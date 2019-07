Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 04. Juli 2019 (Woche 27) bis Freitag, 16. August 2019 (Woche 33)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDonnerstag, 04. Juli 2019 (Woche 27)/02.07.201922.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder"Was geht?" "30 Jahre Die Fantastischen Vier" - ein Film und eineAusstellung feiern jetzt die Hip-Hop Formation "Fanta 4" ausStuttgart.Tanzend den Teufel überlisten - der Visionär des zeitgenössischenTanzes Akram Khan jetzt beim Festival "Colours" in Stuttgart.Festivalmacher und Dance Company-Leiter Eric Gauthier bringt zumdritten Mal ganz Stuttgart zum Tanzen - möglicherweise auch ModeratorSteffen König? Ein kurzes Treffen im Theaterhaus Stuttgart.Politisch, spannungsreich, aktuell - der Künstler Hiwa K. erhältden "Hector Kunstpreis" der Kunsthalle Mannheim.Selfie, Profilbild, Porträt - das Gesicht im Spiegel der Kunst:"Face it! Im Selbstgespräch mit dem Anderen" - jetzt im KunstmuseumRavensburg.Von "jazzopen" in Stuttgart bis zum "Stimmenfestival Lörrach" -starke Töne in den "Kunscht!"-Kultur-Tipps.Samstag, 06. Juli 2019 (Woche 28)/02.07.2019Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt18.15 SR: Land & LeckerFinale auf dem Beerenhof in Lüdinghausen Erstsendung: 08.04.2017in WDRFreitag, 12. Juli 2019 (Woche 28)/02.07.2019Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Finale auf dem Beerenhof inLüdinghausen Erstsendung: 08.04.2017 in WDRFreitag, 19. Juli 2019 (Woche 29)/02.07.201922.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Auf zu neuenUfernDonnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30)/02.07.201918.15 h: Für RP nachglieferten Untertitel beachten!18.15 RP: Die Rezeptsucherin in MeisenheimSonntag, 28. Juli 2019 (Woche 31)/02.07.201909.15 h: Geänderten Beitrag beachten!09.15 (VPS 09.14) Das Theaterwunder von der Alb - Der LindenhofErstsendung: 28.09.2016 in SWR/SRSeit mehr als 35 Jahren gibt es das "Theater Lindenhof" inMelchingen auf der Schwäbischen Alb - seither sprengen die Menschendahinter Grenzen: die der ländlichen Abgeschiedenheit und die desMachbaren, und das mit anhaltendem Erfolg. Der Dokumentarfilm "DasTheaterwunder von der Alb - Der Lindenhof" fragt nach dem Geheimnishinter und auf der Bühne."Das Spiel von Liebe und Zufall" ist der Titel der französischenKomödie, die dort aufgeführt wird. Er könnte jedoch auch dauerhaftals Motto des Lindenhofs gelten, seit den Anfängen 1981, als Nachbarndie Gründer als "linke Freaks" bezeichneten und ihrem Traum keinezwei Jahre gaben. Allen Skeptikern zum Trotz werden dort immer nochregelmäßig Stücke aufgeführt - und das mit viel Liebe zum Theater.Rund 20 festangestellte Mitarbeiter vor und hinter den Kulissenarbeiten beim Theater Lindenhof, und sie stehen im Mittelpunkt derDokumentation. "Ich kann nicht einfach auf die Bühne gehen, meinenText aufsagen und wieder gehen", sagt Schauspielerin Kathrin Kestler,pudert sich das Gesicht und greift nach einer Kiste mit Requisitenfür die nächste Aufführung. "Wichtig ist, dass jeder in diesemkleinen Betrieb - egal an welchem Platz - seine Arbeit gerne macht",ergänzt Intendant Stefan