Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43) bis Freitag, 23. November 2018 (Woche 47)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 23. Oktober 2018 (Woche43)/22.10.201820.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Legionellen - wenn das Einatmen zur Gefahr wird: Legionellen sindBakterien, die grippeartige Beschwerden verursachen können, bis hinzu schweren Lungenentzündungen. Meistens werden die Erreger durchzerstäubtes, vernebeltes Wasser übertragen, über Duschen oderWasserhähne zum Beispiel. Daher müssen Vermieter vonMehrfamilienhäusern die Wasseranlage regelmäßig untersuchen lassen."Marktcheck" ist bei einer solchen Untersuchung in Bad Urach dabeiund zeigt, wie man sich vor Ansteckung schützen kann und was beieiner Erkrankung zu beachten ist.Handwerkertest - wer tauscht das Waschbecken besser? "Marktcheck"testet in einer Handwerkerstichprobe mit versteckter Kamera dieKompetenz von Sanitärexperten beim Austausch eines Waschbeckens samtArmaturen.Welpenhandel - warum eine Tierärztin aus Bornheim (Pfalz) vorGericht steht: Das Halten und Betreuen von Tieren wurde einerTierärztin aus Bornheim nach einer Razzia vor eineinhalb Jahrenuntersagt. Nach Recherchen von "Marktcheck" scheint sie vom Auslandaus weiterhin ihren Aktivitäten nachzugehen. Nun steht die Tierärztinvor Gericht.Kürbis - worauf beim Kauf zu achten ist: Kürbis ist kalorienarmund mit vielen Mineralstoffen und Vitaminen sehr gesund."Marktcheck"-Ernährungsexpertin Sabine Schütze stelltunterschiedliche Sorten vor und informiert über Kürbiskerne. Außerdemunterstützt sie die Kürbisernte auf einem Hof in Mauchenheim (Alzey)und erfährt dort, aus welchen Sorten sich welche Gerichte besondersgut zubereiten lassen.Fleckenentfernung - wie geht es einfach und schnell? Buttermilch,Zitronensaft oder Essigessenz sollen Flecken auf weißen T-Shirtsschnell und einfach entfernen. Stimmt das? Eine MainzerWohngemeinschaft testet Tipps aus dem Internet.Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheckSendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Donnerstag, 15. November 2018 (Woche 46)/22.10.201818.15 h: Für RP korrigierte Schreibweise des Titels undnachgelieferten Untertitel beachten!18.15 RP: WeinSafariEntdeckungsreise in RheinhessenDonnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)/22.10.201818.15 h: Für RP korrigierte Schreibweise des Titels undnachgelieferten Untertitel beachten!18.15 RP: WeinSafariEntdeckungsreise an der AhrFreitag, 23. November 2018 (Woche 47)/22.10.201822.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Leben extrem