, um sich ein Stück Selbstbestimmtheit zurückzuerobern.Mittwoch, 19. Dezember 2018 (Woche 51)/13.12.201822.00 "mal ehrlich... wie ist Weihnachten in Armut?" Der SWRBürgertalk mit Florian WeberHartz IV, alleinerziehend, Weihnachten vor der Tür. Wie bewältigenarme Menschen den Konsumdruck der Weihnachtszeit? Im SWR Bürgertalk"mal ehrlich..." diskutiert Florian Weber mit Bürgerinnen und Bürgernsowie Experten und Politikern am 19. Dezember ab 22 Uhr im SWRFernsehen die Frage "Wie ist Weihnachten in Armut?"Offiziell sind rund 3 Millionen Kinder in Deutschland arm. LautKinderschutzbund sind es tatsächlich aber 4,4 Millionen. Der Grund:Viele Familien nehmen aus Scham oder aus bürokratischen Gründen keinestaatlichen Hilfen in Anspruch.Wie aber leben von Armut betroffene Familien? Wie geht es derenKindern? Was tun sie, wenn gerade jetzt vor Weihnachten überallKonsumdruck aufgebaut wird? Was finden diese Kinder untermWeihnachtsbaum? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Florian Weber undseine Gäste im SWR Bürgertalk "mal ehrlich..." am 19. Dezember, ab 22Uhr im SWR Fernsehen, am gleichen Abend aufgezeichnet in der AltenFeuerwache Mannheim. Zu Gast sind unter anderem die Politiker LeniBreymaier (SPD) und Steven Wink (FDP).Freitag, 21. Dezember 2018 (Woche 51)/13.12.201815.15 h: Geänderten Beitrag beachten!15.15 (VPS 15.14) Expedition in die Heimat (WH von FR) Hohenlohe- von wegen Provinz! Erstsendung: 08.12.2017 in SWR/SRModeration: Annette KrauseSonntag, 23. Dezember 2018 (Woche 52)/13.12.201818:45 h: Für BW geänderten Untertitel beachten!18.45 BW: TreffpunktWeihnachtsbräucheMontag, 24. Dezember 2018 (Woche 52)/13.12.201806.50 h: geänderten Untertitel beachten!06.50 Treffpunkt (WH von SO) Weihnachtsbräuche Erstsendung:23.12.2018 in SWR BWFreitag, 28. Dezember 2018 (Woche 52)/13.12.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Vorsätzenund RückschlägenNur noch wenige Tage, dann ist das magische Datum der gutenVorsätze wieder da. Der Jahreswechsel ist der perfekte Anlass, neuePläne zu schmieden, vielleicht sogar den Sprung ins kalte Wasser füretwas völlig Neues zu wagen oder etwas zu ändern, was einen schonlange belastet. Wenn da nicht der innere Schweinehund wäre.Der eine hat sich Abspecken auf die Fahnen geschrieben, die anderewill nach Jahren der beruflichen Unzufriedenheit endlich den Schrittin die Selbständigkeit wagen. Vielleicht ist es aber auch genau derrichtige Zeitpunkt, sich aus einer unglücklichen Beziehung zu lösenoder endlich den lang gehegten Traum von einem Leben zwischenOlivenhainen und Weinbergen in der Toskana umzusetzen.Doch nur allzu oft ist die Motivation schneller verweht als derRauch des Silvesterfeuerwerks. Denn schneller als einem lieb ist, istder alte Trott samt Bequemlichkeit wieder da. Auch wenn man sichfremd im eigenen Leben fühlt, ist die Angst vor Hindernissen und demScheitern meist stärker als die Kraft für eine dauerhafteVeränderung. Meist steht man sich dabei selbst im Weg und gibtbereits nach den ersten kleinen Widerständen auf. Denn einenradikalen Schnitt zu machen, Job und Wohnung zu kündigen, um demLeben eine neue Wende zu geben, dazu braucht es Mut,Risikobereitschaft und