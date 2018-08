Programmhinweise und-änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 09. August 2018 (Woche 32) bis Freitag, 21. September 2018 (Woche 38)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDonnerstag, 09. August 2018 (Woche 32)/08.08.201820.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneHitzeglocke über Rheinland-Pfalz - Ärzte und Sanitäter imDauereinsatz: Müssen wir uns in Zukunft besser vor der Hitzeschützen? Dirk L. aus Kirn erwischte der Hitzekollaps in seinem BadKreuznacher Linienbus. Er konnte einfach nicht mehr weiterfahren. DerBus war wie fast alle öffentlichen Verkehrsmittel im Land nichtausreichend klimatisiert. Vielen Rheinland-Pfälzern geht es derzeitähnlich. Sie können einfach nicht mehr weiterarbeiten. Besondersbetroffen sind immer wieder Handwerker, deren Baustellen der prallenSonne ausgesetzt sind. Auch viele Senioren leiden unter der Hitze. Inden Altenheimen sind die Notärzte und Sanitäter im Dauereinsatz.Viele Bewohner werden mit Herz-Kreislaufproblemen ins Krankenhausgebracht. Halten die hohen Temperaturen an, befürchten Ärzteverstärkt Todesfälle. So wie 2003. Damals starben allein inWesteuropa rund 70.000 Menschen an den Folgen der Hitze. Expertenfordern deshalb den Hitzeschutz zu verbessern. Auch inRheinland-Pfalz müsse ganz anders gebaut werden. Wohnungen und Bürossollten mit moderner Klimatechnik ausgerüstet werden. Müssen wir unsin Zukunft alle besser vor der Hitze schützen und vor allem, wiegenau können wir unsere Häuser und Wohnungen technisch aufrüsten?"Zur-Sache" Reporter Alexander Knecht hat recherchiert.Protest in Locherhof - Bürger im Westerwald fordernStraßensanierung: Die Bagger hätten fast schon am Ortseingang vonLocherhof im Westerwald gestanden. Die rund 600 Meter lange Straßedurch die kleine Gemeinde ganz im Norden von Rheinland-Pfalz sollteendlich ausgebaut werden. Mit der Straßensanierung sollte derHarbacher-Ortsteil endlich auch neue Strom- und vor allemWasserleitungen bekommen. Aus den Hähnen im Dorf kommt bislang oftnur braune Brühe. Sogar auf einen leistungsfähigenBreitband-Anschluss ans Internet hofften die Bürger. Doch all dieseTräume drohen jetzt zu platzen, denn das Land will dieStraßensanierung nicht mehr mitfinanzieren und fühlt sich nicht mehran frühere Absprachen gebunden. Der Grund: In Rheinland-Pfalz wurdedas Straßengesetz geändert und danach soll die Kreisstraße durchLochertal zur Gemeindestraße abgestuft werden. Die Landesbehördenhalten den Ausbau für nicht mehr förderfähig. Verzweifelt habenaufgebrachte Bürger aus Locherhof sogar an Verkehrsminister VolkerWissing in Mainz geschrieben. "Zur-Sache" Reporter Jörg Armbrüsterwar vor Ort."Zur-Sache PIN": Wer bezahlt eigentlich kaputte Straßen? VieleStraßen im Land müssen dringend saniert werden. Das gilt für Land-und Kreisstraßen zwischen den Gemeinden und Städten, aber auch fürviele Straßen innerhalb der Kommunen. Für solche Reparaturen müssenin Rheinland-Pfalz jedes Jahr hunderte Millionen Euro aufgebrachtwerden. Nur - woher genau kommt das Geld? Und was bedeutet es, wennetwa Kreisstraßen nur noch Ortsstraßen sind. "Zur-Sache PIN" klärtauf.Zur Sache will's wissen: Übernachten in Privatwohnungen.Internet-Vermittler wie Airbnb boomen - Wie groß ist der Schaden fürWohnungssuchende und Hoteliers im Land? Ein Bett bei Eifelern,Pfälzern oder Moselanern - Wer hat Vorteile und wer hat Nachteile vomAirbnb-Angebot auf dem Land?An der Mosel, in der Pfalz und besonders in der Eifel stehen vieleGebäude leer oder werden oft nur noch von ein oder zwei Seniorenbewohnt. Sie wollen oder bekommen keine festen Mieter, sehen aberjetzt die Chance, die ihnen Internet-Anbieter wie Airbnb bieten. Überdie amerikanische Internetplattform Airbnb finden Touristen, diegerne für wenig Geld einige Tage in einer Privatwohnung übernachtenwollen, zahlreiche Angebote. Und gerade die Weinregionen an der Moseloder in der Pfalz sind für viele attraktiv. Inzwischen werden auf derInternetplattform sogar volleingerichtete Häuser für 40-50 Euro proNacht angeboten. Viele Betreiber von Hotels und Pensionen spüren dieKonkurrenz und sind aufgebracht. Airbnb unterwandere alles, erzähltuns ein