Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 12. Juli 2018 (Woche 28) bis Samstag, 18. August 2018 (Woche 34)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. Juli 2018 (Woche28)/12.07.201820.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Clemens BratzlerKeine Köche, keine Kellner - wo kann man im Land noch Urlaubmachen? Der Tourismus boomt. Die Übernachtungszahlen am Bodensee, imSchwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb steigen seit Jahren.Inzwischen, so eine Studie der Universität München, arbeiten inBaden-Württemberg mehr Menschen im Fremdenverkehr als in derAutomobilwirtschaft. Doch arbeiten, während andere frei machen,wollen immer weniger, so klagen Wirte und Hoteliers. UnflexibleArbeitszeitgesetze verschärften die Situation. Viele Wirte reagierenbereits, sie verkürzen die Öffnungszeiten oder führen weitereRuhetage ein. Wie lässt sich das Personalproblem lösen? Wie sieht dieZukunft des Tourismus im Land aus? Überleben die Traditionsbestriebeoder muss die Branche umdenken? Gast im Studio ist ValentinWeislämle, Professor für Tourismus an der Dualen Hochschule Lörrach.Weitere Themen:Fahrerflucht ohne Folgen?Kein Zutritt für den WeltmeisterBadener zeigen FlaggePestizide im Essen, Nitrat im Grundwasser00.15 (VPS 00.14) Das Terrornetz Zschäpes Helfer vor GerichtErstsendung: 12.07.2018 in PhoenixNach mehr als fünf Jahren geht einer der aufwändigsten Prozesseder deutschen Rechtsgeschichte zu Ende - das NSU-Verfahren. Im Fokusder Aufmerksamkeit steht dabei nicht nur Beate Zschäpe, sondern auchdie Rolle der vier Mitangeklagten. Ohne sie hätte es die Morde wohlnie gegeben. Der Film "Das Terrornetz - Zschäpes Helfer vor Gericht"zeigt die Strukturen hinter dem Terror-Trio.Das Terror-Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe warnie komplett isoliert, sondern wurde über all die Jahre im Untergrundvon einem rechtsextremen Umfeld unterstützt. Dieses Umfeld beschaffteihm Wohnungen, Waffen, falsche Identitäten. Einer der vierMitangeklagten Zschäpes wurde zum zentralen Kronzeugen des Prozesses,er hat der rechten Szene inzwischen den Rücken gekehrt. Dank ihmkonnte der Weg der Hauptmordwaffe aufgeklärt werden. Doch andereMitangeklagte haben sich nie von der Szene gelöst, wurden sogar imGericht von Neonazis als Helden gefeiert.Die Dokumentation richtet den Blick auf diese zweite Reihe. Anhandder Mitangeklagten im NSU-Prozess zeigt der Film die Strukturenhinter dem Terror-Trio auf. Das Feature, die vierte Kooperation derARD-Politikmagazine "Fakt", "Report Mainz" und "Report München" zumThema "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU), macht die tiefeVerwurzelung des Terror-Trios in der Neonazi-Szene deutlich und gehtder umstrittenen Rolle der Sicherheitsbehörden nach.Dienstag, 17. Juli 2018 (Woche 29)/12.07.201818.15 natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenE-Lastenräder sind eine Alternative für den Transport in Städten:keine Abgase, kein Lärm. Bei dem Projekt "KLARA" in Bad Kreuznachkommen die Markteinkäufe per Rad nach Hause - kostenlos.Wer in einem Minihaus auf Rädern wohnt, der muss sich auf diewichtigen Dinge besinnen und Abschied nehmen von angesammeltenGütern. Das wird mit weniger Energieverbrauch und mehr Mobilitätbelohnt und nützt damit der Umwelt.Außerdem in "natürlich!":Wie ein kleines Fabeltier kommt die Gelbbauchunke daher - mitniedlichen Glubschaugen und herzförmigen Pupillen. DieFroschverwandte liebt Tümpel und Hochwasser. Doch ihr Lebensraumschrumpft.Wunderschöne Natur, schockierende Umweltfrevel, ermutigendeSchutzprojekte - all das zeigt das Filmfestival "Naturvision" mitatemberaubenden Bildern. Eine kleine Kostprobe.Heizen mit der Sonne: Im Hunsrück wird gerade ein ganz neuesSystem installiert. Die Solarthermie gewinnt Energie ohne Umwege undspart damit hocheffizient CO2.Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30)/12.07.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Sommer, deralles verändert hatDie Tage sind lang, die Luft flirrend heiß, die Nächte lau - esist dieses unvergessliche Lebensgefühl, das eigentlich nie endensollte. Lagerfeuer am See, Sterne am Himmel, barfuß am Strand - jederSommer hat seine eigene Geschichte. Weißt du noch, damals... DerCampingurlaub in Italien, der mit vielen Mückenstichen begann und imabsoluten Chaos endete. Oder der Motorradtrip auf Korsika, als nachdem Nacktbaden in der einsamen Bucht die Klamotten weg waren. Danngibt es aber genau diesen einen Sommer, der sich tief ins Gedächtniseingegraben hat, weil er das Leben auf den Kopf gestellt hat. Nichtnur für ein paar unvergessliche Momente, sondern für immer. Sonne,Salz auf der Haut, Herzklopfen - wenn aus langen Gesprächen imLiegestuhl und dem gemeinsamen Blick auf Wellen und Vollmond nichtnur ein Urlaubsflirt, sondern die Liebe fürs Leben wird. Oder wennaus der Leichtigkeit einer Ferienlaune heraus, cocktailtrinkend amSwimmingpool, eine Geschäftsidee geboren wird, die zumVerkaufsschlager wird und die erste Million aufs Konto spült. Dochwas als unvergesslicher Urlaub beginnt, kann sich auch zum Albtraumentwickeln. Da ist die verhängnisvolle Reise nach Rhodos, bei der diekleine Tochter spurlos aus dem Ferienhotel verschwindet und bis heutenicht aufgetaucht ist. Oder das Ende eines Surfurlaubs auf Bali, alsbei der jungen Touristin plötzlich am Flughafen die Handschellenklicken und die verzweifelten Eltern seit Jahren vergeblich um dieFreilassung ihrer Tochter kämpfen. Gefährlicher Leichtsinn, großeGefühle, bittere Enttäuschung - "Der Sommer, der alles verändert hat"- das Thema im "Nachtcafé".Sonntag, 05. August 2018 (Woche 32)/12.07.2018ab 10.45 h: geänderten Programmablauf beachten ab 18.45 h: wiebisher geplant, "Entlang der Ill" läuft am 2.9.1810.45 (VPS 10.44) Reisetipp Südwest Wandern im PfälzerwaldErstsendung: 29.04.2018 in SWR/SR11.00 (VPS 10.45) Hirschhausens Check-up (WH von DO) Wie derStart ins Leben gelingt Erstsendung: 26.06.2017 in Das Erste Folge3/311.45 (VPS 11.30) Die Landärztin - Schleichendes Gift SpielfilmDeutschland/Österreich 2009 Erstsendung: 13.03.2009 in Das ErsteAutor: Mathias KlaschkaRollen und Darsteller:Johanna Lohmann____Christine Neubauer Laurenz Hofer____TimothyPeach Marie Senholzer____Johanna von Koczian FritzSenholzer____Siegfried Rauch Leo Bergmeier____August SchmölzerDaniel Winterberg____Sven Martinek Verena Straußberger____JudithRichter Gerhard Straußberger____Gregor Bloéb Max Lohmann____DanielPerez Bastian Schindler____Simon Jung Wirtin Liesl____MargitHolzhaider Dr. Althaus____Lukas Lobis Gustav Brandner____Hans-MariaDarnov Karin Meierhofer____Eva-Maria Gintsberg Kind Lena____LucyTondl und andere Kamera: Reiner Lauter Musik: Iwan Pasuchin13.15 (VPS 16.30) Lecker aufs Land (WH von MI) Zu KatjaBihlmaier auf die Ostalb Erstsendung: 01.08.2018 in SWR/SR Folge1/714.00 Sport extra: Live-Fußball vom Feinsten 1. FSV Mainz 05 -Athletic Bilbao und AC Florenz VfB Stittgart - Atletico Madrid17.30 (VPS 18.00) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg mit BodenseeAktuell17.30 (VPS 18.00) RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz17.30 (VPS 18.00) SR: aktuell17.38 (VPS 18.12) BW: Baden-Württemberg Wetter17.40 (VPS 