Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 04. Oktober 2018 (Woche 40) bis Sonntag, 28. Oktober 2018 (Woche 44)

zu sehen.



20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs

Land mit Britta Krane



Wie Falschmeldungen manipulieren - Fake News in Landau und

Koblenz: Wochenlang war das Foto auf Facebook zu sehen. Darauf zu

sehen: eine Frau mit Kopftuch, die vor der Landauer Tafel anscheinend

aus einer Nobelkarosse aussteigt, um sich womöglich Lebensmittel zu

besorgen. Über 32.000 Mal wurde der Beitrag geteilt, über 1.000 Mal

kommentiert. Darunter viele Hasskommentare. Dabei war alles nur eine

Falschmeldung, genauso wie die Gerüchte um einen weißen Transporter

in Koblenz, der angeblich Kinder entführt. Auch an dieser Meldung war

nichts dran. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Tilo Bernhardt

zeigt, wie man solche Falschmeldungen erkennen kann.



"Zur Sache will's wissen": Saubere Luft und freie Fahrt - wie

passt das zusammen? Ist der Autofahrer der Dumme? - Reaktionen

rheinland-pfälzischer Pendler. Millionen Dieselfahrer warten nach dem

Abgasskandal auf eine Wiedergutmachung. Doch wer bekommt überhaupt

Umtauschprämien oder einen Zuschuss zur Nachrüstung? Gernot Lambio

aus Rheinböllen im Hunsrück ist jedenfalls stinksauer. Mit seinem

Diesel Passat Euro 5 muss er jeden Tag nach Frankfurt. 160 Kilometer

hin und zurück. Er solle jetzt den Betrug der Autoindustrie ausbaden,

sagt er. Eine Umtauschprämie komme für ihn nicht in Frage, weil er

sich ein neues Auto für 30.000 Euro oder mehr derzeit gar nicht

leisten kann. Und mit seinem alten Diesel darf er schon bald nicht

mehr nach Frankfurt. So wie ihm geht es vielen rheinland-pfälzischen

Autofahrern.



Umleitung statt Fahrverbot - Was tun Ludwigshafen und Mainz gegen

hohe Stickoxidwerte? 30.000 Autos fahren täglich durch die

Heinigstraße in Ludwigshafen. Und regelmäßig zeigt das Messgerät dort

Stickoxidwerte von deutlich über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft

an, dem EU-weit geltenden Grenzwert. Jetzt hat die Stadt beschlossen,

dass dort - am Messgerät - viel weniger Fahrzeuge pro Tag

vorbeifahren sollen. Der Großteil soll durch andere Straßen

umgeleitet werden. Mainz überschreitet den Grenzwert noch deutlicher.

Trotzdem ist sich die Stadt sicher, dass bis Mitte 2020 der Grenzwert

unterschritten werde. Allerdings entscheidet das Verwaltungsgericht

Mainz schon in drei Wochen, wie es weitergeht. In den

rheinland-pfälzischen beiden Städten drohen Fahrverbote.



"Zur Sache PIN": Musterfeststellungsklage: Erstmals können sich

vom Dieselskandal betroffene VW-Besitzer ab November einer

Verbraucherklage anschließen und damit möglicherweise einen Anspruch

auf Schadensersatz sichern. Was bisher vor allem in den USA unter dem

Namen "Sammelklage" bekannt ist, kommt als "Musterfeststellungsklage"

nun auch hierzulande zum Einsatz. Der Vorteil für betroffene

Autofahrer ohne Rechtsschutzversicherung: Sie gehen kein Risiko ein.

Etwaige Kosten übernehmen die durch Steuergeld finanzierten

Verbraucherzentralen.



Studiogast: Prof. Stefan Bratzel, Automobilexperte



Bürger sind empört - Stadt will Mülldeponie direkt neben

Wohngebiet errichten: Gerade mal sechs Meter sind es vom Zaun des

Steinbruchs bei Mainz-Laubenheim bis zum nächsten Wohngebiet mit

Einfamilienhäusern, Kindergarten und Spielplatz. Unmöglich finden das

die Menschen, die hier leben, denn der Steinbruch soll nun als

Mülldeponie genutzt werden. Doch wird dort in Zukunft wirklich nur

harmloser Bauschutt gelagert, wie die Stadt verspricht? Oder am Ende

belastetes Material, das dioxin- oder asbesthaltig ist? Das wollen

die Menschen in Laubenheim und im benachbarten Weisenau ganz genau

wissen. Immerhin haben viele von ihnen hier in den letzten Jahren

eine Immobilie gekauft. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Selina

Marx berichtet vor Ort.