Hallmayer. Philipp Knöpfler, der Mann derSchilder malt, Bühnen aufbaut und den Lindenhof-Laster an die vielenSpielorte im Land fährt, findet, dass gerade die Vielseitigkeit Spaßmacht - auch wenn der Spaß oft bis tief in die Nacht dauert und amnächsten Morgen gleich weitergeht.Schwäbische Kleinkunst, klassische Dramen, Theater mit Musik, mitFlüchtlingen und mit ganzen Dorfgemeinschaften - was das kleineSchauspielensemble (sechs Männer, zwei Frauen) auf die Beine und dieBühne stellt, ist von ungeheurer Vielfalt. "Heimattheater für dieWelt - Welttheater für die Heimat", grinst Intendant Hallmayer undlegt noch einmal die Flügel aus der legendären "MelchingerWinterreise" an, um unter den Windrädern des Himmelbergs über seineTräume zu sinnieren. Die Theatermenschen sind mit Leidenschaft dabei:Schauspieler Bernhard Hurm liebt das Versteckspiel und lässtHölderlin sprechen. Linda Schlepps offenbart sich in Tübingen alsTraumtänzerin und Oliver Moumouris geht philosophierend im Neckarbaden. Irgendetwas Wunderliches, Wunderbares scheint siezusammenzuhalten, die Lindenhöfer der ersten Stunde und die im Laufder Jahre Dazugekommenen. Das Spiel, die Liebe und der Zufall, könnteman sagen. Und der Wille, auf der Alb zu überleben, auch in dernächsten Generation.Mittwoch, 31. Juli 2019 (Woche 31)/02.07.2019Die neue "Lecker aufs Land"-Staffel im SWR/SR Fernsehen wird alsHörfilm ausgestrahlt!Tagestipp20.15 Lecker aufs Land Zu Gast bei Marion Bohner in OberschwabenFolge 1/6Donnerstag, 01. August 2019 (Woche 31)/02.07.2019Die neue "Lecker aufs Land"-Staffel im SWR/SR Fernsehen wird alsHörfilm ausgestrahlt!01.35 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Marion Bohner inOberschwaben Erstsendung: 31.07.2019 in SWR/SR Folge 1/6Samstag, 03. August 2019 (Woche 32)/02.07.2019Die neue "Lecker aufs Land"-Staffel im SWR/SR Fernsehen wird alsHörfilm ausgestrahlt!15.45 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Marion Bohner inOberschwaben Erstsendung: 31.07.2019 in SWR/SR Folge 1/6Mittwoch, 07. August 2019 (Woche 32)/02.07.2019Die neue "Lecker aufs Land"-Staffel im SWR/SR Fernsehen wird alsHörfilm ausgestrahlt!20.15 Lecker aufs LandZu Gast bei Anke Gerhardt im Hunsrück Folge 2/6Donnerstag, 08. August 2019 (Woche 32)/02.07.2019Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt18.15 RP: Marktfrisch in NastättenDie neue "Lecker aufs Land"-Staffel im SWR/SR Fernsehen wird alsHörfilm ausgestrahlt!01.30 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Anke Gerhardt imHunsrück Erstsendung: 07.08.2019 in SWR/SR Folge 2/6Samstag, 10. August 2019 (Woche 33)/02.07.2019Die neue "Lecker aufs Land"-Staffel im SWR/SR Fernsehen wird alsHörfilm ausgestrahlt!15.45 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Anke Gerhardt imHunsrück Erstsendung: 07.08.2019 in SWR/SR Folge 2/6Tagestipp20.15 Rhein in Flammen - von Konstanz bis KoblenzModeration: Sonja Schrecklein, Michael Antwerpes, KerstinBachtler und Annette DanyLeuchtende Himmelsbilder und stimmungsvolle Musikkulisse amBodensee und Rhein: In einer Livesendung vereinigt derSüdwestrundfunk (SWR) die Großveranstaltungen "Rhein in Flammen vonSpay bis Koblenz" und das "Konstanzer Seenachtfest" zu einerabendfüllenden Feuerwerksshow. In Koblenz begleiten dieModeratorinnen Kerstin Bachtler und Annette Dany die Höhepunkte von"Rhein in Flammen", aus Konstanz berichtet das Moderatoren-Duo SonjaFaber-Schrecklein und Michael Antwerpes. Sie stimmen mitHintergrundberichten die Zuschauer*innen auf die funkensprühendenHimmelsspektakel der Wasser- und Feuerfeste ein. Dazu präsentierensie musikalische Gäste: Mit temperamentvollem Latino-Pop und1970er-Jahre-Schlagern sorgen die Bands "Marquess" und "PapisPumpels" am Bodenseestrand in Konstanz für Tanz- und Feierlaune. InKoblenz ist der Comedian Matthias Jung, "der lustigste Jugend-ExperteDeutschlands", mit Ausschnitten aus seinem Programm "Chill mal" zuGast. Sobald die Dämmerung einsetzt, beginnt der Feuerzauber. DieMusik dazu wird parallel im Hörfunkprogramm SWR4 RP gesendet. DieSendung "Rhein in Flammen - von Konstanz bis Koblenz" ist am Samstag,10. August 2019 von 20:15 bis 23.30 Uhr live im SWR Fernsehen zusehen.Koblenz und Konstanz - vereinigt durch Feuerwerksspektakel: DieOpen-Air-Festivals in Koblenz und Konstanz haben eine langeTradition: Das Rheintal mit seinen Burgen erstrahlt seit 1956alljährlich mit roten Bengalofackeln und Feuerwerken. DerSommernachtszauber am Ufer des Bodensees wird schon seit mehr als 65Jahren gefeiert. Beide Veranstaltungen locken jährlichhunderttausende Besucher*innen an. Hier wie dort erleben Zehntausendedas Spektakel auf Party-Schiffen vom Wasser aus. In Koblenzschlängelt sich der größte Schiffskorso Europas durch das erleuchteteRheintal. Am Bodensee liegen die Schiffe der Weißen Flotte undhunderte privater Boote im Konstanzer Trichter vor Anker.Mittwoch, 14. August 2019 (Woche 33)/02.07.2019Die neue "Lecker aufs Land"-Staffel im SWR/SR Fernsehen wird alsHörfilm ausgestrahlt!20.15 Lecker aufs LandZu Gast bei Rosa Bucheli im Hegau Folge 3/6Donnerstag, 15. August 2019 (Woche 33)/02.07.2019Die neue "Lecker aufs Land"-Staffel im SWR/SR Fernsehen wird alsHörfilm ausgestrahlt!02.30 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Rosa Bucheli imHegau Erstsendung: 14.08.2019 in SWR/SR Folge 3/6Freitag, 16. August 2019 (Woche 33)/02.07.201921.00 Handwerkskunst! Wie man einen Apotheker-Schrank bautEr ist 250 Kilogramm schwer und ein absoluter Hingucker imHaushalt: ein Apothekerschrank aus Vollholz mit 21 Schubladen. Um ihnherzustellen, ist wochenlange, harte Arbeit nötig. Von der erstenSkizze, über die Holzauswahl, bis zum Kleinsägen der Holzstämme, demHobeln, Schleifen, Verleimen und vielem mehr. Allein die Schubladenbestehen aus insgesamt 84 Einzelteilen. Alles Handarbeit. Nichtskommt vom Band. Das ist das Credo der Firma "Möbel vom Gutshof" ausdem rheinhessischen Ober-Hilbersheim.Die Schreinerei baut individuelle Apothekerschränke, genauabgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden. Apothekerschränke, die fürdie Ewigkeit halten, die handlich, aber gleichzeitig auch massiv,stabil und belastbar sind und schick aussehen. Damit das allesklappt, dafür haben sie in Ober-Hilbersheim viele Tricks auf Lager.In der Schreinerei wissen sie genau, wie das Holz behandelt werdenmuss, wie man den schweren Schrank stabil und trotzdem transportabelbaut oder wie man welches Holz an welche Stelle setzt, damit esjederzeit optimal zur Geltung kommt.