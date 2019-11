Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 26. November 2019 (Woche 48) bis Samstag, 21. Dezember 2019 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 26. November 2019 (Woche 48)/25.11.201920.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:Energieausweis - wehe wenn er fehlt: Der Energieausweis ist Pflicht für vieleWohngebäude. Die wenigsten wissen, dass Angaben aus dem Energieausweis auch inImmobilienanzeigen genannt werden müssen, will man Haus oder Wohnung vermietenoder verkaufen. Wer das vergisst, wird unter Umständen von einem Anwaltangeschrieben. So wurde ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Karlsruhe aufgefordert,mehrere hundert Euro zu bezahlen. Doch er kann nicht nachvollziehen, für was.Wer steckt hinter solchen Abmahnschreiben? Das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 26. November 2019, 20:15Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss "Marktcheck deckt auf - Das Geschäft mit demBrot" im SWR Fernsehen.Powerbanks - wie sicher sind die externen Akkus? Viele nutzen eine sogenanntePowerbank, um ihren Handy-Akku schnell wieder aufzuladen. Diese kleinen externenAkkus können allerdings gefährlich werden, sie können explodieren. "Marktcheck"lässt verschiedene Powerbanks im Labor überprüfen - mit erschreckendenErgebnissen.Nüsse - welche sind gesund und lecker? Nüsse sind besonders in derVorweihnachtszeit beliebt. Sind Walnüsse, Haselnüsse, Pekannüsse oder Mandelalle ähnlich gesund? Welche Nuss passt zu welchem Gericht? EineErnährungsexpertin klärt auf.Gemeindehaftung - wann gezahlt werden muss. Wer haftet, wenn Fahrzeuge auf derStraße durch tiefe Schlaglöcher oder abgeplatzten Fahrbahnbelag beschädigtwerden? Kann sich die Gemeinde einfach aus der Verantwortung ziehen?Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet auch die Fragen, wie Baustellenabgesichert sein müssen oder wie häufig kontrolliert werden muss, ob Äste oderGeländer morsch sind und Passanten gefährdet werden könnten.Erkältungsmittel - wie lange sind sie haltbar? Können abgelaufeneErkältungsmittel noch verwendet werden oder kann eine Verwendung sogargefährlich sein?"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert dieSendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen und nachAusstrahlung die aktuellen Folgen unter SWR.de/marktcheckARD Mediathek: Vom 26.11.2019, nach Ausstrahlung, bis 26.11.2020 verfügbar unterARDmediathek.de. Außerdem auf YouTube (youtube.com/marktcheck).Donnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)/25.11.201922.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder"heilig - unheilig" - und aktuell? Die große Baden-WürttembergischeLandesausstellung über Hans Baldung Grien in Karlsruhe.Subversiver Selbstdarsteller - Martin Kippenberger oder "itteschön Dankeschön"in der Bundeskunsthalle Bonn.Rassist und Afrika-Abenteurer - Theodor Bumiller aus Mannheim - jetzt erscheintdie erste Biografie "Bumiller", ein Zeugnis für die brutale deutscheKolonialpolitik.Die Magie verlassener Orte, die Schönheit des Zerfalls - unterwegs zueinzigartigen "Lost Places" in Baden-Württemberg."Tänzer des Jahres" - ein Stuttgarter steht an der Spitze: Friedemann Vogel. DerErste Solist des Stuttgarter Balletts, ein Porträt."Kulturtipps" - Bewegende Töne in "Aretha Franklin: Amazing Grace" im Kino undmüde Helden auf der Bühne: "Nach dem Olymp" am Staatstheater Mainz.01.15 (VPS 01.14) Die lange SWR Retro-Nacht: Zeichen der Zeit - Der AutokultBeobachtungen in einem vollmotorisierten Land 1964 Erstsendung: 25.08.1964 inDas ErsteDas Auto ist längst nicht mehr nur Fortbewegungsmittel. Viele Menschen,insbesondere jüngere sind dem Autokult verfallen. Der Film zeigt Auswirkungendieses Verhaltens: hohe Unfallzahlen, steigende Verkehrsdichte und erhöhteRisikobereitschaft.Sonntag, 01. Dezember 2019 (Woche 49)/25.11.2019SR: Sendezeiten beachten!19.45 SR: aktueller bericht am Sonntag19.59 SR: das saarlandwetterDonnerstag, 05. Dezember 2019 (Woche 49)/25.11.201911.15 h: Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!11.15 Planet WissenVorurteile - Wie sie aus dem Hintergrund unser Leben bestimmen Erstsendung:22.11.2018 in SWR/SRSonntag, 08. Dezember 2019 (Woche 50)/25.11.201918.45 h: Für BW korrigierten Untertitel beachten!18.45 BW: TreffpunktNikolausbräuche02.40 (VPS 02.39) SWR4 Unsere Helden aus Immenried Kleines Dorf - große TäumeDer Schlagerdurchstarter des Jahres, Giovanni Zarrella, spielt seine großen Hitsin einer Reithalle im beschaulichen Immenried. Statt Pferdegeruch gibt es vielmitreißende Showluft zu schnuppern. Mit den Bewohnern, Vereinsmitgliedern undvor allem den Helden des 700-Seelendorfes bringt SWR4 Baden-Württemberg starkeEmotionen und Großstadtfeeling ins Allgäu und setzt den Stargast zum ersten Malin seinem Leben aufs Pferd.Montag, 09. Dezember 2019 (Woche 50)/25.11.201909.10 h: Korrigierten Untertitel beachten!09.10 Treffpunkt (WH von SO) Nikolausbräuche Erstsendung: 08.12.2019 in SWRBWMittwoch, 11. Dezember 2019 (Woche 50)/25.11.201909.55 BW: SWR extra - Live aus dem Landtag HaushaltsdebatteModeration: Uschi StrautmannDrei Tage lang beraten die Landtagabgeordneten über den Doppelhaushalt 2020/21.Am 11. Dezember, dem ersten Tag der Beratungen, geht es um den Haushalt desStaatsministeriums. Es ist traditionsgemäß die Generaldebatte über die Politikder Landesregierung. Neben den Reden der fünf Fraktionsvorsitzenden geht auchMinisterpräsident Kretschmann ans Rednerpult.Samstag, 21. Dezember 2019 (Woche 52)/25.11.201918.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenDer Sternlesmarkt im badischen Ettlingen und der Weihnachtsmarkt im pfälzischenFrankenthal bilden die malerische Kulisse für den Städtewettstreit. SWRModerator Jens Hübschen will herausfinden, wo man sich besser mit adventlichenBräuchen, Plätzchenrezepten und der biblischen Geschichte auskennt. Darüberhinaus treten jeweils zwei Stadtpaten an, um innerhalb von vier Stundenweihnachtliche Aufgaben zu lösen. Dazu brauchen sie die tatkräftigeUnterstützung der Bevölkerung. Welche Stadt schlägt sich dabei besser?.18.45 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!18.45 (VPS 18.44) SR: Herzenssache-Weihnacht auf Gut LindenfelsPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4450205OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell