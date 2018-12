Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 13. Dezember 2018 (Woche 50) bis Freitag, 01. Februar 2019 (Woche 5)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 13. Dezember 2018 (Woche50)/11.12.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderAlle Jahre wieder - Märcheninszenierungen verzaubern Groß undKlein, "Die kleine Meerjungfrau" am Theater Freiburg"Zu geil für diese Welt" - Euphorie und Drama eines Jahrzehnts,eine Zeitreise in die 90er Jahre"Reiseziel Sternenhimmel" - die unglaubliche Faszination desFirmamentsWas ist zu viel, was zu wenig - in der Kunst, im Leben? DieArbeiten der italienischen Künstlerin Lara Favaretto jetzt in derKunsthalle MainzGewaltige Gebirgsketten, vereiste Flüsse - "Faszination Norwegen"im einzigartigen Augustinermuseum in FreiburgKultur-TippsDonnerstag, 03. Januar 2019 (Woche 1)/11.12.2018ab 23.30 h geänderten von SR getrennten Programmablauf beachten!23.30 (VPS 23.45) BW+RP: Das Lexikon der Automarken im SüdwestenErstsendung: 01.01.2015 in SWR/SR23.30 SR: aktuell23.45 SR: Das Lexikon der Automarken im Südwesten Erstsendung:01.01.2015 in SWR/SR01.00 (VPS 01.15) BW+RP: Autos für die EwigkeitMercedes-Veteranen auf den Straßen der Welt Erstsendung: 07.01.2018in SWR/SR01.15 SR: Autos für die EwigkeitMercedes-Veteranen auf den Straßen der Welt Erstsendung:07.01.2018 in SWR/SR02.30 (VPS 02.45) BW+RP: Auto-Ikonen: Mercedes 300 SL DerFlügeltürer Erstsendung: 27.03.2016 in SWR/SR02.45 SR: Auto-Ikonen: Mercedes 300 SLDer Flügeltürer Erstsendung: 27.03.2016 in SWR/SR03.00 (VPS 03.15) BW+RP: Die verrücktesten Autoliebhaber imSüdwesten Erstsendung: 01.11.2017 in SWR/SR03.15 SR: Die verrücktesten Autoliebhaber im SüdwestenErstsendung: 01.11.2017 in SWR/SR03.45 (VPS 04.00) BW+RP: Wie das Auto den Südwesten eroberteErstsendung: 18.02.2018 in SWR/SR04.00 SR: Wie das Auto den Südwesten eroberte Erstsendung:18.02.2018 in SWR/SR05.15 (VPS 05.30) BW+RP: Auto-Ikonen: Mercedes 300 SL (WH) DerFlügeltürer Erstsendung: 27.03.2016 in SWR/SR05.30 SR: Auto-Ikonen: Mercedes 300 SL (WH) Der FlügeltürerErstsendung: 27.03.2016 in SWR/SR05.45 BW+RP: Reisetipp SüdwestSchwäbische Donau Erstsendung: 14.06.2018 in SWRMittwoch, 09. Januar 2019 (Woche 2)/11.12.201815.15 h: geänderten Untertitel beachten!15.15 TechnikgeschichtenDie HeizungMittwoch, 16. Januar 2019 (Woche 3)/11.12.201815.15 h: geänderten Untertitel beachten!15.15 TechnikgeschichtenDer Containerab 22.00 h geänderten Programmablauf beachten ("Holocaust" istkürzer)!22.00 HolocaustDie Geschichte der Familie Weiss 1941 - 1942 VierteiligerFernsehfilm USA 1978 Erstsendung: 20.04.1993 in SWR/SR Autor:Gerald GreenRollen und Darsteller:Dr. Josef Weiss____Fritz Weaver Berta Palitz-Weiss____RosemaryHarris Anna Weiss____Blanche Baker Rudi Weiss____Joseph BottomsKarl Weiss____James Woods Inga Helms-Weiss____Meryl Streep ErikDorf____Michael Moriarty Martha Dorf____Deborah Norton u.a.Kamera: Brian West Musik: Morton Gould Folge 2/423.30 (VPS 23.35) Wie "HOLOCAUST" ins Fernsehen kam Folge 0/100.15 (VPS 00.20) Rentnercops Wunder gescheh'n FernsehserieDeutschland 2014 Erstsendung: 14.04.2015 in Das Erste Autor: SonjaSchönemann, Peter GüdeRollen und DarstellerEdwin Bremer____Tilo Prückner Günter Hoffmann____Wolfgang WinklerVicky Adam____Katja Danowski Hui Ko____Aaron Le Dr. OliverKörfer____Peter Trabner Polizeipräsident Plocher____Michael PrelleHeidrun Hoffmann____Verena Plangger Tina____Isabelle BarthHanno____Christian Hockenbrink Joschua____Paul EilertLotta____Katharina Witza Dr. Brunner____Samuel Weiss PapparazzoFröhlich____Jörg Ratjen Herr Mehrheim____Folker Banik und andereFolge 301.00 (VPS 01.05) Heiter bis tödlich - Alles Klara SchachmattFernsehserie Deutschland 2013 Erstsendung: 17.10.2013 in Das ErsteRollen und Darsteller:Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix EitnerFrau Dr. Müller-Dietz____Alexa Maria Surholt Tom "Ollie"Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan NiklasBerg Sylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____StephanGrossmann Lena Wegener____Antonia Görner Dr. Münster____JörgGudzuhn Kurt Walther____Bernd Stegemann Anne Krause____Emanuela vonFrankenberg Markus Ritter____Gabriel Merz Sonja Ritter____AnnaGrisebach Matthias Rumpel____Daniel Krauss GerdaMettelstedt____Franziska Troegner und andere Folge 1801.50 (VPS 01.55) Butler Parker Hallo Taxi FernsehserieDeutschland 1972 Erstsendung: 04.07.1972 