Hotelier aus Bernkastel-Kues. "Zur Sache" Reporter KaiDiezemann auf den Spuren von Airbnb auf dem Land.Kurzzeitige Vermietungen über Airbnb und Co - Nehmen die Touristenin Städten wie Trier und Mainz zu viel Wohnraum weg?Gerade in Städten wie Mainz und Trier entwickeln sichÜbernachtungsangebote bei Airbnb zu einer ernst zu nehmendenKonkurrenz für die Wohnungssuchenden. Im Internet finden sichhunderte Anzeigen. Für viele ist es inzwischen attraktiver die eigeneWohnung kurzzeitig an Touristen oder Geschäftsreisende zu vermieten,als sich an feste Mieter zu binden. Die Möglichkeit dazu bietet ihnendas Online-Portal Airbnb. Einst als Vermittler vonSchlafmöglichkeiten für "couch-surfende" Studenten gedacht, werdenheute über die Plattform weltweit Buchungen in einer Höhe vonmehreren Milliarden Euro abgewickelt. Allein in Berlin kann maninzwischen 26.000 Zimmer und Wohnungen über den Internetvermittlermieten. Immer mehr Städte wollen sich jetzt mit Sonderabgaben undSanktionen wehren. Auch die Trierer Stadtspitze fürchtet inzwischen,dass Airbnb-Angebote den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt nochstärker belasten. Und Mainzer Kommunalpolitiker fordern bereits einLandesgesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum. Darüber wirdinzwischen im rheinland-pfälzischen Finanzministerium auch ernsthaftdiskutiert. "Zur-Sache" Reporter Tilo Bernhardt berichtet über Airbnbund Co. in der StadtDazu im "Zur-Sache"-Studio: Prof. Claudia Hilger, Expertin fürInternetgeschäfte, Fresenius Hochschule IdsteinDiskussion um "allgemeine Dienstpflicht" - Werden junge Frauen undMänner bald zwangsrekrutiert? 2011 wurde in Deutschland dieWehrpflicht ausgesetzt. Für viele kam das überraschend. Doch zuletzthatten immer weniger junge Männer ihren Dienst in der Bundeswehrabsolviert. Die Folgen: Viele Bundeswehrkasernen undTruppenübungsplätze wurden geräumt. Es traf Standorte in ganzRheinland-Pfalz. Noch einmal schrumpfte die Personalstärke derBundeswehr massiv. Heute hat die Bundeswehr nur noch etwa 179.000aktive Soldaten und Soldatinnen. 1985 waren es allein inWestdeutschland noch rund 500.000, die meisten davon jungeWehrpflichtige. Seit einiger Zeit wird wieder darüber diskutiert, dieBundeswehr aufzustocken - auch wegen der Vielzahl weltweiterKonflikte. Nicht nur in der CDU wird inzwischen über eine allgemeineDienstpflicht diskutiert. Junge Frauen und junge Männer könnten docheinige Monate Dienst schieben, bei der Bundeswehr, beim THW, derFeuerwehr oder beim Roten Kreuz. So wie früher? Oder doch ganzanders? "Zur-Sache" Reporter Wolfgang Heintz über die aktuelleDiskussion um eine "allgemeine Dienstpflicht"."Zur-Sache-hilft" nachgehakt: Rentnerin kämpft um stationäreAugenoperation. Anna Dreser kann fast nichts mehr sehen, doch ihreKrankenkasse will ihr keine stationäre Augenoperation bezahlen. Die64-Jährige aus Kottenborn in der Eifel hat seit mehreren JahrenProbleme mit ihren Augenlidern. Sie hängen stark und reizen dieAugen. Weil dadurch auch ihr Sehfeld beeinträchtigt wird, musste siesich bereits im vorigen Jahr einer Operation an der unterenAugenpartie unterziehen. Jetzt sollen auch die oberen Lider operiertwerden. Die Krankenkasse will aber nur die Kosten für eine ambulanteOP übernehmen. Das Krankenhaus weigert sich aber wiederum dieseOperation komplett ambulant durchzuführen. Anna Dreser müsse zweiTage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Weil sich nichts tat undder Eingriff in immer weitere Ferne rückte, hat sie sich an "ZurSache Rheinland-Pfalz" gewandt. Die Redaktion hat sich für sieeingesetzt und will jetzt wissen, ob es mit der Operation doch nochgeklappt hat."Zur-Sache Schätzchen": Heiße Luft". "Comic-Malu" in der MainzerLandtagskantine und "Comic-Julia" in Berlin leiden und schimpfen überdie Affenhitze. Doch auch dabei kommt wie immer Streit auf. Diesmalüber den Klimawandel, wer mehr Schuld daran trägt, und was Politikerbei solchen Hitzewellen am liebsten tun: wenig bewegen.Sonntag, 26. August 2018 (Woche 35)/08.08.201805.50 h: Geänderten Beitrag beachten!05.50 (VPS 05.49) Reisetipp Südwest Hochrhein - Wilde NaturErstsendung: 10.04.2018 in SWRMontag, 03. September 2018 (Woche 36)/08.08.2018Nachgelieferten Untertitel beachten!Tagestipp22.45 Die Montagsmaler Herrenrunde - KlassenzimmerModeration: Guido CantzFolge 2Sonntag, 09. September 2018 (Woche 37)/08.08.201815.15 Heimattage Baden-Württemberg in WaldkirchModeration: Sonja Schrecklein und Hansy Vogt"Stadt, Land - alles im Fluss", unter diesem Motto feiertWaldkirch 2018 die Heimattage Baden-Württemberg. 1100 Jahre wird diekleine Orgelbauer-Stadt im südlichen Schwarzwald dieses Jahr alt. Esist eine der kleinsten Städte, die die Heimattage bisher ausgerichtethaben, aber auch eine der malerischsten. Traditioneller Höhepunkt desoffiziellen Landesfestes von Baden-Württemberg ist der großeFestumzug mit Trachtengruppen, Bürgerwehren, Fanfarenzügen,Fahnenschwingern, Brauchtumsgruppen und Musikvereinen, zu dem auchMinisterpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau erwartetwerden. 94 Gruppen mit 3.400 Mitwirkenden präsentieren sich inWaldkirch dem Publikum. In farbenprächtiger Vielfalt ziehen sie überden historischen Marktplatz und durch die Innenstadt. Von dortberichten SWR Reporterin Sonja Faber-Schrecklein, TrachtenexperteWulf Wager und SWR Kommentator Hansy Vogt.21.45 BW+RP: Echt witzig: Unvergessene Comedy-IdoleSie sind unvergessen: großartige Komödianten, die Generationen vonFernsehzuschauern zum Lachen gebracht haben und es bis heute tun.Denn guter Humor altert nicht. Comedy-Idole wie Rudi Carrell, DietherKrebs, Dieter Hallervorden und Gerd Dudenhöffer gehören bis heute zuden Besten ihres Faches. Viele ihrer Sketche, Gags, und Parodienhaben mittlerweile Kultstatus erlangt. "Echt Witzig! UnvergesseneComedy-Idole" erinnert an die besten Sketche und witzigsten Nummernder großen Spaßmacher. Kommentiert werden die Ausschnitte vonFreunden, Künstlerkollegen und Sketchpartnern. Das kann ja heiterwerden!Montag, 10. September 2018 (Woche 37)/08.08.201811.15 h: Geänderten Beitrag beachten!11.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Parasiten - Die heimlichenHerrscher Erstsendung: 10.10.2017 in SWR/SRNachgelieferten Untertitel beachten!22.45 Die MontagsmalerKaffee ode Tee - Kreative KöpfeModeration: Guido CantzFolge 3Dienstag, 11. September 2018 (Woche 37)/08.08.2018Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerHerrenrunde - Klassenzimmer Erstsendung: 03.09.2018 in SWR/SRFolge 2Mittwoch, 12. September 2018 (Woche 37)/08.08.201811.15 h: Geänderten Beitrag beachten!11.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Welche Krankheiten kann dieGenschere CRISPR heilen?Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerKaffee oder Tee - Kreative Köpfe Erstsendung: 10.09.2018 inSWR/SR Folge 3Donnerstag, 13. September 2018 (Woche 37)/08.08.2018Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerStarke Stimmen - Wasserratten Folge 4Freitag, 14. September 2018 (Woche 37)/08.08.2018Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerKamera - Kochlöffel Folge 5Sonntag, 16. September 2018 (Woche 38)/08.08.201808.15 Kulturmatinée (bis 10.45 Uhr) 'Another side' of PaulCarrack featuring The SWR Big Band & stringsPaul Carrack und die SWR Big Band verbindet eine mehr als10-jährige Partnerschaft, das erste Album mit Weihnachtsliedernerschien 2005 und seither gibt es regelmäßig gemeinsameWeihnachtskonzerte.Innerhalb von nur drei Tagen spielten die Musiker live im SWR TVStudio A in Stuttgart die Titel für die neue CD ein und die Bilderdazu wurden 1:1 eingefangen. Im Repertoire finden sich Klassiker vonRay Charles oder Frank Sinatra genauso wie Hits aus Paul CarracksFeder wie "How Long" oder "Love will keep us alive." Aufregendarrangiert für Big Band und Streicher zeigt es die andere Seite vonPaul Carrack, den die BBC in einer Dokumention als den Mann mit dergoldenen Stimme geadelt hat.Montag, 17. September 2018 (Woche 38)/08.08.2018Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerBühne & Gesang - Zeit & Kompass Folge 7Mittwoch, 19. September 2018 (Woche 38)/08.08.2018Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerSketch & Drama - Spielen & Lernen Folge 8Donnerstag, 20. September 2018 (Woche 38)/08.08.2018Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerTaktgefühl - Tusch Folge 9Freitag, 21. September 2018 (Woche 38)/08.08.2018Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerWort & Witz - Kür & Pflicht Folge 10