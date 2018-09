Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 25. September 2018 (Woche 39) bis Dienstag, 06. November 2018 (Woche 45)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 25. September 2018 (Woche39)/24.09.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 543Mit Timo Wopp und Musik von Andreas Kümmert. "Auf der Suche nachdem verlorenen Witz" - das ist nicht etwa das Motto der "Pierre M.Krause Show", sondern der Name des aktuellen Bühnenprogramms von TimoWopp. Der Kabarettist aus Berlin hat sich mit seinen pointiertenAuftritten einen Namen gemacht, ist regelmäßiger Gast inKabarett-Sendungen wie "Die Anstalt", der "heute show" oder der SWR"Spätschicht". Er zählt mit seinen Auftritten zu den Besten seinesFachs und hat zudem noch ein weiteres Talent zu bieten: Er kannausgezeichnet jonglieren. Beides stellt er in der "Pierre M. KrauseShow" eindrucksvoll unter Beweis.Feinster Soul kommt von Andreas Kümmert: Im Dezember 2013 gewanner die Casting-Show "The Voice of Germany", 2015 lehnte er den Siegim Vorentscheid des Eurovision Song Contest ab - in der "Pierre M.Krause Show" performt der Musiker aus Lohr am Main seinen aktuellenSong "Keep My Heart Beating" aus seinem neuen Album - natürlich live.Außerdem klärt Moderator Pierre M. Krause die Frage, die alleZuschauer brennend interessiert: Wo er seinen Sommerurlaub verbrachthat. Die Antwort: Auf dem Campingplatz. Also dort, wo sich die Seeledes Deutschen am Besten erkunden lässt. Da er ein Mann der Tat ist,"hilft" er dem Hausmeister des Platzes und nimmt an einer Yoga-Stundeauf dem Zeltplatz teil. Ohne Frage ein Gewinn für alle Beteiligten.Donnerstag, 27. September 2018 (Woche 39)/24.09.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderBrillant, ausdrucksstark und preisgekrönt: die SchauspielerinAenne Schwarz aus Filderstadt im Filmdrama "Alles ist gut".Bilder von Orgien, Rauschzuständen, Drogen: "EKSTASE" in Kunst,Musik und Tanz - jetzt im Kunstmuseum Stuttgart.Ein vielversprechender Auftakt: neuer Intendant, neuerGeneralmusikdirektor und Richard Wagners "Lohengrin" an derStuttgarter Oper.Er war der "schwarze Riese" der alten BRD: Helmut Kohl. Derberühmte Pfälzer wird zum Ausgangspunkt einer Expedition invergangene Zeiten."Der Elefantengeist" - eine Uraufführung am NationaltheaterMannheim.Neuer Schwung für Jazz und Swing - Musiker Thomas Siffling undseine neue Jazzkneipe "Ella & Louis" in Mannheim.Kultur-TippsFreitag, 28. September 2018 (Woche 39)/24.09.201818.15 BW+RP: Fahr mal hinRettendes Ufer Am Glan geht nichts verlorenDen Menschen am Ufer des Glan scheint ein bestimmtes Gen gemeinsamzu sein, denn vielen von ihnen ist es wichtig, etwas zu bewahren, vordem Verfall, dem Vergessen oder gar dem Aussterben zu retten. Unddabei gehen sie manchmal auch ganz ungewöhnliche Wege.Vielleicht liegt es ja daran, dass der Glan mit 90 Kilometern zwarder längste Fluss der Pfalz ist, aber weitab von großen Städtenverläuft und damit an seinem Ufer viel Platz zur freien Entfaltungist. Der Glan entspringt im saarländischen Bexbach, fließt von daeinmal quer durch das nordpfälzer Bergland und mündet bei Odernheimin die Nahe.Genau dort liegt der wahrscheinlich magischte Ort in der Region:der Disibodenberg. Bereits die Kelten haben seine spirituelleAusstrahlung erkannt und dort eine heilige Stätte errichtet. DieRömer bauten einen Jupitertempel und der Namenspatron des Berges, derheilige Disibod ließ sich im 7. Jahrhundert an seinem Fuß alsEinsiedler nieder. 500 Jahre später errichteten Benediktiner einegewaltige Klosteranlage, in der Hildegard von Bingen einen Großteilihres Lebens verbrachte. Heute stehen nur noch die von Pflanzenüberwucherten Ruinen, aber immer noch empfinden viele Besucher diebesondere Kraft, die von dem Ort ausgeht.Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sich am Fuß desDisibodenberges in Odernheim viele Menschen angesiedelt haben, diedurch alternative Lebensformen und eine nachhaltige Landwirtschaftein Stück weit die Welt retten wollen. Wie Hans Pfeffer und seineLeute von der Bannmühle. Eigentlich Apfel-Bauer hat Pfeffer auchAnteil an der Rettung einer Tierart, die die Region im Namen trägt:die Glanrinder, die schon so gut wie ausgestorben waren. Der einerettet Kühe, der andere alte Häuser: Architekt Klaus Dockendorf ausMatzenbach restauriert gerade die alte Getreidemühle von Essweiler,um dort ein besonderes Ferienkonzept umzusetzen: Leben wie dieMüllersfamilien Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Leidenschaft vonMathias Lukas gehört dem Sägen. Eine unüberhörbare Leidenschaft. DerMann hat hunderte Motorsägen gesammelt, die ein kleines Museum inLauterecken füllen.Einem Museum gleicht auch das Haus von Josef Martiné in Gimbsbach.All seine Schätze hat er auf dem Sperrmüll, bei Wohnungsauflösungenoder auf Flohmärkten gefunden. Alle Pflanzen in seinem parkähnlichenGarten stammen vom Kompost.Als Perle des Glantals wird gerne das malerische StädtchenMeisenheim bezeichnet. Die einstige Residenz der Veldenzer blieb alseinziger Ort in der Pfalz weitgehend von Kriegen und Katastrophenverschont und weiß deshalb die Besucher durch sein mittelalterlichesFlair zu bezaubern. In Meisenheim und anderen Orten am Glan zeugenteilweise liebevoll restaurierte Synagogen und Friedhöfe an das einstreiche jüdische Leben dort. In einigen Dörfern war zeitweise jederdritte Einwohner jüdischen Glaubens. Am Glan geht eben nichtsverloren - auch nicht die Erinnerung.Samstag, 29. September 2018 (Woche 40)/24.09.201818.05h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageDie fette Elsa Der Riesenkürbis von BirlenbachBW geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) BW: Landesschau Mobil AichtalSamstag, 13. Oktober 2018 (Woche 42)/24.09.201818.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) BW: Landesschau Mobil NürtingenSonntag, 14. Oktober 2018 (Woche 42)/24.09.2018mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt werden:01.45 Sträters MännerhaushaltErstsendung: 22.09.2018 in WDR03.15 Sträters Männerhaushalt (WH) Erstsendung: 22.09.2018 inWDRSamstag, 27. Oktober 2018 (Woche 44)/24.09.201818.15 h: Für SR geänderten Untertitel beachten, VPS-Zeit bleibt.18.15 SR: Mit Herz am HerdHackküchelscher mit Schicht-SalatDonnerstag, 01. November 2018 (Woche 44)/24.09.201819.00 RP: 10 Jahre "Die Rezeptsucherin" Die Rezeptsucherin in NewPaltz - USAAuf den Spuren des Pfälzer Saumagens in den USA: Seit zehn Jahrensucht die SWR Rezeptsucherin Susanne Nett in Rheinland-Pfalz undBaden Württemberg nach alten, besonderen oder fast vergessenenRezepten. In der Jubiläumsausgabe sucht sie jedoch eines derberühmtesten Gerichte des Südwestens im fernen Amerika. PfälzerAuswanderer sollen nicht nur Sprache und Kultur der Heimat seitJahrhunderten pflegen - auch das Saumagen-Rezept soll bis heute inden Küchen im amerikanischen Westen gekocht werden. Aber lassen dieUS-Amerikaner die Rezeptsucherin auch in ihre private Küche?Ausgangspunkt der Suche ist der Ort New Paltz im Bundesstaat NewYork.Dienstag, 06. November 2018 (Woche 45)/24.09.2018Tagestipp21.00 Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter WohllebenMit Adele Neuhauser und Dennis Scheck durch den SchönbuchPeter Wohlleben begrüßt in der dritten Folge Schauspielerin AdeleNeuhauser und Moderator und Literaturkritiker Denis Scheck. Gemeinsamerkunden Sie den Naturpark Schönbuch bei Tübingen, eines der größtenzusammenhängenden Waldgebiete Süddeutschlands. Urwüchsig und schön,aber dennoch ein Kulturwald. Zwei Tage wandern Peter Wohlleben undseine Gäste durch den Wald - inklusive einer Übernachtung imBuchenhain, der einst extra für Kurfürstin Olga angelegt wurde. Dochdie Aussicht auf eine Nacht im Schlafsack trifft nicht bei allen aufBegeisterung - besonders Denis Scheck hat sich an ein gutes Buch imBett vor dem Schlafengehen gewöhnt. Ob er sich doch noch dazuentschließt, die Nacht im Freien zu verbringen? Zumindest wäre er füretwaige nächtliche Zwischenfälle gerüstet - der Schwabe hat kürzlicheinen Jagdschein erworben. Schauspielerin Adele Neuhauser hingegenkommt nur in ihrer Rolle als Ermittlerin im Wiener "Tatort" mitSchusswaffen in Kontakt.Welche Rolle spielen nicht-heimische Baumarten beiWaldbrandgefahr? Wieviele Kleinstlebewesen tummeln sich in einerHandvoll Wald-Erde? Welche Gefahr geht von den vielen Wildschweinenin deutschen Wäldern aus? Diese und andere Fragen klärt PeterWohlleben dieser unterhaltsamen und spannenden Wanderung zu denGeheimnissen des Waldes.