in Das Erste Autor:Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Mr. Harvey____Klaus AbramowskyCharly____Arthur Brauss und andere Kamera: Ulrich Burtin Musik:Werner Drexler Folge 102.15 (VPS 02.20) Butler Parker Besuch in SchottlandFernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung: 11.07.1972 in Das ErsteAutor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Sir Arthur____Frederick Jaeger SirJames____Gerhart Hinze Mrs. Bannister____Else QueckeBennie____Klaus Dahlen und andere Kamera: Ulrich Burtin Musik:Werner Drexler Folge 202.40 (VPS 02.45) Gewagtes Spiel Der Pechvogel FernsehserieDeutschland 1965 Erstsendung: 19.01.1966 in Das Erste Autor: PerSchwenzen, Erich PaetzmannRollen und Darsteller:Dr. Severin____Alexander Kerst Frl. Bollmann____Maria SebaldtGerman Balczak____Hans-Jürgen Diedrich Staatsanwalt____WolfgangBüttner Putenstek____Günter Meisner Wüllberg____Max StreckerWirtin____Ilse Zielstorff Mielke____Kurd Pieritz und andereKamera: Walter Hrich, Helmut Stoll Musik: Hans Martin StollSchnitt: Siegfried Kehl03.05 (VPS 03.10) Gewagtes Spiel Kleine Fische FernsehserieDeutschland 1965 Erstsendung: 16.02.1966 in Das Erste Autor: PerSchenzen, Erich PaetzmannRollen und Darsteller:Dr. Severin____Alexander Kerst Frl. Bollmann ____Maria SebaldtHans____Michael Maien Alfred Linz____Richard Rüdiger 1.Student____Michael Ande 2. Student____Ulf J. Söhmisch 3.Student____Hermann Lause Dr. Linz____Rolf Hübner Wachtmeister Huber____Max Griesser Carla____Evelin Gressmann Monika____Karin GlierHerr Zenker____Karl Bockx und andere Kamera: Walter Hrich, HelmutStoll Musik: Hans Martin Stoll Schnitt: Siegfried Kehl03.30 (VPS 03.35) Rentnercops (WH) Wunder gescheh'nFernsehserie Deutschland 2014 Erstsendung: 14.04.2015 in Das ErsteAutor: Sonja Schönemann, Peter GüdeRollen und DarstellerEdwin Bremer____Tilo Prückner Günter Hoffmann____Wolfgang WinklerVicky Adam____Katja Danowski Hui Ko____Aaron Le Dr. OliverKörfer____Peter Trabner Polizeipräsident Plocher____Michael PrelleHeidrun Hoffmann____Verena Plangger Tina____Isabelle BarthHanno____Christian Hockenbrink Joschua____Paul EilertLotta____Katharina Witza Dr. Brunner____Samuel Weiss PapparazzoFröhlich____Jörg Ratjen Herr Mehrheim____Folker Banik und andereFolge 304.15 (VPS 04.20) Heiter bis tödlich - Alles Klara (WH)Schachmatt Fernsehserie Deutschland 2013 Erstsendung: 17.10.2013in Das ErsteRollen und Darsteller:Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix EitnerFrau Dr. Müller-Dietz____Alexa Maria Surholt Tom "Ollie"Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan NiklasBerg Sylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____StephanGrossmann Lena Wegener____Antonia Görner Dr. Münster____JörgGudzuhn Kurt Walther____Bernd Stegemann Anne Krause____Emanuela vonFrankenberg Markus Ritter____Gabriel Merz Sonja Ritter____AnnaGrisebach Matthias Rumpel____Daniel Krauss GerdaMettelstedt____Franziska Troegner und andere Folge 1805.05 (VPS 05.10) BW+RP: Butler Parker (WH) Hallo TaxiFernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung: 04.07.1972 in Das ErsteAutor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Mr. Harvey____Klaus AbramowskyCharly____Arthur Brauss und andere Kamera: Ulrich Burtin Musik:Werner Drexler Folge 105.05 SR: Saigon - Vietnams Metropolezwischen gestern und heute Erstsendung: 18.06.2009 in 3sat05.20 SR: aktueller bericht05.30 (VPS 05.35) BW+RP: Butler Parker (WH) Besuch in SchottlandFernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung: 11.07.1972 in Das ErsteAutor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Sir Arthur____Frederick Jaeger SirJames____Gerhart Hinze Mrs. Bannister____Else QueckeBennie____Klaus Dahlen und andere Kamera: Ulrich Burtin Musik:Werner Drexler Folge 2Freitag, 18. Tagestipp18.15 BW+RP: Fahr mal hin Weiße Heimat - Winter an der OberenKyllDienstag, 22. Januar 2019 (Woche 4)/11.12.201818.15 h: Sendung ist WH vom 11.12., nicht vom 09.01. !18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenErstsendung: 11.12.2018 in SWRFreitag, 25. Januar 2019 (Woche 4)/11.12.2018folgende Sendung ist VT-untertitelt:18.15 BW+RP: Fahr mal hinVor lauter Bäumen - Unterwegs im Schwäbisch-Fränkischen WaldSonntag, 27. Januar 2019 (Woche 5)/11.12.2018folgende Sendung ist VT-untertitelt:17.15 Natur im Südwesten - WaldweltenFreitag, 01. Februar 2019 (Woche 5)/11.12.2018folgende Sendung ist VT-untertitelt:18.15 BW+RP: Fahr mal hinGanz schön viel Holz - Unterwegs im Idarwald Erstsendung:16.02.2018 in SWR/SR