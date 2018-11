Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 08. November 2018 (Woche 45) bis Mittwoch, 19. Dezember 2018 (Woche 51)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 08. November 2018 (Woche45)/07.11.201820.15 h: Für RP geänderte Moderatorin beachten!20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Stephanie Haiber20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Daniela SchickBrände durch Akkus - wenn Elektro-Fahrräder, Laptops oderMobiltelefone nachts zur Gefahr werden: Für viele ist es einabendliches Ritual. Mobiltelefon, Laptop oder der Akku desElektrofahrrads werden zum Laden ans Stromnetz gehängt - meist amMehrfachstecker in der Küche. Doch Experten warnen: mit dersteigenden Zahl der Akkus in Wohnungen wächst die Brandgefahr undnicht nur das, Lithium-Ionen-Akkus können regelrecht explodieren,wenn sie beispielsweise immer wieder Erschütterungen ausgesetzt sind.Nach mehreren schweren Elektro-Bränden durch Akkus wie etwa inGimbsheim bei Worms und in Esslingen ist "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporter Jörg Armbrüster diesen Fällennachgegangen. Was ihm Experten in Tests mit Lithium-Ionen-Akkuszeigten, machte nicht nur ihn nachdenklich.Kritik an Abschiebeversuch - schwangere Frau nachts aus derMainzer Universitätsmedizin geholt: In der Universitätsmedizin könnenes viele Mitarbeitende bis heute nicht fassen. Mitten in der Nachtwird eine Schwangere, die an Diabetes leidet, aus dem Bett geholt undmitgenommen. Ihr einjähriger Sohn wird in dieser Nacht aus einerPflegefamilie abgeholt. Wer jetzt denkt, die Frau ist eine gesuchteSchwerverbrecherin, der irrt. Die Kurdin aus dem Iran sollte mitihrem Sohn und ihrem Mann, der in Abschiebehaft war, nach Kroatienabgeschoben werden. Mit Polizeibus und Krankenwagen im Schlepptaugeht es in dieser Nacht zum Flughafen nach Hannover. Doch dort wirddie Abschiebung abgebrochen, weil die Frau im Flugzeug Widerstandgeleistet haben soll. Doch, was jetzt kommt, halten viele für absolutuntragbar. Mutter und Kind werden in Hannover zum Bahnhof gebrachtund müssen allein in die Aufnahmeeinrichtung nach Ingelheimzurückfahren. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"- Reporterin MyriamSchönecker hat mit der Frau aus dem Iran gesprochen und wollteAntworten von den zuständigen Behörden."Fight-Clubs" in Rheinland-Pfalz - Sammelbecken für die rechteSzene? In der Kampfsportszene tummeln sich seit jeher dieunterschiedlichsten Milieus. Doch inzwischen werden Events mit harten"Freestyle-Fights" immer mehr zum Anziehungspunkt dergewaltorientierten rechtsextremen Szene, so der Verfassungsschutz.Ins Gerede gekommen ist dabei vor allem die Veranstaltung "Ring derNibelungen" mit Kämpfern aus ganz Europa. Erst jüngst reistenTausende Rechtsextreme zu Großveranstaltungen nach Sachsen. Doch auchin Rheinland-Pfalz ist der beängstigende Trend offenbar angekommen.Auch hier gibt es rechtsextreme Kämpfer. Und in "Fight-Clubs"hierzulande wird unverhohlen die Werbetrommel für den "Ring derNibelungen" gerührt. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Eric Beresgeht auf Spurensuche.Wer kommt nach Angela Merkel? Und: Wo steht dierheinland-pfälzische CDU im Nachfolge-Streit? Das Rennen um dieNachfolge von Angela Merkel ist eröffnet. Auch wenn viele immer nochnicht glauben können, dass sie nach 18 Jahren an der CDU-Spitze denRückzug von der Macht antritt. Und doch: Die Union steht vor einerRichtungsentscheidung. In gerade mal vier Wochen werden sich dieSaarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die als enge Vertraute derKanzlerin gilt, sowie Gesundheitsminister Jens Spahn und FriedrichMerz aus Nordrhein-Westfalen den rund 1000 Delegierten desCDU-Bundesparteitags stellen. Friedrich Merz, der frühereGegenspieler von Angela Merkel, gilt dabei als ehertraditionell-konservativer und sehr wirtschaftsnaher Kandidat. "ZurSache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Alexander Knecht wollte wissen: Wiepositioniert sich die rheinland-pfälzische CDU im Rennen um dieNachfolge von Angela Merkel? Was will der Landesverband, der mitHelmut Kohl selbst 25 Jahre lang den CDU-Bundesvorsitzenden stellte?Die SPD im Umfragekeller - Wie lange hält sich Andrea Nahles ander SPD-Spitze? Nach den vernichtenden Niederlagen der SPD in Bayernund Hessen ist die Stimmung in der Partei am Boden. Unter dem Druckweiter fallender Umfragewerte im Bund sinken auch dieZustimmungswerte in den noch verbleibenden SPD-Hochburgen wie etwaRheinland-Pfalz. Die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles muss längstum ihren Job zittern. Immer wieder gehen innerparteiliche Gegner indie Offensive. Sie fordern den Ausstieg aus der Groko und bezweifeln,dass der SPD-Bundesvorsitzenden noch genug Zeit für die Erneuerungder Partei bleibt. "Wenn jemand meint, es schneller oder besser zukönnen, soll er sich melden", reagierte Andrea Nahles auf ihreKritiker. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Dagmar Grimmingerüber die Sozialdemokratie im Umfragekeller und eine SPD-Vorsitzende,die längst nicht mehr nur um die Zukunft ihrer Partei kämpft. DazuGast im "Zur-Sache Rheinland-Pfalz!"-Studio: Prof. Andrea Römmele,PolitikwissenschaftlerinAufregung in Birlenbach - Bürger wehren sich gegen Schweinemast:Eigentlich sieht es ganz friedlich aus in Birlenbach bei Diez. Dochdie Aufregung ist groß, seit ein Landwirt auf einem Acker einen neuenSchweinestall bauen will. In der neuen Anlage sollen rund 1000Schweine gehalten werden. "Warum mitten in unserem Ausflugsgebiet?",wettern Bürger aus Birlenbach und Umgebung. Sie fürchten Lärm,Gestank und eine Gefährdung des Grundwassers. Doch auch der Landwirthat Unterstützer. Die örtliche Landwirtschaftsbehörde verteidigt dasProjekt. 1000 Schweine, das sei doch ein eher kleiner Stall. "ZurSache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Tilo Bernhardt über dasNeubau-Projekt für die Schweinemast und den Bürgerprotest inBirlenbach."Zur-Sache-Schätzchen - zum Wiehern": "Comic-Julia" hat es diesmalnicht auf ihre Lieblingsgegnerin "Comic-Malu" abgesehen. Sie nimmtdie SPD-Bundeschefin aufs Korn. Die SPD sei auf den Hund gekommen,doch was tue Andrea Nahles? Sie trommele statt um Wähler für denneuen Pferdekreis im Bundestag. Dort sollen sich Pferdebesitzervernetzen. "Comic-Malu" hält das für einen cleveren Schachzug: Freinach dem Motto: eine Million Pferde, da wird doch auch das eine oderandere Stimmchen für die SPD drin sein.Sonntag, 11. November 2018 (Woche 46)/07.11.201822.05 RP: FlutlichtTop-Thema: Fußball-Nachwuchs in Rheinland-Pfalz| Studiogäste: BoSvensson (1. FSV Mainz 05) und Manfred Paula (1. FC Kaiserslautern)| Fußball Bundesliga: SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 | 3. Liga: HansaRostock - 1. FC Kaiserslautern | Nah dran: Die Webers (Leichtathletikund Handball) | Moderation: Tom BartelsSamstag, 17. November 2018 (Woche 47)/07.11.201818.15 RP: ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" LandesartGerechtigkeit in der KunstGibt es Gerechtigkeit in der Kunst? Noch nie war Musik so billigzu haben. Als ob das nicht reichen würde, laden sich viele Musikillegal und kostenfrei aus dem Netz runter. Musiker, Künstler,Kuratoren - viele geben alles für ihre Kunst, bekommen aber dafürkeine faire Bezahlung. "Landesart" will heute wissen: Wer verdienteigentlich an der Kunst und was ist sie den Menschen wert?Donnerstag, 06. Dezember 2018 (Woche 49)/07.11.201823.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Jan Wagner und Torben KuhlmannJan Wagner - "Die Live Butterfly Show": Was fasziniert ihn aneinem zerbeulten Hut oder an einem Teebeutel? Der erfolgreiche undrenommierte Lyriker Jan Wagner stellt in "lesenswert" seinen neuestenGedichtband vor, "Die Live Butterfly Show". Gut 50 Gedichte sinddarin enthalten: Alltagsbeobachtungen, Reiseeindrücke und persönlicheErinnerungen. Leicht wie Schmetterlinge kommen sie daher,Alltagsgegenstände werden poetisch verwandelt und durch Sprachbilderschillernd schön. Jan Wagner nimmt einen Gegenstand mit Humor undfeinsinniger Ironie in den Blick, umkreist ihn sprachlich undverdichtet ihn. Jan Wagner, Jahrgang 1971, ist einer derbedeutendsten deutschsprachigen Lyriker seiner Generation. Er istHerausgeber von Lyrikanthologien und arbeitet seit 2001 als freierSchriftsteller und Lyriker, Lyrikübersetzer und Literaturkritiker.Als erster Lyriker überhaupt erhielt er 2015 den Leipziger Buchpreisfür seinen Gedichtband "Regentonnenvariationen". 2017 wurde ihm derGeorg-Büchner-Preis verliehen."Mein Leben in drei Büchern" - Gespräch mit Torben Kuhlmann: Wieschafft es ein Bilderbuch auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste?Wenn der erfolgreiche deutsche Kinderbuchautor und Illustrator TorbenKuhlmann dahinter steckt. Mit einer wissbegierige Hamburger Maus inseinem jüngstes Buch "Edison - Das Rätsel des verschollenenMauseschatzes" ist es ihm gelungen. Nun verrät er Denis Scheck,welche drei Bücher ihn in seinem Leben beeinflusst haben. Da sind"Dracula" von Bram Stoker dabei, Loriots "Dramatische Werke" und derNordsee-Krimi von Krischan Koch "Flucht übers Watt". Torben Kuhlmannstudierte Illustration und Kommunikationsdesign in Hamburg. Schonwährend des Studiums arbeitete er gelegentlich als freiberuflicherIllustrator. Mit seinem ersten Kinderbuch "Lindbergh - Die Geschichteeiner fliegenden Maus" schloss er seine Diplomprüfung ab. Das Bucherschien 2014 und wurde ein großer Erfolg. 2015 war Torben Kuhlmannfür den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.Mittwoch, 12. Dezember 2018 (Woche 50)/07.11.201821.00 Brotzeit - Mit den "Wildbakers" rund um StuttgartWas tut sich so in Sachen gutes Brot und traditionellesBackhandwerk rund um Stuttgart? Das wollen Johannes Hirth und JörgSchmid, zwei junge Bäcker aus Leidenschaft, herausfinden. Beidestammen aus Bäckerfamilien, schon die Urgroßväter haben das Handwerkausgeübt. Zusammen sind sie die "Wildbakers", die mit verrücktenAktionen aufmerksam machen wollen auf die jahrhundertealte Kunst derBrotherstellung.Die erste Station der Reise führt sie in die Backstube vonFrancesco Ingrassia. Er ist ein bekannter Stuttgarter Bäcker und hatsich besonders einem schwäbischen Kulturgut verschrieben: der Brezel.Brezeln schlingen - das ist klassische Handarbeit. Doch was stecktdrin im Teig? Bei einer Verkostung unterschiedlicher Brezeltypen wirdsich zeigen, wer den feinsten Gaumen und das beste Näschen hat.Weiter geht die Expedition der "Wildbakers" durchs Schwabenland:Auf einem Versuchsfeld in der Nähe von Beuren treffen die sie Prof.Jan Sneyd, einen ehemaligen Landbauprofessor, der alte Getreidesortenkultiviert, wie