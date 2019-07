Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 11. Juli 2019 (Woche 28) bis Montag, 12. August 2019 (Woche 33)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDonnerstag, 11. Juli 2019 (Woche 28)/09.07.201922.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderBrandauer als Hagen - die diesjährigen "Nibelungen-Festspiele" inWorms hinterfragen die Macht des Schicksals.Hochkarätige Frauenpower - Begegnung mit Angélique Kidjo undanderen bei den "jazzopen" in Stuttgart.Schnaubende Skulptur - eine Sommerausstellung der Extraklasse mitThomas Schütte im Kunsthaus Bregenz.Schönheit und Zerstörung - Ausblick auf das "NaturVisionFilmfestival" in Ludwigsburg.Politik und Poesie - die französisch-marokkanische KünstlerinLatifa Echakhch in der Kunsthalle Mainz.Vom Mittelalter bis in die Zukunft - Experimente, Visionen undinternationales Flair in den "Kulturtipps".Samstag, 13. Juli 2019 (Woche 29)/09.07.2019ab 22.50 h: Programmänderung und -verschiebungen beachten!22.50 (VPS 22.49)ElternschuleErstsendung: 03.07.2019 in Das ErsteIn der Gelsenkirchener Kinder- und Jugendklinik erleben wirKinder, die schon vieles - auch Therapien - hinter sich haben undEltern am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und lernen, wie es andersgeht.Laura schreit 14 Stunden am Tag. Lucy hat noch keine Nachtdurchgeschlafen. Joshua wird schnell wütend und beruhigt sich nichtmehr. Mohammed Ali kratzt sich blutig und jammert den ganzen Tag.Felix trinkt nur Milch, die er gleich wieder erbricht. Zahra isstnichts außer Pommes und Chicken Nuggets. Kinder im chronischenStress. Sie alle kommen mit ihren erschöpften Eltern in die Kinder-und Jugendklinik Gelsenkirchen, Abteilung "PädiatrischePsychosomatik". Hier werden chronische Krankheiten behandelt:Neurodermitis, Asthma, Allergien, Schlaf- und Essstörungen,Verhaltensauffälligkeiten. Mindestens drei Wochen lang bleiben Elternund Kinder in der Klinik und durchlaufen ein umfassendes Programm:Schlaftraining, Esstraining, Verhaltenstraining, Psychotherapie undErziehungscoaching. Die Behandlung ist ganzheitlich, denn es gehthier nicht nur um die Symptome der Kinder, sondern um das gesamteBeziehungsgeflecht der Familie - und um das Verhalten der Eltern. DerPsychologe Dietmar Langer erforscht seit 30 Jahren die Zusammenhängezwischen Stress, Erziehung und chronischer Krankheit. An einer altenSchultafel steht er vor staunenden Eltern und erzählt: Wie "ticken"Kinder? Welche Entwicklungsschritte durchlaufen sie? Und was könnenEltern tun, damit aus ihnen starke und gesunde Menschen werden?Der Dokumentarfilm von Jörg Adolph und Ralf Bücheler begleitetKinder und Eltern vom Aufnahmegespräch bis zur Nachsorge, ein halbesJahr nach der Entlassung. Wir erleben das Auf und Ab einer radikalen,ganzheitlichen Behandlung, die nicht nur den Kindern einigesabverlangt - vor allem sind die Eltern gefordert. Sie nehmen Abschiedvon festgefahrenen Verhaltensmustern, lernen ihre Kinder neu kennenund finden oft erst hier heraus, dass es einen Ausweg geben kann. Wirerleben Fortschritte, Rückschläge - und Heilung. Noch vor demeigentlichen Kinostart im Herbst 2018 hat "Elternschule" heftigeKontroversen ausgelöst. Allein auf Grund des Trailers wurden dieFilmemacher beschimpft, die Klinik und der Klinikleiter angegriffen.Es folgte ein Shitstorm, der erst die sozialen Medien überschwemmteund schließlich kontroverse Diskussionen in der Presse