"Zur Sache hilft": Behörde verweigert Baugenehmigung: Alfred Weber

aus Clausen in der Südwestpfalz hat das Vertrauen in die Behörden vor

Ort beinahe verloren. Er betreibt im Nebenerwerb eine Damtierhaltung

mit 100 Tieren und bewirtschaftet außerdem mehrere Streuobstwiesen.

Seine alte Halle mit den Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten

platzt fast aus allen Nähten, deshalb möchte er eine neue bauen. Doch

dieser Plan entpuppt sich als wahre Odyssee. Mündlich wurde ihm vom

Bauamt der Kreisverwaltung der Bau der Halle mehrfach zugesagt,

erzählt er uns. Auch alle Pläne liegen vor und sogar eine positive

Stellungnahme der Landwirtschaftskammer. Trotzdem verweigert das

Bauamt die Genehmigung. "Zur Sache-hilft"-Reporter Leo Colic hat sich

eingeschaltet.



Fremdwährungskredite - wie rheinland-pfälzische Häuslebauer

betrogen wurden: Oliver B. aus der Nähe von Alzey hatte sich vor zehn

Jahren ein schönes Haus in die rheinhessische Schweiz bauen lassen.

Und er hatte dafür einen hohen sechsstelligen Kredit aufgenommen, den

er auch über die Jahre abbezahlen hätte können. Doch dann kam ein

österreichischer Kreditvermittler auf ihn zu und überredete ihn zu

einem sogenannten Fremdwährungskredit in Schweizer Franken. Der

sollte ihn vor allem weniger Zinsen kosten. Doch alles kam ganz

anders.



"Zur Sache Schätzchen" - verzeihen sich auch Malu und Julia? Die

Kanzlerin hat sich entschuldigt, Andrea Nahles hat sich entschuldigt,

auch die katholischen Bischöfe haben den Gläubigen ein Mea Culpa

entgegengerufen und sogar die Autobauer stimmen jetzt ein "Sorry,

sorry liebe Dieselfahrer" an. Aber was ist mit "Comic-Malu" und

"Comic-Julia"?



Freitag, 05. Oktober 2018 (Woche 40)/02.10.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Die letzten

Tabus - was keiner wissen darf



Inkontinenz, Geschwisterinzest oder Pornosucht - wer spricht in

seinem Freundeskreis schon ganz offen und unverblümt über solch

intime Details? Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Tabus. Es sind die

ungeschriebenen Gesetze und Benimmregeln des menschlichen

Zusammenlebens. Wer dagegen verstößt, wird abgestraft und

ausgegrenzt. Bereits Kleinkinder lernen, was "richtig" ist, was man

nicht machen oder sagen darf. Wer das Tabu bricht, erntet betretenes

Schweigen, Kopfschütteln oder scharfe Blicke. Er riskiert auch, dass

sich sein Umfeld von ihm distanziert. Und so schweigt die Managerin

darüber, dass sie seit Jahren nur mit der täglichen Dosis Kokain

ihren Job durchstehen kann. Ebenso der Nachbar, der hinter den

Vorhängen mit seiner lebensechten Silikonpuppe auf dem Sofa vor dem

Fernseher sitzt - keiner von ihnen wird aus Scham und Angst, sein

Gesicht zu verlieren, darüber seinen Kollegen berichten. Toleranz,

Offenheit und Vielfalt gelten als Gesellschaftsideale, dennoch löst

es eine Medienwelle aus, wenn sich ein ehemaliger Fußballprofi als

homosexuell outet. Oder sich eine Autorin über ihre Körpersäfte

auslässt. Dennoch gibt es Demonstrationen, wenn Grundschüler über

Transsexualität aufgeklärt werden sollen oder religiös besetzte

Symbole karikiert werden. Was in Deutschland vielleicht längst kein

Tabu mehr bricht, kann in anderen Kulturen unter Umständen

lebensbedrohlich sein. Im "Nachtcafé" wird geredet, worüber andere

schweigen: "Die letzten Tabus - was keiner wissen darf".



Die Gäste bei Michael Steinbrecher:



Jahrelang hielt es der Schauspieler und Mädchenschwarm in der

Öffentlichkeit geheim, niemand sollte von seiner Homosexualität

erfahren - aus Scham und Angst vor dem Karriereknick. Vor vier

Monaten machte Jochen Schropp dann aber doch Schluss mit dem

Versteckspiel und lüftete das Geheimnis. Seitdem lebt er offen

schwul. Dies war für ihn auch im 21. Jahrhundert kein leichter

Schritt: "Ich spürte aber eine Verpflichtung, anderen Mut zu machen.

Und fühle mich seither befreit."



Auch Meggie Beck ist mit einem großen Geheimnis groß geworden, um

das in ihrer Familie immer ein Mantel des Schweigens gelegt wurde.

Über ihre Herkunft und ihren Vater wurde nie gesprochen, stattdessen

bekam sie in ihrem Dorf auf der Schwäbischen Alb schon früh zu

spüren, dass etwas mit ihr anders ist. Es mussten fast 70 Jahre

vergehen, bis sie die Antwort darauf bekam, was früher nie

ausgesprochen wurde: "Ich war eine Schande für meine Familie, denn

mein Vater war ein französischer Gendarm und ich ein Besatzungskind."



Auch in Bettinas Familie gab es ein dunkles Familiengeheimnis.

Lange Zeit hielt sie den Falschen für ihren Vater, bis sie vor zwei

Jahren durch einen Gentest auf die schockierende Lösung für ihre

gesundheitlichen Beschwerden kam: Inzucht. Bettina leidet an einer

seltenen Erbkrankheit. Der Grund: Ihre Eltern sind eng miteinander

verwandt, ihr Vater ist der Bruder ihrer Mutter. Als sie daraufhin

ein klärendes Gespräch mit ihrem Erzeuger suchte, stieß sie auf taube

Ohren: "In meiner Familie ist das Thema nach wie vor tabu."



Darüber spricht man nicht - das kennt auch Robin Rehmann. Lange

bewegte sich der junge Schweizer nur auf der Überholspur, keine Party

war ihm zu wild, als Punkmusiker keine Bühne zu klein. Bis ihn vor

sechs Jahren eine Darmerkrankung zu einer radikalen Veränderung

zwang. Plötzlich gehörten Inkontinenz und das Gefühl, sich nicht mehr

unter Kontrolle zu haben, zu seinem Alltag: "Auch, wenn es kein

appetitliches Thema ist, ich will darüber reden."



Auch für Rüdiger Striemer gab es lange nur eine Richtung - immer

steil nach oben. Striemer erkämpfte sich den Stuhl in der

Firmen-Chefetage und lieferte ein hohes Arbeitspensum ab. Vor

Kollegen Schwäche zu zeigen, entsprach nicht seinem Selbstbild,

stattdessen war Funktionieren das oberste Gebot. Viel zu lange

überhörte der erfolgsverwöhnte IT-Manager die Warnsignale seines

Körpers, bis eines Tages gar nichts mehr ging: "Ich wusste nur noch

einen Ausweg: Mich selbst in die Psychiatrie einzuweisen."



Wie entstehen Tabus, warum richten sich Menschen überhaupt danach

und was sagen sie über die vermeintlich offene und tolerante

Gesellschaft aus? Prof. Hartmut Schröder forscht seit 30 Jahren

darüber. Als Professor für Sprachgebrauch weiß er, wie Sprachtabus

entstehen und warum man etwas als eklig, ungeheuerlich oder verboten

empfindt. Der Sozialwissenschaftler kann aber Tabus durchaus auch

etwas Positives abgewinnen: "Regelbrüche können auch Entwicklung

bedeuten."



Samstag, 06. Oktober 2018 (Woche 41)/02.10.2018



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Weinlese am Abgrund Traubenernte im steilsten Weinberg Europas



Schon für Wanderer und Kletterer ist er eine echte

Herausforderung: der Bremmer Calmont an der Mittelmosel, der steilste

Weinberg Europas. Und natürlich müssen bei einer Steigung von bis zu

67 Grad auch die Winzer, die ihn bewirtschaften, schwindelfrei sein.

Christian Amlinger aus Neef ist einer von ihnen. Eine maschinelle

Ernte am Calmont ist undenkbar - Amlinger und seine Helfer müssen

schweißtreibend mit der Hand lesen und haben deshalb wohl kaum Augen

für den spektakulären Blick in die Tiefe und auf die malerischste

Moselschleife. Die SWR Reportage begleitet Christian Amlinger und

sein Team bei der steilsten Weinlese Europas.



Sonntag, 07. Oktober 2018 (Woche 41)/02.10.2018



18.45 BW: Treffpunkt



Buchmachermarkt Mosbach



Papier geschöpft, beschrieben, gebunden, bedruckt, gefaltet,

geschnitten, gerollt, uralt oder druckfrisch - vom Handsatz wie zu

Gutenbergs Zeiten über Kalligraphie, ausgefallene Papierobjekte bis

zum Miniaturbuch präsentieren etwa 40 Aussteller in Mosbach ihre

Handwerkskunst. Für "Treffpunkt" ist es der perfekte Anlass für eine

Reise in die Welt des Papiers und des gedruckten Wortes. Ob bei den

Buchmachern in Mosbach, auf einer der seltenen

Papierkunstausstellungen in Deggendorf, der Comicon in Stuttgart oder

beim Buch-Upcycling - überall zeigt sich, wie kunstvoll, faszinierend

und überraschend Papier verarbeitet werden kann.



Montag, 08. Oktober 2018 (Woche 41)/02.10.2018



14.58 h: Sondersendung beachten, Eisenbahnromantik vorher

gekürzt., LMA entfällt, Kaote kürzer



14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von FR) Von Lüttich nach Antwerpen

Erstsendung: 05.10.2018 in SWR/SR Folge 938



14.45 (VPS 14.44) Eisenbahn-Romantik Modellbahnzauber

Erstsendung: 11.12.2004 in SWR/SR Folge 386



14.58 Bürgerdialog zur Zukunft Europas



16.30 (VPS 16.05) Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag



Donnerstag, 11. Oktober 2018 (Woche 41)/02.10.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Geplante Themen:



Ariane Binder auf der Buchmesse Frankfurt!



Willkommen in der Zukunft? Julia von Lucadous vielbeachteter

Debütroman "Die Hochhausspringerin"!



"Konstruktion der Welt. Kunst und Ökonomie" - in der Kunsthalle

Mannheim!



Vom Eigensinn des Schönen - der Kehrer-Verlag in Heidelberg zählt

zu den weltweit führenden Fotografieverlagen!



"Geisterbahn"- Ursula Krechel erzählt in ihrem neuen Roman von

einer Sinti-Familie im Trier der NS- und Nachkriegszeit!



(Zuspielfilm und Gespräch mit Ariane Binder)



Kultur-Tipps!



Sonntag, 14. Oktober 2018 (Woche 42)/02.10.2018



18.45 BW: Treffpunkt



Moschtfescht Beuren



Beim Moschtfest in Beuren dreht sich alles um den Apfel und Most,

das schwäbische Traditionsgetränk. Es wird gezeigt, wie man

Streuobstwiesen pflegt, wie man erntet und wie man Most macht -

damals und heute. Außerdem erfährt man, wie früher Äpfel und Birnen

haltbar gemacht wurden - vom Muskochen über das Einwecken bis zum

Dörren. Und einen Obstler gibt's auch.



22.30 Binger Comedy Nights



Begge Peder auf Kreuzfahrt



Der Begge Peder kennt kein Tabu. Und verschont keinen. Nicht die

Ehefrau, nicht die Nachbarn, nicht die Kumpels. Ob schräge Vorfälle

bei Ikea oder peinliche Erlebnisse auf Kreuzfahrt, der Begge Peder

ist dabei, wenn andere ins Fettnäpfchen treten. Und kommentiert jeden

Ausrutscher mit kernigen Sprüchen. Aber genau dafür lieben ihn seine

Fans.



Mittwoch, 17. Oktober 2018 (Woche 42)/02.10.2018



18.15 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!



18.15 (VPS 18.14) BW+RP: made in Südwest Mythos Scharzhofberg

Der teuerste Weißweinberg der Welt Erstsendung: 21.11.2017 in SWR



Sonntag, 28. Oktober 2018 (Woche 44)/02.10.2018



18.45 BW: Treffpunkt



Halloween und Rübengeister



Die Burg Frankenstein gilt mit dem berühmten Panoramablick über

den Odenwald als beliebtes Ausflugsziel. Ab Mitte Oktober ziehen dort

zahlreiche Monster ein und erschaffen eine Welt voller

Schreckgespenster. Seit mehr als 40 Jahren wird auf der Burg eine der

berüchtigsten Halloweenpartys Deutschlands gefeiert. Die Amerikaner

haben mit dem ausgelassenen Treiben zu Zeiten begonnen, als es noch

galt, Deutschland gegen die rote Gefahr aus dem Osten zu verteidigen.

Auch nach Abzug der US-Armee blieben die Schreckgestalten der Burg

Frankenstein treu. Doch auch die eigenen traditionellen Rübengeister

sind Ende Oktober zu dunkler Stunde mit herbstlichem Spuk unterwegs.

"Treffpunkt" stellt die beiden verwandten Bräuche vor.