zum Beispiel den Dickkopfweizen. Als Bäckermeister invierter Generation haben die "Wildbakers" ihr Handwerk von der Pikeauf gelernt. Umso spannender ist es für sie, den Dickkopfweizen zutesten. Bevor aus dem Urgetreide ein gutes Mehl und später ein gutesBrot wird, muss es gemahlen werden. Die "Wildbakers" besuchen UlrichStietz in Waiblingen in der Hegnacher Mühle. Der Müllermeister liebtsein Handwerk - und hat sich auf alte Sorten spezialisiert. ImBacklabor des passionierten Mehl-Machers führen sie gemeinsam einenBacktest mit vier Getreidesorten durch.Und schließlich treffen Jörg und Johannes im Backhaus vonHanweiler die Hobbybäcker des Ortes zu einem Backkurs für Amateure.Denn in Zeiten von Backfabriken und Aufbackwaren begeistern sichimmer mehr Menschen für gutes, handwerklich hergestelltes Brot - auchaus dem eigenen Ofen.Montag, 17. Dezember 2018 (Woche 51)/07.11.201823.45 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?Moderation: Jens HübschenFolge 89In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" tretenwieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegenein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen sie ihrWissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen überSehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus derheimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionenzwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auchÜberraschendes aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle einebesondere Geschichte mit ihrer Heimat. In der heutigen Folge tretendiese beiden Teams aus Rheinland-Pfalz gegeneinander an:"Hakorennen" gegen "Verlassene Orte Pfalz". Die Experten in derSendung sind diesmal: SWR Moderator Clemens Bratzler für Politik,Zeitgeschehen und Wirtschaft, Sportmoderatorin Julia Scharf für Sportund Gesundheit und Musiker Giovanni Zarrella für Kultur und Medien.Mittwoch, 19. Dezember 2018 (Woche 51)/07.11.2018Tagestipp21.00 Brotzeit - Mit den "Wildbakers" im Land der BaguettesJohannes Hirth und Jörg Schmid sind junge Bäcker aus Leidenschaft.Beide stammen aus Bäckerfamilien, schon die Urgroßväter haben dasHandwerk ausgeübt. Zusammen sind sie die "Wildbakers", die mitverrückten Aktionen aufmerksam machen wollen auf die jahrhundertealteKunst der traditionellen Brotherstellung. Und heute suchen sie nachden Geheimnissen der französischen Handwerksbäcker bei derBaguette-Herstellung.Die erste Station der Reise führt sie nach Obernai im Elsass. DieBäckerei Degermann besticht durch eine unglaubliche Vielfalt bei denlegendären Stangenbroten. Claude Degermann backt sie mit und ohneSauerteig, dunkel oder hell nach französischer oder elsässischer Art.Fasziniert riechen, fühlen und probieren sich die "Wildbakers" durchsein Angebot. Dann geht es weiter nach Kaysersberg, in die Backstubevon Olivier. Hier sind sie hautnah dabei, wie er seine Broteherstellt. Drei Tage dauert es bis, sie perfekt aus dem Ofen kommen.Gemeinsam fahren sie aufs Land zu einer Baguette-Verkostung. Beieinem Picknick vergleichen sie Oliviers Baguette mit anderenBaguettes aus Deutschland.Glutenfreies Baguette? Kann es so etwas geben? In der BäckereiEden in Obernai schon. Die Skeptiker Jörg und Johannes sind vomBaguette aus Reismehl angetan. Und schließlich treffen die beiden inder Küglermühle in Landau Hobbybäcker aus der Region zu einemBackkurs für Amateure. Denn in Zeiten von Brotfabriken undAufbackwaren begeistern sich immer mehr Menschen für gutes,handwerklich hergestelltes Brot auch aus dem eigenen Ofen.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell