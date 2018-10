Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 11. Oktober 2018 (Woche 41) bis Freitag, 23. November 2018 (Woche 47)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 11. Oktober 2018 (Woche41)/11.10.201820.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneDer ständige Blick aufs Handy - wenn ein Gerät wichtiger wird alsunsere Freunde: "Piep, swosh, wush" - kaum ertönt das Geräusch, dasseine Meldung eingegangen ist und schwupp - schon wird das Smartphonegezückt. Egal, ob man gerade ein gemütliches Gespräch mit einemFreund hat oder ob man in einer wichtigen Sitzung ist. Plötzlichscheint die eingegangene Nachricht wichtiger als alles andere. Warumfällt es uns so schwer, das Handy einfach mal zu ignorieren? Und wasmacht das eigentlich mit dem Gegenüber, wenn man sich während desGesprächs dauernd ablenken lässt? Das erklärt eineKommunikationsexpertin der Universität Mainz. Auch gibt es mehrereAufmerksamkeits-Experimente. Wie reagiert ein Kleinkind, wenn dieMutter dem Handy mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihm? Und wiereagieren Kneipenbesucher, wenn einer am Tisch permanent auf seinSmartphone schaut? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Marc Feusermit interessanten Erkenntnissen."Zur Sache will's wissen": Unzuverlässiger Nahverkehr, endloseBaustellen - wer ist verantwortlich?Dauerärgernis: Trödelbaustellen - warum geht es so langsam voran?"Schon wieder kein Bauarbeiter zu sehen", ärgert sich Pendler HaraldGuggenmos. Tag für Tag fährt er auf der A1 nach Schweich zur Arbeitund wundert sich, warum die Bauarbeiten sich schon so langehinziehen. In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit allein 39Autobahnbaustellen, bei vielen geht die Bauzeit über viele Monate,teils Jahre. Dass gebaut werden muss, darüber sind sich alle einig.Denn viele Straßen sind mittlerweile marode und sanierungsbedürftig.Doch geht das nicht auch schneller und koordinierter fragen sichviele Rheinland-Pfälzer? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-ReporterinHannah Liesenfeld ist dieser Frage nachgegangen.Wie bestellt und nicht abgeholt - Bus-Chaos im Kreis Ahrweiler:"Mein Kind musste dem Busfahrer per Handynavi den Weg zur Schulezeigen", erzählt eine Mutter. Eine andere berichtet davon, dass ihrKind einfach an der falschen Bushaltestelle landete. UnhaltbareZustände klagen viele Eltern. Über 270 Beschwerden gingen beimVerkehrsverbund ein. Ein besonders drastisches Beispiel für einProblem, das es in ganz Rheinland-Pfalz gibt. Die Landkreiseschreiben die Vergabe des öffentlichen Nahverkehrs aus. Doch was dannnach der Vergabe an den günstigsten Anbieter passiert, interessiertsie offenbar nicht, sagen Kritiker. Durch das Auslagern anSubunternehmen, können jedoch die Preise und Standards gedrücktwerden. Die Busfahrer, die Eltern und ihre Kinder sind dieLeittragenden einer fragwürdigen Vertragsvergabe. "ZurSache"-Reporter Holger Schäfer mit den Hintergründen.Studiogast: Volker Wissing (FDP), Verkehrsminister.Menschenkette gegen Schiffsanlegeplatz - Anwohner verteidigen ihrWohngebiet: Eine Gastronomie mit Freisitzen direkt am Rheinufer,gegenüber ein großer Spielplatz - beliebter Treffpunkt für Groß undKlein. So sieht es derzeit noch am Feldbergplatz in Mainz aus. Dochdamit soll bald Schluss sein. Künftig sollen hier am Rheinufer einSchiffsanlegeplatz und eine Autoverladestation gebaut werden. DieAnwohner sind entsetzt. Schließlich ist der Platz eine der wenigengrünen Oasen. Und ausgerechnet hier sollen künftig Dieselgase derSchiffe die Luft belasten? Besonders pikant. Bislang waren dieAnlegeplätze am Zollhafen angesiedelt Doch seit dort ein InvestorLuxusimmobilien gebaut hat, soll dieses Areal als"Naherholungsgebiet" ausgewiesen werden. Deshalb muss ein Teil derSchiffe künftig woanders hin. Die alteingesessenen Mainzer, die teilsseit Jahrzehnten am Feldbergplatz wohnen, sind sauer unddemonstrieren mit einer Menschenkette gegen die geplantenAnlegeplätze. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin KathrinLindemann hat sich vor Ort ein Bild gemacht.Richtungsstreit in der AfD - wie weit rechts steht die Partei?Weiter nach rechts rücken, oder doch lieber zwei Schritte zurückRichtung rechtskonservative Mitte? Wie glaubwürdig sind die Aussagendes rheinland-pfälzischen AfD-Vorsitzenden Uwe Junge, man sehe sichals bürgerliche Partei und würde nicht mit Rechtsextremen gemeinsameSache machen? Der Ausschluss des AfD-Abgeordneten Jens Ahnemüllersaus der Fraktion, dem Kontakte zur NPD Kreisen vorgeworfen werden,sorgt ebenfalls für Diskussionen innerhalb der Partei. "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporter Michael Eiden mit den Hintergründen.Weitere Themen:"Zur Sache Pin": Was ist Populismus?Comicglosse: "Zur Sache Schätzchen" - "Beste Reste": Auf die neueApp des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist "Comic-Julia" mächtigstolz. Die App gibt Tipps, was man aus Resten im Kühlschrank nochLeckeres kochen kann. In der Comic-Kantine sorgt die Reste App fürmuntere Diskussionen.Samstag, 13. Oktober 2018 (Woche 42)/11.10.201818.05 RP: Die SWR-ReportageLachen bis der Arzt kommt Die Clowndoktoren von Bad KreuznachWenn Ruth Albertin alias "Dr. Krümmel" und Dietmar Bertram alias"Dr. Doktor" sich auf ihren Klinikrundgang vorbereiten, dann dürfenzwei wichtige Utensilien nicht fehlen: Rote Nase und Seifenblasen.Ohne Medizinstudium, dafür aber mit Clownsausbildung, setzen diebeiden konsequent auf das Motto: Lachen ist die beste Medizin. Aufder Kinderstation der Bad Kreuznacher Diakonie warten die Kinderschon auf den ganz persönlichen Auftritt der Clowndoktoren. Abernicht nur die Kinder, auch für die Eltern und das Krankenhauspersonalsind die Spaßmacher eine willkommene Abwechslung im Klinikalltag.Die SWR Reportage begleitet die beiden Clown-Doktoren bei ihremRundgang durch die Klinik. Dabei müssen sie ständig hochkonzentriertsein, denn in jedem Krankenzimmer wartet eine neue Herausforderung.Sonntag, 14. Oktober 2018 (Woche 42)/11.10.201821.45 RP: FlutlichtTop-Thema: "Boris, Ulle und Kaiser Franz" - Aufstieg und Fallunserer Sportidole | Studiogäste: Frank Busemann (ARD-ExperteLeichtathletik und ehem. Weltklasse-Zehnkämpfer), Hartmut Scherzer(Sportjournalist) und Mara Pfeiffer ("Wortpiratin" und Bloggerin) |Moderation: Holger Wienpahl04.30 h: Sendung ist eine Schnittfassung von Dienstag04.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 544Donnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42)/11.10.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:Gesichter einer Großstadt - Auftakt der komplett neuenTanzcompagnie am Theater UlmDie Nacht malen - das Centre Pompidou in Metz zeigt, wie sichKünstler mit der Dunkelheit auseinandersetzenFantastische Welten made in Stuttgart - das 3D-AnimationsstudioMackevision bei den Dragon DaysIn Farbe schwimmen - die Malerin Rachel Lumsden aus St. GallenKultur-TippsSonntag, 04. November 2018 (Woche 45)/11.10.201801.25 h + 03.25 h: geänderte Beiträge beachten01.25 (VPS 01.24) Echt witzig - Weintrinker, Kleingärtner undrüstige Rentner Erstsendung: 01.07.2018 in SWR/SR03.25 (VPS 03.24) Echt witzig - Weintrinker, Kleingärtner undrüstige Rentner (WH) Erstsendung: 01.07.2018 in SWR/SRMittwoch, 21. November 2018 (Woche 47)/11.10.201822.00 h: Untertitel beachten!22.00 "mal ehrlich...darf die Kirche machen, was sie will?" DerSWR Bürgertalk mit Florian WeberFreitag, 23. November 2018 (Woche 47)/11.10.201803.00 h: Untertitel beachten!03.00 "mal ehrlich...darf die Kirche machen, was sie will?" (WHvon MI) Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber Erstsendung:21.11.2018 in SWR/SRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell