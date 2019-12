Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 12. Dezember 2019 (Woche 50) bis Dienstag, 24. Dezember 2019 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. Dezember 2019 (Woche 50)/02.12.2019SR: Für SR geänderten Beitrag beachten, getrennt von BW + RP21.00 BW+RP: Löschen, Retten, Helfen - die Feuerwehr Ludwigshafen im EinsatzErstsendung: 30.08.2018 in SWR/SR21.00 (VPS 20.59) SR: SAARTALK Gesellschaftsgift?! Haltung gegen HassSonntag, 15. Dezember 2019 (Woche 51)/02.12.201902.00 (VPS 01.59) SWR4 Unsere Helden aus Schwarzach Kleines Dorf - große TäumeHier wird Inklusion als starke Dorfgemeinschaft gelebt, denn in Schwarzach, demdritten Heldendorf in Baden-Württemberg, bilden 3.000 Menschen, darunter 600Menschen mit Behinderung, eine starke Dorfgemeinschaft. Das bringen dieSchwarzacherinnen und Schwarzacher mit der Sängerin und Entertainerin IsabellVarell sehr mitreißend und emotional auf die Showbühne. Selbstverständlichdürfen die Gänsehautmomente für die stillen Helden des Ortes nicht fehlen, beidenen auch Andrea Berg für eine tolle Überraschung sorgt.Die vierteilige SWR4 Show "Unsere Helden. Kleines Dorf - große Träume" kann manab dem 6. Dezember 2019 in der ARD-Mediathek sehen. "Unsere Helden" ist zu Gastin Kieselbronn im Enzkreis, in Immenried im Allgäu und in Schwarzach. DenAbschluss dieser "Heldenreise" quer durch Baden-Württemberg bildet Simmersfeldbei Calw. Auch diese Sendungen sind ab 6. Dezember 2019 in der ARD-Mediathekabrufbar. Die Heldenshow aus Schwarzach wird zudem am 16. Dezember 2019 um 3 Uhrim SWR Fernsehen gesendet.Dienstag, 24. Dezember 2019 (Woche 52)/02.12.201917.45 Weihnachten mit Andy BorgUnter anderem mit:Semino Rossi, Johannes Kalpers, Lagana, Die jungen Zillertaler, Tom Gaebel,Beatrice Egli, Roberto Blanco, Oesch's die Dritten, Judith & MelDie schönsten Weihnachtslieder mit bekannten Stars und mit Andy BorgDie Weinstube, bekannt aus "Schlager-Spaß mit Andy Borg", ist weihnachtlichgeschmückt: ein großer Weihnachtsbaum, ein knisternder Kamin, funkelndeGeschenke, Tannenzweige, Lichterglanz.Andy Borg empfängt in dieser (vor-)weihnachtlichen Spezial-Ausgabe der SWRMusikshow bekannte Stars, Sängerinnen und Sänger aus der Schlager- undVolksmusik-Szene. Sie alle bringen ein Weihnachtslied mit: ein altes,traditionelles - oder auch einen amerikanischen Klassiker. Dazwischen werdenWeihnachtsplätzchen mit Kindern gebacken und schöne Erinnerungen mit den Gästenausgetauscht. Und da der Gastgeber Andy Borg heißt, kann man sicher sein, dasses bei aller Weihnachts-Romantik auch immer etwas zu lachen gibt."Weihnachten mit Andy Borg" - ein emotionaler, ergreifender und heiterer Abendmit vielen vertrauten Weihnachtsliedern, dargeboten von bekannten Künstlern inheimeliger, gemütlicher Atmosphäre.20.15 h - 05.45 h Verschiebungen beachten!20.15 Die große Liebe meines Lebens(An Affair To Remember) Spielfilm USA 1957 Erstsendung: 23.11.1972 in DasErste Autor: Leo McCarey, Delmer DavesRollen und Darsteller:Nickie Ferrante____Gary Grant Terry McKay____Deborah Kerr KenBradley____Richard Denning Lois Clark____Neva Patterson Großmutter____CathleenNesbitt u.a. Kamera: Milton R. Krasner Musik: Jack Martin Smith22.05 (VPS 22.00) Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Tschechischer Spielfilm von1973 Erstsendung: 26.12.1975 in WDRRollen und Darsteller:Aschenbrödel____Libuse Safránková Prinz____Pavel Trávnícek Mutter____CarolaBraunbock Dora____Daniela Hlavácová König____Rolf Hoppe Königin____KarinLesch Präzeptor____Jan Libícek Kamil____Vítézslav Jandák Vítek____JaroslavDrbohlav Vincek____Vladimír Mensík23.25 (VPS 23.20) Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts Erstsendung: 29.07.1997in Das ErsteTagestipp23.50 (VPS 23.45) Täterätää! Die Kirche bleibt im Dorf 2 FernsehfilmDeutschland 2015 Erstsendung: 07.09.2019 in Das Erste Autor: Ulrike GroteRollen und Darsteller:Maria Häberle____Natalia Wörner Christine Häberle____Karoline Eichhorn KlaraHäberle____Julia Nachtmann Gottfried Häberle____Christian Pätzold KarlRossbauer____Stephan Schad Peter Rossbauer____Hans Löw ElisabethRossbauer____Franziska Küpferle Howard Jones____Gary Smith TanteRuth____Sabine Hahn Schäuble____Ulrich Gebauer und andere Musik: Jörn KuxKamera: Thomas Vollmar01.20 (VPS 01.15) Die Spätzünder Fernsehfilm Deutschland 2009 Erstsendung:03.02.2010 in Das Erste Autor: Uli BréeRollen und Darsteller:Rocco____Jan Josef Liefers Marina____Ursula Strauss Degenhard____JoachimFuchsberger Sissi____Bibiana Zeller Josefine____Libgart Schwarz HerrKlüger____Hans Michael Rehberg und andere Kamera: Michael Riebl Musik: StefanBernheimer02.50 (VPS 02.45) Die Spätzünder 2 - Der Himmel soll warten FernsehfilmÖsterreich/Deutschland 2013 Erstsendung: 23.10.2013 in Das Erste Autor: UliBréeRollen und Darsteller:Rocco____Jan Josef Liefers Marina____Ursula Strauss Degenhard____JoachimFuchsberger Sissi____Bibiana Zeller Herr Klüger____Hans Michael RehbergDieter Jürgens____Dieter Hallervorden Sandra____Lisa Kreuzer Theo____GerhardLiebmann Petra____Gisela Salcher Sylvie____Elisabeth MarinoÄrztin____Veronika Glatzner Frau Glück____Petra Morzé Herr Schäfer____ThomasMraz Viktor____Michael Schönborn Janis____Tatjana AlexanderGloria____Allesandra Dietzel und andere Kamera: Peter von Haller Musik:Stefan Bernheimer04.15 (VPS 04.10) Täterätää! Die Kirche bleibt im Dorf 2 (WH) FernsehfilmDeutschland 2015 Erstsendung: 07.09.2019 in Das Erste Autor: Ulrike GroteRollen und Darsteller:Maria Häberle____Natalia Wörner Christine Häberle____Karoline Eichhorn KlaraHäberle____Julia Nachtmann Gottfried Häberle____Christian Pätzold KarlRossbauer____Stephan Schad Peter Rossbauer____Hans Löw ElisabethRossbauer____Franziska Küpferle Howard Jones____Gary Smith TanteRuth____Sabine Hahn Schäuble____Ulrich Gebauer und andere Musik: Jörn KuxKamera: Thomas Vollmar05.45 (VPS 05.40) Links und rechts der Autobahn - Alle Jahre wieder (WH vonSA) Erstsendung: 23.12.1964 in SWR/SR