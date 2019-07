Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 11. Juli 2019 (Woche 28) bis Sonntag, 18. August 2019 (Woche 34)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 11. Juli 2019 (Woche28)/11.07.201920.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Stefanie GermannModeration: Stefanie GermannThemen der Sendung:Brandserie in Südbaden - auf der Suche nach dem FeuerteufelBrandstiftungen halten im Landkreis Emmendingen und im Ortenaukreisdie Polizei auf Trab und rauben den Menschen den Schlaf. In denvergangenen zwei Monaten sind rund ein Dutzend Scheunen in Flammenaufgegangen, seit 2017 brannten mehr als 50 Autos. Während immer mehrPolizistinnen und Polizisten nach den Schuldigen suchen, organisierensich auch die Anwohnerinnen und Anwohner mit Nachtwachen undKontrollgängen.Morddrohungen und Vorverurteilungen -Gruppenvergewaltigungsprozess in FreiburgSeit zwei Wochen wird vor dem Freiburger Landgericht einaußergewöhnlicher Fall verhandelt. Angeklagt sind elf Männer, zehnFlüchtlinge und ein Deutscher, die im Oktober 2018 in einem Gebüschvor einer Disco eine junge Frau vergewaltigt haben sollen. DieStaatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Indizien für eineVerurteilung der Männer ausreichen. Die Verteidiger der Angeklagtenweisen die Vorwürfe zurück. Laut Pflichtverteidiger Jörg Ritzel habedas 18-jährige Opfer unter Drogen gestanden und es fehlten Beweise,dass es sich um Vergewaltigungen gehandelt habe. Seit Prozessbeginnerhalten Ritzel und seine Anwaltskollegen im Netz oder per MailBeleidigungen und Morddrohungen. Obwohl noch kein Rechtsspruchgefallen ist, haben sich viele bereits ihr Urteil gebildet. Gast imStudio ist die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen.Vor Ort in Freiburg - der vierte Verhandlungstag zurGruppenvergewaltigungReporterin Alexandra Gondorf verfolgt den Prozess vor und hinterden Türen des Gerichtssaals und spricht mit Beteiligten. Gab es eineVorverurteilung der Angeklagten durch die Staatsanwaltschaft, wieeinige Verteidiger behaupten? Wie kann es sein, dass Rechtsanwälte,die mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht verteidigen, beleidigt undbedroht werden? Viele Bürgerinnen und Bürger verstünden dasRechtssystem nicht mehr, heißt es unter Richtern.Autofreie Innenstadt - sozial für jeden?In der vergangenen Woche war Verkehrsminister Winfried Hermann(Grüne) zu Gast bei "Zur Sache Baden-Württemberg". Thema der Sendungwar unter anderem die nahezu autofreie Stadt. Hermanns Äußerung, wernicht mehr zu Fuß gehen könne, sei wahrscheinlich auch nicht mehr inder Lage, wirklich gut Auto zu fahren, sorgte für Unmut. VerärgerteZuschauerinnen und Zuschauer hielten seine Vermutung fürdiskriminierend, da viele Menschen auf ein Auto nicht verzichtenkönnten. Wie sozial sind die grünen Pläne für eine autofreieInnenstadt?Waldbrandgefahr - wie gut ist Baden-Württemberg gerüstet?Nach tagelangem Einsatz hunderter Einsatzkräfte ist derflächendeckende Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern gelöscht. Derinternational anerkannte Brandschutzexperte Johann Goldammer siehteine steigende Gefahr für ähnliche Großbrände in Baden-Württemberg.Der Klimawandel bringe höhere Temperaturen und lange stabileTrockenperioden, die auch Baden-Württemberg künftig zum Waldbrandlandmachten. Auf diese Gefahr sei das Land nicht ausreichend vorbereitet,so Goldammer. Die Feuerwehren seien Spezialisten für Haus- undFahrzeugbrände und für große Wald- oder Landschaftsbrände wederausreichend ausgebildet noch ausgerüstet.2.300 Falschparker angezeigt - auf der Jagd nach ParksündernSeit März hat ein Ehepaar in Leonberg bereits 2.300 Anzeigen gegenFalschparker an das Ordnungsamt geschickt. "Im Ernstfall kommt keineFeuerwehr, kein Rettungswagen mehr durch," begründen dieselbsternannten Kontrolleure ihre Anzeigen. Dass sie deswegenangefeindet werden, nehmen sie in Kauf. Denn die Stadt selbstunternehme zu wenig gegen die Parksünden."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StefanieGermann berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger*innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Freitag, 12. Juli 2019 (Woche 28)/11.07.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Sommer, Urlaub -und dann das!"Endlich Ferien!" Die schönste Zeit des Jahres ist da und damitein Lebensgefühl voller Freiheit und dem Wunsch nach dem perfektenUrlaub. Manchmal wird aber bereits die Anreise zur Qual. Obquengelnde Kinder, kilometerlange Staus in der Hitze oder verpassteFlüge - schon der Weg ins Hotel oder zum Campingplatz kann zurZerreißprobe werden und hat schon so manche Beziehung auf die Probegestellt. Doch ist auch diese Hürde genommen, hält die Menschennichts mehr davon ab, das Rauschen der Wellen, das unbeschreiblicheBergpanorama und den feinkörnigen Sand unter den Füßen zu genießen.Doch der entspannte Strandurlaub oder die Dschungeltour kann auchschlagartig zum Überlebenskampf werden. Ob Schlangenbiss,Skorpionstich oder exotische Wildtiere - immer wieder gibt es fürUrlauber tödliche Begegnungen mit gefährlichen Tieren. Ein heitererAusflug mit dem Reisebus entlang der Küstenstraße kann von einerSekunde auf die andere in einem Horror-Crash enden. Jeder Urlaubsteckt voller Überraschungen, manchmal stellt eine Reise sogar dasganze Leben auf den Kopf. Wenn jemandem plötzlich in Kanada die Liebeseines Lebens begegnet. Oder ein griechisches Fischerdorf sobezaubert, dass man alles hinter sich lässt und in einem völligfremden Land nochmal neu durchstartet. Manchmal ist es aber auch dereigene Übermut, zu viel Alkohol oder purer Leichtsinn, der den langersehnten Sommer zu einer Katastrophe werden lässt. Schnell kann beimGrillen eine Stichflamme zum Verhängnis werden oder ein Sprung voneinem Felsen ein Leben im Rollstuhl zur Folge haben. Nicht seltenendet eine selbst organisierte Abenteuer-Wüsten-Safari inmonatelanger Geiselhaft.Sein Neuseeland-Urlaub begann traumhaft, doch aus einer Segeltourwurde für Arne Murke ein Kampf ums Überleben. Denn als ein schwererSturm aufkam, ging er über Bord - und trieb bei hohem Wellengangmitten im kalten Ozean. Eine Hose wurde für ihn in dieseraussichtslosen Situation zum Lebensretter: "Mir ist ein alterÜberlebenstrick der US-Marine eingefallen und so habe ich mir ausmeiner Jeans eine improvisierte Rettungsweste gebastelt." Schließlichentdeckte ihn nach drei Stunden im offenen Meer der Helikopter derKüstenwache.Es war eine Begegnung mitten in der Wüste, die das Leben von Dr.Karla Ahansal auf den Kopf stellte. Während einer Saharatour lerntedie Lindauerin einen marokkanischen Kameltreiber kennen. ZweiLebenswelten, die fremder nicht sein konnten: "Auch ohne seineSprache zu verstehen, wusste ich, was er denkt, meint und fühlt." Vor14 Jahren zog sie vom Bodensee in die Wüste und ist seitdem glücklichan der Seite eines Nomaden.Sonne, Strand und ganz