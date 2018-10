Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43) Bis Mittwoch, 28. November 2018 (Woche 48)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 23. Oktober 2018 (Woche43)/23.10.201813.58 RP: SWR Rheinland-Pfalz extra: Live aus dem LandtagEinbringung Doppelhaushalt 2019/2020Moderation: Ina-Gabriele BarichDie Wirtschaft im Land brummt, die Steuereinnahmen sprudeln. Daswirkt sich auch auf den Doppelhaushalt 2019/2020 aus, den dieLandesregierung am Dienstag im Landtag einbringt. Statt 2020 werdedie Schuldenbremse schon 2019 eingehalten, verkünden FinanzministerinAhnen (SPD) und Ministerpräsidentin Dreyer (SPD). Das Land nehmeaußerdem nicht nur keine neuen Schulden auf, sondern tilge einen Teilder alten Schulden.Über mehr Geld dürfen sich nach Plänen der Landesregierungaufgrund der guten Finanzlage ganz verschiedene Ressorts freuen: DerAusbau des schnellen Internets soll weiter verstärkt finanziellgefördert werden, Polizei und Justiz bekommen neue Stellen. Auch fürden Ausbau und die Sanierung der Landesstraßen soll mehr Geldausgegeben werden. Und es soll mehr Geld für Bildung geben.Insgesamt will die Landesregierung im nächsten Jahr 17,7Milliarden Euro ausgeben, 2020 sollen es 18,3 Milliarden Euro sein.Weil mit deutlich mehr Einnahmen gerechnet wird, soll ein Großteilder Überschüsse als Rücklage auf die hohe Kante gelegt werden - etwa200 Millionen Euro. Der Haushalt wird am Dienstag vonFinanzministerin Doris Ahnen (SPD) eingebracht.Einen Tag später hat die Opposition das Wort. Sie kritisiert dieHaushaltspläne: Die Landesregierung lasse sich fürSelbstverständlichkeiten feiern, sagt die CDU. Die Investitionsquotesei außerdem viel zu niedrig, da z. B. Straßen und Brücken in einemschlechten Zustand seien.Moderiert wird die Sendung von Ina-Gabriele BarichMittwoch, 24. Oktober 2018 (Woche 43)/23.10.201809.28 RP: SWR Rheinland-Pfalz extra: Live aus dem LandtagAussprache zum Doppelhaushalt 2019/2020Moderation: Ina-Gabriele BarichNachdem am 23. Oktober Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) denDoppelhaushalt 2019/2020 vorgestellt hat, hat heute die Oppositiondas Wort. Es wird ein deutlicher Schlagabtausch erwartet, denn CDUund AfD sind mit dem Haushaltsentwurf unzufrieden. Die CDUkritisiert, dass sich die Landesregierung fürSelbstverständlichkeiten feiern lasse. Der Haushaltsentwurf 2019/2020komme wie erwartet ohne neue Schulden aus, was angesichts dersprudelnden Steuereinnahmen folgerichtig sei, so der finanzpolitischeSprecher der CDU, Gerd Schreiner. Mutige Akzente seien im Entwurfnicht zu erkennen. Besorgniserregend sei die viel zu geringeInvestitionsquote, so die CDU. Straßen, Brücken und Autobahnen seienin einem schlechten Zustand. Der rheinland-pfälzischeAfD-Fraktionsvorsitzende Uwe Junge wirft der Landesregierungmangelnden Sparwillen vor. Stattdessen hoffe sie auf guteRahmenbedingungen. Der Doppelhaushalt 2019/2020 kommt erstmals ohneneue Schulden aus. Insgesamt will die Landesregierung im nächstenJahr 17,7 Milliarden Euro ausgeben, 2020 sollen es 18,3 MilliardenEuro sein.Moderiert wird die Übertragung von Ina-Gabriele Barich.Donnerstag, 25. Oktober 2018 (Woche 43)/23.10.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderBedrohte Vielfalt: Naturfotograf Markus Mauthe und sein Projekt"An den Rändern der Welt"Vom Thronsitz zum Chefsessel - "Stühle der Macht" - eineKulturgeschichte des Sitzens - im Vitra Design Museum in Weil amRhein.Unsere Stadt soll schöner werden - warum Künstler Philipp SchäferGullydeckel verziertLicht und Schatten, Traum und Albtraum - Bartóks Oper "HerzogBlaubarts Burg", ausgestattet, inszeniert und ins Licht gesetzt vombelgischen Künstler Hans Op de Beeck im Alten Paketpostamt inStuttgartDas weltweit renommierteste Festival für Neue Musik - dieDonaueschinger Musiktage 2018Kultur-TippsSamstag, 27. Oktober 2018 (Woche 44)/23.10.201818.15 RP: LandesartVor der Erfindung des Kinos hatte das Theater das Monopol alsTraumfabrikant. Inzwischen müssen die Theatermacher auch mitFernsehen und Internetstreamingdiensten wie Netflix konkurrieren,wenn sie die Zuschauer in eine andere Welt entführen wollen. WelcheGeschütze müssen Theater heute auffahren? Welche Erlebnisse, Träumeund Wahrheiten können sie bieten, bei denen elektronische Mediennicht mithalten können? Wo kann und muss Theater gesellschaftlichPosition beziehen, wo soll und darf es auch einfach unterhalten unddie Besucher zum Träumen bringen? Diesen Fragen gehtLandesart-Moderatorin Patricia Küll nach, im Gespräch mitTheatermachern im Pfalztheater Kaiserslautern, wo das Musical "Tellme on a sunday" aufgeführt wird, die Geschichte von einer jungenFrau, die voll falscher Illusionen in die Weltstadt New Yorkaufbricht und die dort nach zerplatzten Träumen ihren eigenen Wegfinden muss. Und im Mainzer Staatstheater, das mit "Das Leben einTraum" einen Klassiker des spanischen Barock neu interpretiert.Doch es braucht nicht nur die richtigen Stücke und Inszenierungenum Theaterträume wahr werden zu lassen, sondern auch die passendeTechnik. Gerade hat das Mainzer Staatstheater eine neueObermaschinerie für das Kleine Haus bekommen: neue Seilzüge fürKulissen und Beleuchtung. Somit können schnelle Bilderwechsel wie vonZauberhand geschehen. Das ist besonders für das aktuelle Stück vonPedro Calderon de la Barca "Das Leben ein Traum" wichtig. Immerwieder geht es um die Frage, was ist Traum was ist Wirklichkeit. Undwie bringt man diese Traumstimmung auf die Bühne?Donnerstag, 01. November 2018 (Woche 44)/23.10.201818.30 BW: Inspiration Kleinstadt - Kreativszene Baden-WürttembergVolksmusik, Trachtenkapelle, Kirchenchor - typisch fürs flacheLand in Baden-Württemberg? In einigen kleinen Orten im Land verbergensich ganz andere Töne, jede Menge Kreativität und große Talente. Wiedie Bronx Sistas, Hip Hop & Streetdance-Weltmeisterinnen aus Rastatt,Philipp Reinhard, Skater und Fotograf der Fußball-Nationalmannschaftaus Bad Mergentheim oder die Color Pop-Artistin Oda Schultz ausRenningen. Sie sind erfolgreich in der Welt unterwegs, doch siewohnen ganz bewusst nicht in der Großstadt. Das Leben auf dem Land,fernab der Szene in Berlin, hilft ihnen, kreativ zu sein und zubleiben.Freitag, 16. November 2018 (Woche 46)/23.10.201804.30 h Beitrag für BW+RP ist kürzer, 05.30 h: geänderter Beitragfür BW+RP (länger)04.30 BW+RP: ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" MaischbergerErstsendung: 14.11.2018 in Das Erste05.30 BW+RP: Elstner-ClassicsFernsehfrauen Erstsendung: 14.03.2015 in SWR/SR Folge 127Mittwoch, 28. November 2018 (Woche 48)/23.10.201818.15h getrennte Beiträge für RP und BW!18.15 (VPS 18.14) RP: made in Südwest Der Ton macht denGeschmack - Römertöpfe aus Ransbach-Baumbach Erstsendung:18.01.2017 in SWR18.15 BW: made in SüdwestHeimat im Glas - Hochprozentiges im Trend