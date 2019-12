Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 09. Januar 2020 (Woche 2) bis Donnerstag, 06. Februar 2020 (Woche 6)

Baden-Baden (ots) - Programmhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDonnerstag, 09. Januar 2020 (Woche 2)/20.12.201921.00 h für SR: Mit VT-Untertiteln!21.00 SR: Europäer aus LeidenschaftJean-Claude Juncker im PorträtMontag, 03. Februar 2020 (Woche 6)/20.12.2019BW+RP: 18.15 h: Geänderter Beitrag!18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Der Heli-Cop - Auf Streife imPolizeihubschrauberManuel Hagel ist Polizist und Pilot - und so gut wie immer in der Luft. Er isteiner der Polizisten der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg. SeineAufgabe ist es, 800-PS-starke Triebwerke zu lenken.Vom Einsatzort auf dem Stuttgarter Flughafen starten Manuel Hagel und Kollegenzu ihren zahlreichen Einsätzen in drei Schichten. "Bei uns ist das fliegerischeRisiko höher. Wir sind dichter an Hindernissen und fliegen bei schwierigenWetterverhältnissen und nachts." Für diesen harten Job muss sich der 33-jährigePilot auch fit halten. Sport steht daher auch in seiner Freizeit ganz vorne. DerFilm begleitet Polizeihauptkommissar Manuel Hagel bei seinem Schichtdienst undzeigt die verschiedenen Einsätze, die geflogen werden: Aufklärungsflüge,Fahndungen und die Suche nach Vermissten: bei Tag - und in der Nacht mit derWärmebildkamera. Zumeist wird die Hubschrauberstaffel losgeschickt, um denKräften am Boden zu helfen. Mit der Technik an Bord können Menschen schnellgefunden werden, auch nachts. Geübt wird im Simulator der fliegenden Polizistenin Donauwörth: Hier stehen auch Ernstfälle auf dem Trainingsprogramm und diePiloten werden fit gemacht für ihre Einsätze in der Luft. "BussardAchthundertfünfzehn" ist der Rufname des Hubschraubers. Es ist einer von fünfHelikoptern, dazu einer an der Außenstelle Baden-Airpark. Die Staffel fliegtmehr als 2500 Einsätze im Jahr.Donnerstag, 06. Februar 2020 (Woche 6)/20.12.2019BW: 18.15 h: Geänderter Beitrag!18.15 BW: Die Rezeptsucherin in GengenbachSWR Rezeptsucherin Susanne Nett ist auf der Jagd nach besonderen Rezepten undregionalen Genüssen. Sie ist in Stadt und Land für ihre charmante Beharrlichkeitbekannt, wenn es darum geht, Menschen zu finden, die mit ihr nahezu inVergessenheit geratene Gerichte aus der Region kochen. Jemanden zu finden, derdie Traditionsrezepte kennt und sich traut, sie mit ihr zusammen in der eigenenKüche zu kochen, ist nicht einfach.Heute erkundet Susanne Nett Bisingen im Zollernalbkreis. Hier am Fuß der BurgHohenzollern sucht sie ein altes Gericht, das nur noch ganz selten auf den Tischkommt. Die Zutaten sind ungewöhnlich und kommen ebenfalls nur noch selten aufdem Speisezettel vor. Welche Bisinger sind wohl bereit, mit ihr diesesungewöhnliche Gericht in ihrer eigenen Küche zu kochen?Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4475302OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell