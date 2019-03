Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 07. März 2019 (Woche 10) bis Freitag, 05. April 2019 (Woche 14)

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 07. März 2019 (Woche10)/06.03.201920.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Stephanie HaiberStephanie Haiber moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören: Schnaps alsPausenfüller - betrunkene LKW-Fahrer auf der Autobahn. Jeden Sonntagzwingt das Wochenendfahrverbot hunderte Fernfahrer zum Stillstand aufParkplätzen und Rasthöfen im Land. Die Zwangspause überbrückt mancherFahrer mit Bier und Schnaps. Die Autobahnpolizei versucht, demgefährlichen Trend mit großangelegten Alkoholkontrollen zu begegnen.Wegwerf-Wahnsinn - was hilft gegen die Lebensmittelverschwendung?In Deutschland landen jährlich bis zu 82 Kilogramm Lebensmittel proPerson im Müll. Die Erzeugung der nicht verbrauchten Lebensmittelbeansprucht Ressourcen wie Boden, Energie und Treibstoff beanspruchtund verursacht Millionen von Tonnen an Treibhausgasen.Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will deshalb in dennächsten elf Jahren die Lebensmittelverschwendung mit einer"Nationalen Strategie" auf freiwilliger Basis zumindest halbieren.Auch das Verbraucherschutzministerium im Land setzt auf Appelle undAufklärung. Kritikern geht das nicht weit genug, sie fordern von derPolitik Gesetze. Gast im Studio ist Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU),Staatssekretärin für Verbraucherschutz BW. Außerdem: vor Ort -Lebensmittelverschwendung auf der Spur. Warum werfen die Deutschendie Hälfte der produzierten Lebensmittel in den Müll? Diese Frageführt Reporterin Alexandra Gondorf zu einem Supermarkt im Remstal,einer Gemüsebäuerin auf den Fildern und zu Verbrauchern, die Schlussmachen wollen mit der Wegwerf-Mentalität.Pendlerfrust am See: Bislang konnten Berufspendler aus demHinterland von Meersburg mit einem Monatsticket ihr Auto günstig amFährhafen parken und mit der Fähre nach Konstanz übersetzen. In derSommersaison gibt es wegen der Touristen jedoch nur nochTagestickets, die für Pendler auf Dauer zu teuer sind. DieAlternative ist ein Parkplatz, der 2,5 Kilometer weit entfernt ist.Sehr zum Unmut der Pendler.Schluss mit lustig - Humor und Politik: CDU-BundesvorsitzendeAnnegret Kramp-Karrenbauer hat mit ihrem Faschingswitz über Toilettenfür das dritte Geschlecht für viele die Grenzen des Humorsüberschritten. Auch für ihre CDU-Parteifreunde beim politischenAschermittwoch in Fellbach? Immerhin ist deren Stargast GüntherOettinger gewissermaßen Experte für rhetorische Fettnäpfchen.Langes Warten auf die Polizei - dank Polizeireform? VergangenenDezember verunglückte ein 28-jähriger Autofahrer in Rommelshausen imRems-Murr-Kreis tödlich. Erst Stunden später durfte die Feuerwehr denLeichnam bergen. Denn seit der Polizeireform haben die Spezialteamszur Aufnahme solcher Unfälle lange Anfahrtswege. Unverständlich fürFeuerwehr und einige Landespolitiker.Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StephanieHaiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneModeration: Britta KraneGefahr durch betrunkene Brummi-Fahrer - müssen Wegfahrsperren inLKW her? "Ich bin zwei Jahre lang betrunken LKW gefahren und damitbin ich nicht der Einzige", das erzählt ein Trucker, der geradeversucht vom Alkohol loszukommen. Stress, Arbeitsdruck und vor allemdie Zwangspause am Wochenende machen ihnen zu schaffen. Denn vieleLKW-Fahrer verbringen ihre Ruhezeiten auf Autoraststätten statt beiihren Familien zuhause. Aus Frust oder Langeweile greifen einige zurFlasche. Dabei unterschätzen sie oft die Gefahr und den Restalkoholim Blut, wenn sie Sonntag nachts weiterfahren. Bei einer aktuellenPolizeikontrolle auf dem Rastplatz an der A61 bei Gau-Bickelheimhatte etwa ein Drittel der Fahrer Alkohol getrunken, einige kamensogar auf über 2 Promille. Immer wieder kommt es zu verheerendenVerkehrsunfällen mit alkoholisierten LKW-Fahrern, berichtet diePolizei. Jetzt fordert die Politik sogenannte Alcolocks, alsoWegfahrsperren für alkoholisierte Fahrer. Doch ist das die Lösung?Ende der Städtepartnerschaften? Engagierte Bürger fordern mehrUnterstützung. Die älteste Städtepartnerschaft der Stadt Mainz mitdem englischen Watford könnte bald ein Ende finden und damit einähnliches Schicksal erleiden wie viele andere Städtepartnerschaftenin Rheinland-Pfalz. Das befürchtet jedenfalls Herbert Egner vom"Freundeskreis Mainz-Watford". Offiziell läuft jetzt schon praktischnichts mehr. Ausnahme: Zwei Schulpartnerschaften gibt es noch, unteranderem zwischen dem Mainzer Schlossgymnasium und einer Jungenschulein Watford. Der Brexit könnte nun aber dazu führen, dass derAustausch erschwert wird, befürchtet auch der MainzerOberbürgermeister Michael Ebling. Stehen die Städtepartnerschaftenvor dem Aus oder gibt es eine Rettung?"Zur Sache will's wissen": Weniger ist mehr - Kann man durchVerzicht das Klima retten? Grünes Fasten für die Umwelt - Was bringtKonsumverzicht dem Klima wirklich? Weniger Fleisch, Verzicht aufPlastik, Straßenbahn statt SUV- es gibt viele Möglichkeiten ganzindividuell etwas für eine bessere Co2-Bilanz zu tun. Immer mehrMenschen fasten nicht mehr aus religiösen Gründen, sondern für dieUmwelt. Doch was kann der Einzelne wirklich bewegen? "Zur SacheRheinland-Pfalz" testet in einem Selbstversuch, welche Maßnahmenwirklich effektiv sind und welche unsinnig. Dabei zeigen sichüberraschende Ergebnisse. Zum Beispiel, dass Milchliebhaber dieUmwelt mehr belasten als Fleischkonsumenten. Doch was passierteigentlich ökonomisch, wenn immer mehr Menschen den Konsumherunterschrauben? Ab wann gerät die Wirtschaft in Gefahr? Zudem wirddie Frage gestellt, welche konkreten Maßnahmen die Politik ergreift,um den Co2-Ausstoß einzudämmen. Lässt sich die drohendeKlimaerwärmung überhaupt noch stoppen? "Zur Sache-PIN": Was ist dasKlimaschutzgesetz? Außerdem: Studiogast: Prof. Claudia Kemfert,Deutsches Institut für WirtschaftsforschungPolitischer Aschermittwoch - Eigentore und Steilvorlagen: Dertraditionelle Schlagabtausch der Parteien am Aschermittwoch tobt auchin Rheinland-Pfalz. Im Jahr der Kommunal- und Europawahl wirderwartet, dass die Parteien den Termin auch zum Auftakt desWahlkampfs nutzen. Einige haben sich prominente Unterstützung ausBerlin nach Mainz geholt. Wer bringt die steilsten Pointen?"Zur Sache hilft": Allein gelassen von der Kasse: Simone undMarcus Quarder aus dem rheinhessischen Sulzheim sind fassungslos.Ohne eine sogenannte Kopforthese wäre der Kopf ihres neun Monatealten Sohnes verformt geblieben, doch die Krankenkasse will dieKosten dafür nicht übernehmen. Verzweifelt haben sich die Eltern an"Zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt.Comicglosse: "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" Zu gut für dieTonne! Im Studiogespräch mit "Comic-Julia Klöckner" geht es diesmalum die Forderung der Bundesernährungsministerin die Zahl derweggeworfenen Lebensmittel zu halbieren. Eigentlich ein guter Plan -doch wie ernst ist er gemeint? Großer Wurf oder doch eher für dieTonne?Freitag, 08. März 2019 (Woche 10)/06.03.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Landleben -Idylle oder Hölle?Während man in überfüllten Städten von schlechter Luft und Stressumgeben ist, lebt man auf dem Land entschleunigt und im Einklang mitder Natur. Den Dörfern fehlen hingegen Anbindung und Infrastruktur:Jobs, Schulen und kulturelle Angebote sind nicht selten Mangelware.Einerseits gibt es junge Menschen, die auf dem Land aufwachsen undanschließend schnellstmöglich wegziehen möchten, andererseits wollenimmer mehr Menschen das Großstadtleben hinter sich lassen. Für sieist das Landleben der Inbegriff von Naturverbundenheit undEntschleunigung. Doch ist diese Traumvorstellung auch Realität - oderist die erhoffte Gemeinschaft so eingeschworen, dass man alsNeuankömmling außen vor bleibt? Welche Vor- und Nachteile bringt dasLandleben mit sich? Was bereitet junge Menschen besser auf das Lebenvor - eine Kindheit auf dem Land oder das Leben imGroßstadtdschungel? Wo lebt es sich besser? Darüber spricht MichaelSteinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Landleben - Idylle oderHölle?" am Freitag, 8. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Regina Killer wurde vom Nachbarn wegen Lärmbelästigung durchKuhglocken verklagt: Regina Killer betreibt seit vielen Jahrentraditionelle Landwirtschaft in einem bayrischen Dorf. Zur Traditiongehört auch, dass ihre Milchkühe Glocken tragen. "Die Glocke", so dieBäuerin, "ist ein schützenswertes Kulturgut." Doch davon fühlt sichihr Nachbar gestört, der vor einiger Zeit in Hörweite der Kuhglockenein Haus baute. Seit Jahren beschäftigt dieser Kuhglocken-Streit nundie Gerichte.Hans Schenker scheiterte mit seinem Gasthof auf dem Land: DerSchweizer Schauspieler Hans Schenker war auf der Suche nach Ruhe, alser mit seiner Frau im Berner Oberland ein Dorfgasthaus übernahm. Dochden Dörflern gefiel nicht, wie Schenker das Gasthaus mit Lebenfüllte. Es folgte ein Kleinkrieg zwischen ihm und den Einheimischen,der bald auch die Presse beschäftigte. "Überall im Dorf lauernAbgründe", lautet Schenkers bittere Bilanz.Britta Besser erfuhr Hilfe durch die Dorfgemeinschaft, als ihrHaus abbrannte: Als im letzten Sommer ihr Haus abbrannte, standBritta Besser mit Mann und Kindern vor dem Nichts. Doch diezugezogene Familie konnte auf den Rückhalt der Dorfgemeinschaftzählen. Mit Kleiderspenden bis zu Wohnungsangeboten half das Dorf, woes nur ging und tat alles, damit es Familie Besser nach derKatastrophe an nichts fehlte. "Das Dorf hat uns aufgefangen und warwie eine Familie."Simon Pearce erlebte als Kind eines Nigerianers Rassismus in derbayrischen Provinz: Simon Pearce wuchs als Sohn eines Nigerianers undeiner bayrischen Volksschauspielerin in der Provinz nahe München auf.In der ländlich geprägten Gemeinde genoss der Comedian einerseitseine behütete Kindheit, doch die Hautfarbe der Familie fiel auf: "Wirwaren die einzigen Schwarzen, da reden die Leute." So war er immerwieder rassistischen Beleidigungen und sogar Übergriffen ausgesetzt.Sven Finke-Bieger ist die erste männliche Weinkönigin undüberzeugter Landbewohner: Sven Finke-Bieger ist auf dem Landaufgewachsen und lebt heute mit seinem Mann in einem 300-Seelen-Dorfan der Mosel. Den jungen Mann zieht es nicht in die Großstadt."Moselaner sind kreativ, was das Feiern angeht", preist Finke-Biegerdie Vorzüge seiner Heimat. So war es auch eine sprichwörtlicheWeinlaune, die dazu führte, dass der Jura-Student Deutschlands erstemännliche Weinkönigin wurde.Prof. Dr. Werner Bätzing ist als Kulturgeograph tätig:Jahrzehntelang hat Prof. Dr. Werner Bätzing das Leben auf dem Landerforscht. Er beschreibt, welche Mentalitäten in unseren Dörfernherrschen, wie man mit falschen Erwartungen am Landleben scheiternkann, und was das besonders Lebenswerte am Landleben ausmacht.Außerdem sagt der Kulturgeograph: "Ein Dorf braucht Menschen, diebereit sind, das Dorfleben aktiv mitzugestalten.