auslöste."Elternschule" hat seit dem Kinostart rund 30.000 Zuschauer zuverzeichnen und wurde für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie"Dokumentarfilm" nominiert.00.20 (VPS 22.50) Dschungelkind Zweiteiliger SpielfilmDeutschland 2013 Erstsendung: 26.07.2014 in Das Erste Autor:Natalie Scharf, Beth Serlin und Florian SchumacherRollen und Darsteller:Sabine Kuegler____Stella Kunkat Vater Klaus____Thomas KretschmannMutter Doris____Nadja Uhl ältere Sabine____Sina TkotschChristian____Tom Hoßbach Judith____Milena Tscharntke ältererChristian____Sven Gielnik Auri____Emmanuel Simeon HäuptlingBoko____McPolly Koima Gohu ____David Kaumara älterer Auri ____FelixTokwepota Faisa ____Range'e Pati ältere Faisa ____FrancesCapassingani Großmutter ____Tina Engel Lehrerin Internet ____IsoldeBarth und andere Kamera: Holly Fink Musik: Annette Focks Folge1/201.40 (VPS 00.10) Dschungelkind Zweiteiliger SpielfilmDeutschland 2013 Erstsendung: 26.07.2014 in Das Erste Autor:Natalie Scharf, Beth Serlin und Florian SchumacherRollen und Darsteller:Sabine Kuegler ____Stella Kunkat Vater Klaus ____ThomasKretschmann Mutter Doris ____Nadja Uhl ältere Sabine ____SinaTkotsch Judith ____Milena Tscharntke Christian ____Tom Hoßbachälterer Christian ____Sven Gielnik Auri ____Emmanuel SimeonHäuptling Boko ____Mc PollyKoima Gohu ____David Kaumara ältererAuri ____Felix Tokwepota Faisa ____Range'e Pati ältere Faisa____Francesca Passingan Großmutter ____Tina Engel Lehrerin Internat____Isolde Barth und andere Kamera: Holly Fink Musik: AnnetteFocks Folge 2/203.05 (VPS 03.00) Dschungelkind (WH) Zweiteiliger SpielfilmDeutschland 2013 Erstsendung: 26.07.2014 in Das Erste Autor:Natalie Scharf, Beth Serlin und Florian SchumacherRollen und Darsteller:Sabine Kuegler____Stella Kunkat Vater Klaus____Thomas KretschmannMutter Doris____Nadja Uhl ältere Sabine____Sina TkotschChristian____Tom Hoßbach Judith____Milena Tscharntke ältererChristian____Sven Gielnik Auri____Emmanuel Simeon HäuptlingBoko____McPolly Koima Gohu ____David Kaumara älterer Auri ____FelixTokwepota Faisa ____Range'e Pati ältere Faisa ____FrancesCapassingani Großmutter ____Tina Engel Lehrerin Internet ____IsoldeBarth und andere Kamera: Holly Fink Musik: Annette Focks Folge1/204.25 (VPS 04.20) Dschungelkind (WH) Zweiteiliger SpielfilmDeutschland 2013 Erstsendung: 26.07.2014 in Das Erste Autor:Natalie Scharf, Beth Serlin und Florian SchumacherRollen und Darsteller:Sabine Kuegler ____Stella Kunkat Vater Klaus ____ThomasKretschmann Mutter Doris ____Nadja Uhl ältere Sabine ____SinaTkotsch Judith ____Milena Tscharntke Christian ____Tom Hoßbachälterer Christian ____Sven Gielnik Auri ____Emmanuel SimeonHäuptling Boko ____Mc PollyKoima Gohu ____David Kaumara ältererAuri ____Felix Tokwepota Faisa ____Range'e Pati ältere Faisa____Francesca Passingan Großmutter ____Tina Engel Lehrerin Internat____Isolde Barth und andere Kamera: Holly Fink Musik: AnnetteFocks Folge 2/205.50 Reisetipp SüdwestRadwandern - Von der Eifel an die Mosel Erstsendung: 05.06.2018in SWRMontag, 15. Juli 2019 (Woche 29)/09.07.201918.15 h: RP hat nun einen anderen Beitrag!18.15 (VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE David gegen Goliath Einjunger Bauer trotzt den Milch-MultisTagestipp18.15 BW+SR: MENSCH LEUTE Pauls Webkaufhaus - Regionale Händlerfordern Online-Riesen herausMontag, 12. August 2019 (Woche 33)/09.07.201918.15 h: Sendung ist mit VT-Untertiteln!18.15 BW: MENSCH LEUTEAusfahrt Andorra - Unterwegs mit Ulis Bus Erstsendung: 27.11.2017in SWR BW