viel Sport - die gemeinsame Urlaubszeit mitFreunden und Familie an der Costa Brava war für Thomas Unger festerBestandteil seines Lebens. Doch auf einer Radtour vor vier Jahrenänderte sich von einer Sekunde auf die andere alles. Durch einenSturz vom Rad brach er sich die Wirbelsäule und lag sieben Monate inder Klinik: "Am Anfang war noch die Hoffnung, dass alles wiederwird." Seit dem Unfall sitzt der ehemalige Tübinger Basketball-Profiim Rollstuhl.Beruflich hatte Caterina Pogorzelski eigentlich völlig anderePläne, als sie in den Urlaub aufbrach. Doch eine Begegnung auf einerSommerparty in Antwerpen veränderte ihr Leben. Der Mann war auf derSuche nach Models für große Größen und entdeckte sie alsPlus-Size-Model: "Es war eine der besonderen Nächte in meinem Leben.Das war so ein tolles Lebensgefühl, wo etwas Altes zu Ende ging unddann dafür was Neues anfing, was eigentlich viel besser zu mirpasst."Adrian Esper war drei Jahre alt, als er sich mit seinen Elternnach Djerba aufmachte. Doch aus dem Strandurlaub auf der tunesischenHalbinsel wurde eine Katastrophe. Ein mit 5.000 Litern Flüssiggasbeladener Laster raste in eine Synagoge, explodierte und riss 21Touristen in den Tod. Adrian Esper überlebte mit schwerstenBrandwunden: "Ich bin meinen Eltern zu tiefstem Dank verpflichtet.Beide haben alles gemacht, was auch nur irgendwie in ihrer Machtstand."Sybille Jatzko betreut seit 30 Jahren Betroffene undHinterbliebene nach Terroranschlägen, Busunglücken oderFlugzeugkatastrophen: "Nicht selten überrascht uns das Lebenausgerechnet im Urlaub", so die Gesprächstherapeutin. Sie weiß, wiegroß die Erwartungen sind und mit welchen Sehnsüchten die schönsteZeit des Jahres verbunden ist, denn auf keine Zeit im Jahr freuensich die meisten mehr als auf die Urlaubszeit.Samstag, 13. Juli 2019 (Woche 29)/11.07.2019Für das SR Fernsehen: Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt:18.15 SR: Land & LeckerDie Büffelfarm aus Bocholt-Barlo Erstsendung: 07.04.2018 in WDR18.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im Südwesten"Stadt - Land - Quiz"-Moderator Jens Hübschen will wissen, wie gutsich die Schifferstädter und Tauberbischofsheimer in Sachen Fitnessauskennen. Regeneriert der Körper tatsächlich in derTraumschlafphase? Welcher Sportler stammt aus welcher Stadt und gibtes tatsächlich eine Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft? Wer kann beimThema Fitness mehr punkten, Schifferstadt oder Tauberbischofsheim?Für das SR Fernsehen: Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt:18.45 SR: Junger Wespenbussard, wohin? Erstsendung: 28.06.2015in BRFreitag, 19. Juli 2019 (Woche 29)/11.07.2019Für das SR Fernsehen: Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt:06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Büffelfarm ausBocholt-Barlo Erstsendung: 07.04.2018 in WDR22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Auf zu neuenUfernDer Sommer ist da, die Tage sind lang und die Welt wirkt ein wenigaufregender im Sonnenschein. Die Menschen spüren Energie undTatendrang, sind offen für Neues und haben Lust auf Abenteuer. Fürmanche gilt diese Aufbruchstimmung nicht nur für den Urlaub: Siewollen mehr, sich verändern, neu anfangen. Frischer Wind soll insangestaubte Leben, das immer gleich in gewohnten Bahnen verläuft.Keine Überraschung, kein Nervenkitzel, keine Herausforderung. Und somancher fragt sich: Ist es Zeit für etwas Neues? Was wäre allesmöglich? Soll ich mir endlich meine Träume