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe: Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen.Samstag, 09. März 2019 (Woche 11)/06.03.201918.05 RP: Die SWR-ReportageKehraus - Großreinemachen am RosenmontagAm Rosenmontag herrscht in Mainz Ausnahmezustand. Eine halbeMillion Jecken feiern und schunkeln entlang der Zugstrecke - undsorgen natürlich auch für jede Menge Abfall: Glasflaschen,Pappbecher, Kippen. Hinzu kommen Tonnen von Konfetti, Luftschlangenund süßen Wurfgeschossen, die von den Umzugswagen gefeuert werden.Dafür, dass die Stadt nicht in den närrischen Hinterlassenschaftenversinkt, sorgen Matthias Schäfer und seine über hundertköpfigeReinigungsmannschaft. In Reih und Glied und mit Laubbläsern, Besenund Schaufeln bewaffnet, kämpfen sie sich direkt hinter der Zugentedurch die Fastnachts-Überbleibsel, die sich teilweise kniehoch aufden Straßen türmen. Eine gewaltige Herausforderung für die Putztruppeum Matthias Schäfer: Das nasse Konfetti klebt hartnäckig,Glasscherben lassen schon mal einen Kehrmaschinen-Reifen platzen undnatürlich behindern auch immer wieder Betrunkene das Großreinemachen.Aber die Straßenreiniger bekommen auch an keinem Tag so viel Zuspruchund Lob wie am Rosenmontag und zwischendurch schaut sogar der OB miteinem kleinen Dankeschön vorbei. Gearbeitet wird bis in die Nachthinein. Am Ende werden sie wie in den Vorjahren um die 80 Tonnen Müllentsorgt haben. Die SWR Reportage begleitet Matthias Schäfer und seinTeam bei der größten Mainzer Putzaktion des Jahres.Sonntag, 10. März 2019 (Woche 11)/06.03.201902.20 h: Bitte Titeländerung beachten!02.20 Michl Müller - Live"Müller...nicht Shakespeare" Erstsendung: 28.02.2019 in DasErsteFreitag, 15. März 2019 (Woche 11)/06.03.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Freundschaft -durch dick und dünn?Sie muss reifen wie ein guter Wein - eine Freundschaft, auf dieman sich in jeder Lebenslage verlassen kann. Mit guten Freundenteilen sich Menschen die schönsten Erlebnisse ebenso wie Sorgen undÄngste. Freunde leiden mit, hören zu, unterstützen und sind geradedann da, wenn keiner mehr zu einem steht. Es sind die vielengemeinsamen Erinnerungen, die zusammenschweißen und einanderverbinden wie ein unsichtbares Band. Um so tiefer sitzt dieEnttäuschung und der Schmerz, wenn die beste Freundin hinterhältigden eigenen Ehemann ausspannt. Manche Freundschaften halten ein Lebenlang, sie überstehen den Umzug, den Kindersegen und die Scheidung.Freundschaft lebt von der Gewissheit, dass auch mitten in der Nachtjemand das Telefon abhebt, wenn der Liebeskummer unerträglich wird.Einem guten Freund man man Geheimnisse und die dunkelsten Gedanken,aber auch die peinlichsten Geschichten anvertrauen. Von der bestenFreundin bekommt man ein ehrliches Feedback, auch wenn es mal wehtut.Manchmal aber sorgt auch eine gemeinsame Urlaubsreise, das liebe Geldoder die neue Partnerin für ein unschönes Ende. Freundschaft gewinntin Zeiten instabiler Familienbeziehungen und wechselnderPartnerschaften zunehmend an Bedeutung. Und hat viele Pluspunkte:Laut wissenschaftlichen Untersuchungen leben Menschen mit Freundennicht nur gesünder, sie sind auch glücklicher und leben länger. Wasmacht wahre Freundschaft aus? Wie gewinnt man Freunde fürs Leben? Undwann ist es Zeit zu gehen? "Freundschaft - durch dick und dünn?"Sonntag, 17. 