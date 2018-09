Programmhinweise und-änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 04. Oktober 2018 (Woche 40) bis Freitag, 09. November 2018 (Woche 45)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 04. Oktober 2018 (Woche40)/27.09.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:Vom Revoluzzer zum Konservativen - Gespräch mit demMinisterpräsidenten Winfried Kretschmann über sein neues Buch!Maler des Lichts - Zum 150. Geburtstag des Künstlers Max Slevogt!Shooting-Star am Klavier - Porträt des 26-jährigen Pianisten undDirigenten Frank Dupree!Kunst trifft Industrie - Das Festival "Drehmoment" in der RegionStuttgart!Sehnsucht nach Hawaii - Steffen König schnitzt eine Tiki-Figur!Kultur-TippsDienstag, 09. Oktober 2018 (Woche 41)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerSportmoderatoren - Ball-erinas Folge 21Mittwoch, 10. Oktober 2018 (Woche 41)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerKaffee oder Tee - Tüfteln & Basteln Folge 22Donnerstag, 11. Oktober 2018 (Woche 41)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerLaut & Lustig - Kick & Step Folge 23Freitag, 12. Oktober 2018 (Woche 41)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerStimmwunder - Anheizer Folge 24Montag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerPointe - Lampenfieber Folge 25Dienstag, 16. Oktober 2018 (Woche 42)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerBabbeln & Schwätzen - Baggern Pritschen Folge 26Mittwoch, 17. Oktober 2018 (Woche 42)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerHeiße Rhythmen - Harte Werfer Folge 27Donnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerFrühaufsteher - Tierfreunde Folge 28Freitag, 19. Oktober 2018 (Woche 42)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerFeuerherz - Bergsteiger Folge 2922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher QuälendeUngewissheit"Ich würde alles darum geben, damit diese Ungewissheit endlich einEnde hat!" Den Ausgang nicht zu kennen, sich tage- und nächtelangSorgen zu machen, keine klare Antwort in ungewissen Situationen zubekommen - dieser Zustand ist nicht nur enorm belastend, er kann aufDauer krank machen und zermürben. Da ist die kleine Tochter, dieplötzlich spurlos verschwindet und eine Mutter zurücklässt, die fastwahnsinnig wird vor Schmerz und dem Gefühl von Ohnmacht. Oder derjunge Mann, der durch Zufall erfährt, dass er ein Samenspenderkindist und nun verzweifelt nach seinem Vater und seinen Wurzeln sucht."Sie haben Krebs!" Kaum hat der Arzt diese Diagnose ausgesprochen,kommen sofort Ängste vor Lebensbedrohung, Schmerzen und vor demSterben hoch. Wie lange bleibt mir noch? Schlägt die Therapie an? Waswird aus meinen Liebsten? Das Bedürfnis nach Sicherheit undunumstößlichen Fakten, auf die man sich jederzeit verlassen kann, isttief im Menschen verankert. Aber nix ist fix - das gilt heutzutageauch immer mehr im Berufsleben. Kurzzeitverträge sind zum Normalfallgeworden. Planbarkeit? Fehlanzeige. Ungewissheit hat aber nicht immernur negative Aspekte, sie kann auch anspornen, neue Ideen undPerspektiven zu entwickeln.Montag, 22. Oktober 2018 (Woche 43)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerWort & Witz - Helau & Alaaf! Folge 30Dienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerBaggern & Schmettern - Nadel & Faden Folge 31Mittwoch, 24. Oktober 2018 (Woche 43)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerBlond & Schön - Zauberkünstler Folge 32Donnerstag, 25. Oktober 2018 (Woche 43)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerOlympiahelden - Kraftpakete Folge 33Freitag, 26. Oktober 2018 (Woche 43)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerFernsehfritzen - Gipfelstürmer Folge 34Montag, 29. Oktober 2018 (Woche 44)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerWetterfrösche - Schlaufüchse Folge 3518.15 h: Für BW + RP geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Der Königinnenzüchter -Leo Famulla und seine sanften BienenDienstag, 30. Oktober 2018 (Woche 44)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerSturm der Liebe - Flinke Füße Folge 36Mittwoch, 31. Oktober 2018 (Woche 44)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerLichtblick - Anpfiff Folge 37Donnerstag, 01. November 2018 (Woche 44)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerUnd Bitte! - Im Takt! Erstsendung: 27.08.2018 in SWR/SRFreitag, 02. November 2018 (Woche 44)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerLange Beine - Dicke Backen Folge 3814.15 Eisenbahn-RomantikDer Bahnhof Metz Folge 941Im Jahr 1908 wurde im lothringischen Metz ein neuer Bahnhoferöffnet. Noch heute thront er majestätisch in der französischenStadt und hält die Erinnerung an die bewegte deutsch-französischeGeschichte wach. Praktisch und prachtvoll sollte er sein, einSchaufenster kaiserlicher Herrlichkeit und deutscher Ingenieurskunstim Grenzland zu Frankreich. Viele Legenden, gerade aus den beidenWeltkriegen, ranken sich um den Hauptbahnhof von Metz. Seinedetailreiche Bildsprache erzählt Geschichten im Stein.Arsène Felten führt die Zuschauer durch den Bahnhof, denn er kenntdiese Geschichten alle. Als Mitarbeiter der SNCF war der Bahnhof seinArbeitsplatz, inzwischen ist er dessen Historiker und Chronist.Der Bahnhof Metz-Ville verbindet heute mit TGVs und RegionalzügenMenschen und Regionen. Ein wenig Unterstützung - und Konkurrenz - imFernverkehr gibt es dabei vom Bahnhof TGV-Lorraine, einige Kilometersüdlich gelegen und direkt an die europäischeHochgeschwindigkeitsstrecke Ost angeschlossen.Montag, 05. November 2018 (Woche 45)/27.09.201813.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerFamilie Mockridge - Zwergschule Folge 3918.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Essgeschichten Cappuccino und Co. - DerKult um den KaffeeDienstag, 06. November 2018 (Woche 45)/27.09.201807.35 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Essgeschichten (WH von MO)13.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!13.00 Die MontagsmalerLeicht & Locker - Künstlerkids Folge 4018.15 h: Für BW nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!18.15 BW: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten Erstsendung:21.11.2017 in SWR18.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Essgeschichten Die Milch macht`s -Geschichten aus der KäsereiMittwoch, 07. November 2018 (Woche 45)/27.09.201807.35 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Essgeschichten (WH von DI)18.15 h: Für BW + RP jeweils geänderte, getrennt gesendeteBeiträge beachten!18.15 (VPS 18.14) BW: made in Südwest Mit Bierdeckeln die Welterobern Firma Katz in Weisenbach Erstsendung: 25.01.2017 in SWR18.15 (VPS 18.14) RP: Essgeschichten Die krosse Kruste - Rundums tägliche BrotDonnerstag, 08. November 2018 (Woche 45)/27.09.201807.35 h: Für BW + RP geänderten Beitrag beachten!07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Essgeschichten (WH von MI)18.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Essgeschichten Querbeet - Durch dasKräuterjahrFreitag, 09. November 2018 (Woche 45)/27.09.201807.35 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Essgeschichten (WH von DO)18.15 h: Für BW+RP jeweils geänderte, getrennte Beiträge beachten!18.15 (VPS 18.14) BW: Fahr mal hin Neckarperlen - ZwischenRottweil und Rottenburg Erstsendung: 12.01.2018 in SWR BW18.15 (VPS 18.14) RP: Essgeschichten Tierisch gut! - Zu Besuchbeim Landmetzger