erfüllen?Vielleicht ein gewagter Berufswechsel aus dem sicheren, aberermüdenden Job hinein in den lang heimlich ersehnten Traumberuf.Möglich ist aber auch ein Neubeginn in der Liebe. Wer die Augenoffenhält, findet seinen Traumpartner vielleicht dort, wo er ihnniemals erwartet hätte. Doch hat man dann auch den Mut, diesenNeuanfang zu wagen? Schafft man es, sich einzugestehen, dass mannicht glücklich ist mit der Situation, in der man sich so gemütlicheingerichtet hatte? Und gibt man diese Sicherheit auf für etwasNeues, Aufregendes, aber auch Unvorhersehbares?Oder darf es vielleicht gleich ein absoluter Tapetenwechsel sein?Die Zelte in der Heimat abreißen und irgendwo auf der Welt neuanfangen - wäre das nicht ein aufregendes Abenteuer? Möglicherweisesogar eine Weltreise ganz ohne sicheren Heimathafen? Wie fühlt sichdas an, immer wieder zu neuen Ufern aufzubrechen, immer wieder ganzneu anzufangen?Manche Menschen werden mehr oder weniger zum Neubeginn gezwungen.Denn nach einem Schicksalsschlag ist es einfach nicht möglich, soweiterzumachen wie bisher. Wer einen geliebten Menschen verliert oderplötzlich gesundheitlich stark eingeschränkt ist, der muss Willen undMut beweisen, mit der neuen Situation umzugehen, nach vorne zuschauen und einen Neustart zu wagen. Jedes Ende kann ein Anfang sein.Donnerstag, 15. August 2019 (Woche 33)/11.07.201918.15 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!18.45 SR: SellemolsVom Händler bis zur Schrottpresse - Autofahren SellemolsFreitag, 16. August 2019 (Woche 33)/11.07.201906.00 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!06.00 SR: Sellemols (WH von DO) Vom Händler bis zur Schrottpresse- Autofahren Sellemols08.15 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!08.15 SR: Sellemols (WH von DO) Vom Händler bis zur Schrottpresse- Autofahren SellemolsSonntag, 18. August 2019 (Woche 34)/11.07.201916.00 Die SWR Zeitreise - August 1969Nachrichten von damalsAnhalter: Im Sommer zieht es die Menschen in die Ferne. Wer jungist und wenig Geld hat, versucht per Anhalter wegzukommen. Daumen inden Wind und los geht die Reise. Nicht alle machen gute Erfahrungenmit Anhaltern. Doch es gibt auch rechtliche Vorbehalte: Wer haftet,wenn etwas passiert? Doch man wäre nicht in Baden-Württemberg, wennes nicht auch dafür ein Formular gäbe.Plakatbuch für Autofahrer: Hinterm Steuer wird der Mann zumSteinzeitmenschen: man(n) flucht, droht, gestikuliert, schreit. Alleseine Frage der Kommunikation, denkt sich ein pfiffiger Verleger undbringt ein großformatiges Plakatbuch heraus, das die Kommunikationmit den anderen Verkehrsteilnehmern erleichtern soll. Hinter dieAutoscheibe gehalten, teilt man dem anderen Verkehrsteilnehmer mit,dass man Anfänger ist oder der andere zu dicht auffährt. Dem Reporterfallen allerdings noch ein paar Sprüche ein, die nicht in derPlakatfibel stehen und die Aktion persifliert.Streit ums Milchtüten-Datum: Die Hausfrau wittert Betrug. Das aufden Milchtüten seit 1957 aufgedruckte Datum bezieht sich nur auf denTag der Abfüllung und sagt nichts über die Frische der abgefülltenMilch aus. Das Innenministerium macht sich für einen Aufdruck stark,der das Mindest-Haltbarkeitsdatum angibt - so kommt es auch und hatBestand bis heute.Gastarbeiter in Kurorten: Empörung in Bad Dürrheim. In demgeschätzten Heilbad flanieren nun auch Gastarbeiter, die dortuntergebracht sind. In den Augen des Bürgermeisters stört der Anblickausländischer Arbeiter das Image des Kurorts. Man will hier untersich sein und beschwert sich heftig. Doch die Industrie, die dringendauf die ausländischen Arbeitskräfte angewiesen sind, lehnen eineVerantwortung für ihre Unterbringung ab. Arbeiten ja, aber anständigwohnen - das geht zu weit. Fremdenfeindlichkeit vor 50 Jahren.Giftgas in Rheinland-Pfalz: Gerüchte gehen um in den Dörfern derWestpfalz. Haben die Amerikaner hier chemische Kampfstoffe gelagert?Keiner weiß etwas Genaues und gerade deshalb wuchern die Gerüchte.Anfragen verlaufen im Sand. Die Amerikaner geben zwar zu, solcheKampfstoffe in Deutschland zu lagern, sagen aber natürlich nicht wo.Erst nach der Wende soll klar werden, wo überall Giftgas gelagertwurde.Neckarfloß: Pfadfinder begeben sich auf eine Traumreise. Perselbstgebautem Floß wollen sie den Neckar hinunterfahren. DasSchifffahrtsamt in Stuttgart wusste allerdings nicht, welchemFahrzeug sie da die Betriebserlaubnis erteilt hat. Bald müssen diejungen Männer vor Anker gehen, denn die Schifffahrtspolizei hält dasFloß für nicht verkehrssicher.Resümee Funkausstellung: Die deutsche Funkausstellung auf demKillesberg in für den SDR Anlass für mehrere Sondersendungen derAbendschau vom Ausstellungsgelände. Moderator ist ein gewisser UlrichKienzle, der später beim ZDF Karriere machen wird. Die Nasa hateigens für die Ausstellung Filmaufnahmen von der gerade erfolgtenMondlandung zur Verfügung gestellt. Sie und andere Neuheiten werdendort dem Publikum präsentiert.Rauschgiftschmuggel: 1969 werden bestimmte illegaleUrlaubsmitbringsel häufiger, Haschisch aus Nordafrika. Die Zöllner,die sich früher an den Grenzübergängen mit Stichproben begnügten,schauen nun viel genauer hin. Bald kennen sie die Verstecke. Gefilztwerden vorwiegend junge Leute, die mit ihren langen Haaren und dengeschulterten Gitarren schon äußerlich verdächtig wirken. So mancherfühlt sich deswegen diskriminiert.Tschechen in Deutschland: In Deutschland leben zehntausendeFlüchtlinge, die im August 1968 aus der Tschechoslowakei vor demrussischen Einmarsch geflohen sind. Noch ein Jahr später sprechenviele kein Deutsch, andere sind dabei sich zu integrieren, darunterMenschen aus der Medienbranche und Akademiker. Der Beitrag zeigt, wiedie Flüchtlinge mit der neuen Heimat im Südwesten zurechtkommen.Der Hecht aus der Giftsuppe: Der Rhein ist 1969 so verschmutzt,dass es verwundert, dass dort immer noch Fische gefangen werden, denndirekt aus dem Rhein sind sie ungenießbar. Die Rheinfischer greifenzu einem Trick, um ihre Fische dennoch loszuwerden: Sie setzen sienach dem Fang für Wochen und Monate in klaren Gewässern aus, um ihnendas Gift auszutreiben. Was den Geschmack angeht, scheint es zugelingen.Die Geschichtsreihe: Was war vor 50 Jahren für die Menschen imSüdwesten wichtig, was hat sie beschäftigt, worüber haben sie sichaufgeregt oder gefreut? Was war los in Politik, Wirtschaft,Gesellschaft, in der Kultur und im Sport? Und welchen interessantenMenschen sind die Reporter damals begegnet?Moderatorin Alev Seker nimmt die Zuschauer einmal im Monat mit aufeine Zeitreise in die Vergangenheit. Manches hat sich seitdemgeändert, anderes ist uns heute noch vertraut. Und Veränderungen, diedamals ihren Anfang nahmen, wirken bis heute nach. MancheIndustriezweige, die 1969 noch wirtschaftlich bedeutend waren, sindweitgehend verschwunden, die Frauen heute haben ein ganz anderesStanding. Mit Neugier und Augenzwinkern schaut die neue Reihe auchauf manche Kuriosität zurück.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell