Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 04. April 2019 (Woche 14) bis Samstag, 11. Mai 2019 (Woche 20)

Donnerstag, 04. April 2019 (Woche14)/03.04.201920.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneNeue Masernfälle im Land - Wie ist es um den Impfschutz inRheinland-Pfalz bestellt?Über ein Dutzend neue Masernfälle in der Südpfalz machen vielenMenschen Sorgen. Betroffen sind davon ausschließlich Erwachsene. DasLandesuntersuchungsamt spricht von einer Epidemie. Wie gefährlichsind die sogenannten Kinderkrankheiten wie Masern oder auchKeuchhusten?Die WHO warnt, die Ablehnung von Impfungen gehöre zu den größtenglobalen Gefahren. Führende Bundespolitiker wie GesundheitsministerSpahn und Familienministerin Giffey fordern deshalb eine Impfpflichtinsbesondere an Kitas und Schulen - auch die rheinland-pfälzischeGesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler befürwortet das. Aber istdas rechtlich überhaupt möglich? Und wie viele Rheinland-Pfälzerwissen überhaupt, gegen was sie geimpft sind oder wo sich ihrImpfpass befindet? "Zur Sache"-Reporter Michael Eiden macht den Test.Vorwürfe gegen Mainzer Stadtspitze - Anonymer Brief sorgt fürWirbelIn einem anonymen Brief werden schwere Vorwürfe gegen Dezernenten,Geschäftsführer stadtnaher Gesellschaften und OberbürgermeisterEbling wegen Vorteilsnahme und Korruption erhoben. Der SPD-Politikerweist die Anschuldigungen zurück und hat gegen den anonymen VerfasserAnzeige erstattet. Ebenso andere, die in dem Brief beschuldigtwerden. "Zur Sache"-Reporter Daniel Meiländer recherchiert."Zur Sache" will`s wissen: Wie kommt die Verkehrswende im Landvoran?Treibhausgase im Verkehr reduzieren, sich umweltfreundlicherfortbewegen, Alternativen zum Autoverkehr schaffen: Alle Parteienentwickeln Konzepte für die Mobilität der Zukunft, auch inRheinland-Pfalz. Aber wie weit sind wir im Land? Die Pendler auf derBahnstrecke Mainz-Koblenz sind jedenfalls genervt wegen der vielenVerspätungen. Auch viele Radfahrer fühlen sich immer noch alsVerkehrsteilnehmer zweiter Klasse. Und könnte der bald für denStraßenverkehr zugelassene kleine E-Roller eine Alternative sein?"Zur Sache" hakt nach.Studiogast: Prof. Oliver Türk, Mobilitätsexperte von der TH BingenNotsituation bei Abtreibungen: Viele Frauen in Rheinland-Pfalzfühlen sich in einer der schlimmsten emotionalen Situationenalleingelassen: wenn sie eine Abtreibung vornehmen lassen wollen.Fast ein Drittel der Frauen muss den Schwangerschaftsabbruch in einemanderen Bundesland vornehmen lassen. Im Bundesschnitt sind eslediglich acht Prozent. Immer weniger Ärzte führen Abtreibungendurch, auch weil sie dafür böse Kommentare oder Mails bekommen - unddas obwohl laut Schwangerenkonfliktgesetz die Bundesländer für einausreichendes Angebot sorgen müssen. "Zur Sache"-Reporterin MyriamSchönecker spricht mit Betroffenen und Verantwortlichen."Zur Sache" hilft: Gnadenhof unerwünscht. Vier Pferde hältStefanie Grimm auf ihrem Gnadenhof an der Südlichen Weinstraße beiLandau. Doch jetzt könnte damit bald Schluss sein, zumindest fordertdas die zuständige Kreisverwaltung. Sie stört sich an den Stallungenfür die betagten Pferde, denn die dürften im Außenbereich derGemeinde Schweigen-Rechtenbach so nicht stehen. Das schreibe dasBaurecht vor. Alle Versuche von Stefanie Grimm, die Pferde auf demGelände doch noch halten zu dürfen, sind vorerst gescheitert. DieBehörde gibt sich unerbittlich. Hoffnungsvoll hat sich diePferdeliebhaberin an "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" gewandt.Jetzt wird's ernst: "Uploadfilter - der Geheimplan":L Offiziellist die SPD gegen Uploadfilter beim Hochladen im Netz. Aber"Comic-Malu" verrät exklusiv ihren raffinierten Geheimplan.22.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderLeuchtende Blumen, summende Insekten - Wunderwelt Wiese:spektakuläre Naturaufnahmen von Jan Haft.Der Stuttgarter Star-Tenor Matthias Klink singt die Partie des MaoTse-tung in der Oper "Nixon in China" - jetzt am Opernhaus Stuttgart.Ruhe, Achtsamkeit und die Konzentration auf den Moment - derFotograf Peter Granser ist für den "Kubus. Sparda-Kunstpreis"nominiert."Architektur für den Menschen" - die erste Retrospektive über dasGesamtwerk von Balkrishna Doshi, bedeutendster Architekt Indiens,jetzt in Weil am Rhein.Der Heiland in neuem Licht - im Museum Unterlinden in Colmar wirdder weltberühmte Isenheimer Altar restauriert.Kultur-TippsFreitag, 05. April 2019 (Woche 14)/03.04.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn Liebe indie Jahre kommtDie Liebe ist am Anfang einer Beziehung meist unbeschwert,aufregend, lockerleicht und zuckersüß. Doch wie die Menschen selbstverändert sich auch die Liebe, wenn sie in die Jahre kommt. Mit derZeit entwickelt sich eine Partnerschaft, man lernt sich besserkennen, wächst zusammen, meistert gemeinsam Hürden und Krisen.Irgendwann kennt man sich in- und auswendig, liest Wünsche von denLippen ab und erkennt Sorgen und Ängste, ohne dass sie ausgesprochenwerden müssen. Eine Selbstverständlichkeit, die große Sicherheit undGeborgenheit gibt. Doch es bedeutet auch: Man kennt jede Schwäche desPartners, sieht jede Macke und hat jeden Witz schon hundertmalgehört. Wenn sich der Alltag in die Beziehung schleicht, bringt eroft Langeweile, Frust und Streit mit sich. Schnell bleiben Liebe undLeidenschaft auf der Strecke. Wie gelingt es, dem Alltagstandzuhalten und das Feuer nicht erlöschen zu lassen?Es gibt Paare, da überdauert die Liebe Jahre und sogar Jahrzehnte.Im hohen Alter sind sie noch immer glücklich und verliebt. IhreGefühle füreinander scheinen mit der gemeinsam verlebten Zeit stetigweiter zu wachsen. Andere Paare arbeiten ganz bewusst an ihrerPartnerschaft, reden viel miteinander - und manchmal auch mit einemPaartherapeuten. Wieder andere bringen frischen Wind ins angestaubteLiebesleben, sei es mit neuen gemeinsamen Hobbys, mit getrenntenWohnungen oder auch indem sie ihre Zweierbeziehung für andere öffnen.Wenn die Liebe in die Jahre kommt, zeigt sich aber manchmal aucherst das wahre Gesicht des Partners, beispielsweise wenn der Ehemann,anfangs noch liebevoll und zuvorkommend, plötzlich zunehmendaggressiv und gewalttätig wird. Oder wenn sich erst nach einer langengemeinsamen Wegstrecke zeigt, dass die Ehefrau schon seit Jahren eineAffäre hat und ein Doppelleben führt.Was passiert mit Paaren, wenn die Liebe in die Jahre kommt? Undwie kann man rechtzeitig gegensteuern, damit die Liebe nichtverlorengeht?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Lange Zeit lebte Christiane Kolass ein glückliches Leben mitzuvorkommendem Ehemann und Vorzeigefamilie. Umso größer war ihrSchock, als sie nach fast 30 gemeinsamen Jahren feststellen musste,dass ihr Mann ein Doppelleben führte und neben ihr noch zwei weitereEhen eingegangen war. "Mir ist kotzübel geworden. Ich konnte das garnicht glauben, dachte, es sei Fake", sagt Christiane Kolass.Eine Liebe, die im Laufe der Zeit stetig wächst, erleben DietmarHolzapfel und Josef Sattler seit nunmehr 41 Jahren. Auch diegemeinsame Arbeit im Münchner Kulthotel "Deutsche Eiche", das sie vorüber 25 Jahren erwarben, konnte ihrer Beziehung nichts anhaben, imGegenteil: "Unser gemeinsames Leben wird immer schöner" sagen diebeiden und genießen die große Vertrautheit miteinander.Eine Fernbeziehung stellt viele Paare vor große Herausforderungen.Für die Moderatorin Maxi Biewer wurde sie zur Rettung ihrer Ehe miteinem Kanadier. Nach vielen Jahren Fernbeziehung über den Atlantikfreuten sie sich, in Deutschland zusammenzuziehen. Doch die Freudewar getrübt, ihr Mann schaffte es nie, richtig anzukommen. "Es ist janicht schön, wenn man merkt, dass der Partner nicht größer wird,sondern kleiner." Erst die erneute räumliche Trennung war die Lösung."Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es zu einer Trennungkommt", sagt Michael Reim. Doch die Ehe zu seiner Frau überdauertedie Silberhochzeit nur um wenige Monate. Dann verließ sie ihn und zogzu ihrer Jugendliebe. Jahrelang hatte er die Anzeichen übersehen,dass die Liebe, die zu Beginn der Beziehung langsam wuchs, ebensolangsam wieder verschwand.43 Jahre lang waren Ann-Monika Pleitgen und der SchauspielerUlrich Pleitgen ein Paar und lebten eine intensive Beziehung mitgroßer Nähe. Fast keinen Tag haben sie getrennt voneinanderverbracht. "Ulrich hat mir immer dieses Gefühl gegeben, ich bin seinMensch." Sein Tod im vergangenen Jahr hinterließ eine große Lücke imLeben seiner Frau."Menschen sind für eine vertrauensvolle, wachsende Beziehunggemacht", davon ist die Beziehungsberaterin Eva-Maria Zurhorstüberzeugt. Doch sie weiß ebenso, dass Liebe häufig auch mit Leid undnicht nur mit rosaroten Schleifchen zu tun hat. Doch mit seinemPartner auch schwierige Zeiten durchzustehen, bringt wirkliche Liebehervor.Sonntag, 07. April 2019 (Woche 15)/03.04.201922.05 BW: Sport im DrittenGast: Andreas "Andy" Beck (VfB Stuttgart) | Fußball Bundesliga:Augsburg - Hoffenheim in XXL-Version | Stuttgart - Nürnberg | Mainz -Freiburg | Reaktionen, Interviews, Analysen zu den dreiBundesligaspielen | 2. Bundesliga: Heidenheim - 1. FC Köln |Eishockey DEL: Mannheim - Köln | Sportnachrichten | Moderation:Lennert BrinkhoffDonnerstag, 11. April 2019 (Woche 15)/03.04.201922.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:"Die jungen Jahre der alten Meister" - wie es die StaatsgalerieStuttgart geschafft hat, Baselitz, Richter, Polke und Kiefer in einerAusstellung zu versammeln."Verdi: Otello" - wie Regisseur und Bühnenbildner Robert Wilsonden Opernklassiker bei den Osterfestspielen in Baden-Baden neuinszeniert."Durch die Blume" - wie man sich in Heilbronn mit Kunstaktionenauf die Bundesgartenschau vorbereitet."Imaginary Europe" - wie sich das neugegründete Europa-Ensemble inseiner ersten Uraufführung am Kammertheater Stuttgart eine humaneUtopie vorstellt.KulturtippsSamstag, 13. April 2019 (Woche 16)/03.04.201918.05 RP: Die SWR-ReportageBrot für Bingen - Ein Tag bei der Tafel Erstsendung: 31.03.2018in SWR RPSich satt essen. Auch in einem der reichsten Länder der Welt istdas nicht für jeden selbstverständlich. Die Zahl der Armen wächst -und damit auch die Schlangen bei den 54 Tafeln in Rheinland-Pfalz.Sie verteilen Nahrungsmittel an Bedürftige, die sonst von denSupermärkten in den Müll geworfen würden, obwohl sie noch essbarsind.Vor 25 Jahren gründeten sich die ersten Tafeln in Deutschland. VonAnfang an mit dabei: die Binger Tafel und Sozialarbeiter RalfBlümlein. Zusammen mit den anderen Helfern unterstützt er nicht nurHartz-IV-Empfänger, sondern auch Rentner, Familien und Wohnungslose -rund 1.750 Binger, die bei der Tafel nicht nur was für den Bauchbekommen, sondern auch ein Ohr für ihre ganz unterschiedlichenSchicksale.18.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenWie hieß doch gleich der Hund des Modezars Rudolph Mooshammer?Welche Fußballgröße vergaß, wertvolle Uhren zu verzollen und wurdeprompt erwischt? Stimmt es, dass Florian Silbereisen Kapitän auf demZDF-Traumschiff wird? Und braucht die Queen bei Auslandsreisentatsächlich einen Pass, so wie andere Briten auch?Moderator Jens Hübschen ist im baden-württembergischen Waiblingenund im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein unterwegs und testet, wosich die Menschen besser mit Klatsch und Tratsch auskennen. InWaiblingen, der Heimatstadt des Starfriseurs Udo Walz oder inIdar-Oberstein, Geburtsstadt von Hollywoodstar Bruce Willis?Dienstag, 07. Mai 2019 (Woche 19)/03.04.201921.00 h: Geänderten Beitrag beachten!21.00 (VPS 20.59) Welchen Staubsauger brauche ich wirklich? -Preiswert, nützlich, gut? Erstsendung: 16.01.2018 in SWR/SRSamstag, 11. Mai 2019 (Woche 20)/03.04.201913.30 h: Geänderten Beitrag beachten!13.30 (VPS 12.59) Welchen Staubsauger brauche ich wirklich? -Preiswert, nützlich, gut? 20.15 Schlager-Spaß mit Andy BorgMit:Hansi Hinterseer, Stefan Mross, Mara Kayser, Oswald SattlerTruck Stop, Günter Wewel