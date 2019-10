Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag 10. Oktober 2019 (Woche 41) bis Freitag, 18. Oktober 2019 (Woche 42)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 10. Oktober 2019 (Woche41)/08.10.201923.00 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderBarocke Bildwelten und Klänge: Warum Operndiva Diana Hallerfasziniert ist von "Tiepolo - Der beste Maler Venedigs" - in derStaatsgalerie Stuttgart.Die Fratze des Bösen: ein Meisterwerk oder Gewaltverherrlichung?"Joker" - ein Film, der polarisiert - jetzt im Kino.Ungewohnte Perspektiven, Licht- und Farbeffekte - der KünstlerChristoph Brech und sein zeitgenössischer Blick auf Tiepolo. SteffenKönig schaut mit und fragt nach."Winterbienen" - Norbert Scheuer erschafft Bilder des Lebensmitten im Schrecken des Zweiten Weltkriegs und ist nominiert für den"Deutschen Buchpreis" - ein Besuch bei dem Schriftsteller in derNordeifel.In diesem Jahr gibt es gleich zwei Literaturnobelpreise! SWR"lesenswert"-Literaturkritiker Denis Scheck kommentiert.Zwischen Wirklichkeit und Illusion - Karin Kneffel und ihremagischen, rätselhaften Bilder - jetzt im "Museum Frieder Burda" inBaden-Baden."Von Mexiko an den Neckar" - "Azteken" im Linden-Museum Stuttgartund das Musical "The Performer" am Staatstheater Mainz" -"Kunscht!"-Kulturtipps!Freitag, 11. Oktober 2019 (Woche 41)/08.10.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Knacks imKopf - Leben mit psychischen Störungen"Der hat doch eine Schraube locker" oder "Die hat einfach eineMacke" - schnell werden Menschen, die scheinbar nicht ins Rasterpassen, abgestempelt. Dabei ist der Grund oftmals eineernstzunehmende Erkrankung, die Betroffenen ihr Leben und den Umgangmit ihren Mitmenschen erschweren.Der junge Mann mit Tourette, der - egal ob im Bus oder beim Bäcker- durch seine lauten Ausrufe und unkontrollierten Bewegungenauffällt. Oder die Autistin, die in Privat- und Berufsleben immerwieder aneckt, weil sie in ihrem Sozialverhalten einfach anders ticktals ihr Umfeld. Auch Menschen mit Panikattacken, Angst- undZwangsstörungen bis hin zu Schizophrenie und anderen Psychosen kennendiese Herausforderungen. Sie alle sind eingeschränkt im alltäglichenUmgang mit anderen Menschen und sie alle werden schnell schiefangeschaut und in eine Schublade gesteckt. Viele Menschen wissennicht mit Betroffenen umzugehen. Daher werden diese Erkrankungenallzu oft nicht erkannt oder nicht ernst genommen.Das alles führt dazu, dass Betroffene stigmatisiert werden. Eswird ihnen schwer gemacht, offen über Ihre Krankheit zu sprechen undsich Hilfe zu holen. So bleiben sie oftmals auf sich allein gestelltmit den Problemen, mit denen sie im Alltag konfrontiert sind. Nichtnur Arbeitssuche, sondern auch Freundschaften und Beziehungen sindgefährdet - und das nicht nur durch die konkreten Symptome, sondernhäufig durch Vorurteile. Nicht selten hat das für die Betroffenenexistentielle Konsequenzen.Welche Schwierigkeiten und Hindernisse erleben Betroffene? Wasbrauchen sie, um den Alltag meistern zu können? Was können Angehörigeunterstützend tun? Und wie kann man seinen Blick auf dieseErkrankungen korrigieren?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Als sein Sohn Daniel immer stärkere Anzeichen einer Psychosezeigte, setzte Günther Küblböck alles in Bewegung, um ihm zu helfen.Doch Polizei, Behörden und auch die Ärzte des Schiffes, von dem derSänger vor einem Jahr in den Tod sprang, konnten nicht gegen DanielsWillen eingreifen. So blieb der Vater machtlos: "Wenn jemand einenHerzanfall hat, dann wird ganz schnell reagiert, aber bei einerstarken psychischen Erkrankung wird ewig lange nichts unternommen.""Ich habe immer abgeguckt, was die anderen tun und das irgendwienachgemacht", sagt Birgit Saalfrank, die sich im Umgang mit anderenMenschen schon immer schwertat. Doch erst im Alter von 39 Jahrenerhielt sie die Diagnose Asperger-Syndrom und verstand, warum sieist, wie sie ist. Diese Erkenntnis stellte allerdings auch ihrekomplette bisherige Identität in Frage, was tiefgreifendeKonsequenzen für ihren beruflichen und privaten Lebensweg hatte.Cordt Winklers Kindheit war von Scham und Unsicherheit geprägt,denn sein Vater litt an paranoider Schizophrenie. Mit Anfang 20 dannerlebte er selbst seine erste Psychose, in der er überzeugt war,Bundeskanzler zu sein und die Weltformel gefunden zu haben. In Angstmischte sich auch Erleichterung für den jungen Mann: "Davor hatte ichalso die ganze Zeit Angst. Das ist das, was meinen Vater über all dieJahre bewegt hat."Vor sechs Jahren kamen die Tics in Fabiene Wengerts Leben:plötzliche Zuckungen, Schläge mit der Faust gegen Kopf und Brust,Schnalzlaute und Schimpfworte. Erst mit Hilfe von Selbsthilfegruppenund ärztlich verschriebenem Cannabis konnte die 23-Jährige ihreErkrankung teilweise kontrollieren und vor allem akzeptieren."Tourette ist mittlerweile ein Teil von mir, ohne den ich gar nichtmehr leben will. Ich habe mein Leben damit gut arrangiert."Als Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie amKlinikum rechts der Isar hat Prof. Dr. Hans Förstl tagtäglich mitpsychischen Erkrankungen zu tun. "Nichts ist ganz typisch beipsychischen Erkrankungen", weiß der Facharzt für Psychiatrie,Psychotherapie und Neurologie. Betroffene gehen sehr unterschiedlichmit ihrer Krankheit um und selbst bei der gleichen Diagnose könnendie symptomatischen Unterschiede groß sein.Freitag, 18. Oktober 2019 (Woche 42)/08.10.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Nachbarnzwischen Hilfe und HölleDie Menschen können sich ihre Nachbarn nicht aussuchen und sindihnen auf beunruhigende Weise hilflos ausgeliefert. Die unfreiwilligeräumliche und soziale Nähe sorgt oft für dicke Luft stattgegenseitiger Rücksichtnahme.Jeder Dritte hatte schon Ärger mit seinem Nachbarn. Ob es um diedröhnende Musikanlage, den nächtlich bellenden Terrier oder dasfalsch geparkte Auto geht - oft sind es Kleinigkeiten, die den einstfreundlichen Nachbarn zum nervigen Spießbürger mit Terrorqualitätenmachen. Gestern noch die idyllische Doppelhaushälfte mit gemeinsamenGrillabenden - heute der Vorplatz der Hölle und die tägliche Angst,das eigene Haus zu verlassen. Es wird gegenseitig provoziert,schikaniert, beleidigt. Mauern werden hochgezogen,Überwachungskameras aufgestellt, Morddrohungen in den Hausflurgebrüllt."Ein guter Nachbar ist jemand, der Dir über den Gartenzaunzulächelt, aber nicht darüber klettert." Würde jeder dieses Zitat vonSchriftsteller Arthur Bär beherzigen, hätten Deutschlands Richterjedes Jahr etwa 500.000 Fälle weniger zu schlichten. 