14.00) Sport extra: Live-Fußball vom Feinsten 1. FSVMainz 05 - Athletic Bilbao und AC Florenz VfB Stittgart - AtleticoMadrid18.45 BW: Treffpunkt SommerreiseUrlaub daheim am Bodensee18.45 RP: Bekannt im LandMehr als kalter Wind Eine Zeitreise durch den Westerwald Folge1/218.45 SR: sportarenaMontag, 06. August 2018 (Woche 32)/12.07.201806.30 h: doch keine WH von Sonntag06.30 EssgeschichtenVon Pflaumen, Zwetschen und Quitten Erstsendung: 15.10.2012 inSWR RP05.30 h: doch keine WH von Sonntag05.30 BW+RP: Ich trage einen großen Namen - KlassikerErstsendung: 28.07.2013 in SWR/SRModeration: Wieland BackesFolge 7Sonntag, 12. August 2018 (Woche 33)/12.07.201821.45 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!21.45 (VPS 21.44) BW+RP: Heißmann und Rassau Guck net so bleed!Montag, 13. August 2018 (Woche 33)/12.07.201821.00 Der Fälscher - Die Geschichte des Michael BornMichael Born - Hochseekapitän, Kriegsreporter und Filmfälscher.Eine schillernde Persönlichkeit. Der 60-jährige Lahnsteiner filmte anden Fronten der Welt - und fälschte nach eigenen Angaben mehr als 200Fernsehreportagen. Er erschütterte Mitte der 1990er Jahre diedeutsche Medienlandschaft wie kaum ein anderer. Heute lebt MichaelBorn als Olivenbauer und Anarchist in Griechenland.Der "Kujau des deutschen Fernsehens" konstruierte fiktiveWirklichkeiten, die, wie er glaubte, nur in den Köpfen vonweltfremden TV-Redakteuren existierten. Bizarre Geschichten überKrötenlecker, Rechtsradikale, Katzenjäger oder Geisterbeschwörer. Fürseine wilden Konstruktionen musste sich der Fälscher letztlich 1996vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Ein Prozess mitinternationalem Presserummel - sogar die BBC berichtete damals ausKoblenz. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.Michael Born hatte Kontakte zu Gott und der Welt, war befreundetmit Jassir Arafat, trank mit Gaddafi und rauchte mit Fidel Castro -so sagt er. Ob das stimmt - man weiß es nicht genau. Denn Born istganz gewiss ein Schlitzohr - ein verurteilter Betrüger. Er selbstsieht sich als ein Bauernopfer quotengeiler TV-Redaktionen. Born, derbekennende Kommunist, wurde u. a. wegen Volksverhetzung verurteilt.Für ihn ein wunder Punkt. Denn Michael Born behauptet bis heute,Fernsehredaktionen hätten ihn sogar zu Fälschungen angestiftet.Ein Jahr lang gewährte der Filmfälscher einem SWR Team anverschiedenen Orten Einblicke in seine Lebensgeschichte. Born erzähltmitreißende, nachdenkliche und lustige Geschichten: über seine HeimatLahnstein, die Zeit im Knast und seinen erfolgreichen Hungerstreik,über seine Fälschungen in Griechenland und die "Ku-Klux-Klan Höhle"in der Eifel. In emotionalen Gesprächen über das erlebte Grauen desKrieges im Nahen Osten legt er ein Geständnis ab und erklärt, wie undweshalb es letztlich zu seinen Fälschungen kam. Aber sagt der Manndenn die Wahrheit? Kann man Michael Born überhaupt trauen?Geschickt hinterfragt der Autor Christoph Würzburger BornsErzählungen und verwebt sie mit Archivmaterial und mit Ausschnittenaus den Original-Fälschungen. Wegbegleiter, Freunde und Kritikerkommen zu Wort sowie außenstehende Medienwissenschaftler, die für denZuschauer die Wirkung des Bornschen Medienskandals auf dieÖffentlichkeit verständlich machen. Sogar eine von BornsEx-Freundinnen - er hat vier Kinder mit vier Frauen - erzählt offenvom Menschen Michael Born und vom immensen Druck der Sendeanstalten,der nach ihrem Eindruck auf ihm lastete. Entstanden ist einbewegender Film, der sich erstmals im deutschen Fernsehen umfänglichmit dem ausschweifenden Leben des berühmten Fälschers beschäftigt.Samstag, 18. 