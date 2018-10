Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 11. Oktober 2018 (Woche 41) bis Dienstag, 20. November 2018 (Woche 47)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 11. Oktober 2018 (Woche41)/09.10.201820.15 h: Für SR geänderten Titel und Untertitel beachten!20.15 SR: SAAR3 extraSehenswertes Saarland04.40 h: Für SR geänderten Titel und Untertitel beachten!04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Sehenswertes SaarlandFreitag, 12. Oktober 2018 (Woche 41)/09.10.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Was mir im Lebenwichtig warWas zählt im Leben? Viele Menschen stellen sich diese Frage. Dochwas wirklich wichtig ist, das erkennen sie oftmals erst spät. Undmanchmal auch zu spät. Karriere, Erfolg und Anerkennung imBerufsleben? Oder Familie, eigene Kinder und ein Häuschen im Grünen?Was ist es, was Menschen erfüllt und glücklich macht? Die meistenwünschen sich, etwas zu hinterlassen, einen Fußabdruck. Und jemanden,der sich gerne an sie zurückerinnert, wenn sie einmal nicht mehr dasind. Fällt es im Angesicht des nahenden Endes leichter, zu erkennen,was wirklich wichtig ist? Wie nutzt jemand, der schwer krank ist undnur noch wenige Jahre oder gar Monate zu leben hat, seineverbleibende Zeit? Nur mit Dingen, die ihn glücklich machen? Stellteine schwerwiegende Diagnose das bisherige Leben in Frage undvielleicht sogar völlig auf den Kopf? Wie blickt ein hoch betagterMensch am Ende seines Lebens zurück auf das, was war? Was war ihmwichtig - und hat er genau das auch gelebt? Was, wenn man amLebensende erkennt, dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat, Dingeverpasst hat, Chancen ungenutzt verstreichen ließ? Bereut man inAnbetracht der schwindenden Zeit die verpassten Möglichkeiten? Kannman sie nachholen? Oder muss man sich damit abfinden, dass es fürmanche Chancen einfach zu spät ist? Mit etwas Glück können Angehörigemanche Wünsche eines geliebten Menschen auch noch nach seinem Toderfüllen. Wenn sie zum Beispiel seine Lebensaufgabe zu ihrer eigenenmachen und sie in seinem Sinne und in seinem Andenken weiterführen.Etwas, das bleibt.Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum blickt auf einlanges und bewegtes Leben zurück. Geprägt von der Kriegs- undNachkriegszeit, steht er auch heute noch, mit 85 Jahren, für seinepolitischen und gesellschaftlichen Überzeugungen ein. "Ich habe michein Leben lang für Bürgerrechte stark gemacht, und das treibt michbis heute an. Das hält mich jung und fit."Die Folgen eines seltenen Gendefekts führten bei Gionatan Curiadazu, dass er in dem Wissen aufwuchs, ein deutlich kürzeres Leben zuhaben als die meisten seiner Mitmenschen. Mit inzwischen 15 ProzentLungenvolumen ist nur noch ein eingeschränktes Leben möglich, aber"alles was ich in meinem Leben erleben wollte, habe ich in der kurzenZeit gemacht", sagt der 21-Jährige.Auch für Vanessa Weil sah es zwischenzeitlich so aus, als ob ihrnicht mehr viel Zeit bliebe. Lediglich ein Prozent Heilungschancenverblieben im Kampf gegen ihren Krebs. Sie bereitete sich auf dennahenden Tod vor und plante bereits ihre eigene Trauerfeier. Docheine neue Therapie brachte die unerwartete Wendung: Das Krebswachstumist aufgehalten. Heute sagt sie: "Ich musste erst krank werden, um zuwissen, was ich habe."Diplom-Psychologin Angelika Kallwass weiß, dass der Blick auf daseigene Leben sehr von der Situation und vom Alter abhängig ist.