Ausdauer. Wie schafft man es, durchzuhaltenund das Leben nachhaltig zu verändern? Und was tun, wenn man zwarVollgas gegeben hat, das Vorhaben aber trotzdem an die Wand gefahrenhat?Mittwoch, 09. Januar 2019 (Woche 2)/13.12.2018Untertitelung und Hörfilm!22.00 HolocaustDie Geschichte der Familie Weiss 1935 - 1940 VierteiligerFernsehfilm USA 1978 Erstsendung: 19.04.1993 in SWR/SR Autor:Gerald GreenRollen und Darsteller:Dr. Josef Weiss____Fritz Weaver Berta Palitz-Weiss____RosemaryHarris Anna Weiss____Blanche Baker Rudi Weiss____Joseph BottomsKarl Weiss____James Woods Inga Helms-Weiss____Meryl Streep ErikDorf____Michael Moriarty Marta Dorf____Deborah Norton____ u.a.Kamera: Brian West Musik: Morton Gould Folge 1/4Montag, 14. Januar 2019 (Woche 3)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 13.11.2017 in SWR/SR Folge 6/25Dienstag, 15. Januar 2019 (Woche 3)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 14.11.2017 in SWR/SR Folge 7/25Mittwoch, 16. Januar 2019 (Woche 3)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 15.11.2017 in SWR/SR Folge 8/25Untertitelung und Hörfilm!22.00 HolocaustDie Geschichte der Familie Weiss 1941 - 1942 VierteiligerFernsehfilm USA 1978 Erstsendung: 20.04.1993 in SWR/SR Autor:Gerald GreenRollen und Darsteller:Dr. Josef Weiss____Fritz Weaver Berta Palitz-Weiss____RosemaryHarris Anna Weiss____Blanche Baker Rudi Weiss____Joseph BottomsKarl Weiss____James Woods Inga Helms-Weiss____Meryl Streep ErikDorf____Michael Moriarty Martha Dorf____Deborah Norton u.a.Kamera: Brian West Musik: Morton Gould Folge 2/4Sendung wird untertitelt:23.30 (VPS 23.35) Wie "HOLOCAUST" ins Fernsehen kam Folge 0/1Donnerstag, 17. Januar 2019 (Woche 3)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 16.11.2017 in SWR/SR Folge 9/25Freitag, 18. Januar 2019 (Woche 3)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 17.11.2017 in SWR/SR Folge 10/25Montag, 21. Januar 2019 (Woche 4)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 20.11.2017 in SWR/SR Folge 11/25Dienstag, 22. Januar 2019 (Woche 4)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 21.11.2017 in SWR/SR Folge 12/25Mittwoch, 23. Januar 2019 (Woche 4)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 22.11.2017 in SWR/SR Folge 13/25Untertitelung und Hörfilm!22.00 HolocaustDie Geschichte der Familie Weiss 1942 - 1944 VierteiligerFernsehfilm USA 1978 Erstsendung: 26.04.1993 in SWR/SR Autor:Gerald GreenRollen und Darsteller:Dr. Josef Weiss____Fritz Weaver Berta Palitz-Weiss____RosemaryHarris Anna Weiss____Blanche Baker Rudi Weiss____Joseph BottomsKarl Weiss____James Woods Inga Helms-Weiss____Meryl Streep Martadof____Deborah Norton u.a. Kamera: Brian West Musik: Morton GouldFolge 3/4Donnerstag, 24. Januar 2019 (Woche 4)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 23.11.2017 in SWR/SR Folge 14/25Freitag, 25. Januar 2019 (Woche 4)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 24.11.2017 in SWR/SR Folge 15/25Montag, 28. Januar 2019 (Woche 5)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 27.11.2017 in SWR/SR Folge 16/25Dienstag, 29. Januar 2019 (Woche 5)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 28.11.2017 in SWR/SR Folge 17/25Mittwoch, 30. Januar 2019 (Woche 5)/13.12.201810.30 h: Geänderten Beitrag beachten!10.30 TierarztgeschichtenErstsendung: 29.11.2017 in SWR/SR Folge 18/25Tagestipp20.15 betrifft: Thailand - das bedrohte UrlaubsparadiesFeinkörnige Sandstrände, farbenprächtige Unterwasserlandschaften,märchenhafte Inseln, auf denen einst James-Bond-Filme gedreht wurden:Thailand ist das Top-Fernreiseziel im Winter - nicht nur für deutscheUrlauber. 2017 kamen 34 Millionen Besucher. 20 Millionen mehr alsnoch vor zehn Jahren.Der Massentourismus hat Folgen - soziale, aber auch ökologische.Fast überall in den Touristenhochburgen werden ungeklärte Abwässerins Meer geleitet. Plastikmüll landet im Wasser. Dadurch sterben dieempfindlichen Korallenriffe vor den Küsten. Auf den Speisekarten derzahllosen Hotels und Restaurants steht vor allem frischer Fisch. DieFolge: Riesige Schleppnetze der Fischtrawler zerstören dieKorallenriffe. 77 Prozent der Korallenriffe Thailands sind schwerbeschädigt, das ergaben Untersuchungen des international renommiertenMeeresökologen Thon Thamrongnawasawa von der Universität Bangkok.Die Einheimischen in den Touristenhochburgen haben wenig von denUrlaubern. Sie arbeiten zum thailändischen Mindestlohn und werden oftverdrängt von Gastarbeitern aus dem benachbarten Myanmar, die - etwain der Fischerei - für noch weniger Geld schuften. Und die zahllosenkleinen einheimischen Restaurants haben das Nachsehen, wenn diegroßen Touristen-Veranstalter ihre Gäste all inclusive zu denAusflugszielen bringen.Vor einigen Jahren waren die Autoren Jo Angerer und JohannesHöflich erstmals in Thailand, drehten betörend schöne Aufnahmen deran vielen Stellen noch intakten Unterwasserwelt. Jetzt reisen sieerneut in das Land, zeigen die Folgen des schrankenlosen Tourismus -über wie unter Wasser.22.00 HolocaustDie Geschichte der Familie Weiss 1944 - 1945 VierteiligerFernsehfilm USA 1978 Erstsendung: 27.04.1993 in SWR/SR Autor:Gerald GreenRollen und Darsteller:Dr. Josef Weiss____Fritz Weaver Berta Palitz-Weiss____RosemaryHarris Moses Weiss____Sam Wanamaker Rudi Weiss____Joseph BottomsHelena Slomova____Tovah Feldshuh Karl Weiss____James Woods IngaHelms-Weiss____Meryl Streep Erik Dorf____Michael Moriarty MarthaDorf____Deborah Norton. Onkel Kurt Dorf____Roberts StephensHimmler____Ian Holm Adolf Eichmann____Tom BellKaltenbrunner____Hans Meyer u.a. Kamera: Brian West Musik: MortonGould Folge 4/4Die Aufständischen im Warschauer Ghetto halten ihren verzweifeltenKampf 20 Tage lang durch. Danach kann die SS bei ihren Spitzen inBerlin auftrumpfen, dass Warschau "judenfrei" sei.Karl Weiss kommt nach Auschwitz und stirbt dort an den Folgen derFolter. Josef und Berta Weiss werden in den Gaskammern umgebracht.Helena stirbt bei einer Aktion der Partisanengruppe, Rudi wird in dasLager Sobibor gebracht und kann nach einem Aufstand fliehen. Er ist -außer der Nichtjüdin Inga Helms-Weiss - der einzige Überlebende derFamilie. Erik Dorf begeht nach seiner Festnahme durch die AmerikanerSelbstmord.WDR, NDR und SWR zeigen die Serie erstmals in der integralenFassung, erweitert durch 12 Minuten am Ende der 4. Folge, dieseinerzeit nicht gesendet wurden.Donnerstag, 31. 