Älteren Menschen gelingt ein versöhnlicher Blick auf das Leben meistwesentlich einfacher als jungen Menschen. "Nach schlimmenKrankheitsdiagnosen entsteht oft eine Art Aktionismus, nämlich: Ichtue noch das, wo ich etwas tun kann, wo ich noch wählen kann", so diePsychotherapeutin.Oliver Moßmann lebt ganz im Hier und Jetzt und konzentriert sichauf das, was ihn heute glücklich macht. "Die große Welt interessiertmich nicht mehr. Mir ist meine kleine Welt wichtig." Und das bedeutetvor allem Zeit mit seiner Familie. Zu dieser Sicht gezwungen wurdeder 49-Jährige vor drei Jahren durch die Diagnose ALS - eineunheilbare, schnell verlaufende Krankheit.Nach dem Krebstod einer engen Freundin veränderte Tamara Dietl ihrLeben grundlegend. Bald darauf lernte sie ihren späteren Ehemann, denFilmregisseur Helmut Dietl, kennen. Als dieser 2015 im Sterben lag,nahm er ihr das Versprechen ab, sein Andenken zu bewahren. DieseHerausforderung nahm Tamara Dietl an: "Dass er als Künstler inErinnerung bleibt, dafür habe ich gesorgt."Sonntag, 14. Oktober 2018 (Woche 42)/09.10.201803.15 h: Korrigiertes Erstsendedatum beachten!03.15 Sträters Männerhaushalt (WH) Erstsendung: 06.10.2018 inWDRMontag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/09.10.201818.15 BW: MENSCH LEUTEMüller macht das! - Ein Oberbürgermeister und seineMulti-Kulti-StadtWolfgang G. Müller ist Oberbürgermeister. Seit mehr als zwanzigJahren steht er an der Spitze im badischen Lahr. Er ist ein Meisterder Integration. Anfang der 1990er-Jahre kamen 11.000 Deutschstämmigeaus Russland, Kasachstan und anderen Ländern der ehemaligenSowjetunion nach Lahr - jeder Vierte in der Stadt ist einSpätaussiedler. Müller hat es angepackt. Und mit ihm viele andere inder Stadt. "Wer in Lahr wohnt, ist Lahrer", lautet die Devise vonWolfgang G. Müller. Der Oberbürgermeister unterscheidet nicht, hältseit zwei Jahrzehnten die Fäden zwischen Einheimischen und Neubürgernzusammen. Da wirken Probleme in anderen Städten mit deutlichgeringeren Zuzugszahlen an Fremden vergleichsweise klein.Als damals die Spätaussiedler in die Stadt kamen, sprachen diewenigsten deutsch. Ämter und Sozialarbeiter waren überfordert. Wiekonnte es gelingen, eine so große Gruppe Menschen mit anderemkulturellen Hintergrund in die einheimische Bevölkerung zuintegrieren? Was hat Lahr daraus gelernt, auch heute, da neueMigranten die Stadt vor neue Herausforderungen stellen? Der LahrerKanadaring ist das Viertel in Lahr, das den Wandel der Stadt ameindrücklichsten zeigt - Wohnort der einstmals hier stationiertenkanadischen Armeeangehörigen, dann der Spätaussiedler und heute neueHeimat für viele Menschen aus allen Himmelsrichtungen. Und diesesJahr bewältigt Lahr auch noch die Landesgartenschau, die das Bild derStadt verändert hat. Vielleicht auch das Zusammenleben der vielenNationen?Tatjana Hofmann singt in ihrem Verein "Raduga" mit Kindern aufRussisch, weil die Jüngsten so gut integriert sind, dass sie diesowjetischen Wurzeln zu verlieren scheinen. Und sie leitet auch denDeutsch-Russischen Chor - ein Integrationsprojekt, das seit den1990er-Jahren existiert. Auch Marco-Sharif Khan kennt dieVeränderungen in der Stadt. Er ist ehrenamtlicher Sozialarbeiter inLahr, betreibt das Jugend-Musik-Werk. Jugendliche unterschiedlichsterHerkunft kommen dort zusammen, um Musik zu machen. Und nebenbeiwerden sie im gemeinsamen Tun auch ihre Sorgen und Nöte los, wenneiner zuhört und Lösungen findet.Müller, Hofmann, Khan - drei Lahrer, die ihre Geschichte erzählenvom Zusammenleben in einer badischen Stadt.Mittwoch, 17. Oktober 2018 (Woche 42)/09.10.2018Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!18.15 (VPS 18.14) BW+RP: made in Südwest Mythos ScharzhofbergDer teuerste Weißweinberg der Welt Erstsendung: 21.11.2017 in SWR04.40 h: Für SR geänderten Titel und Untertitel beachten!04.40 SR: SAAR3 extra (WH von DO) Sehenswertes SaarlandDonnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42)/09.10.2018Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!07.35 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)Sonntag, 21. Oktober 2018 (Woche 43)/09.10.2018Tagestipp! Außerdem mit Videotext-Untertiteln!Tagestipp15.45 Schnelle Pferde, wilde Zeiten Die Galopprennbahn vonBaden-Baden Iffezheim18.05 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!18.05 (VPS 18.04) RP: Hierzuland Die Hauptstraße inNiederhorbachSendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!20.15 (VPS 20.14) Geschichte & Entdeckungen (bis 21.45 Uhr)Jäger der versunkenen Lok: Eine BilanzMontag, 22. Oktober 2018 (Woche 43)/09.10.201818.15 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.13) BW+RP: MENSCH LEUTE Karla und die Kinder vonTschernobyl - Eine Eiflerin und ihr LebenswerkDienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43)/09.10.201807.35 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!07.35 (VPS 07.33) BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)Donnerstag, 25. Oktober 2018 (Woche 43)/09.10.201818.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten! RP und BW sindgetrennt!18.15 (VPS 18.13) RP: Die Rezeptsucherin in MartinshöheFreitag, 26. Oktober 2018 (Woche 43)/09.10.201822.00 h: Untertitel beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Leben mit derDunkelheit - Volkskrankheit DepressionDonnerstag, 08. November 2018 (Woche 45)/09.10.201823.45 h: korrigierten Titel beachten!23.45 In der FalleJulian Assange zwischen Politik und Justiz Erstsendung:28.06.2017 in WDRFreitag, 16. November 2018 (Woche 46)/09.10.201822.00 h: Untertitel beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn Glück undUnglück beieinanderliegenDienstag, 20. November 2018 (Woche 47)/09.10.201821.00 Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter WohllebenMit Marc Marshall und Jana Pallaske durch den SchwarzwaldDer Schwarzwald - Touristenattraktion, Naturschutzgebiet,legendenumwoben. Eines von Deutschlands bekanntesten Waldgebieten,voller Facetten und Widersprüche. In der fünften Folge nimmt PeterWohlleben zwei Prominente mit auf seine Waldführung, die ebenfallssehr facettenreich sind: Marc Marshall ist Sänger, Moderator, Sohnvon Tony Marshall, sozial engagiert. Er singt dem Wald schonmal einStändchen, hat aber noch nie eine Nacht unter freiem Himmelverbracht. Schauspielerin Jana Pallaske hingegen lebt für mehrereMonate im Jahr im Dschungel Südostasiens, nennt sich selbst"JediYess" und hat eine innige Beziehung zur Natur und dem Wald imBesonderen. Dieses Trio hat sich eine zweitägige Wanderung vonHinterzarten bis zum Fuß des Feldbergs vorgenommen. Dabei ist dasTrio einigen spannenden Fragen auf der Spur: Was versteht maneigentlich unter "Wald"? Warum sorgen eingeschleppte Forellenarten inden USA dafür, dass die Hirschpolulation sinkt? Und was ist eine"Rammelkammer"? Diese und viele andere Geheimnisse werden auf einerfaszinierenden Wanderung durch den sagenhaften Schwarzwald gelüftet.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell